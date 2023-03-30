102 комментария

Самое долгожданное золото.

Вскоре после после питерского провала-2000 Россия снова получила право принять хоккейный чемпионат мира – 2007 года.

В остальном определенности не хватало. С 2002-го по 2006-й сборной на разных турнирах руководило шесть тренеров – Михайлов, Фетисов, Плющев, Тихонов, Билялетдинов и Крикунов. Лучи света в этом темном царстве горели недолго.

Обстановка в сборной до Быкова: у главного тренера отключали телефон за неуплату, а на ЧМ не ехали даже из Суперлиги

Фетисов после бронзы Солт-Лейк-Сити завязал с тренерством и возглавил Госкомспорт, Михайлова после серебра ЧМ-2002 прокатили с новым контрактом, а Крикунов стал третьим в Вене-2005, но там же и на Играх-2006 переругался с энхаэловцами.

На рижский ЧМ-2006 из игроков, не попавших в плей-офф НХЛ, прибыл лишь Овечкин, а Ковальчуком безжалостно побрезговали. «Кто у нас напился на прошлом ЧМ? – кипел Крикунов. – Как только Ковальчук приезжает на ЧМ, сразу берет карту города – смотрит, где и какие рестораны есть. Сколько можно терпеть эти пьянки!»

Перед ЧМ-2006 Крикунов сам нашел спонсора для контрактов тренерскому штабу, при этом полгода не получал зарплату в «Динамо», а дозвониться президенту клуба Харчуку не мог: «У меня в очередной раз отключили мобильный телефон за неуплату», – признался тренер сборной России в разгар ЧМ-2006.

Отношение к главной команде страны было таким, что в нее не рвались даже из суперлиги. Например, лучший бомбардир плей-офф-2006 Алексей Морозов, ранее не взятый Крикуновым на Олимпиаду, перед ЧМ пропал и не отвечал на звонки.

– Есть игроки, которые все время обманывают тренера, – жаловался новый президент ФХР Владислав Третьяк после 3:4 с чехами в четвертьфинале. – Сначала говорят, мол, приедем, а в последний момент решают совершенно по-другому. Нечестно!

– Вы про Морозова говорите?

– Про Морозова. И про Зиновьева. Их надо наказать!

Быков казался слишком неопытным тренером для сборной. Подумывали об иностранце, а потом Третьяк долго уговаривал Билялетдинова

После вылета с ЧМ-2006 Крикунов покинул сборную, и снова возник вопрос: кто следующий? Из тренеров-чемпионов еще не рулили Белоусов с Воробьевым: в прежние времена кого-то из них бы и выбрали, но к 2006-му усилился запрос на что-то новое – например, на иностранцев.

Им уже несколько лет доверяли богатые хоккейные клубы (Вуйтек, Глинка, Сикора, Хейккиля), а в 2005-2006 годах – и сборные: футбольную, баскетбольную и волейбольную. В пользу иностранца в хоккейной сборной говорил и рекордный успех Беларуси с канадским тренером Хэнлоном – шестое место на ЧМ-2006.

Применительно к хоккейной сборной России называли того же Хэнлона и швейцарца Ральфа Крюгера, который не раз кошмарил нашу сборную на чемпионатах мира. Правда, Крикунов напоследок возразил: «Хэнлон во главе сборной России – это унизительно».

«А не иметь чемпионского титула с 1993 года – не унизительно? – парировал главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков, смотревший финал ЧМ-2006 в одной ложе с Крикуновым. – Вот порой слышишь: «Как это так, в России – и тренер-иностранец? Это все равно, что к канадцам поставить шведа или русского».

Представить такое, что и говорить, трудно. Но, может быть, пришло время?»

Возможно, будь во главе ФХР чиновник-конъюнктурщик вроде Виталия Мутко или Сергея Чернова – и правда наняли бы условного Хэнлона: на фоне Хиддинка и Блатта это было вполне в духе времени и не вызвало бы раздражения в Кремле.

Но Третьяк с главой Росспорта Фетисовым были не просто чиновниками – еще и хранителями наших хоккейных традиций, которые (им-то точно) казались более славными, чем футбольные с баскетбольными.

Вот и решили: иностранный тренер на домашнем ЧМ – перебор. Но точно нужен человек, который не был бы на 35 лет старше игроков и нашел с ними общий язык.

Как и в других видах спорта, в российском хоккее тогда возник еще один тренд: у кого не хватало денег или решимости на приглашение иностранных тренеров – выбирали промежуточный вариант: звали наших, которые в лихие 90-е зарабатывали за рубежом, а в сытые нулевые потянулись на родину.

В 2006-м группа русских европейцев исчерпывалась Евгением Попихиным, Владимиром Юрзиновым-младшим и Вячеславом Быковым. Но первые двое, как бы их ни лоббировал Юрзинов-старший, выглядели бы во главе сборной так же эпатажно, как Ральф Крюгер. Быков котировался выше, но тоже вызывал сомнения.

В первый год работы главным тренером он не вышел с ЦСКА в плей-офф и чудом остался в клубе, зато в 2006-м поднялся в топ-5 (5-й в регулярке + вылет в четвертьфинале). После трех подряд десятых мест это было успехом по меркам ЦСКА, но для сборной хотелось кого-то более проверенного и стрессоустойчивого.

Хоккейный комментатор Дмитрий Федоров, выступавший тогда за иностранца в сборной, был уверен, что Быков не выдержит давления домашнего ЧМ.

Схожие опасения, видимо, одолевали и Третьяка: назвав Быкова среди кандидатов, он в в конце мая 2006-го публично выбрал другого тренера – Зинэтулу Билялетдинова.

Не юный, но на 11 лет моложе Бориса Михайлова. Работал в НХЛ, только что выиграл чемпионат с «Ак Барсом», а до этого – с «Динамо». Помогал на трех ЧМ и двух Олимпиадах. Правда, как главный тренер сборной слегка разочаровал.

На Кубке мира-2004 сработался с энхаэловцами, но достиг лишь четвертфинала, а после – принял «Ак Барс» и за 4 дня до начала подготовки к ЧМ-2005 заявил, что не будет тренировать сборную из-за психологической усталости (тем ценнее венская бронза срочно подхватившего команду Крикунова).

Правда, та отставка случилась при прежнем главе ФХР Стеблине и, похоже, не смущала Третьяка: он помогал Билялетдинову на Кубке мира-2004 и именно в нем видел тренера вдолгую – на ЧМ-2007 и Игры-2010.

28 мая 2006-го, на вечеринке в честь чемпионства «Ак Барса», Третьяк предложил Билялетдинову возглавить сборную, а тот пообещал дать ответ 10 июня, но пауза затянулась на два с половиной месяца.

В это время заговорили о том, что Татарстан просит взамен часть матчей ЧМ-2007, от которой отказался Санкт-Петербург, но для сокращения расходов турнир в итоге сфокусировали в Московском регионе.

Сам Билялетдинов заявил, что не оставит «Ак Барс» и готов взяться за сборную только перед ЧМ-2007, не отвлекаясь на Евротур. Недовольный этим вариантом, Третьяк взял время на раздумья, но давление на него нарастало.

Фетисов говорил, что не участвует в выборе тренера и сам не знает, почему с этим тянут. А Путин на заседании Совета по спорту в Екатерининском зале Кремля спросил:

– Владислав Александрович, когда в хоккее начнем выигрывать?

– Сейчас чувствуется, что все объединяются вокруг сборной, очень хорошая атмосфера, – отметил глава ФХР.

– Сейчас чувствуется, – перебил Путин, – что вы давно в хоккей не играете, а занимаетесь политикой. Такую речугу загнули, а я спрашиваю: когда выигрывать будем?

– У нас в стране 176 хоккейных коробок, а в США и Канаде...

– Ну, США и Канада тоже не выигрывают, – снова перебил Путин (золото Олимпиады и ЧМ в 2006-м взяли шведы – Sports.ru).

– Зато мы США и Канаду обыгрываем! – нашлась Ирина Винер.

– Во, правильно! – похвалил Путин. – Так когда выиграем-то?

– Ну, в следующем году чемпионат мира в Москве, будем стараться.

– Что вы сказали? – не расслышал Путин.

– Что чемпионат мира будет в Москве, а мы будем стараться, – повторил Третьяк.

– Ладно.

Перед домашним ЧМ Быков убрал из сборной Семина – за опоздание на сбор. Овечкин был в шоке

Вокруг сборной все настолько объединились, что в июле 2006-го даже Владимир Крикунов сообщил: в отпуске осознал – поспешил с отставкой и готов вернуться.

В начале августа с открытым письмом выступил Владимир Петров: возмутился затянувшейся неразберихой и предложил созвать совет хоккейных старейшин – чтоб изучили программы кандидатов и выбрали тренера. Но мудрость предложения немного обесценивалась тем, как такой совет функционировал при Петрове в 1992-м.

Неразбериха испарилась и без старейшин. К середине августа Третьяк отчаялся договориться с Билялетдиновым и подписал двухлетний контракт с Быковым.

Перед дебютным турниром в Либереце тот несколько часов расспрашивал Крикунова об игровых и человеческих качествах хоккеистов, а после – сделал игру сборной в чужой зоне более агрессивной и стартовал с шести побед.

Первое поражение (по буллитам – от шведов) пришлось на матч открытия ходынской арены, но и московский этап Евротура Быков в итоге выиграл. На радостях от первой победы на Ходынке – над финнами 3:0 – Третьяк поцеловал Быкова в щеку.

Идиллия нарушилась перед шведским этапом Евротура: вратарь Василий Кошечкин не приехал из-за «моральной усталости», а помощник Быкова по работе с энхаэловцами Сергей Немчинов сообщил, что оставил два сообщения нападающему «Коламбуса» Сергею Федорову, а тот не перезвонил.

Позже и он, и Николай Хабибулин, и Виктор Козлов приезжать отказались, а еще одного энхаэловца – Александра Семина – Быков отчислил за опоздание на сбор, хотя форвард «Вашингтона» рвался на ЧМ и даже купил близким по 10 билетов на каждый матч сборной России.

Овечкин признался, что его шокировало отчисление друга, и добавил: «Сразу понял, что Быков – жесткий тренер». А Фетисов поддержал решение по Семину и подчеркнул, что такая жесткая реакция на опоздание необходима для порядка и дисциплины.

На этом фоне Быков взял на ЧМ-2007 Сергей Зиновьева, который долго игнорировал сборную под предлогом загадочных травм, и тот вместе с партнером по «Ак Барсу» Морозовым стал лучшим бомбардиром команды.

Зиновьев набрал больше очков, чем Овечкин, Ковальчук и Радулов вместе взятые (13 vs 12), хотя большинство матчей провел с повреждением руки. Но травма Морозова ослабила и его, и всю атаку – после 4:0 с чехами в четвертьфинале Россия проиграла финнам и утешилась бронзой.

Со второго тура ЧМ-2008 у России заиграл третий вратарь с двумя сломанными пальцами

«Быков ближе к игрокам, много общается, и вообще внутри команды царит разряженная обстановка, – говорил нападающий Владимир Антипов. – С его приходом климат в сборной изменился. Как-то легче стало. Может, потому что он молодой тренер, а тренеры постарше дистанцию держат с игроками».

«Очень интересные тренировки у Быкова, – добавил защитник Даниил Марков, в 2007-м вернувшийся в Россию после 10 лет в НХЛ. – Я, если честно, не ожидал такого. В тренировочном процессе есть какая-то изюминка. Это чувствуется в любом упражнении – хоть игровом, хоть в зале. Один флорбол чего стоит!»

Весной 2008-го ЦСКА второй год подряд проиграл в плей-офф «Ак Барсу» Билялетдинова, и Быков со вторым тренером Игорем Захаркиным улетел в Америку для общения с энхаэловцами – отвечавший за это раньше Сергей Немчинов покинул штаб сборной после ЧМ-2007.

В итоге приехал даже Сергей Федоров, не игравший на чемпионатах мира с 1990 года. А вот вратарь «Финикса» Илья Брызгалов по «причинам личного характера» не появился, и основным снова стал Александр Еременко, чья ошибка привела к поражению в полуфинале ЧМ-2007.

В Канаду сборная добиралась регулярным рейсом, с посторонними пассажирами и на пересадке во Франкфурте вылет задержался на 40 минут – стюардам показалось, что кто-то открыл алкоголь, и в салон пришла полиция.

В 26-часовом путешествии из Новогорска в Квебек у многих так затекло тело, что, например, защитник «Салавата» Андрей Кутейкин приступил к разминке уже в лобби гостиницы «Ле Конкорд».

Не улучшало настроение и то, что часть багажа (с личными вещами игроков) потерялась, а раздевалки во дворце оказались мучительно тесными. Игроков с опытом жизни в Северной Америке задело и то, что организаторы повезли их на обед в «Пиццу Хат», но ребята из Суперлиги проблемы в этом не увидели.

Но это пустяки в сравнении с тем, что перед турниром, играя в гандбол на тренировке, вывернул голеностоп второй вратарь Варламов, а после 7:1 с Италией, в матче с чехами (5:4), порвал связки Еременко.

На лед вышел третий вратарь Михаил Бирюков из ХК МВД, который при игре в бенди перед отъездом из Новогорска сломал два пальца, но в отличие от Варламова с Еременко хотя бы стоял на ногах.

Благодаря Максиму Афиногенова Бирюкову сделали лангетку, уменьшавшую боль, и со сломанными пальцами он отыграл три матча.

Четвертый вратарь Дмитрий Ячанов, отцепленный перед турниром, уже отдыхал на Бали, поэтому на тренировках сборной России помогал сначала канадец Кевин Дефосс, а потом Сергей Звягин, который играл тогда в Суперлиге, но жил в Детройте.

Россия и с Бирюковым не проиграла ни одного матча, а с приездом Евгения Набокова стала надежнее в обороне и после 6:0 со Швейцарией и 4:0 с Финляндией вышла в финал.

«Мы постарались сыграть очень дисциплинированно и организованно, – говорил Быков после победы в полуфинале. – Знали, что финская команда будет очень плотно действовать в средней зоне и не ошиблись в этом.

В общем, важно было преодолеть рубеж средней зоны без ошибок, не давая сопернику возможности контратаковать. Если я правильно помню, мы только один раз пропустили контратаку.

Было важно правильно строить оборону после потери шайбы и это тоже у нас получилось. А когда соперник убегал, сзади все подчищал Евгений Набоков. Это супервратарь».

Полуфинал из-за дисквалификации пропустил Илья Ковальчук, не забросивший в 7 матчах ни одной шайбы, но в финале с Канадой именно он сравнял счет за 5 минут до конца третьего периода (в середине второго Россия уступала 1:3), а в овертайме принес России первое золото ЧМ за 15 лет.

«Если честно, не так важно, кто сегодня забивал, – скромничал Ковальчук после финала. – Договорились с ребятами бросать по воротам как можно чаще. Вратарь-то у них тоже не железный. И вот какие-то шайбы заползли.

Я отличился, но этот успех заслужили все. Даже те, кто не играл. Это был хороший коллектив».

После победы над Канадой сборная приехала в Кремль в тапочках, шортах и тренировочных штанах

О том, что это был за коллектив, говорят и слова Сергей Звягина, который не сыграл на ЧМ, но до последнего оставался с командой.

– Когда Быков позвонил и попросил помочь, я просто ответил: «О чем разговор? Скажите, когда и где мне нужно быть. Тем более я прочитал, что с нашей сборной канадец какой-то тренируется – это совсем уж непорядок.

– Писали, что ваша жена была в отъезде и вы – на момент вызова в сборную – сидели в Детройте с ребенком.

– Да, его я пристроил к друзьям. Потом жена с сыном приезжали на полуфинал и финал. Быков после победы над Канадой подошел к ним, поблагодарил жену и пригласил их с сыном слетать в Москву – на встречу с президентом.

Получилось спонтанно, но здорово. Медведева только выбрали, инаугурация проходила во время чемпионата мира. Сначала нас обалденно встретили в Шереметьеве, а до этого был долгий праздничный полет. Погрузили вещи в автобус и увезли на базу.

Мы сели в другой автобус. Мутко и Фетисов – с нами. Фетисов был на телефоне и в пути объявил нам, что едем сразу в Кремль, потому что именно сейчас президент готов нас встретить.

Всех это немного шокировало: кто в тапочках, кто в шортах, кто в тренировочных штанах. Чтобы мы смотрелись более-менее цивильно, всем выдали игровые майки. Надели их поверх одежды и так встретились с президентом.

После официальной части принесли шампанское, стали общаться с Медведевым в тесном кругу. Но я не считал, что сделал такой уж большой вклад в победу на чемпионате мира, поэтому держался с женой и шестилетним сыном чуть в сторонке.

Медведев увидел моего сына (он там был единственным ребенком) – подошел: «Кто это у нас тут?» И протянул руку. А сын не говорил по-русски. Подошел Фетисов: «Ты знаешь, кто это? Это президент России. Пожми ему руку».

Я объяснил: «Он по-русски не говорит». Медведев заговорил с сыном по-английски, но сын держал руку за спиной. Стеснялся. А Медведев стоял секунд тридцать с протянутой рукой. [Моя жена] Мишель сказала сыну что-то на ухо, и только тогда он пожал руку Медведеву.

Сразу после этого ребенок попросился в туалет. Ассистент президента проводила нас, и я сказал сыну: «Когда-нибудь поймешь, что сейчас было – ты пожал руку президенту России». Он мне: «А мама мне за это две игры PlayStation обещала».

Вячеслав Быков: «Мы старались быть на одной волне с игроками»

- Как с вашим приходом в сборную изменились отношения между тренерами и игроками? – спрашиваю Вячеслава Быкова через 15 лет после победы в Квебеке.

– Мы сделали общение более демократичным и уважительным. Старались донести ребятам нашу философию: какой хоккей хотим видеть, принципы работы и правила жизни в институте сборных.

Относились к хоккеистам как к личностям и профессионалам. Давали понять, что все – тренеры, игроки, врачи, массажисты, точильщики и другие сотрудники – находятся в одной лодке.

Мы создали в сборной комитет опытных игроков, через который внушали команде – атмосфера в коллективе важна для атмосферы на льду и каждый должен быть готов направить личные амбиции на достижение общей задачи.

Многие журналисты писали, что при нас в сборной было панибратство, но это вымыслы, которыми только очерняли нас как специалистов.

- Как вы боролись с разделением сборной на энхаэловцев и игроков Суперлиги?

– Построение коллектива – интересная миссия. Мы много общались с ребятам, чтобы понять, чем они дышат и насколько совместимы в атакующих звеньях и защитных парах. Собирали много информации от других тренеров, агентов, друзей, родных и использовали это для формирования сочетаний.

Также мы летали в Америку – ближе знакомились с игроками НХЛ и объясняли, что взаимоотношения, которые были раньше, не приветствуем и хотим полностью изменить образ жизни сборной. Чтобы не было больше отказников, и энхаэловцы могли сполна реализовать себя в сборной, продолжив ее победные традиции.

- Каково было отчислять Семина перед домашним ЧМ?

– Сложное решение. Это талантливый игрок, который безусловно мог усилить команду. Но правила, которые мы установили с самого начала, не позволяли нам поступить по-другому. Иначе мы бы не создали в сборной атмосферу, к которой стремились.

Дисциплина везде необходима – особенно в нашем деле. Когда руководишь сборной, которая любима страной, на виду у всего мира и ставит большие задачи, нельзя опираться на эмоции. Командные интересы я ставил выше своих или еще чьих-то.

Было непросто [отчислить Семина], но я взял ответственность на себя и обосновал это решение. Мы постарались объяснить нашу позицию и Александру – наверное, тогда ему было неприятно. Но в дальнейшем мы снова вместе трудились на благо сборной, и в Квебеке Семин стал нашим лучшим бомбардиром.

- Как выглядел быт сборной на ЧМ-2008?

– Мы не запирали игроков, не следили за ними. Дали им возможность быть профессионалами и жить свободно.

Старались, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. Творчески подходили к свободному времени. Устраивали прогулки, встречались с болельщиками, смотрели советские фильмы – комедии и не только. Помимо хоккея нам было чем занять хоккеистов: например, играли во флорбол, чтобы поулыбаться и раскрепоститься.

- Что чувствовали, когда потеряли из-за травм Варламова и Еременко?

– Мы с Игорем Захаркиным давно в хоккее, и нас было трудно чем-то шокировать, но, конечно, травмы вратарей поставили сборную в затруднительное положение.

К счастью, Саша Радулов и Максим Афиногенов договорились с канадским вратарем Кевином Дефоссом, чтобы присоединился к нам и помог полноценно тренироваться. Такое спортивное братство всем понравилось.

А окончательно вопрос решился с появлением в команде превосходного человека и легендарного вратаря Евгения Набокова. Он освободился и быстро приехал, помог сборной.

- На ЧМ-2008 за сборную после долго перерыва сыграл Сергей Федоров. Как бы описали его роль в команде?

– Первоклассный игрок, который помогал везде – думаю, и в воротах бы справился. В решающей атаке овертайма против Канады он играл защитника и стал одним из соавторов победного гола Ильи Ковальчука.

Мы с Сергеем вместе выступали за легендарный ЦСКА, где Виктор Тихонов создал великолепную тройку Могильный – Федоров – Буре. По таланту они были не слабее звена Ларионова. Радостно было наблюдать, как они развивались.

Я, как и Сергей, был центральным нападающим, а в ЦСКА игрок этого амплуа выполнял объединительную функцию и пытался усиливать каждого партнера – крайних нападающих и защитников. Поэтому не удивлен, что из Сергея получился превосходный тренер.

К тому же он – приятный и интересный в общении. Я знал его отца и привлекал в сборную младшего брата, но в итоге, правда, отцепил.

- Лучшим по плюс-минус в сборной стал защитник «Эдмонтона» Денис Гребешков. Удивились?

– Нет, мы этого ждали. Денис – талантливый и технически одаренный защитник. Мы рассчитывали на его уверенную игру, поэтому часто ставили с тройкой Федорова.

Тогда чаще говорили об Овечкине, Семине, Ковальчуке, но мы строили коллектив, в котором каждый должен чувствовать себя лидером. И Гребешков, и Корнеев, и Терещенко, и Афиногенов, и Горовиков. Даже вратари, которые так и не сыграли на турнире, выполнили важную миссию: всегда были на позитиве, подбадривали ребят.

Мы сознательно не отправляли с турнира травмированных игроков, потому что наша команда была единой семьей.

- Как Горовиков, Корнеев и другие игроки Суперлиги адаптировались к канадским площадкам?

– Это талантливые и творческие личности – быстро привыкают к любым условиям. Я и по своей молодости помню – прилетали в Канаду и с самолета ехали на матч: осваиваться приходилось стремительно. К тому же перед чемпионатом мира у нас сделали маленькую площадку, и мы готовились на ней.

- До финала Ковальчук не забивал. Как пытались это исправить?

– Мы старались быть на одной волне с игроками и как бывший нападающий я прекрасно понимал его состояние и ощущения. Мы показывали, что верим в него и знаем: в какой-то момент его прорвет.

Ему было непросто, ведь многие специалисты и ваши коллеги ставили мне в упрек, что я не убираю его из состава. Но если бы я так поступил, то предал бы его как личность, как бомбардира, как полезного для коллектива человека.

Я просил, чтобы он не обращал внимания на критику и продолжал работать. Илья чувствовал, что тренеры в нем не сомневаются, что он все равно продолжит играть. Психологическая поддержка помогла ему стать героем финала.

- Когда поняли, что сделали большое дело – в Квебеке или после возвращения в Москву?

– Это осознается с годами. Друзья до сих пор присылают видео с голом Ильи или музыкальные клипы с моментами того турнира.

По меркам Квебека на турнире было очень много наших болельщиков, а после звонка президента России с поздравлениями от наших граждан мы еще больше ощутили близость Родины и радость соотечественников.

Это была наша общая победа. До слез приятно осознавать, что мы сделали что-то хорошее, объединяющее.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Григорий Соколов, Владимир Родионов, Сергей Пятаков, Григорий Сысоев, Владимир Вяткин, Владимир Федоренко, Антон Денисов, Игорь Золотарев, Дмитрий Астахов, Алексей Дружинин; Gettyimages.ru/Elsa, Martin Rose/Bongarts, Dima Korotayev/Bongarts