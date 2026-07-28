Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам. Проект обсуждался с людьми, близкими к администрации Трампа (The Times)

Инфантино планирует продать доли в ЧМ частным инвесторам.

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам, сообщает The Times.

План предусматривает создание компании, которая будет управлять главными мужскими и женскими турнирами ФИФА – чемпионатом мира и клубным чемпионатом мира.

Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что по поводу этого проекта консультировались с людьми, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

В ФИФА подтвердили, что инвестиционную группу, как ожидается, возглавит компания Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером – младшим братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Каждая из 211 национальных ассоциаций и членов ФИФА также получит свою долю, стоимость которой может составить около 20 миллионов долларов. Ассоциации смогут либо сохранить эту долю, либо продать ее, чтобы получить дополнительный доход.

По словам источников, после окончания своего последнего президентского срока Инфантино, которому сейчас 56 лет, планируют назначить комиссаром новой компании. Ожидается, что он будет переизбран на пост президента ФИФА безальтернативно и останется в должности до 2031 года.