УЕФА о планах Инфантино продать часть прав на ЧМ инвесторам: «Это переходит черту. Никто из нас не является владельцем футбола, и ФИФА не вправе его продавать. Относимся к этому серьезно»

УЕФА о планах Инфантино продать доли в ЧМ: это переходит черту.

УЕФА выпустил заявление по поводу намерений президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира .

«Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому с предельной серьезностью. Так же должны поступить все национальные футбольные ассоциации. Так же должны отнестись к этому все заинтересованные стороны: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и каждый, кому небезразлично будущее футбола.

Душа и система управления футболом – не тот актив, которым можно торговать, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получит финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. И ФИФА не вправе его продавать», – говорится в заявлении УЕФА .