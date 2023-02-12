⚰️ «Он сказал, что я умру через 10 лет». 😱 Дана Уайт рассказал, как ему удалось изменить свою жизнь за десять недель
Пора в октагон?
Босс UFC Дана Уайт показал свою безумную трансформацию тела.
Это произошло после того, как в прошлом году биолог Гэри Брека сказал ему, что ожидаемая продолжительность его жизни составляет чуть более 10 лет.
С тех пор он активно занимается в тренажерном зале.
Последний снимок, сделанный его инструктором по фитнесу Кевином Боддой, впечатлил подписчиков Уайта в соцсетях - у 53-летнего босса UFC проявился пресс.
Бодда рассказал, как Уайту удалось добиться таких результатов:
«Никто из моих знакомых не работает усерднее, чем этот человек. Я занимаюсь с ним последние 3 года - он изменил мою жизнь. Я могу только мечтать стать таким же, как он. Люблю тебя, брат мой».
Уайт признался, что Брека изменил его жизнь:
«16 недель назад он сказал мне: «Если вы не измените эти вещи, то ваша ожидаемая продолжительность жизни составит 10 лет. Он рассказал мне все, что со мной было не так, я даже не сказал своей жене. И он говорит: «Если вы сделаете все, что я буду говорить вам в течение следующих 10 недель, то это изменит вашу жизнь». Я сделал все, что он мне сказал и потерял 30 фунтов.
Все исчезло за 10 чертовых недель, я работал с врачами 10 лет, и они ничего не могли сделать. Этот парень невероятный, и он может буквально изменить вашу жизнь.
Мне кажется, что мне снова 35 лет. Клянусь богом, я чувствую, что мне снова 35».
Как вам?
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