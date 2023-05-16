Сафонов сыграл за сборную в перчатках от Спирякова. Как это стало возможным?

В Катаре.

В прошлом посте мы очень подробно рассмотрели все особенности вратарских перчаток: типы кроя, материалы задней части, типы латекса и прочее. Еще мы рассказывали, что часто просим тестировать наши перчатки вратарей-профессионалов, в их числе Игорь Акинфеев, Матвей Сафонов, Даниил Одоевский и многие другие.

Недавно сборная России начала сбор на базе в Новогорске. Уже на третью тренировку, судя по фото, Матвей Сафонов вышел в прототипе новой модели Spire без застежки. Только что эта модель дебютировала в матче – на стадионе чемпионата мира в Катаре.

Но мы не рассказывали вам, какая большая история совместной разработки модели лежит за спиной этого небольшого, но очень важного для нашей компании момента.

У нас в ассортименте есть четыре базовых модели: One Negative, One Hybrid, Inspire (белые и черные) и Evo. Последнюю модель мы сняли с производства, когда обнаружили конструктивный дефект, из-за которого у многих клиентов был брак при использовании. Все эти модели довольно базовые, которые мы сделали поначалу ради развития и фидбека для будущих моделей.

Мы растем и как бренд, который стремится к развитию, разрабатываем новые модели, в них больше технологий, нюансов – и новых типов латекса.

Как вы знаете по прошлому посту, перчатки бывают без застежки. Они обычно сидят плотнее, сами по себе легче, мяч в них чувствуется лучше. Разумеется, нам важно было разработать такую модель.

Мы брали за образец adidas Predator и Puma Future.

Дали ТЗ фабрике и получили первый образец.

Как видно из ТЗ, модель должна была быть с отстегивающейся застежкой – по нашей задумке.

Забавное стечение обстоятельств: как обычно у пакистанцев ошибки с размерами: вместо 8, они прислали мне очевидную 9.

Что нам сразу не понравилось: перчатки сложно надевать, с ошибкой в размере сложно понять посадку.

С Матвеем Сафоновым мы познакомились в 2019-м – довольно забавным образом. Тогда Матвей только начинал феерить в РПЛ, а мне очень нравилось за ним следить. Он был амбассадором Puma, и я сразу же обратился к бренду за помощью в организации совместного челленджа. Они пообещали помочь, но ничего не получалось.

Один из популярных форматов у меня в сториз – разборы вратарских эпизодов. Однажды я выложил туда Матвея с подписью: «Вот бы снять с ним челлендж». На что Матвей ответил мне в директ: «Привет, а чего не напишешь мне». Я просто офигел!

«А что, так можно было?» В общем, мы с ним решили попробовать еще раз все сделать через Puma.

Полгода прошло – никаких подвижек. Матвей написал мне: «Привет. Ты решил не снимать?». Я офигел и понял, что вряд ли Puma вообще контактировала и с ним, и с клубом и мгновенно еще раз написал бренду. Это, кстати, про работу крупных брендов в российском медиапространстве.

На своем ютуб-канале я давно снимаю поездки в профессиональные команды, где активно принимаю участие в тренировках вратарей. Обычно я пишу клубам сам, но тут произошло беспрецедентное: мне написал тренер вратарей «Краснодара»-2 Михаил Павлович Савченко и пригласил на тренировку. Я был вне себя от радости. Это ведь в какой-то степени признание нашей деятельности. Но речь сейчас не об этом.

На следующий день я купил билеты в Краснодар. А в тот же день я написал Матвею: спросил, какие у него планы за день до тренировки второй команды. Матвей сказал, что готов сняться в челлендже, если все согласует пресс-служба. Я написал пресс-атташе, и мы обо всем договорились. Так произошло наше первое знакомство и совместное видео, после которого мы неоднократно общались. Он однажды даже давал мне совет по поводу футбольной карьеры в рамках «Стать футболистом».

Вернемся к перчаткам. Когда мы поняли, что перчатки мне объективно велики, я вспомнил, что у Матвея размер 9. Я написал ему с предложением протестировать перчатки – Мотя согласился. Я отправил ему на пробу пару черных перчаток и ждал отклика.

К моему удивлению Матвей не просто сказал «как ему», а записал видео на четыре с половиной минуты – с подробным разбором всех важных нюансов. Из ключевого:

– Перчатки действительно трудно надевать

– В них жарко, несмотря на легкость

– Длина мизинца не пропорциональна

– Отстегивающаяся застежка не нужна совсем. Перчатки и так плотнее некуда

– Силикон внутри перчатки – супер, но с большого пальца лучше его убрать

Мы стали думать, что можем с этим сделать.

– Жарко – надо менять материал задней части

– Трудно надевать – нужно добавление эластичного элемента в район запястья

– Застежка не нужна – полностью согласны. Убираем

– Силикон – убираем с большого пальца и чуть смещаем его ниже, чтобы не ухудшать чувство мяча

Мы срочно оплатили на фабрике четыре новых образца по цене в пять раз выше обычной. Из-за срочности и небольшого количества.

Забавный факт: фабрика в итоге все равно оставила силикон на большом пальце.

– Силикон на большом пальце! Как так?

– Сэр, я сделал все, как вы просили.

– Вот сообщение про силикон на большом пальце.

– Сэр, это моя ошибка.

Тяжело с ними. Но бывает и такое.

На следующий день после начала сборов я отвез Матвею перчатки. Мотя все одобрил, попросив лишь немного удлинить серийную модель. И естественно еще раз указал на силикон.

Теперь срочно решаем с фабрикой вопросы по размерной линейке и запускаем серийную модель. Ее же одобрил Денис Адамов, который тоже недавно сыграл в Spire в товарищеском матче. С ним мы познакомились на той самой тренировке Краснодара-2. Продуктивная поездка, получается.

Фото: Сборная России по футболу