Чудеса экономики «Ливерпуля» - вот-вот продадут ноунейма с прибылью 350%

Майкл Эдвардс ушел, а магия осталась.

Не так давно "Ливерпуль" покинул спортивный директор Майкл Эдвардс, по сути построивший нынешнюю команду и пригласивший непосредственно Клоппа - на трансферном рынке он совершал настоящие чудеса.

Но похоже в клубе остались его верные последователи. Бен Дэвис был подписан за 500 тысяч фунтов стерлингов из «Престон Норт Энд» еще в январском окне 2021 года, когда «красные» латали дыры в защите из-за череды травм и короновируса - тогда из состава выпали три основных центральных защитника.

Однако у Дэвиса не было возможности ни разу сыграть за клуб, и вряд ли они представятся в будущем приходом Конате.

По информации Liverpool Echo, "красные" хотят продать его после того, как он провел последний сезон в аренде в "Шеффилд Юнайтед" - «Ливерпуль» хочет за англичанина 4 миллиона фунтов стерлингов.

Если они смогут получить эту цифру, это будет прибыль в размере 3,5 миллиона фунтов стерлингов, то есть 350% от суммы трансфера. Также сообщается, что «Селтик» или «Мидлсбро» заинтересованы в защитнике и готовы потратить такие деньги.