👨‍❤️‍💋‍👨 Экс-боец UFC попал в гомофобный скандал. Он раскритиковал рекламу, в которой целуются двое мужчин. Ее пустили в перерыве UFC 219

Это грех.

Очередной скандал в мире боевых искусств, а точнее - в UFC.

Нейт Маркуардт, бывший претендент на титул UFC в среднем весе и экс-чемпион Strikeforce, не слишком оценил рекламу, которая транслировалась во время трансляции UFC Fight Night 219.

Он написал в Твиттере: «Ух ты, отвратительная реклама, смотрю @ESPNPlus с моими детьми, и должен признаться, что попросил их отвести взгляд, чтобы они не видели, как двое мужчин целуются! @Ufc @espn #barf #отвратительно».

Маркуардт был готов к критике - боец зарубился с недовольными в комментариях.

Несмотря на негативную реакцию, Нейт решил не удалять твит. Он продолжает спорить.

«Я ничего не боюсь. На самом деле я не боюсь гомо. Они нуждаются в спасении, как и все мы. Но грех гомосексуализма нельзя терпеть».

«Факт в том, что вы плохой парень, потому что не хотите, чтобы ваш РЕБЕНОК смотрел это. Это говорит о том, что мы не далеко зашли в свободную культуру. Пусть ребенок сам решит, является ли он геем или нет, зачем давить на него в таком возрасте? И объясните, это плохо, потому что вы этого не хотите?», - написали бойцу в комментариях.

Ответ Нейта: «Это какое-то искаженное мышление. Вы восстаете перед своим Творцом. Бог наставил мужчине и женщине идти вместе. Это очевидно. Гомосексуализм - это бунт Богу. Вот почему это отвратительно. Это не естественно, и это явно неправильно и плохо для общества, например. ВИЧ, СПИД, психология и т.д.».

Еще один комментарий: «О, ты абсолютно ничего не можешь сделать, рано или поздно они увидят, как два человека целуются, все чаще и чаще. Не вижу того, кто что-то изменит, ржунимагу.

Ответ бойца: «Это неправда. Это нормализует грубый моральный грех. Дети смотрят убийства снова и снова, потребление наркотиков снова и снова, все это тоже нехорошо».

А на чьей стороне вы? А?