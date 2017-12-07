Про порядочность, достоинство и силу

Начнём вот с чего. Многих задели рассуждения известного артиста Алексея Серебрякова о национальной идее. Хотя, на мой взгляд, мы излишне горячо на них отреагировали. Сами-то мы часто можем что-то ляпнуть по ошибке, все мы небезгрешны. В общем, Алексей Серебряков молодец, что усыновил детей, даёт им всё необходимое. Но, во-первых, зачем плевать в тот колодец, откуда ты пьёшь воду? Я понимаю, если бы человек не только жил, но и работал в Канаде, тогда все рассуждения о разнице жизни тут и там были бы хотя бы уместны! И, во-вторых (эту часть я попытаюсь расписать более подробно), не стоит хамство, наглость и силу (я так понимаю, применяемую против слабых и невинных) приписывать поголовно всем. Проблемы с вышеуказанными недостатками безусловно есть, их никто не отрицает. Но в сказанных артистом словах есть одна примечательная вещь — почему-то развитость этих недостатков выявляется за пределами Москвы.

Москва, видимо, стала последним оплотом благородных и честных людей. Естественно из круга общения Алексея Серебрякова и его, так скажем, единомышленников. Вот,Татьяна Лазарева, известная телеведущая, пришла на пикет по случаю взятия под стражу оскандалившегосярежиссёра Серебренникова со словами «тут все лучшие люди страны собрались». Я думаю, комментарии здесь излишни.

Между прочим, эти люди, из круга Серебрякова — Лазаревой, и их заграничные идеологи, которые учат нас жить, не стесняются нападок даже на детей и инвалидов. Мировой спорт, как наглядный пример. И здесь можно порассуждать о хамстве и порядочности, наглости и достоинстве, силе и слабости.

Взять последнюю олимпиаду. Если наши олимпийцы хоть и не имели возможности выступать под российским флагом, то их хотя бы представляли, как атлетов из России. Наши же паралимпийцы лишены даже этой возможности. За что они заслужили такое глумление от «элитарного», «цивилизованного», «благовоспитанного» и прочее, и прочее общества не совсем понятно со спортивной точки зрения. Я вот не припомню ни одного скандального случая с допингом в отношении паралимпийцев. Но даже если он и есть, то затеряется в череде скандалов, связанных с полноценными спортсменами.

И наезды на Алину Загитову после победы в одиночных выступлениях в Пхёнчхане тоже никак нельзя отнести к достойному поведению отдельных представителей Запада. После истерики в Солт-Лейке, после обвинений и запугиваний судьи из Франции был устроен не только цирк с вручением второго комплекта золотых медалей в парном фигурном катании, но и пересмотрена вся система оценок. И надо же такому случиться, опять во всём виноваты оказались русские, конкретно — маленькая и очень хитрая девочка, обманувшая американскую машину и отнявшая у кого-то олимпийскую мечту. Уж постеснялись бы. Теперь снова будут изобретать новые правила выставления оценок. Ребят, мы вас и по новым правилам драть будем, готовьте свои носовые платочки.

Впрочем, как я уже говорил, нам тоже есть над чем задуматься. Сергей Ридзик, наш бронзовый призёр на олимпиаде по фристайлу очень жёстко высказался в отношении российских футболистов. И я его понимаю. Особенно в отношении тех сопляков, которые сморкаются в пятитысячные купюры. Уроженец Мончегорска (не москвич!), где есть только две перспективы — либо завод, либо скатиться по наклонной, получивший при падении тяжёлую травму позвоночника ещё в прошлом году, ценой неимоверных усилий вернулся в строй и отобрался на олимпиаду, где в финале ему ещё и не повезло. Вот почему бы нам почаще не вспоминать о таких ребятах? Почаще, чем раз в четыре года.

Александр Большунов — рекордсмен за всю историю отечественного спорта по количеству медалей, завоёванных на одной олимпиаде в лыжах. Ему Брянская область (он тоже не москвич!) не могла даже на эти самые лыжи скинуться, пришлось парню выступать за Тюмень, чтобы пробиться в сборную. Вот о ком нужно писать, а не обо всяких уродах, которые как набедокурят, смываются за границу. Вот о ком нужно снимать фильмы. Лучше документальные, а не эти художественные пафосные, урапатриотичные.

В чём наши проблемы? Я думаю в том, что мы не умеем правильно преподносить информацию. Не факт, что на свете больше плохих вещей, чем хороших. Просто плохое замечается, я бы даже сказал, рекламируется сильнее. Это как на белую чистую скатерть крошек насыпать, разлить что-нибудь специально. И будет фу какая скатерть. Посмотрите что крутят по основным телевизионным каналам, что пишут в СМИ, в Интернете. Там же сплошной негатив! Стоит ли удивляться после этого словам о том, что хамство наглость и сила — наша национальная идея? Пора менять отношение к себе, расставлять акценты, опираясь больше на позитивные вещи, и тогда… Что тогда? Ну, хотя бы мы не будем злиться на серебряковых, и их слова не заденут наши умы и души. Мы станем лучше.

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