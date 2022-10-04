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Тренер и капитан «Рейнджерс» возложили цветы к мемориалу в память о погибших на стадионе «Хиллсборо»

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Во вторник на «Энфилде» состоится матч Лиги чемпионов. В гости к «Ливерпулю» приехал «Рейнджерс».

За сутки до матча тренер шотландцев, Джованни ван Бронкхорст, и капитан команды, Джеймс Тавернье, возложили цветы к мемориалу в память о погибших на стадионе «Хиллсборо». Мемориальная доска с именами погибших в тот день находится у «Ворот Шенкли» на «Энфилде».

В заявлении «Рейнджерс» в Твиттере говорится:

«Сегодня вечером тренер Джованни ван Бронкхорст и капитан Джеймс Тавернье возложили венок к мемориалу Хиллсборо на «Энфилде» от имени всего футбольного клуба «Рейнджерс». 97 погибших не будут забыты». 

Официальный аккаунт «красных» поблагодарил своего соперника по Лиге чемпионов за этот жест:

«Спасибо, «Рейнджерс», от лица всех в «Ливерпуле». Ваша поддержка никогда не будет забыта». 

Больше, чем футбол. 

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