⚰️ «Он сказал, что я умру через 10 лет». 😱 Дана Уайт рассказал, как ему удалось изменить свою жизнь за десять недель

Пора в октагон?

Босс UFC Дана Уайт показал свою безумную трансформацию тела.

Это произошло после того, как в прошлом году биолог Гэри Брека сказал ему, что ожидаемая продолжительность его жизни составляет чуть более 10 лет.

С тех пор он активно занимается в тренажерном зале.

Последний снимок, сделанный его инструктором по фитнесу Кевином Боддой, впечатлил подписчиков Уайта в соцсетях - у 53-летнего босса UFC проявился пресс.

Бодда рассказал, как Уайту удалось добиться таких результатов:

«Никто из моих знакомых не работает усерднее, чем этот человек. Я занимаюсь с ним последние 3 года - он изменил мою жизнь. Я могу только мечтать стать таким же, как он. Люблю тебя, брат мой».

Уайт признался, что Брека изменил его жизнь:

«16 недель назад он сказал мне: «Если вы не измените эти вещи, то ваша ожидаемая продолжительность жизни составит 10 лет. Он рассказал мне все, что со мной было не так, я даже не сказал своей жене. И он говорит: «Если вы сделаете все, что я буду говорить вам в течение следующих 10 недель, то это изменит вашу жизнь». Я сделал все, что он мне сказал и потерял 30 фунтов.

Все исчезло за 10 чертовых недель, я работал с врачами 10 лет, и они ничего не могли сделать. Этот парень невероятный, и он может буквально изменить вашу жизнь.

Мне кажется, что мне снова 35 лет. Клянусь богом, я чувствую, что мне снова 35».

Как вам?