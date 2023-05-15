Звезда «Амкала» запустил блог на Sports.ru. Первый пост – о его бренде перчаток, в которых играет Акинфеев

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Привет! Это Евгений Спиряков, и вы читаете мой блог на Sports.ru.

С момента основания «Амкала» я был основным голкипером, а сейчас переключился на тренировку вратарей «Амкала». Параллельно я развиваю ютуб-канал: провожу тренировки с ЦСКА и «Крыльями», а также испытываю медийных голкиперов в челленджах.

Когда я в последний раз давал интервью Sports.ru, Глеб Чернявский анонсировал меня так – «Спиряков не выступает в амплуа клоуна, а делает серьезный контент про вратарей». Надеюсь, после прочтения этого текста вы тоже будете так думать.

Первый пост я хочу посвятить любимой истории – о том, как лучший голкипер России Игорь Акинфеев играет в перчатках моего бренда.

У Спирякова популярный магазин вратарской экипировки – среди клиентов Сафонов, Лунев и другие топ-киперы РПЛ

Что-что, моего бренда?

Все верно. Практически всю карьеру я совмещаю футбол и блогерство с работой предпринимателем. У меня есть магазин вратарской экипировки GNK Store.

Мы с моим другом Ромой Дмитриевым запустили его в апреле 2011-го. Сначала все было любительски: понемногу возили из Европы перчатки и продавали здесь. Рома – выпускник академии «Спартака», благодаря его связям мы нашли первых покупателей. В какой-то момент он забросил дело, и я подхватил бизнес.

Со временем магазин вырос, сейчас у нас продаются перчатки и вратарская экипировка разных брендов. Я даже блогерством начал заниматься ради того, чтобы раскрутить магазин. И, кажется, получилось. Среди клиентов GNK Store Серега Песьяков, Миша Кержаков, Саша Максименко, Антон Шунин. Вячеслав Малафеев покупал перчатки для сына. Андрюха Лунев дебютировал в РПЛ в перчатках из нашего магазина. Мотя Сафонов покупал вратарскую защиту. Будет нужна экипировка – обязательно заходите к нам!

В 2019-м я начал разрабатывать собственное производство, а в 2022-м выпустил первую партию под брендом Spire: лайфстайл-одежда и вратарские перчатки.

Хочу рассказать о том, как придумывал название. Это целая история!

Так получилось, что я думал над ним год. Мечтал о лаконичном нейминге. Ориентир – Nike, ведь я всегда вдохновлялся этим брендом. Когда я пришел к дизайнеру с просьбой придумать логотип он сразу сказал, что неплохо бы сначала определиться с названием. Мы посидели пару часов. Спрашиваю: «А как тебе Spire?» С английского переводится как «шпиль» – вершина здания. К тому же, рифмуется с моей фамилией. Я сразу увидел слоган – Play InSpired (одновременно «Играй в Spire» и «Вдохновленный игрой»). Прошли сутки – название осталось.

Я особенно горжусь продукцией Spire, ведь это на 100% процентов наше производство. Мы отвечаем за все – от дизайна до подбора материалов.

В перчатках Spire в РПЛ играют Виталий Гудиев из «Химок» и Игорь Акинфеев. Свой первый монолог я хочу посвятить именно Акинфееву. И сейчас объясню, почему для меня это так важно.

Акинфеев – главный вдохновитель Спирякова. Из-за его игры на Евро-2008 Женя вернулся в футбол

Переносимся в 2008-й. Я еще не голкипер «Амкала», а 14-летний школьник из Дзержинска, который мечтает попасть в профессиональный футбол. Но именно в этом году со мной что-то случилось – любовь к футболу потускнела и я забросил тренировки. Ребенку интересно искать что-то новое, и я искал его за пределами футбола.

Все перевернул Евро-2008. Но если мои приятели кайфовали от ассистов Шавы и гола Торбинского, то я заворожено наблюдал за Игорем Акинфеевым. Игра Акинфеева на Евро вдохновила меня и заново влюбила в футбол – уже безвозвратно. Я всегда симпатизировал Игорю, вся его карьера прошла через мое детство. Но главный триггер – Евро-2008.

И хотя текст про другого голкипера-супергероя, я отдельно отмечу Икера Касильяса. Это мой главный кумир и, кстати, он тоже провел сумасшедший Евро.

Фан-факт – мы с Игорем даже играли в одинаковых перчатках. Почти всю жизнь Акинфеев играет в Nike (за исключением пары лет в adidas). Любимая модель – Vapor. На этих перчатках Nike использовал запатентованный крой VG3. Очень необычный, у нас даже пальцы под них деформировались. В этих перчатках мизинец и большой палец очень широко расставлены. За счет этого площадь контакта с мячом большая и ловить легче. Но если случайно воткнешься в землю – палец повредишь. Поэтому я легко определяю киперов, которые в юности играли в этой модели. Видишь кривой палец – гонял в Vapor.

Я внимательно слежу за Игорем, поэтому знал, что у него нет контракта с Nike. Это легко заметить, ведь он играет в бутсах четырехлетней давности. Как правило, игроки на контракте обязаны выходить в самой последней модели. Поэтому я смотрел на Игоря и тайно думал: «Ага, у него нет контракта, теоретически он может играть и в моих перчатках».

Перейдем к самому интересному – как Игорь Акинфеев стал клиентом моего магазина.

Передать перчатки Акинфееву помог второй вратарь ЦСКА Тороп. Он тоже клиент магазина Спирякова

Первая встреча с Акинфеевым случилась осенью 2022-го на вратарском челлендже Winline Медиалиги. Прошло позитивно: я ждал Игоря до вечера, а он, когда мы поздоровались, назвал меня по имени. Думаю: «Офигеть, Игорь меня знает. Круто».

Потом второй сезон Медиалиги закончился, в РПЛ тоже наступила пауза. Перед зимними сборами ко мне в магазин пришел второй голкипер ЦСКА Слава Тороп. Он покупал себе защиту, но, конечно, я воспользовался шансом.

– Слушай, а можешь Игорю передать пару перчаток?

– Хорошо. Но ты имей ввиду, ему много кто присылал. Он даже надевать не стал.

– Ну ты ему скажи, что это мои. Вдруг сыграет роль.

Я передал Торопу модель Spire Inspire. Я выбрал именно ее, потому что в ней мы повторили тот самый крой Nike Vapor, о котором я рассказывал выше.

Прошло два дня после начала сборов ЦСКА в Абу-Даби. Я пишу Славе, уточняю про перчатки. Он ответил: «Привет! Сказал. Сказал, что очень понравились».

И прислал мне фотку Игоря в перчатках. И еще один вратарь ЦСКА Даня Боков тоже прислал фотки. Оба попросили никуда не публиковать. Но, кажется, уже можно.

Мои ощущения? Эйфория.

Я весь офис наш на уши поднял. Я счастливее был, наверное, только, когда у меня дочка родилась. Я просто бегал по офису.

На этом сюрпризы не закончились. Тороп (первое время мы общались через него) в тот же день написал: «Игорю очень понравилось, хочет купить еще 4 пары».

Детали сотрудничества: Спиряков не берет деньги, у Акинфеева было только одно требование к перчаткам

Наверняка многим кажется, что сотрудничество с Акинфеевым – золотой билет для нашего магазина. Но на самом деле, это некоммерческая история.

Игорь был готов купить мои перчатки, и этот момент нельзя упускать. Когда профессионал уровня Акинфеева готов платить за твой продукт это говорит о его качестве. Игорь прекрасно понимает, какой величины он вратарь. В каждом дворе у детей была футболка с 35-м номером. У меня была! Дофига народа под 35-м номером играет до сих пор. Он это понимает. И тем не менее, был готов купить. Но я с него, естественно, денег не взял.

Просто для меня честь, что Игорь играет в моих перчатках. Это настолько классная ачивка, что я на нее даже не претендовал. Поэтому я ответил Торопу: «Купить это здорово, но я не возьму с него денег». На следующие сборы я бесплатно прислал Игорю еще четыре пары.

Хочу воспользоваться моментом и рассказать о других интересных деталях нашего сотрудничества. Наверняка читателям будет интересно.

• Игорь играет в самой обычной модели. Точно такие же Spire Inspire вы можете купить в GNK Store за пару кликов. Обычно для звездных клиентов технический спонсор кастомизирует модели. Например, Nike делали Игорю специальную версию.

На перчатках Игоря даже нет персонализации: ни номера, ни фамилии. Он вообще манжетку закрывает рукавом. Сейчас будет тепло, Игорь откажется от длинного термо, и я сделаю нанесение на перчатки. Вдруг ему понравится.

• Единственная просьба Акинфеева после первой пробы перчаток – потоньше. Я удивился: у меня была контрактная модель Игоря от Nike 2014 года, у них толщина латекса 5 миллиметров (стандартно у всех перчаток – 4). Мы сделали потоньше, но Игорь попросил вернуть.

Больше требований не было. Латекс как у всех. Акинфеев у меня в ролике говорил, что латекс не сильно живучий. Возможно, проблема в том, что Игорь руками стряхивает с бутс газон, а там железные шипы – так действительно можно поцарапать латекс. Кто-то наоборот хвалил износостойкость. Мы все равно будем стремиться к совершенству.

• Я спрашивал Игоря, какой ему нужен цвет. Он выбрал черный. А я изначально делал эту модель черной с белыми пальцами. Мне кажется, это стильно. И так случайно совпало, что основная форма Акинфеева на сезон – черная. Мы не делали этот цвет специально для него, хотя можем сделать абсолютно любой. Изначально латекс белый, но его можно покрасить в любой цвет. Если захочет кастом – подорвемся делать.

Круто, что несмотря на то, что Игорь в жизни довольно консервативен и спокоен, цвет перчаток он выбрал исходя из формы. И это здорово. Я считаю, если у вратаря есть возможность выбирать и делать «пэки» – это классно. Так и надо.

«Я был готов уничтожить фабрику». Одна из первых пар перчаток для Акинфеева оказалась с браком

Наверное кажется, что все складывается идеально. Но я буду честным и вспомню о жестком косяке с нашей стороны.

На сборах в Турции ЦСКА играл с «Партизаном», а «Амкал» рядом готовился к сезону в Медиалиге. Мы с вратарем «Амкала» Федей Масловым работали на соседнем поле. И выходит Акинфеев разминаться. Он в Spire, я счастливый. Даже Федя заметил: «Ничего себе, как ты сильно улыбаешься».

Я подхожу: «Игорь, привет!» – «Привет! Что за хрень с перчатками?»

Я сначала не понял, потому что он с улыбкой спросил. Уточняю: «Ты шутишь или действительно есть проблема?

– Вот, порвались, блин!

– А где, чего?

– На тренировке покажу. Мы тебя ждем.

Игорь не злился, а скорее подкалывал меня. Но я все равно очень расстроился. Федя заметил: «На тебе лица нет».

Через два дня приезжаю на съемки на тренировку ЦСКА. Игорь показывает: перчатка сбоку пошла прямо по шву.

Я был готов уничтожить фабрику, на которой шьюсь. Реально думал, что убью их. Фабрика находится в Пакистане. Исторически сложилось, что футбольное производство у них очень сильное. Мячи Made in Pakistan – знак качества. Но случается и брак. Увы, от него никто не застрахован.

У меня есть перчатки топового немецкого бренда Uhlsport. Однажды я надевал их и застежка чуть не оторвалась. Бренду 50 лет, а косяки случаются. В другой раз я снимал челлендж с «Балтикой» в Nike Vapor, и у меня оторвалась не просто застежка, а вся манжетка. Хотя перчаткам было три тренировки. Это случайность.

Я на свою фабрику очень сильно ругался за брак, который они наприсылали. У нас от первой партии (820 пар) процентов пять брака. Это допустимо, но я очень придирчивый – хочу процента два максимум. Я написал на фабрику: «Вы понимаете, кто у меня играет в этих перчатках?! И они у него по шву порвались! Вы что?! Как так?!»

Хорошо, что Игорь суперадекватный клиент. Когда он показал порванную перчатку, я был в шоке: «Блин, да, дерьмо!» Он успокоил: «Да я все понимаю, бывает. Первая пара вообще идеальная была».

Мы в этом плане максимально лояльны (и не только с Акинфеевым). Если клиенту попался брак, я ему тут же, без церемоний, высылаю новую пару. Мы на этом теряем, но это дешевле репутации.

Ситуация с Акинфеевым повлияла на мои отношения с фабрикой. Я им доверял и после пробной маленькой партии планировал оформить крупный заказ – 4 тысячи пар. Но после косяка с Акинфеевым доверие было утеряно и я опять заказал небольшую партию.

Спиряков в восторге от работы с Акинфеевым. Но морально готов к тому, что Игорь может перейти на другой бренд

Впервые Игорь сыграл в Spire Inspire 23 февраля – в Кубке России против «Краснодара». И это была новая волна эмоций. Мы с Чужим (полузащитник «Амкала» – прим. Sports) смотрели матч в ложе ЦСКА. Игорь вышел на разминку в Spirе, но я не заподозрил, что меня ждет сюрприз. Игорь и на сборах разминался в Inspire, а играл в Nike. Я уже расслабился. И тут в ложе по телевизору показывают Игоря в подтрибунке, а на нем – Spire.

Вы бы меня видели. Я на всю ложу орал.

После матча от Игоря не было фидбека. Но я всем говорю: «Ребята, он в них играет, какой еще нужен фидбек?» Это само по себе знак качества. Акинфеев – человек, который может себе позволить вообще все, – играет в Spire. Одно дело, когда их выбрал вратарь Второй лиги, у которого зарплата 30 тысяч рублей. Он рад тому, что ему прислали. Но Игорь может купить полный самолет топовых перчаток. И все равно играет в Spire Inspire.

Игорю все нравится и сотрудничество продолжается. После мартовского матча с «Зенитом» мы договорились, что я пришлю ему еще 10 пар. Но если надо, я и 20 пришлю. И вообще, сколько он попросит.

Я не буду настаивать на том, чтобы Акинфеев всегда играл в Spire. Но конечно, я хочу этого и готов во всем идти ему навстречу. Если Игорю что-то не нравится, мы готовы переделать модель под него. Вообще без проблем.

У нас нет особых планов на сотрудничество с Акинфеевым. Главное, чтобы Игорю все нравилось и у него всегда была качественная пара в запасе. Чтобы сократить количество брака, нам пришлось сильно изменить подход: мы и так тестировали сэмплы длительное время, а сейчас дополнительно заказали образцы с четырех разных фабрик. Уходит куча времени, но мы решили замедлиться ради качества.

И это не только для Игоря, я хочу, чтобы все мои клиенты получали классный продукт. Мое лицо в этих перчатках.

Спиряков рассказывает, как сотрудничество с Акинфеевым повлияло на бизнес (очень позитивно!)

После того, как Игорь сыграл в Spire Inspire у нас закончились эта модель. Вообще ничего не было. Но я не уверен, что это именно эффект Акинфеева. У нас и до него хорошо шли продажи Inspire: половину партии раскупили на предзаказе.

Но одно изменение точно есть. После начала работы с Игорем мы перестали отвечать на популярный вопрос: «На любой ли уровень подойдут эти перчатки?». Ты просто присылаешь фотографию Акинфеева и все становится понятно.

Еще один плюс – доверие потенциальных клиентов. Теперь многие готовы платить заранее, а не при получении товара. Мы говорим: «Представляете, чтобы компания, которая сотрудничает с Игорем Акинфеевым кинула клиента на 3 тысячи рублей?» Люди соглашаются .

Перчатки Spire заметно дешевле Nike и adidas. Удивительно, но пока никто не спросил: «Акинфеев реально играет в перчатках за 6200 рублей?» Но adidas дороже не потому что настолько качественный, а из-за сложностей в логистике и роста курса.

Весной у меня заказали перчатки пара наших ребят. Лев Данг – воспитанник «Динамо», вратарь сборной Вьетнама. И Никита Хайкин, который из «Бристоля» вернулся в «Буде-Глимт». Очень интригует, ведь норвежский клуб регулярно играет в еврокубках. Представляете, если Spire появится в еврокубках? Это же круто!

Льву Дангу понравилась моя модель. Он знал, как я переживаю из-за перчаток, и несмотря на травму дал мне фидбек. Лев говорил: «Я даже попросил разрешения выйти просто половить мяч в перчатках. Хотел, чтобы тебе фотку сделали».

Главное преимущество нашего бренда в том, что я знаю этих вратарей или они со мной знакомы заочно. Поэтому мы друг к другу очень лояльны. Мой личный бренд популярного голкипера-блогера сильно упрощает коммуникацию. Если бы Игорь Акинфеев меня не знал, может быть, он бы и не померил никогда мои перчатки.

Моя цель на ближайшие 5 лет – сделать бренд Spire международным.

Речь не о работе с вратарями уровня Нойера. Понятно, что я не переплюну контракт adidas – там баснословное бабло. Они не только делают Нойеру индивидуальную модель, они еще невероятную котлету денег отваливают.

Кстати, про деньги – недавно было смешно. Я несколько комментариев прочитал: «Акинфееву, понятно, насыпали, чтобы он играл в Spire». Эх, было бы у меня столько денег! Я жду, когда по финансам смогу перекрыть контракт человека в ЦСКА. Было бы потрясающе.

Фото: ПФК ЦСКА // https://www.instagram.com/nikita1haikin/ // личный архив Евгения Спирякова