Кстати, это слова одной из важнейших фигур в карьере Льюиса.

Бывший босс команды «Макларен» Мартин Уитмарш сказал, что не хотел бы, чтобы его дочь привезла домой Льюиса Хэмилтона из-за нервированности британца. Уитмарш работал с гонщиком в первые годы его карьеры в «Макларен» и помогал развивать его талант.

Уитмарш известен тем, что поддерживал Льюиса и помогал ему в развитии карьеры. Бывший босс «Макларен» высоко оценил водительские способности и характер гонщика, похвалив его влияние на спорт как на трассе, так и за ее пределами. Несмотря на хорошее впечатление, Уитмарш говорит, что не хотел бы, чтобы его дочь связалась с подобным Хэмилтону человеком, поскольку он нервный и эгоистичный.

Уитмарш рассказал BBC о Льюисе Хэмилтоне:

«Когда я думаю о том, стоит ли мне подписать гонщика, то как отец дочери, я представляю: «Буду ли я счастлив, если бы моя дочь привезла его домой?» Если бы был ответ да, то значит, что я не хотел ы его подписать. Вам не нужен водитель, о котором вы бы думали: «О боже, она пострадает», потому что он такой эгоистичный и нервный. Как бы я до смерти ни любил Льюиса, но буду ли я счастлив, если моя дочь привезет его домой? Нет. В рамках сложного уравнения таланта, самообладания, сосредоточенности они также должны иметь немного безжалостности».

А вы бы хотели, что вас домой привез Льюис Хэмилтон? 😀