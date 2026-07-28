Кукурелья сделал тату с лицом де ла Фуэнте. Защитник Испании пообещал набить портрет тренера в случае победы на ЧМ
Кукурелья набил тату с де ла Фуэнте.
Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте.
В июне перед ЧМ-2026 футболист заявил, что сделает такое тату в случае победы на турнире. В июле испанцы завоевали трофей, победив сборную Аргентины в финале со счетом 1:0.
В итоге Кукурелья сдержал обещание и набил портрет тренера на левой руке чуть выше локтя.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: инстаграм Марка Кукурельи
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