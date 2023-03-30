102 комментария

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«Мы не запирали игроков, не следили за ними. Дали возможность жить свободно». 15 лет назад Россия выиграла ЧМ в Канаде

Илья Ковальчук Илья Ковальчук
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Владислав Третьяк Владислав Третьяк
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Вячеслав Быков Вячеслав Быков
Зинэтула Билялетдинов Зинэтула Билялетдинов
Евгений Набоков Евгений Набоков
Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов
Денис Гребешков Денис Гребешков
Александр Овечкин Александр Овечкин
Александр Семин Александр Семин
Сергей Федоров Сергей Федоров
Владимир Крикунов Владимир Крикунов
Хоккей Хоккей

Самое долгожданное золото.

Вскоре после после питерского провала-2000 Россия снова получила право принять хоккейный чемпионат мира – 2007 года. 

В остальном определенности не хватало. С 2002-го по 2006-й сборной на разных турнирах руководило шесть тренеров – Михайлов, Фетисов, Плющев, Тихонов, Билялетдинов и Крикунов. Лучи света в этом темном царстве горели недолго. 

Обстановка в сборной до Быкова: у главного тренера отключали телефон за неуплату, а на ЧМ не ехали даже из Суперлиги

Фетисов после бронзы Солт-Лейк-Сити завязал с тренерством и возглавил Госкомспорт, Михайлова после серебра ЧМ-2002 прокатили с новым контрактом, а Крикунов стал третьим в Вене-2005, но там же и на Играх-2006 переругался с энхаэловцами.  

На рижский ЧМ-2006 из игроков, не попавших в плей-офф НХЛ, прибыл лишь Овечкин, а Ковальчуком безжалостно побрезговали. «Кто у нас напился на прошлом ЧМ? – кипел Крикунов. – Как только Ковальчук приезжает на ЧМ, сразу берет карту города – смотрит, где и какие рестораны есть. Сколько можно терпеть эти пьянки!»

Перед ЧМ-2006 Крикунов сам нашел спонсора для контрактов тренерскому штабу, при этом полгода не получал зарплату в «Динамо», а дозвониться президенту клуба Харчуку не мог: «У меня в очередной раз отключили мобильный телефон за неуплату», – признался тренер сборной России в разгар ЧМ-2006.

Отношение к главной команде страны было таким, что в нее не рвались даже из суперлиги. Например, лучший бомбардир плей-офф-2006 Алексей Морозов, ранее не взятый Крикуновым на Олимпиаду, перед ЧМ пропал и не отвечал на звонки. 

– Есть игроки, которые все время обманывают тренера, – жаловался новый президент ФХР Владислав Третьяк после 3:4 с чехами в четвертьфинале. – Сначала говорят, мол, приедем, а в последний момент решают совершенно по-другому. Нечестно! 

– Вы про Морозова говорите? 

– Про Морозова. И про Зиновьева. Их надо наказать!

Быков казался слишком неопытным тренером для сборной. Подумывали об иностранце, а потом Третьяк долго уговаривал Билялетдинова

После вылета с ЧМ-2006 Крикунов покинул сборную, и снова возник вопрос: кто следующий? Из тренеров-чемпионов еще не рулили Белоусов с Воробьевым: в прежние времена кого-то из них бы и выбрали, но к 2006-му усилился запрос на что-то новое – например, на иностранцев. 

Им уже несколько лет доверяли богатые хоккейные клубы (Вуйтек, Глинка, Сикора, Хейккиля), а в 2005-2006 годах – и сборные: футбольную, баскетбольную и волейбольную. В пользу иностранца в хоккейной сборной говорил и рекордный успех Беларуси с канадским тренером Хэнлоном – шестое место на ЧМ-2006. 

Применительно к хоккейной сборной России называли того же Хэнлона и швейцарца Ральфа Крюгера, который не раз кошмарил нашу сборную на чемпионатах мира. Правда, Крикунов напоследок возразил: «Хэнлон во главе сборной России – это унизительно».

«А не иметь чемпионского титула с 1993 года – не унизительно? – парировал главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков, смотревший финал ЧМ-2006 в одной ложе с Крикуновым. – Вот порой слышишь: «Как это так, в России – и тренер-иностранец? Это все равно, что к канадцам поставить шведа или русского».

Представить такое, что и говорить, трудно. Но, может быть, пришло время?»

Возможно, будь во главе ФХР чиновник-конъюнктурщик вроде Виталия Мутко или Сергея Чернова – и правда наняли бы условного Хэнлона: на фоне Хиддинка и Блатта это было вполне в духе времени и не вызвало бы раздражения в Кремле. 

Но Третьяк с главой Росспорта Фетисовым были не просто чиновниками – еще и хранителями наших хоккейных традиций, которые (им-то точно) казались более славными, чем футбольные с баскетбольными. 

Вот и решили: иностранный тренер на домашнем ЧМ – перебор. Но точно нужен человек, который не был бы на 35 лет старше игроков и нашел с ними общий язык. 

Как и в других видах спорта, в российском хоккее тогда возник еще один тренд: у кого не хватало денег или решимости на приглашение иностранных тренеров – выбирали промежуточный вариант: звали наших, которые в лихие 90-е зарабатывали за рубежом, а в сытые нулевые потянулись на родину. 

В 2006-м группа русских европейцев исчерпывалась Евгением Попихиным, Владимиром Юрзиновым-младшим и Вячеславом Быковым. Но первые двое, как бы их ни лоббировал Юрзинов-старший, выглядели бы во главе сборной так же эпатажно, как Ральф Крюгер. Быков котировался выше, но тоже вызывал сомнения. 

В первый год работы главным тренером он не вышел с ЦСКА в плей-офф и чудом остался в клубе, зато в 2006-м поднялся в топ-5 (5-й в регулярке + вылет в четвертьфинале). После трех подряд десятых мест это было успехом по меркам ЦСКА, но для сборной хотелось кого-то более проверенного и стрессоустойчивого. 

Хоккейный комментатор Дмитрий Федоров, выступавший тогда за иностранца в сборной, был уверен, что Быков не выдержит давления домашнего ЧМ. 

Схожие опасения, видимо, одолевали и Третьяка: назвав Быкова среди кандидатов, он в в конце мая 2006-го публично выбрал другого тренера – Зинэтулу Билялетдинова. 

Не юный, но на 11 лет моложе Бориса Михайлова. Работал в НХЛ, только что выиграл чемпионат с «Ак Барсом», а до этого – с «Динамо». Помогал на трех ЧМ и двух Олимпиадах. Правда, как главный тренер сборной слегка разочаровал.

На Кубке мира-2004 сработался с энхаэловцами, но достиг лишь четвертфинала, а после – принял «Ак Барс» и за 4 дня до начала подготовки к ЧМ-2005 заявил, что не будет тренировать сборную из-за психологической усталости (тем ценнее венская бронза срочно подхватившего команду Крикунова). 

Правда, та отставка случилась при прежнем главе ФХР Стеблине и, похоже, не смущала Третьяка: он помогал Билялетдинову на Кубке мира-2004 и именно в нем видел тренера вдолгую – на ЧМ-2007 и Игры-2010. 

28 мая 2006-го, на вечеринке в честь чемпионства «Ак Барса», Третьяк предложил Билялетдинову возглавить сборную, а тот пообещал дать ответ 10 июня, но пауза затянулась на два с половиной месяца. 

В это время заговорили о том, что Татарстан просит взамен часть матчей ЧМ-2007, от которой отказался Санкт-Петербург, но для сокращения расходов турнир в итоге сфокусировали в Московском регионе. 

Сам Билялетдинов заявил, что не оставит «Ак Барс» и готов взяться за сборную только перед ЧМ-2007, не отвлекаясь на Евротур. Недовольный этим вариантом, Третьяк взял время на раздумья, но давление на него нарастало. 

Фетисов говорил, что не участвует в выборе тренера и сам не знает, почему с этим тянут. А Путин на заседании Совета по спорту в Екатерининском зале Кремля спросил: 

– Владислав Александрович, когда в хоккее начнем выигрывать? 

– Сейчас чувствуется, что все объединяются вокруг сборной, очень хорошая атмосфера, – отметил глава ФХР.

– Сейчас чувствуется, – перебил Путин, – что вы давно в хоккей не играете, а занимаетесь политикой. Такую речугу загнули, а я спрашиваю: когда выигрывать будем? 

– У нас в стране 176 хоккейных коробок, а в США и Канаде... 

– Ну, США и Канада тоже не выигрывают, – снова перебил Путин (золото Олимпиады и ЧМ в 2006-м взяли шведы – Sports.ru).

– Зато мы США и Канаду обыгрываем! – нашлась Ирина Винер. 

– Во, правильно! – похвалил Путин. – Так когда выиграем-то? 

– Ну, в следующем году чемпионат мира в Москве, будем стараться.

– Что вы сказали? – не расслышал Путин.

– Что чемпионат мира будет в Москве, а мы будем стараться, – повторил Третьяк.

– Ладно.

Перед домашним ЧМ Быков убрал из сборной Семина – за опоздание на сбор. Овечкин был в шоке

Вокруг сборной все настолько объединились, что в июле 2006-го даже Владимир Крикунов сообщил: в отпуске осознал – поспешил с отставкой и готов вернуться. 

В начале августа с открытым письмом выступил Владимир Петров: возмутился затянувшейся неразберихой и предложил созвать совет хоккейных старейшин – чтоб изучили программы кандидатов и выбрали тренера. Но мудрость предложения немного обесценивалась тем, как такой совет функционировал при Петрове в 1992-м.

Неразбериха испарилась и без старейшин. К середине августа Третьяк отчаялся договориться с Билялетдиновым и подписал двухлетний контракт с Быковым. 

Перед дебютным турниром в Либереце тот несколько часов расспрашивал Крикунова об игровых и человеческих качествах хоккеистов, а после – сделал игру сборной в чужой зоне более агрессивной и стартовал с шести побед. 

Первое поражение (по буллитам – от шведов) пришлось на матч открытия ходынской арены, но и московский этап Евротура Быков в итоге выиграл. На радостях от первой победы на Ходынке – над финнами 3:0 – Третьяк поцеловал Быкова в щеку.  

Идиллия нарушилась перед шведским этапом Евротура: вратарь Василий Кошечкин не приехал из-за «моральной усталости», а помощник Быкова по работе с энхаэловцами Сергей Немчинов сообщил, что оставил два сообщения нападающему «Коламбуса» Сергею Федорову, а тот не перезвонил. 

Позже и он, и Николай Хабибулин, и Виктор Козлов приезжать отказались, а еще одного энхаэловца – Александра Семина – Быков отчислил за опоздание на сбор, хотя форвард «Вашингтона» рвался на ЧМ и даже купил близким по 10 билетов на каждый матч сборной России. 

Овечкин признался, что его шокировало отчисление друга, и добавил: «Сразу понял, что Быков – жесткий тренер». А Фетисов поддержал решение по Семину и подчеркнул, что такая жесткая реакция на опоздание необходима для порядка и дисциплины.  

На этом фоне Быков взял на ЧМ-2007 Сергей Зиновьева, который долго игнорировал сборную под предлогом загадочных травм, и тот вместе с партнером по «Ак Барсу» Морозовым стал лучшим бомбардиром команды. 

Зиновьев набрал больше очков, чем Овечкин, Ковальчук и Радулов вместе взятые (13 vs 12), хотя большинство матчей провел с повреждением руки. Но травма Морозова ослабила и его, и всю атаку – после 4:0 с чехами в четвертьфинале Россия проиграла финнам и утешилась бронзой. 

Со второго тура ЧМ-2008 у России заиграл третий вратарь с двумя сломанными пальцами

«Быков ближе к игрокам, много общается, и вообще внутри команды царит разряженная обстановка, – говорил нападающий Владимир Антипов. – С его приходом климат в сборной изменился. Как-то легче стало. Может, потому что он молодой тренер, а тренеры постарше дистанцию держат с игроками». 

«Очень интересные тренировки у Быкова, – добавил защитник Даниил Марков, в 2007-м вернувшийся в Россию после 10 лет в НХЛ. – Я, если честно, не ожидал такого. В тренировочном процессе есть какая-то изюминка. Это чувствуется в любом упражнении – хоть игровом, хоть в зале. Один флорбол чего стоит!»

Весной 2008-го ЦСКА второй год подряд проиграл в плей-офф «Ак Барсу» Билялетдинова, и Быков со вторым тренером Игорем Захаркиным улетел в Америку для общения с энхаэловцами – отвечавший за это раньше Сергей Немчинов покинул штаб сборной после ЧМ-2007. 

В итоге приехал даже Сергей Федоров, не игравший на чемпионатах мира с 1990 года. А вот вратарь «Финикса» Илья Брызгалов по «причинам личного характера» не появился, и основным снова стал Александр Еременко, чья ошибка привела к поражению в полуфинале ЧМ-2007.

В Канаду сборная добиралась регулярным рейсом, с посторонними пассажирами и на пересадке во Франкфурте вылет задержался на 40 минут – стюардам показалось, что кто-то открыл алкоголь, и в салон пришла полиция. 

В 26-часовом путешествии из Новогорска в Квебек у многих так затекло тело, что, например, защитник «Салавата» Андрей Кутейкин приступил к разминке уже в лобби гостиницы «Ле Конкорд». 

Не улучшало настроение и то, что часть багажа (с личными вещами игроков) потерялась, а раздевалки во дворце оказались мучительно тесными. Игроков с опытом жизни в Северной Америке задело и то, что организаторы повезли их на обед в «Пиццу Хат», но ребята из Суперлиги проблемы в этом не увидели. 

Но это пустяки в сравнении с тем, что перед турниром, играя в гандбол на тренировке, вывернул голеностоп второй вратарь Варламов, а после 7:1 с Италией, в матче с чехами (5:4), порвал связки Еременко. 

На лед вышел третий вратарь Михаил Бирюков из ХК МВД, который при игре в бенди перед отъездом из Новогорска сломал два пальца, но в отличие от Варламова с Еременко хотя бы стоял на ногах. 

Благодаря Максиму Афиногенова Бирюкову сделали лангетку, уменьшавшую боль, и со сломанными пальцами он отыграл три матча. 

Четвертый вратарь Дмитрий Ячанов, отцепленный перед турниром, уже отдыхал на Бали, поэтому на тренировках сборной России помогал сначала канадец Кевин Дефосс, а потом Сергей Звягин, который играл тогда в Суперлиге, но жил в Детройте.

Россия и с Бирюковым не проиграла ни одного матча, а с приездом Евгения Набокова стала надежнее в обороне и после 6:0 со Швейцарией и 4:0 с Финляндией вышла в финал. 

«Мы постарались сыграть очень дисциплинированно и организованно, – говорил Быков после победы в полуфинале. – Знали, что финская команда будет очень плотно действовать в средней зоне и не ошиблись в этом. 

В общем, важно было преодолеть рубеж средней зоны без ошибок, не давая сопернику возможности контратаковать. Если я правильно помню, мы только один раз пропустили контратаку. 

Было важно правильно строить оборону после потери шайбы и это тоже у нас получилось. А когда соперник убегал, сзади все подчищал Евгений Набоков. Это супервратарь».

Полуфинал из-за дисквалификации пропустил Илья Ковальчук, не забросивший в 7 матчах ни одной шайбы, но в финале с Канадой именно он сравнял счет за 5 минут до конца третьего периода (в середине второго Россия уступала 1:3), а в овертайме принес России первое золото ЧМ за 15 лет. 

«Если честно, не так важно, кто сегодня забивал, – скромничал Ковальчук после финала. – Договорились с ребятами бросать по воротам как можно чаще. Вратарь-то у них тоже не железный. И вот какие-то шайбы заползли.

Я отличился, но этот успех заслужили все. Даже те, кто не играл. Это был хороший коллектив».

После победы над Канадой сборная приехала в Кремль в тапочках, шортах и тренировочных штанах

О том, что это был за коллектив, говорят и слова Сергей Звягина, который не сыграл на ЧМ, но до последнего оставался с командой.

– Когда Быков позвонил и попросил помочь, я просто ответил: «О чем разговор? Скажите, когда и где мне нужно быть. Тем более я прочитал, что с нашей сборной канадец какой-то тренируется – это совсем уж непорядок.

– Писали, что ваша жена была в отъезде и вы – на момент вызова в сборную – сидели в Детройте с ребенком.

– Да, его я пристроил к друзьям. Потом жена с сыном приезжали на полуфинал и финал. Быков после победы над Канадой подошел к ним, поблагодарил жену и пригласил их с сыном слетать в Москву – на встречу с президентом.

Получилось спонтанно, но здорово. Медведева только выбрали, инаугурация проходила во время чемпионата мира. Сначала нас обалденно встретили в Шереметьеве, а до этого был долгий праздничный полет. Погрузили вещи в автобус и увезли на базу. 

Мы сели в другой автобус. Мутко и Фетисов – с нами. Фетисов был на телефоне и в пути объявил нам, что едем сразу в Кремль, потому что именно сейчас президент готов нас встретить. 

Всех это немного шокировало: кто в тапочках, кто в шортах, кто в тренировочных штанах. Чтобы мы смотрелись более-менее цивильно, всем выдали игровые майки. Надели их поверх одежды и так встретились с президентом.

После официальной части принесли шампанское, стали общаться с Медведевым в тесном кругу. Но я не считал, что сделал такой уж большой вклад в победу на чемпионате мира, поэтому держался с женой и шестилетним сыном чуть в сторонке.

Медведев увидел моего сына (он там был единственным ребенком) – подошел: «Кто это у нас тут?» И протянул руку. А сын не говорил по-русски. Подошел Фетисов: «Ты знаешь, кто это? Это президент России. Пожми ему руку». 

Я объяснил: «Он по-русски не говорит». Медведев заговорил с сыном по-английски, но сын держал руку за спиной. Стеснялся. А Медведев стоял секунд тридцать с протянутой рукой. [Моя жена] Мишель сказала сыну что-то на ухо, и только тогда он пожал руку Медведеву.

Сразу после этого ребенок попросился в туалет. Ассистент президента проводила нас, и я сказал сыну: «Когда-нибудь поймешь, что сейчас было – ты пожал руку президенту России». Он мне: «А мама мне за это две игры PlayStation обещала».

Вячеслав Быков: «Мы старались быть на одной волне с игроками»

- Как с вашим приходом в сборную изменились отношения между тренерами и игроками? – спрашиваю Вячеслава Быкова через 15 лет после победы в Квебеке.

– Мы сделали общение более демократичным и уважительным. Старались донести ребятам нашу философию: какой хоккей хотим видеть, принципы работы и правила жизни в институте сборных. 

Относились к хоккеистам как к личностям и профессионалам. Давали понять, что все – тренеры, игроки, врачи, массажисты, точильщики и другие сотрудники – находятся в одной лодке. 

Мы создали в сборной комитет опытных игроков, через который внушали команде – атмосфера в коллективе важна для атмосферы на льду и каждый должен быть готов направить личные амбиции на достижение общей задачи. 

Многие журналисты писали, что при нас в сборной было панибратство, но это вымыслы, которыми только очерняли нас как специалистов. 

- Как вы боролись с разделением сборной на энхаэловцев и игроков Суперлиги?

– Построение коллектива – интересная миссия. Мы много общались с ребятам, чтобы понять, чем они дышат и насколько совместимы в атакующих звеньях и защитных парах. Собирали много информации от других тренеров, агентов, друзей, родных и использовали это для формирования сочетаний. 

Также мы летали в Америку – ближе знакомились с игроками НХЛ и объясняли, что взаимоотношения, которые были раньше, не приветствуем и хотим полностью изменить образ жизни сборной. Чтобы не было больше отказников, и энхаэловцы могли сполна реализовать себя в сборной, продолжив ее победные традиции.  

- Каково было отчислять Семина перед домашним ЧМ?

– Сложное решение. Это талантливый игрок, который безусловно мог усилить команду. Но правила, которые мы установили с самого начала, не позволяли нам поступить по-другому. Иначе мы бы не создали в сборной атмосферу, к которой стремились. 

Дисциплина везде необходима – особенно в нашем деле. Когда руководишь сборной, которая любима страной, на виду у всего мира и ставит большие задачи, нельзя опираться на эмоции. Командные интересы я ставил выше своих или еще чьих-то. 

Было непросто [отчислить Семина], но я взял ответственность на себя и обосновал это решение. Мы постарались объяснить нашу позицию и Александру – наверное, тогда ему было неприятно. Но в дальнейшем мы снова вместе трудились на благо сборной, и в Квебеке Семин стал нашим лучшим бомбардиром. 

- Как выглядел быт сборной на ЧМ-2008?

– Мы не запирали игроков, не следили за ними. Дали им возможность быть профессионалами и жить свободно. 

Старались, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. Творчески подходили к свободному времени. Устраивали прогулки, встречались с болельщиками, смотрели советские фильмы – комедии и не только. Помимо хоккея нам было чем занять хоккеистов: например, играли во флорбол, чтобы поулыбаться и раскрепоститься. 

- Что чувствовали, когда потеряли из-за травм Варламова и Еременко?

– Мы с Игорем Захаркиным давно в хоккее, и нас было трудно чем-то шокировать, но, конечно, травмы вратарей поставили сборную в затруднительное положение. 

К счастью, Саша Радулов и Максим Афиногенов договорились с канадским вратарем Кевином Дефоссом, чтобы присоединился к нам и помог полноценно тренироваться. Такое спортивное братство всем понравилось. 

А окончательно вопрос решился с появлением в команде превосходного человека и легендарного вратаря Евгения Набокова. Он освободился и быстро приехал, помог сборной.  

- На ЧМ-2008 за сборную после долго перерыва сыграл Сергей Федоров. Как бы описали его роль в команде?

– Первоклассный игрок, который помогал везде – думаю, и в воротах бы справился. В решающей атаке овертайма против Канады он играл защитника и стал одним из соавторов победного гола Ильи Ковальчука.

Мы с Сергеем вместе выступали за легендарный ЦСКА, где Виктор Тихонов создал великолепную тройку Могильный – Федоров – Буре. По таланту они были не слабее звена Ларионова. Радостно было наблюдать, как они развивались. 

Я, как и Сергей, был центральным нападающим, а в ЦСКА игрок этого амплуа выполнял объединительную функцию и пытался усиливать каждого партнера – крайних нападающих и защитников. Поэтому не удивлен, что из Сергея получился превосходный тренер. 

К тому же он – приятный и интересный в общении. Я знал его отца и привлекал в сборную младшего брата, но в итоге, правда, отцепил. 

- Лучшим по плюс-минус в сборной стал защитник «Эдмонтона» Денис Гребешков. Удивились?

– Нет, мы этого ждали. Денис – талантливый и технически одаренный защитник. Мы рассчитывали на его уверенную игру, поэтому часто ставили с тройкой Федорова. 

Тогда чаще говорили об Овечкине, Семине, Ковальчуке, но мы строили коллектив, в котором каждый должен чувствовать себя лидером. И Гребешков, и Корнеев, и Терещенко, и Афиногенов, и Горовиков. Даже вратари, которые так и не сыграли на турнире, выполнили важную миссию: всегда были на позитиве, подбадривали ребят.  

Мы сознательно не отправляли с турнира травмированных игроков, потому что наша команда была единой семьей.

- Как Горовиков, Корнеев и другие игроки Суперлиги адаптировались к канадским площадкам?

– Это талантливые и творческие личности – быстро привыкают к любым условиям. Я и по своей молодости помню – прилетали в Канаду и с самолета ехали на матч: осваиваться приходилось стремительно. К тому же перед чемпионатом мира у нас сделали маленькую площадку, и мы готовились на ней. 

- До финала Ковальчук не забивал. Как пытались это исправить?

– Мы старались быть на одной волне с игроками и как бывший нападающий я прекрасно понимал его состояние и ощущения. Мы показывали, что верим в него и знаем: в какой-то момент его прорвет. 

Ему было непросто, ведь многие специалисты и ваши коллеги ставили мне в упрек, что я не убираю его из состава. Но если бы я так поступил, то предал бы его как личность, как бомбардира, как полезного для коллектива человека. 

Я просил, чтобы он не обращал внимания на критику и продолжал работать. Илья чувствовал, что тренеры в нем не сомневаются, что он все равно продолжит играть. Психологическая поддержка помогла ему стать героем финала.  

- Когда поняли, что сделали большое дело – в Квебеке или после возвращения в Москву?

– Это осознается с годами. Друзья до сих пор присылают видео с голом Ильи или музыкальные клипы с моментами того турнира. 

По меркам Квебека на турнире было очень много наших болельщиков, а после звонка президента России с поздравлениями от наших граждан мы еще больше ощутили близость Родины и радость соотечественников. 

Это была наша общая победа. До слез приятно осознавать, что мы сделали что-то хорошее, объединяющее. 

«Думали не об игре, а как выпить и погулять». Худший ЧМ сборной России: предыстория, подробности и объяснения

«Про нас говорили: «Что за клоунов привезли?» Как Россия впервые выиграла хоккейный ЧМ

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Григорий Соколов, Владимир Родионов, Сергей Пятаков, Григорий Сысоев, Владимир Вяткин, Владимир Федоренко, Антон Денисов, Игорь Золотарев, Дмитрий Астахов, Алексей Дружинин; Gettyimages.ru/Elsa, Martin Rose/Bongarts, Dima Korotayev/Bongarts

102 комментария

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Aviator92
Помню, как будто это было вчера. Идет третий период, горим 4-2. Раздосадованные тем, что ничего не клеится, расходимся с отцом по разным комнатам, чтобы не накручивать друг друга. Канада отбивается в меньшинстве после удаления Шарпа. Кажется, это конец. Беру пульт, чтобы выключить телевизор, но в последний момент останавливаюсь. Внутри вскипает такая чистая и праведная подростковая злоба. Да и пошло все к черту! Будь что будет! Вторые так вторые! Парни бьются, значит, буду смотреть до конца! И через пару минут Терещенко отрывается от защитников и сокращает отставание до минимума. А еще через пять - Ковальчук прерывает безголевую засуху и летит крушить ограждения! Наступает овертайм и удаление Рика Нэша. Абсолютно дурацкое, но которое нельзя не свистнуть, даже в овертайме финала. На лед выходит вашингтонская тройка и Ковальчук, который с передачи Федорова расстреливает верхний угол ворот Уорда. Секунда на то, чтобы осознать случившееся, и радостный рев соседей за стенкой возвращает меня в реальность. Легендарные слова комментаторов про Голливуд и лучшего драматурга я услышу лишь потом, когда буду смотреть повтор трансляции. Потому что в те самые секунды мы прыгали с отцом в обнимку посреди коридора, крича что-то друг другу прямо в ухо, и бежали поднимать с постели вусмерть перепуганную маму. Мы это сделали! Мы грохнули Канаду в Канаде! Свершилось что-то невозможное! Мы чемпионы спустя 15 лет! За всей этой кутерьмой незаметно наступает полночь, 19-е число, и мне исполняется 16. Из холодильника немедленно вытаскивается и полностью уничтожается заготовленное на завтрашнее застолье шампанское. Ложимся спать под утро. А в понедельник в школе встречаю таких же, как и я, заспанных и не совсем протрезвевших одноклассников и учителей. Итоговые контрольные перенесены. Эйфория. Абсолютное счастье. Для меня с тем финалом не сравнится ничто. Верните мой 2008-й!
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кракадил
крутой был чемпионат. финал с комментариями Скворцова и Гимаева запомнился на всю жизнь.
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Корицкий
Это хэппи-энд. В Голливуде до такого додуматься не смогли. Жизнь — лучший драматург.
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Zoppa Noggi
Верните мне мой 2008-й. Лучший год страны в XXI веке
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+55
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Мікалай Ланец
Трава была зеленее, небо голубее. Россия ещё казалась перспективной страной у которой все впереди и мне 20 лет

Это ж еще тот год где выигранное евровидение, четвертьфинал с Нидерландами, незабываемая олимпиада в Пекине.
+45
-2
+43
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amra73
Возможно лучшая сборная России после Нагано-98. Не по именам или титулам, а именно по игре и отношению к выполнению задач
+42
-1
+41
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Корицкий
Ответ kaviknat
Это уже, наверное, классика
Согласен. До сих пор помню, как Гимаев перед победным броском крикнул "Ну, Илья!". Удивительно, как до сих пор отзывается
+28
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+28
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Грин Писец
Это было что-то невероятное, весь наш город гулял, верните мой 2008-й. Жаль, Быкова сожрали после Ванкувера, но, положа руку на сердце, лучше команды у нас до сих пор появилось. К сожалению. Спасибо, Денис, за эти прекрасные мгновения, пережитые вновь.

P.S.
"Мы с Сергеем вместо выступали за легендарный ЦСКА"

ВместЕ
+25
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+25
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PolarBear
Ответ кракадил
крутой был чемпионат. финал с комментариями Скворцова и Гимаева запомнился на всю жизнь.
Скворцов ещё и баскетбол, помнится, комментировал.
+24
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+24
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Вадим Крупенников
Ответ PolarBear
Скворцов ещё и баскетбол, помнится, комментировал.
Он и по сей день его комментирует
+24
0
+24
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PolarBear
Ответ Корицкий
Это хэппи-энд. В Голливуде до такого додуматься не смогли. Жизнь — лучший драматург.
Два года спустя. Они вылетели на нас как гориллы
+24
-1
+23
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VDV91
Тогда казалось, что у нас наконец то пошел какой то прогресс, развитие и не только в хоккее..
+23
-1
+22
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kaviknat
Ответ Корицкий
Это хэппи-энд. В Голливуде до такого додуматься не смогли. Жизнь — лучший драматург.
Это уже, наверное, классика
+19
-1
+18
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Mohnatiy
До сих пор помню, как с друзьями в баре смотрел игру. А вот потом уже мало что помню))
+18
0
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Корицкий
По эмоциям этот финал сравнится пожалуй только с финалом ЧМ молодежки, где мы к перерыву 3:0 летели канадцам
+17
0
+17
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dalmolchun
Я давно закончил школу, в мое время учили "Песню о Буревестнике" Горького.

Я думаю этот шедевр не хуже:

Есть! Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам! Это хеппи-энд, в Голливуде до такого додуматься не смогли. Жизнь - лучший драматург. Илья Ковальчук забивает победную шайбу. 5:4. Сборная России спустя 15 лет становится чемпионом мира. Знаете, нет у меня слов. Очень хочется сейчас с этим паранормальным счастьем остаться где-нибудь на необитаемом острове и улыбаться до тех пор пока хватит ширины рта. Мы чемпионы, сборная России - чемпион мира по хоккею, как просто это звучит, но как сложно было этого добиться. Наши парни - настоящие герои! Да, они не радовались после гола финала и вот сейчас Александр Овечкин хватает у болельщиков флаг России и вновь бросается в объятья своего товарища Ильи Никулина.

р.с. пересмотрел ту шайбу Ковальчука, все как по команде сбросили шлемы с надписью спонсора "Шкода":))
+17
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+17
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deepdish
Всегда приятно вспоминать этот финал! Столько нервов потрачено и столько радости принёс...
+16
0
+16
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Елочка мне нравится
Ответ Aviator92
Помню, как будто это было вчера. Идет третий период, горим 4-2. Раздосадованные тем, что ничего не клеится, расходимся с отцом по разным комнатам, чтобы не накручивать друг друга. Канада отбивается в меньшинстве после удаления Шарпа. Кажется, это конец. Беру пульт, чтобы выключить телевизор, но в последний момент останавливаюсь. Внутри вскипает такая чистая и праведная подростковая злоба. Да и пошло все к черту! Будь что будет! Вторые так вторые! Парни бьются, значит, буду смотреть до конца! И через пару минут Терещенко отрывается от защитников и сокращает отставание до минимума. А еще через пять - Ковальчук прерывает безголевую засуху и летит крушить ограждения! Наступает овертайм и удаление Рика Нэша. Абсолютно дурацкое, но которое нельзя не свистнуть, даже в овертайме финала. На лед выходит вашингтонская тройка и Ковальчук, который с передачи Федорова расстреливает верхний угол ворот Уорда. Секунда на то, чтобы осознать случившееся, и радостный рев соседей за стенкой возвращает меня в реальность. Легендарные слова комментаторов про Голливуд и лучшего драматурга я услышу лишь потом, когда буду смотреть повтор трансляции. Потому что в те самые секунды мы прыгали с отцом в обнимку посреди коридора, крича что-то друг другу прямо в ухо, и бежали поднимать с постели вусмерть перепуганную маму. Мы это сделали! Мы грохнули Канаду в Канаде! Свершилось что-то невозможное! Мы чемпионы спустя 15 лет! За всей этой кутерьмой незаметно наступает полночь, 19-е число, и мне исполняется 16. Из холодильника немедленно вытаскивается и полностью уничтожается заготовленное на завтрашнее застолье шампанское. Ложимся спать под утро. А в понедельник в школе встречаю таких же, как и я, заспанных и не совсем протрезвевших одноклассников и учителей. Итоговые контрольные перенесены. Эйфория. Абсолютное счастье. Для меня с тем финалом не сравнится ничто. Верните мой 2008-й!
Я могу только добавить что я еще увидел гол Ю.Савичева Бразилам тоже похожие эмоции мне 13 было )))
+15
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+15
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Корицкий
Ответ добрый грек
а там кажется ещё было про улыбаться на необитаемом острове)
Пришлось найти обзор того матча ))

"Знаете, хочется оказаться сейчас с этим паранормальным счастьем где-нибудь на необитаемом острове и улыбаться до тех пор, пока хватит ширины рта"
+14
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+14
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Новый Орлеан
Ответ Zoppa Noggi
Верните мне мой 2008-й. Лучший год страны в XXI веке
Лучший год ещё впереди.
+18
-5
+13
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Только Читатель
Ответ Aviator92
Помню, как будто это было вчера. Идет третий период, горим 4-2. Раздосадованные тем, что ничего не клеится, расходимся с отцом по разным комнатам, чтобы не накручивать друг друга. Канада отбивается в меньшинстве после удаления Шарпа. Кажется, это конец. Беру пульт, чтобы выключить телевизор, но в последний момент останавливаюсь. Внутри вскипает такая чистая и праведная подростковая злоба. Да и пошло все к черту! Будь что будет! Вторые так вторые! Парни бьются, значит, буду смотреть до конца! И через пару минут Терещенко отрывается от защитников и сокращает отставание до минимума. А еще через пять - Ковальчук прерывает безголевую засуху и летит крушить ограждения! Наступает овертайм и удаление Рика Нэша. Абсолютно дурацкое, но которое нельзя не свистнуть, даже в овертайме финала. На лед выходит вашингтонская тройка и Ковальчук, который с передачи Федорова расстреливает верхний угол ворот Уорда. Секунда на то, чтобы осознать случившееся, и радостный рев соседей за стенкой возвращает меня в реальность. Легендарные слова комментаторов про Голливуд и лучшего драматурга я услышу лишь потом, когда буду смотреть повтор трансляции. Потому что в те самые секунды мы прыгали с отцом в обнимку посреди коридора, крича что-то друг другу прямо в ухо, и бежали поднимать с постели вусмерть перепуганную маму. Мы это сделали! Мы грохнули Канаду в Канаде! Свершилось что-то невозможное! Мы чемпионы спустя 15 лет! За всей этой кутерьмой незаметно наступает полночь, 19-е число, и мне исполняется 16. Из холодильника немедленно вытаскивается и полностью уничтожается заготовленное на завтрашнее застолье шампанское. Ложимся спать под утро. А в понедельник в школе встречаю таких же, как и я, заспанных и не совсем протрезвевших одноклассников и учителей. Итоговые контрольные перенесены. Эйфория. Абсолютное счастье. Для меня с тем финалом не сравнится ничто. Верните мой 2008-й!
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+15
-2
+13
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Dr. J 24
2008й лучший год был. выиграли чм по хоккею, Зенит выиграл УЕФА, Сборная России полуфинал Евро, Рубин чемпион России, Дима Билан выиграл Евровидение.
+13
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+13
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Yarik6696
15 лет уже прошло, ашалеть
+13
0
+13
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Борух73
В Париже смотрел финал. Помню, прыгал от радости, так ждал победы. Местные на меня, как на сумасшедшего смотрели. Однозначно, один из самых счастливых дней моей жизни ))
+13
0
+13
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paha
Быстро время летит )) один из лучших турниров как по составу команд, так и по игре
+12
0
+12
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