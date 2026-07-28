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  4. Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам. Проект обсуждался с людьми, близкими к администрации Трампа (The Times)

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Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам. Проект обсуждался с людьми, близкими к администрации Трампа (The Times)
Инфантино планирует продать доли в ЧМ частным инвесторам.

Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам, сообщает The Times.

План предусматривает создание компании, которая будет управлять главными мужскими и женскими турнирами ФИФА – чемпионатом мира и клубным чемпионатом мира. 

Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что по поводу этого проекта консультировались с людьми, близкими к администрации президента США Дональда Трампа.

В ФИФА подтвердили, что инвестиционную группу, как ожидается, возглавит компания Thrive Capital, основанная Джошуа Кушнером – младшим братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

Каждая из 211 национальных ассоциаций и членов ФИФА также получит свою долю, стоимость которой может составить около 20 миллионов долларов. Ассоциации смогут либо сохранить эту долю, либо продать ее, чтобы получить дополнительный доход.

По словам источников, после окончания своего последнего президентского срока Инфантино, которому сейчас 56 лет, планируют назначить комиссаром новой компании. Ожидается, что он будет переизбран на пост президента ФИФА безальтернативно и останется в должности до 2031 года.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: The Times
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Комментарии

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А помните, как мы все считали ФИФА Блаттера до невозможности коррумпированной?
ОтветVictorVallecano
А помните, как мы все считали ФИФА Блаттера до невозможности коррумпированной?
Никто так не считал. Разговоры об этом пошли только постфактум. Уже после ухода Блаттера. Когда он управлял федерацией - никто особо ни про какую его коррумпированность не рассуждал.
ОтветNoThanks
Никто так не считал. Разговоры об этом пошли только постфактум. Уже после ухода Блаттера. Когда он управлял федерацией - никто особо ни про какую его коррумпированность не рассуждал.
Ну нет. Гораздо раньше все началось. И когда он руководил еще, фальшивые доллары ему в лицо швыряли.
Странно, как они ещё не дошли до аукциона на лишние путевки для тех, кто так не смог отобраться. Джанни, дарю идею.
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Странно, как они ещё не дошли до аукциона на лишние путевки для тех, кто так не смог отобраться. Джанни, дарю идею.
Подписка на плей-офф без группового жтапа
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Странно, как они ещё не дошли до аукциона на лишние путевки для тех, кто так не смог отобраться. Джанни, дарю идею.
А перекупы будут перепродавать эти путёвки.Естественно,не без обмана.В итоге суды,обманутые "дольщики",которые будут ждать годами попадания на ЧМ...
Его давно пора убрать от футбола. творит дичь.
Компанию возглавляет младший брат зятя Трампа.
Рыночная экономика, свободная конкуренция - чего уж там!
Это вам не какое-то там кумовство. Нет. Это другое!
ОтветJoker2104
Компанию возглавляет младший брат зятя Трампа. Рыночная экономика, свободная конкуренция - чего уж там! Это вам не какое-то там кумовство. Нет. Это другое!
Капитализм везде одинаков в своей сути.
ОтветJoker2104
Компанию возглавляет младший брат зятя Трампа. Рыночная экономика, свободная конкуренция - чего уж там! Это вам не какое-то там кумовство. Нет. Это другое!
Это кумовство. А вы думаете его в США принципиально не бывает?
Интересно, существует ли хоть что-то, что Инфантино не планирует продать ?
ОтветТумбаЮмба
Интересно, существует ли хоть что-то, что Инфантино не планирует продать ?
Душу. Её он уже давно продал
ОтветТумбаЮмба
Интересно, существует ли хоть что-то, что Инфантино не планирует продать ?
Очко
– Джанни, мы купили 10% акций ЧМ! Мы теперь можем влиять на правила?
— Конечно! Хотите — сделаем ауты ногами? Хотите — отменим офсайды?
— Мы хотим, чтобы сборная Италии наконец-то прошла квалификацию!
— Слушайте, ну я же лысый шарлатан, а не волшебник.
Это писец, что вытворяют эти ребята! И всё сходит им с рук. Блаттер и Платини - детишки неумелые, по сравнению с нынешними.
ОтветEvgen Vynokurov
Это писец, что вытворяют эти ребята! И всё сходит им с рук. Блаттер и Платини - детишки неумелые, по сравнению с нынешними.
Комментарий скрыт
ОтветEvgen Vynokurov
Это писец, что вытворяют эти ребята! И всё сходит им с рук. Блаттер и Платини - детишки неумелые, по сравнению с нынешними.
крыша норм
98% новостей, связанных с Инфантино, - лютая жесть, от которой хочется биться головой об стену
Я в бизнесе не очень, что это за финт ушами такой? Фифа продаёт права на ЧМ сторонней компании, которая будет всё решать и организовывать чемпионаты? А что будет тогда делать Фифа? И, типо, все прибыли от ЧМ, которые раньше шли в Фифу, теперь будут идти этой сторонней компании? Я правильно понял?
ОтветJesse Boy
Я в бизнесе не очень, что это за финт ушами такой? Фифа продаёт права на ЧМ сторонней компании, которая будет всё решать и организовывать чемпионаты? А что будет тогда делать Фифа? И, типо, все прибыли от ЧМ, которые раньше шли в Фифу, теперь будут идти этой сторонней компании? Я правильно понял?
не удивлюсь, если они захотят вырастить некоего аналога Даны Уайта, только от мира футбола
ОтветJesse Boy
Я в бизнесе не очень, что это за финт ушами такой? Фифа продаёт права на ЧМ сторонней компании, которая будет всё решать и организовывать чемпионаты? А что будет тогда делать Фифа? И, типо, все прибыли от ЧМ, которые раньше шли в Фифу, теперь будут идти этой сторонней компании? Я правильно понял?
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