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  4. Кукурелья сделал тату с лицом де ла Фуэнте. Защитник Испании пообещал набить портрет тренера в случае победы на ЧМ

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Кукурелья сделал тату с лицом де ла Фуэнте. Защитник Испании пообещал набить портрет тренера в случае победы на ЧМ
Кукурелья набил тату с де ла Фуэнте.

Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте. 

В июне перед ЧМ-2026 футболист заявил, что сделает такое тату в случае победы на турнире. В июле испанцы завоевали трофей, победив сборную Аргентины в финале со счетом 1:0.

В итоге Кукурелья сдержал обещание и набил портрет тренера на левой руке чуть выше локтя. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: инстаграм Марка Кукурельи
logoЛуис де ла Фуэнте
logoМарк Кукурелья
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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Усы Газзаева вышли из чата
ОтветДмитрий Зибров
Усы Газзаева вышли из чата
Дак наоборот, не вышли же
ОтветДмитрий Зибров
Усы Газзаева вышли из чата
Да ладно, тут он в ноль вышел - налысо же не побрился)
Конечно убогая идея, но то что за свой «базар» отвечает - это достойно :)
Ответnoyneim
Конечно убогая идея, но то что за свой «базар» отвечает - это достойно :)
Базар изначально был убогим
Ответnoyneim
Конечно убогая идея, но то что за свой «базар» отвечает - это достойно :)
За базар именно не ответил , тогда когда сказал что лучше будет лысым , чем перейдёт в Реал)
Бить Ямала локтем станет еще веселее
ОтветNoken
Бить Ямала локтем станет еще веселее
Один левый защитник Реала с пышной шевелюрой уже как-то бил локтём главную звезду Барселоны на правом фланге. Концовку все помнят)
ОтветХавиГави_Паратрупер
Один левый защитник Реала с пышной шевелюрой уже как-то бил локтём главную звезду Барселоны на правом фланге. Концовку все помнят)
Я про Пуйоля подумал, потом снова подумал. А ведь Пуйоль за Барсу играл. Пришлось снова думать. И наконец про Марсело вспомнил. Правда, вот не знаю, правильно ли подумал)
Идея глупая, но за то, что сдержал слово, лютый респект. Мог бы пойти по пути Газаева и слиться
ОтветЯПоэт
Идея глупая, но за то, что сдержал слово, лютый респект. Мог бы пойти по пути Газаева и слиться
А кого тот хотел наколоть, Путина? 🤨
ОтветCube Litening C:68X
А кого тот хотел наколоть, Путина? 🤨
Не, эта тату у Газзаева на сетчатке глаза набита
Пацан сказал - пацан сделал, молодец)
ОтветAlex.K71
Пацан сказал - пацан сделал, молодец)
Газзаев - в смысле?)
Пацан сказал - пацан сделал. Правда, он ещё обещал закончить карьеру в сборной, если они выиграют ЧМ.
ОтветArnoNeputevy
Пацан сказал - пацан сделал. Правда, он ещё обещал закончить карьеру в сборной, если они выиграют ЧМ.
Вот по этому Реал его и подписал
Ну, там уже ничего не испортит )
Кукурелья вообще парень глубоко порядочный. Побольше бы таких и в Испании и вообще.
ОтветAlex Paslar
Мужчина )
Комментарий удален модератором
ОтветДенис А
Комментарий удален модератором
Денис, Вы считаете, что держать свое слово — это идиотизм? Тогда я тоже идиот, и мои друзья идиоты
Где-то в Москве заскулил один старенький пëс...
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