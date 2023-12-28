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😮 «Новый Сульшер». Майка Ричардс сравнил стиль игры Диогу Жоты с легендой «Юнайтед»

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Экс-защитник «Ман Сити» Майка Ричардс признался, что впечатлен эффективностью Диогу Жоты в «Ливерпуле».

«Ливерпуль» создает так много моментов во многом благодаря Жоте.

Диогу просто выходит и забивает каждый раз. Это уже выглядит смешным! Он стал новым Сульшером», - заявил Ричардс.

Напомним, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер известен потрясающим умением забивать голы, выходя на поле со скамейки запасных. Норвежец сумел оформить 29 голов после того, как выходил на замену.

Жота вышел на 84-й минуте матча против «Бернли» и забил всего спустя шесть минут, чем помог «Ливерпулю» одержать победу. В этом сезоне он также выходил со скамейки запасных в играх против «Тулузы» и «Вест Хэма».

1 комментарий
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Жота это фулл версия Сульшера
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