А наши есть? За кого болеть на чемпионате Европы по фигурному катанию
Нас больше всех, даже, когда нас там нет.
Сегодня в финском Эспоо стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию.
Наверное, вы думаете, что России там нет? Теперь смотрите вниз👇👇👇.
Морис Квителашвили – Грузия (родился в Москве). Бывший ученик Этери Тутберидзе.
Владимир Самойлов – Польша (родился в Москве). Бывший ученик Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
Екатерина Куракова – Польша (родилась в Москве). Бывшая ученицы Марии Бутырской и Инны Гончаренко.
Анастасия Губанова – Грузия (родилась в Тольятти). Ученица Евгения Рукавицына.
Георгий Рештенко – Чехия (родился в Санкт-Петербурге). Бывший ученик Евгения Рукавицына.
Алиса Ефимова – Финляндия (родилась в Финляндии (Коувола). Бывшие тренеры: Олег Васильев, Тамара Москвина, Наталья Павлова и Александр Зайцев.
Никита Старостин – Германия (родился в Санкт-Петербурге).
Александр Власенко – Венгрия (родился в Тюмени).
Лев Винокур – Израиль (родился в Москве). Ученик Евгения Краснопольского.
Анастасия Грачёва – Молдова (родилась в Москве). Ученица Юлии Лебедевой.
Антонина Дубинина - Сербия (родилась в Москве). Ученица Светланы Соколовской и Станислава Захарова.
Мария Павлова и Алексей Святченко - Венгрия (родились в Москве). Ученики Федора Климова.
Дарья Данилова - Нидерланды (родилась в Москве). Бывшая ученица Арины Ушаковой и Нины Мозер.
Ника Осипова - Нидерланды (родилась в Санкт-Петербурге). Пара работает с Дмитрием Каплуном и Аленой Савченко.
Мария Казакова - Грузия (родилась в Москве). Бывшая ученица Алексея Горшкова.
Мария Игнатьева – Венгрия (родилась в Екатеринбурге). Ученица Ирины Жук и Александра Свинина.
Список внушительный – за кого болеете?
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