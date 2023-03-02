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😶😶😶 Ого, Ломаченко сфотографировался с Махачевым на UFC 285. И похоже, что его расстроило поражение Валентины Шевченко

Джон Джонс Джон Джонс
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Сирил Ган Сирил Ган
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
Валентина Шевченко Валентина Шевченко
Ислам Махачев Ислам Махачев
UFC UFC
UFC 285 UFC 285
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Василий бесстрашный.

Сегодня утром в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 285, главным событием которого стал поединок Джона Джонса и Сирила Гана.

Мероприятие также посетил российский боец, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев.

Российский спортсмен сделал фото с украинским боксёром Василием Ломаченко, который также был среди знаменитых гостей. Этот фрагмент трансляции сейчас активно обсуждается в социальных сетях UFC.

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Также зрители заметили, что Ломаченко выглядел расстроенным, когда россиянка Валентина Шевченко проиграла свой бой.

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