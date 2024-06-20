«Все, что знаю о позиции ЦЗ, рассказал Березуцкий». Главный защитник Словении

Яка Бийол – от резервиста ЦСКА до трансферной цели «Интера».

ЦСКА объявил о подписании 19-летнего полузащитника четвертой команды Словении 22 июня 2018-го. В день, когда Ахмед Муса забил исландцам два мяча в Волгограде.

В другое время подобная трансферная новость затерялась бы на фоне чемпионата мира, но ЦСКА так редко кого-то покупал, а перестройки команды так ждали, что второй (после Магнуссона) новичок лета-2018 все же обратил на себя внимание – как минимум мое.

О трансфере я узнал на стадионе перед матчем нигерийцев и сразу полез за информацией о Бийоле, но выяснил только статус в словенской молодежке: запасной. Негусто на фоне покидавших ЦСКА полузащитников – Головина, Вернблума, Натхо и Миланова.

На сборе ЦСКА в Бад-Тацмансдорфе Яка впечатлил сильнее. «Когда он впервые появился на тренировке, мы с ребятами удивились, насколько он большой и физически крепкий. – говорил другой полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов. – А ведь Яка всего-то 1999 года рождения.

Он здорово действует в единоборствах, неуступчивый. Да и по общению – хороший парень. Мы его постоянно подбадриваем, помогаем скорее адаптироваться».

Через месяц Хосонов забил победный мяч «Локо» в Суперкубке после прорыва и прострела Бийола.

Выглядело многообещающе, но на старте РПЛ Яка огорчил: для атакующего полузащитника казался недостаточно креативным, а для оборонительного – слишком неуклюжим и оттого грубым.

При этом до четвертого тура Бийол оставался среди новичков ЦСКА единственным покупным полузащитником: Ахметова взяли свободным агентом, а Ефремова вернули из аренды.

Так что именно о Яке я больше всего расспрашивал скаута ЦСКА Андрея Мовсесьяна. Мы встретились в середине августа 2018-го по мотивам колоритного слуха о переходе Мовсесьяна в «Ювентус». Бийол к тому моменту немного озадачил меня тактической неприкаянностью – хотелось, чтобы Андрей развеял опасения.

«Важное качество Бийола: отдает обостряющие передачи, есть навыки игры центральным защитником (например, первый пас), – говорил будущий спортдиректор ЦСКА. – На моих глазах играл и в обороне, и опорника, и атакующего хавбека.

Сейчас привыкает к нагрузкам, интенсивности – как только освоится, сможет регулярно показывать сильные качества. Бийола я увидел на Мемориале Гранаткина в Питере и с тех пор следил за ним полтора года. Когда он приехал в ЦСКА, я спросил: «Помнишь меня?» – «Нет». – «Санкт-Петербург». – «А, да-да».

На турнире Гранаткина я подошел к раздевалке словенской сборной и объяснил, что я из ЦСКА. Поинтересовался: «Есть агент?» – «Да». – «Вот визитка. Пусть позвонит». Агент позвонил через 20 минут. Оказалось, у нас общий знакомый – Элвер Рахимич».

На следующий день после нашего разговора с Мовсесьяном ЦСКА арендовал Влашича, и в ближайшем туре Гончаренко совместил Николу в полузащитной тройке с Бийолом и Бистровичем. Причем последних поменял местами относительно предыдущих матчей: Яку сдвинул ближе к защите (как раз на роль Рахимича), а Кристи – к атаке.

Бийол по-прежнему играл как-то угловато, но результат затенил негатив – 3:0 с Тулой после одного гола в трех первых турах. «У ЦСКА образуется неплохая связка молодых балканских футболистов, – сказал тогда Рахимич. – Хорваты Влашич и Бистрович и словенец Бийол будут только прибавлять».

На зимних сборах 2019-го Бийол пробовался в защите, а весной заиграл в нападении

Осенью 2018-го Яка поучаствовал в ярких победах над «Реалом» и «Зенитом», даже дебютировал в сборной Словении, но как центральный полузащитник не вполне соответствовал требованиям Гончаренко (в отличие от Облякова с Ахметовым) и стал 12-13-м игроком: чаще выходил в последней четверти матчей.

После яркой для ЦСКА первой половины сезона-2018/19 Гончаренко наигрывал на сборах Бийола в центре защиты – вместо травмированного Виктора Васина и Никиты Чернова, который отказывался переподписывать контракт.

«Это абсолютно новая позиция для меня, – говорил Яка. – Знаю, где я ошибался и что мне нужно много работать – в первую очередь над выбором позиции. Я очень стараюсь и учусь, правда!

Тренер говорит, что будет использовать меня по ситуации – в зависимости от того, что нужно команде. Гончаренко вообще всегда знает, чего хочет – это его сильнейшая черта. Еще он много общается с каждым из нас, хоть и не совсем знает английский. Боюсь, если он выучит язык – уйдет в какой-нибудь европейский топ-клуб».

Бийол забил на сборах несколько мячей, но с приходом Дивеева вернулся в запас. Весной 2019-го Гончаренко окончательно убедился в хрустальности Абеля Эрнандеса и неожиданно двинул Бийола в нападение (как ранее Вернблума).

В новой роли Яка напоминал нечто среднее между Игорем Пиюком и Предрагом Ранджеловичем , но главное – забивал, приносил реальную пользу. И с четырьмя голами стал четвертым снайпером ЦСКА в сезоне-2018/19, хотя по игровому времени был 13-м.

Во втором российском сезоне Бийол играл еще меньше и потерял уверенность в себе

«Яке не хватает быстроты работы с мячом в центре поля – того, что есть у Ахметова, Облякова, Бистровича, – отметил Гончаренко по итогам сезона-2018/19. – Если это придет, его можно будет вернуть обратно в полузащиту.

У Бийола есть ценное качество – одинаково полезно действует на стандартах как в атаке, так и в обороне. А поскольку начинал он играть в нападении, у него хорошее завершение: «Рубину» забил правой, «Крыльям» – левой, «Динамо» – головой. Если он столько забил, может, его нападающим и сохранить?

Он играл в атаке, у него правильное понимание – в этом они с Вернблумом схожи. Тот ведь тоже начинал карьеру форвардом. Вы можете подумать, что я ищу второго Вернблума. Почему нет, если человек помогает дожимать соперника в конце матчей».

Дальше в защите ЦСКА появились Шарлия, Гогуа и Карпов, так что Гончаренко забыл об экспериментах с Бийолом в обороне и использовал его как полузащитника/нападающего замены. В этом качестве Яка забил осенью 2019-го два (по-разному) эффектных мяча: «Уралу» и «Уфе» .

«Защита – это не мое, – говорил тогда Яка. – Никогда там не играл. Тренер сказал выйти в оборону – я подчинился. Хорошо, что сейчас у нас достаточно защитников, и я могу действовать на родной позиции в центре поля».

Интересно, что не пройдет и двух лет, как Бийол скажет клубной пресс-службе: «Я понимал: нападение – не мое, это плохо для меня и моей карьеры. Пойти вперед, если команда проигрывает – да, я так делал много раз.

В матче с «Уфой» [когда забил с финтом Зидана] тоже выдвинулся в нападение из опорки. Но 90 минут исполнять форварда я просто не могу, это не моя позиция».

Шанс закрепиться у Гончаренко в старте Бийол упустил. В начале ноября 2019-го – при счете 1:0 в Питере – получил две желтые за три минуты, и вскоре ЦСКА пропустил.

Удаление стало для Яки первым во взрослой карьере, но не единственным в сезоне-2019/20. В матче с «Динамо», когда Гончаренко заменял Овчинников, Бийол вышел на последние 15 минут и снова нарвался на два предупреждения.

Во втором российском сезоне Яка играл даже меньше, чем в первом (925 vs 1427 минут) и после арендного перехода в «Ганновер» признался, что в ЦСКА потерял уверенность в себе.

Через месяц после оборонительного дебюта в РПЛ Бийол стал основным ЦЗ сборной Словении

«Гончаренко говорил, какие ошибки исправить, – вспоминал Бийол. – Другой вопрос, можно ли действительно исправить те или иные вещи? Думаю, тренер ждал, что я заиграю лучше. Но иногда ты ошибаешься, и это сложно исправить, когда нет возможности много играть. Я бы хотел вернуться в ЦСКА, но не на скамейку».

Во Второй Бундеслиге Бийол выходил только опорником. Не забивал, не отдавал голевых пасов, но играл регулярно и летом 2021-го приехал в ЦСКА более зрелым футболистом. Так что позитивно отреагировал, когда новый главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий предложил пробы в центре защиты.

«Любой тренер, который видел, как он двигается на тренировках, задумался бы о переводе Яки в оборону, – говорил Алексей Березуцкий в интервью Леониду Слуцкому. – Гончаренко пробовал Бийола в защите, но тогда Яка сам не был к этому готов.

Я же вызвал его и сказал: «У тебя все качества центрального защитника. Мы посмотрим тебя две недели [в этой роли], и я скажу: оставляем или едешь дальше. Хочешь попробовать?» – «Да, я хочу остаться в ЦСКА. Хочу попробовать».

В тренировках и первых матчах мне очень понравилось, что он держал концентрацию, думал, великолепно играл головой».

Бийол начал в паре с Дивеевым, но потом надежно играл и в тройке, и в экспериментальном дуэте с Набабкиным. Всего через месяц после оборонительного дебюта в РПЛ Яка стал основным центральным защитником сборной Словении, где начинал в паре с Михой Мевлей.

«Это самая тяжелая позиция по тактике, тренеры ЦСКА мне очень помогали, чтобы я ее почувствовал, – говорил Бийол. – [Сейчас] я даже думаю, что это мое оптимальное место. Мне 22, вся карьера впереди. Посмотрим, как все сложится дальше, но мне очень нравится играть в центре обороны.

Все, что я знаю о позиции ЦЗ, мне рассказал Алексей Березуцкий. И то, что я сейчас отлично себя чувствую в этой роли – целиком его заслуга. Большое ему спасибо. Я, кстати, пришел через какой-то месяц после того, как он закончил карьеру. Разминулись на поле совсем немного».

В Серии А Бийол начал с двух победных голов и стал лучшим игроком «Удинезе»

В начале 2022-го Бийол продлил контракт с ЦСКА, а после февраля не приостановил его, доиграл сезон и ушел в «Удинезе» по полноценному трансферу. ЦСКА купил Яку за €400 тысяч, а продал за €4+0,5 млн и 10% от следующего перехода. «Удинезе», правда, расплатился только в марте 2024-го, но это другая история.

«Я хотел уйти, но должен был сделать все во благо ЦСКА, – объяснил Яка. – У меня был вариант с «Удинезе», и ЦСКА понял мою позицию. Я рад, что переход прежде всего помог моему бывшему клубу, а не навредил.

После начала всем известных событий затруднился выезд из России. Были проблемы с визами и самолетами. Стало трудно навещать близких. А Удине недалеко от Словении, это важно. Теперь я без проблем навещаю семью».

Тренер «Удинезе» Андреа Соттил (как и Березуцкий – бывший ЦЗ) ставил Бийола левым центральным в тройке с Науэном Пересом и Родриго Бекао, и уже в первых турах Яка забил победные мячи «Интеру» с «Вероной», подняв новый клуб на третье место. Заодно отметил, что на предсезонке у Соттила прибавил в прыгучести.

В первых восьми турах чемпионата-2022/23 «Удинезе» добыл больше побед, чем в оставшихся (6 vs 5), но Бийол не выпадал из старта, разве что иногда смещался на место страхующего.

Местная газета Messaggero Veneto признала его лучшим игроком «Удинезе» 2023 года, хотя в первом круге нового чемпионата команда откатилась в зону вылета, а Яка в начале декабря выбыл на четыре месяца из-за перелома ладьевидной кости.

Вскоре после его возвращения второй раз за полгода сменился тренер «Удинезе» – пришел Фабио Каннаваро. В итоге спаслись, а Бийол, назвав сезон самым тяжелым в карьере, подчеркнул, что многому научился у Каннаваро даже за несколько недель работы.

В начале июня 2024-го Il Corriere dello Sport написала, что «Интер» попробует купить Бийола за 15-20 миллионов евро, но им также интересуются «Рома», «Наполи» и «Аталанта».

Сейчас, когда Яка – ключевой игрок сборной Словении и находится в шаге от перехода в топ-клуб Серии А, забавно вспоминать, что он самый дешевый новичок ЦСКА лета-2018 (без учета свободных агентов и арендованных): Обляков и Сигурдссон обошлись в 10 раз дороже.

И, похоже, неспроста скаутом ЦСКА, который заметил юного Бийола на Мемориале Гранаткина, шесть лет назад интересовался чемпион Италии.

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Фото : Gettyimages.ru /Jurij Kodrun, Carl Recine/, Alessandro Sabattini; РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Виталий Тимкив, личный архив Яки Бийола