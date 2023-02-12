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💥 🤟 Эминем, Ламар, Мадонна, Принс... 🌟 Вспоминаем 5 самых ярких шоу в перерывах Супербоула!

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Сегодня ночью состоится главное событие американского спорта - Супербоул.

В этом году в главном матче сезона сойдутся «Филадельфия Иглз» и «Канзас-Сити Чифс».

Но даже если вы не увлекаетесь НФЛ, то всегда найдется повод включить трансляцию, чему причина - яркое шоу в перерыве. В этом году его возглавит поп-королева Рианна.

В преддверии матча, давайте вспомним пять лучших шоу, которые украшали Супербоул.

5) Олд-рэп вечеринка (2022).

Это была 15-минутная демонстрация последних 25 лет хип-хопа, которая началась с Доктора Дре и Снуп Догга, исполнивших фрагменты из «The Next Episode» и «California Love».

Затем перевернутый 50 Cent исполнил хит «In Da Club».

Как же без него - Эминем и, потерявший себя, «Lose Yourself».

И вишенка на торте - Кендрик Ламар.

Идеальный рецепт успешного шоу.

4) Брюс Спрингстин (2009).

Лидер группы «The E Street Band», который считается легендой рока, просто обязан был возглавить шоу подобного уровня. 

Спрингстин позаботился о том, чтобы привлечь внимание миллионов к своему выступлению.

Смотрите и наслаждайтесь.

3) Мадонна (2012).

Поп-королева стала украшением Супербоула 2012 года.

Эпатаж был на привычном для Мадонны уровне. Кстати, ей на тот момент было уже 53 (!) года.

К ней присоединились такие звезды, как Си Ло Грин, LMFAO, MIA и Ники Минаж.

2) Бейонсе (2013).

От одной поп-королевы к другой - выступление Бейонсе в 2013 году вошло в историю Супербоула.

Многих восхитило то, что Бейонсе пела и двигалась одновременно, будто бы и не дышала вовсе.

Певица пригласила своих старых товарищей по группе «Destiny's Child», чтобы спеть вечный хит «Single Ladies».

1) Принс (2007).

Гитарист-виртуоз подарил США одно из лучших шоу, которое вспоминают до сих пор.

Эпичности происходящему добавил дождь, который шел во время исполнения песни «Фиолетовый дождь».

Чего ждать от Рианны?

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