Sportsdaily
Блог

А наши есть? За кого болеть на чемпионате Европы по фигурному катанию

Клубы
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Екатерина Куракова
Владимир Самойлов
Морис Квителашвили
чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию
Мария Казакова
Нина Мозер Нина Мозер
Мария Игнатьева
Ника Осипова
Мария Павлова
Дарья Данилова
Антонина Дубинина
Алексей Святченко
Анастасия Грачева
Фигурное катание Фигурное катание

Нас больше всех, даже, когда нас там нет.

Сегодня в финском Эспоо стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию.

Наверное, вы думаете, что России там нет? Теперь смотрите вниз👇👇👇.

Морис Квителашвили – Грузия (родился в Москве). Бывший ученик Этери Тутберидзе.

Владимир Самойлов – Польша (родился в Москве). Бывший ученик Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Екатерина Куракова – Польша (родилась в Москве). Бывшая ученицы Марии Бутырской и Инны Гончаренко.

Анастасия Губанова – Грузия (родилась в Тольятти). Ученица Евгения Рукавицына.

Георгий Рештенко – Чехия (родился в Санкт-Петербурге). Бывший ученик Евгения Рукавицына.

Алиса Ефимова – Финляндия (родилась в Финляндии (Коувола). Бывшие тренеры: Олег Васильев, Тамара Москвина, Наталья Павлова и Александр Зайцев.

Никита Старостин – Германия (родился в Санкт-Петербурге).

Александр Власенко – Венгрия (родился в Тюмени).

Александр Власенко

Лев Винокур – Израиль (родился в Москве). Ученик Евгения Краснопольского.

Лев Винокур

Анастасия Грачёва – Молдова (родилась в Москве). Ученица Юлии Лебедевой.

Антонина Дубинина - Сербия (родилась в Москве). Ученица Светланы Соколовской и Станислава Захарова.

Мария Павлова и Алексей Святченко - Венгрия (родились в Москве). Ученики Федора Климова.

Figure Skating, European Championships in Esp | IMAGO

Дарья Данилова - Нидерланды (родилась в Москве). Бывшая ученица Арины Ушаковой и Нины Мозер.

Ника Осипова - Нидерланды (родилась в Санкт-Петербурге). Пара работает с Дмитрием Каплуном и Аленой Савченко.

Epstein en Osipova: 'Nika dwingt mij om met peper in de reet te schaatsen' | Schaatsen.nl

Мария Казакова - Грузия (родилась в Москве). Бывшая ученица Алексея Горшкова.

Мария Игнатьева – Венгрия (родилась в Екатеринбурге). Ученица Ирины Жук и Александра Свинина.

Figure Skating Costumes — Maria Ignatieva and Mikhail Bragin performing...

Список внушительный – за кого болеете?

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самасебезвезда
А наши, это чьи? Россияне? Так они не россияне, выступают за другие страны, гордятся флагом и гимном других стран. Или за них надо болеть только из-за места их рождения?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шесть неизвестных
Ответ Катерина Заика
Дарья Данилова - на фото Даша Усачева (тшт) что ли???
И именно это фото у меня не грузится, показывается как битая ссылка. Правда, что ли, выложили Усачеву и потом удалили? Или это странный глюк-совпадение? %)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina29
Ответ Катерина Заика
Дарья Данилова - на фото Даша Усачева (тшт) что ли???
Тоже подумала Даша Усачева на фото)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Гусев
👹
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
steelhard
Ответ Катерина Заика
Дарья Данилова - на фото Даша Усачева (тшт) что ли???
Прямо близнец) тоже сначала подумал - а что Даша здесь делает?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катерина Заика
Дарья Данилова - на фото Даша Усачева (тшт) что ли???
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
Я болею за ТШТ.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nassta
Ого, не знала что их столько, ни за кого не болею, интересные персонажи есть разве что в мужской одиночке
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий