А наши есть? За кого болеть на чемпионате Европы по фигурному катанию

Нас больше всех, даже, когда нас там нет.

Сегодня в финском Эспоо стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию.

Наверное, вы думаете, что России там нет? Теперь смотрите вниз👇👇👇.

Морис Квителашвили – Грузия (родился в Москве). Бывший ученик Этери Тутберидзе.

Владимир Самойлов – Польша (родился в Москве). Бывший ученик Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Екатерина Куракова – Польша (родилась в Москве). Бывшая ученицы Марии Бутырской и Инны Гончаренко.

Анастасия Губанова – Грузия (родилась в Тольятти). Ученица Евгения Рукавицына.

Георгий Рештенко – Чехия (родился в Санкт-Петербурге). Бывший ученик Евгения Рукавицына.

Алиса Ефимова – Финляндия (родилась в Финляндии (Коувола). Бывшие тренеры: Олег Васильев, Тамара Москвина, Наталья Павлова и Александр Зайцев.

Никита Старостин – Германия (родился в Санкт-Петербурге).

Александр Власенко – Венгрия (родился в Тюмени).

Лев Винокур – Израиль (родился в Москве). Ученик Евгения Краснопольского.

Анастасия Грачёва – Молдова (родилась в Москве). Ученица Юлии Лебедевой.

Антонина Дубинина - Сербия (родилась в Москве). Ученица Светланы Соколовской и Станислава Захарова.

Мария Павлова и Алексей Святченко - Венгрия (родились в Москве). Ученики Федора Климова.

Дарья Данилова - Нидерланды (родилась в Москве). Бывшая ученица Арины Ушаковой и Нины Мозер.

Ника Осипова - Нидерланды (родилась в Санкт-Петербурге). Пара работает с Дмитрием Каплуном и Аленой Савченко.

Мария Казакова - Грузия (родилась в Москве). Бывшая ученица Алексея Горшкова.

Мария Игнатьева – Венгрия (родилась в Екатеринбурге). Ученица Ирины Жук и Александра Свинина.

Список внушительный – за кого болеете?