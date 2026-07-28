Кукурелья сделал тату с лицом де ла Фуэнте. Защитник Испании пообещал набить портрет тренера в случае победы на ЧМ

Кукурелья набил тату с де ла Фуэнте.

Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте.

В июне перед ЧМ-2026 футболист заявил , что сделает такое тату в случае победы на турнире. В июле испанцы завоевали трофей, победив сборную Аргентины в финале со счетом 1:0.

В итоге Кукурелья сдержал обещание и набил портрет тренера на левой руке чуть выше локтя.