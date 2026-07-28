УЕФА о планах Инфантино продать часть прав на ЧМ инвесторам: «Это переходит черту. Никто из нас не является владельцем футбола, и ФИФА не вправе его продавать. Относимся к этому серьезно»
УЕФА о планах Инфантино продать доли в ЧМ: это переходит черту.
УЕФА выпустил заявление по поводу намерений президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира.
«Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому с предельной серьезностью. Так же должны поступить все национальные футбольные ассоциации. Так же должны отнестись к этому все заинтересованные стороны: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и каждый, кому небезразлично будущее футбола.
Душа и система управления футболом – не тот актив, которым можно торговать, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получит финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. И ФИФА не вправе его продавать», – говорится в заявлении УЕФА.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии