💃 «Прекрасное завершение дня! 🤍». Валиева снова покоряет танцпол. Камила хочет сменить профессию? 🤔

Уже конкретно зажигает!

Камила Валиева продемонстрировала свои танцевальные способности в телеграмм-канале.

Девушка уже не в первый раз демонстрирует свою тягу к танцам. Олимпийская чемпионка увлекается не только фигурным катанием, где без хореографической подготовки никуда. Победительница проекта «Dance Революция» и участница шоу «Танцы» на ТНТ Ева Уварова сильно влияет на Валиеву, которая пробует себя в разных танцевальных направлениях. Быть пластичной, гибкой и открытой к экспериментам — здорово для фигуристки.

Летом они уже практиковались в этом направлении.

У Камилы неплохо получается, согласитесь?