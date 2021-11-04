Как выбрать беговые лыжи, что взять из одежды под разные погодные условия и как ухаживать за инвентарем? На ваши вопросы ответит эксперт по лыжам

Зима близко – с первым снегом сразу захочется встать на лыжи и сноуборд и проводить выходные в парках и на трассах (и желательно не мерзнуть при этом). Чтобы вы подошли к зимнему сезону подготовленными, мы открываем рубрику Q&A с экспертами Спортмастер PRO. Они ответят на ваши вопросы о зимних видах спорта.

Сегодня мы пригласили эксперта и амбассадора Спортмастер PRO Сергея Склизкова, чтобы обсудить тематику беговых лыж и все, что с ними связано.

Сергей живет путешествиями и горами, обожает пеший, вело- и мототуризм, давно катается на горных и беговых лыжах, ходит скитур в Хибинах и Лапландии. С 2003 года работает в Спортмастере и занимается спортинвентарем, участвует в тестах различных брендов беговых лыж (Salomon, Atomic, Madshus). В Москве помимо магазина Спортмастера на Варшавском шоссе вы можете встретить Сергея на его «домашней» лыжне в парке Мещерский.

Вы можете задать вопросы про :

подбор, покупку и настройку беговых лыж, ботинок, палок;

особенности выбора и преимущества классических беговых лыж с камусом;

выбор одежды на разные погодные условия и цели;

аксессуары для катания на лыжах;

сервисные услуги для беговых лыж и уход за снаряжением.

Мы будем собирать ваши вопросы до вечера 5 ноября, после чего Сергей ответит на самые интересные вопросы отдельным постом.