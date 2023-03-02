Василий бесстрашный.

Сегодня утром в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 285, главным событием которого стал поединок Джона Джонса и Сирила Гана.

Мероприятие также посетил российский боец, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев.

Российский спортсмен сделал фото с украинским боксёром Василием Ломаченко, который также был среди знаменитых гостей. Этот фрагмент трансляции сейчас активно обсуждается в социальных сетях UFC.

Также зрители заметили, что Ломаченко выглядел расстроенным, когда россиянка Валентина Шевченко проиграла свой бой.