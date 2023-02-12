💥 🤟 Эминем, Ламар, Мадонна, Принс... 🌟 Вспоминаем 5 самых ярких шоу в перерывах Супербоула!
Сегодня ночью состоится главное событие американского спорта - Супербоул.
В этом году в главном матче сезона сойдутся «Филадельфия Иглз» и «Канзас-Сити Чифс».
Но даже если вы не увлекаетесь НФЛ, то всегда найдется повод включить трансляцию, чему причина - яркое шоу в перерыве. В этом году его возглавит поп-королева Рианна.
В преддверии матча, давайте вспомним пять лучших шоу, которые украшали Супербоул.
5) Олд-рэп вечеринка (2022).
Это была 15-минутная демонстрация последних 25 лет хип-хопа, которая началась с Доктора Дре и Снуп Догга, исполнивших фрагменты из «The Next Episode» и «California Love».
Затем перевернутый 50 Cent исполнил хит «In Da Club».
Как же без него - Эминем и, потерявший себя, «Lose Yourself».
И вишенка на торте - Кендрик Ламар.
Идеальный рецепт успешного шоу.
4) Брюс Спрингстин (2009).
Лидер группы «The E Street Band», который считается легендой рока, просто обязан был возглавить шоу подобного уровня.
Спрингстин позаботился о том, чтобы привлечь внимание миллионов к своему выступлению.
Смотрите и наслаждайтесь.
3) Мадонна (2012).
Поп-королева стала украшением Супербоула 2012 года.
Эпатаж был на привычном для Мадонны уровне. Кстати, ей на тот момент было уже 53 (!) года.
К ней присоединились такие звезды, как Си Ло Грин, LMFAO, MIA и Ники Минаж.
2) Бейонсе (2013).
От одной поп-королевы к другой - выступление Бейонсе в 2013 году вошло в историю Супербоула.
Многих восхитило то, что Бейонсе пела и двигалась одновременно, будто бы и не дышала вовсе.
Певица пригласила своих старых товарищей по группе «Destiny's Child», чтобы спеть вечный хит «Single Ladies».
1) Принс (2007).
Гитарист-виртуоз подарил США одно из лучших шоу, которое вспоминают до сих пор.
Эпичности происходящему добавил дождь, который шел во время исполнения песни «Фиолетовый дождь».
Чего ждать от Рианны?
Комментарии