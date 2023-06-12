Выступают вместе за сборную.

Хавбек «Ниццы» Кефрен Тюрам давно находится на радаре «Ливерпуля». Сейчас ему 22 года, в его активе место в старте «Ниццы», много матчей за все уровни сборных Франции и всего один за главную команду.

Вместе с Куадио Коне, другой трансферной целью «красных», они попали в состав сборной Франции U21, которой предстоит сыграть на Евро-2023.

Партнер по сборной и игрок «Ливерпуля» Ибраима Конате девять раз сыграл за французскую молодежку, а сейчас вызван в главную команду, которая сыграть в квалификации к Евро-2024 против Гибралтара и Греции.

В интервью RMC Sport защитника «красных» спросили о перспективах Кефрена Тюрама сыграть вместе с ним за один клуб.

«Я был бы очень рад, если бы он перешел в «Ливерпуль». Я бы взял его под свое крыло и сделал бы все, чтобы он прогрессировал и стал тем игроком, которым он хочет быть».

Таким образом, Конате дал «Ливерпулю» добро на подписание Тюрама, и теперь мяч на стороне мерсисайдцев.