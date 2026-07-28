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  4. УЕФА о планах Инфантино продать часть прав на ЧМ инвесторам: «Это переходит черту. Никто из нас не является владельцем футбола, и ФИФА не вправе его продавать. Относимся к этому серьезно»

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УЕФА о планах Инфантино продать часть прав на ЧМ инвесторам: «Это переходит черту. Никто из нас не является владельцем футбола, и ФИФА не вправе его продавать. Относимся к этому серьезно»
УЕФА о планах Инфантино продать доли в ЧМ: это переходит черту.

УЕФА выпустил заявление по поводу намерений президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира

«Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому с предельной серьезностью. Так же должны поступить все национальные футбольные ассоциации. Так же должны отнестись к этому все заинтересованные стороны: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и каждый, кому небезразлично будущее футбола.

Душа и система управления футболом – не тот актив, которым можно торговать, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получит финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. И ФИФА не вправе его продавать», – говорится в заявлении УЕФА

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
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logoДжанни Инфантино

Комментарии

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мочить лысого, в сартире
ОтветAlexandr Ilyin
мочить лысого, в сартире
Зубы вспотеют.
ОтветAlexandr Ilyin
мочить лысого, в сартире
Комментарий скрыт
Ждём звонок от Трампа в УЕФА!
ОтветJoker2104
Ждём звонок от Трампа в УЕФА!
"Мой парень хочет заключить хорошую сделку для ФИФА. Почему вы ему мешаете?"
ОтветСергей П.
"Мой парень хочет заключить хорошую сделку для ФИФА. Почему вы ему мешаете?"
Похож на звонок Трампа Путину
С таким Инфантино скоро и титулы будут на аукционе разыгрывать..
ОтветWestmoreland
С таким Инфантино скоро и титулы будут на аукционе разыгрывать..
Как будто сейчас не так, ну по крайней мере прошлый ЧМ точно
ОтветКрестоносец_1116990861
Как будто сейчас не так, ну по крайней мере прошлый ЧМ точно
сколько Франция заплатила за серебро?
ФИФА vs УЕФА: Бокс! Брейк! Ой, Гидрейшн брейк
То, чем ЧМ по футболу обычно отличается от сраных супербоулов и МЛБ, - это упор на болельщика, а не на бумажки. Лысый доиграется, что превратит самый крупный футбольный турнир в очередную американскую игрушку, как это искренне пытался сделать в последний раз
ОтветArty K.
То, чем ЧМ по футболу обычно отличается от сраных супербоулов и МЛБ, - это упор на болельщика, а не на бумажки. Лысый доиграется, что превратит самый крупный футбольный турнир в очередную американскую игрушку, как это искренне пытался сделать в последний раз
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ОтветLexx2
Комментарий скрыт
Для футбола такое не подходит. Выходит полная хрень
Блаттера убрать смогли, уберите это ничтожество, понятно что за ним кто-то стоит, но все равно уж европейцы должны постараться убрать эту лысую барыгу...
Чеферин с Хелаифи против Инфантино с Трампом. Прям битва сладких парочек и «честных» функционеров😁
А дальше выдвинут Чеферина или Хелаифи на выборы президента ФИФА под лозунгом "не дадим Инфантино продать ЧМ"? Хитро)
Они увидели что там есть заработок. И решили украсть Чемпионат Мира по футболу у людей...
ОтветNoThanks
Они увидели что там есть заработок. И решили украсть Чемпионат Мира по футболу у людей...
уже украли в 2022, а в 2026 были близки к этому
Зато столько бабла срубили на Гидрайшен брэйк)
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Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам. Проект обсуждался с людьми, близкими к администрации Трампа (The Times)
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