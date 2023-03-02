😶😶😶 Ого, Ломаченко сфотографировался с Махачевым на UFC 285. И похоже, что его расстроило поражение Валентины Шевченко
Василий бесстрашный.
Сегодня утром в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 285, главным событием которого стал поединок Джона Джонса и Сирила Гана.
Мероприятие также посетил российский боец, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев.
Российский спортсмен сделал фото с украинским боксёром Василием Ломаченко, который также был среди знаменитых гостей. Этот фрагмент трансляции сейчас активно обсуждается в социальных сетях UFC.
Также зрители заметили, что Ломаченко выглядел расстроенным, когда россиянка Валентина Шевченко проиграла свой бой.
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