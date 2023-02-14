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💃 «Прекрасное завершение дня! 🤍». Валиева снова покоряет танцпол. Камила хочет сменить профессию? 🤔

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Ева Уварова
Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

Уже конкретно зажигает!

Камила Валиева продемонстрировала свои танцевальные способности в телеграмм-канале.

Девушка уже не в первый раз демонстрирует свою тягу к танцам. Олимпийская чемпионка увлекается не только фигурным катанием, где без хореографической подготовки никуда. Победительница проекта «Dance Революция» и участница шоу «Танцы» на ТНТ Ева Уварова сильно влияет на Валиеву, которая пробует себя в разных танцевальных направлениях. Быть пластичной, гибкой и открытой к экспериментам — здорово для фигуристки.

Летом они уже практиковались в этом направлении.

У Камилы неплохо получается, согласитесь?

5 комментариев

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BeastI666I
хорошая мысль. в танцах на допинге еще не ловили... можно с нуля начать. обнулиться так сказать.
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Сергей Орлов
Плохо у нее получается. Впрочем, и Уварова не фонтан.
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OnTuMyC
а что есть топовые фигуристки без танцевальных способностей? никогда бы не подумал
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Max9999
Я могу танцевать как робот.
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AurelioDeLaurentis
Камила просто 🔥🔥🔥
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