Вырвался из ЦСКА в «Спартак», потерял сына и погиб молодым. Сергей Капустин – самая недооцененная звезда нашего хоккея

Сегодня исполнилось бы 70.

Сергей Капустин вырос в Ухте, где лед порой держался с октября по май. В отличие от младшего брата, учился так себе, но два раза в день играл в хоккей, и в восемнадцать лет стал лучшим бомбардиром «Нефтяника» из четвертой лиги.

Играла ухтинская команда на обычной коробке с деревянными трибунами по бокам. Болельщики приходили за пару часов до начала матчей и лопатами убирали со льда снег.

На выездах тоже было колоритно: матч с березниковским «Титаном» проходил при «минус 25».

Открываем газету «Ухта» за 24 декабря 1970-го: «Героем матча стал Сергей Капустин. Когда на поле из-за удаления осталось четверо ухтинцев, он обыграл двух хоккеистов «Титана» и сильно послал шайбу в верхний угол. 1:0 – так и закончился первый период».

Через несколько месяцев Капустин забил больше всех в финальном турнире за выход в третью лигу и укатил в «Спартак» – по рекомендации воспитанника этого клуба Валерия Березовского, центрфорварда «Нефтяника».

Капустин понравился Борису Майорову, но того вскоре уволили, и переход сорвался. Тогда ухтинский тренер Анатолий Ковалевский отправил Сергея в «Крылья» – к знакомому по работе в Оренбурге Борису Кулагину.

После первой зарубежной победы Капустин закупил на всю команду пива с орешками

«Глина есть – фигура будет!» – заключил Кулагин и поставил новичка во вторую тройку, к Игорю Дмитриеву и Владимиру Городецкому. А через полгода – в феврале 1972-го – взял на победную Универсиаду в Лэйк-Плэсиде.

Капустин стал вторым снайпером команды – после Александра Бодунова – и на гонорар за шесть матчей (56 долларов) закупил на всю команду пива с орешками.

«Мы-то уже выигрывали молодежный чемпионат Европы, а у Сереги ничего этого не было, – вспоминал защитник Юрий Терехин. – И он поймал такой кураж, что всех хотел обнять, расцеловать и угостить.

В конце того же 1972-го, на турнире в Швеции, нас пригласили на Новый год. Классная музыка, подсветка, девчонки. Оказалось, это ночной клуб. Мы постепенно оживились, но [второй тренер] Ерфилов начал поддушивать: «Я и так дал времени лишнего. Полдвенадцатого уже! Давайте расходиться»

Короче, загнали нас в гостиницу. Но, вижу я, Серега Капустин приподымается и сдергивает с себя одеяло: «Вы как хотите, ребята, а я пошел праздновать Новый год!»

Оделся и пошел, а навстречу – Ерфилов:

– Сережа, ты что? Куда собрался-то? У всей команды отбой.

– Снимайте с меня деньги. Делайте что хотите. Наказывайте. Но я пошел в клуб.

– Как же так, Сережа?!

– Я завтра отыграю нормально. Не подведу! Вот увидите.

По хрену ему было наказание! Решил отметить новогодний праздник в Швеции – и баста. И гульнул в клубе часов до трех».

В следующей игре – с «Брюнэсом» (4:3) – Капустин забросил победную шайбу. Ассистировал недавно пришедший из ЦСКА Сергей Котов – он и Капустин объединились во втором звене с центрфорвардом Владимиром Репневым из киевского «Динамо».

На тренировках Кулагин стравливал их с первой тройкой (Лебедев – Анисин – Бодунов) и не возражал, когда доходило до драк.

Другая мотивационная фишка Кулагина – напоминание игрокам, что многие из них не пригодились ЦСКА: «Оттуда вас выкинули на улицу как использованные презервативы!»

В итоге «Крылья» в сезоне-73/74 трижды обыграли ЦСКА (5:1, 7:3, 6:3) и стали чемпионами. А в апреле 1974-го составили костяк сборной на победном чемпионате мира в Хельсинки.

Капустин стал там лучшим снайпером, а после возвращения в Москву познакомился с Татьяной – ухтинкой, работавшей в министерстве геологии. За полтора месяца до свадьбы (в июле 1975-го) Капустин повторно стал чемпионом мира, играя уже с Анисиным и Мальцевым.

«Через год Анисина прельстила возможность вернуться в ЦСКА, и первая тройка «Крыльев» распалась, – отметил журналист Александр Нилин в книге «Хроника одной победы». – Лебедева, правда, и дальше привлекали в сборную, но со стремительно выраставшим Капустиным он, по­жалуй, ни в какое сравнение не шел.

Капустин выдвигался в лидеры сборной. И как сказал откровенный Бодунов: «Ему с на­ми сейчас неинтересно играть».

По примеру Жлуктова с Балдерисом Капустин отпустил усы – их звено называли «Песнярами»

На неудачном для сборной ЧМ-1977 (лишь бронза) Капустин стал одним из лучших бомбардиров, играя в тройке с рижанином Балдерисом и армейцем Жлуктовым.

Вскоре придумавших это сочетание Кулагина с Локтевым заменил Виктор Тихонов, решивший собрать тройку Жлуктова в ЦСКА (он совмещал Балдериса и Капустина на Кубке Канады-1976, но – с Мальцевым).

«Сергей не принял приглашение, аргументы мои не показались ему убедительными, – вспоминал Тихонов в книге «Надежды, разочарования, мечты». – Когда же я вернулся из отпуска, меня ждал сюрприз.

Руководители Спорткомитета убедили Капустина в необходимости создания звена для сборной».

Жена Капустина утверждала, что его подловили на улице в Сетуни и увезли в военкомат, где де-факто зачислили в ЦСКА, а Сергей Котов – что посоветовал другу не отказывать новому вожаку советского хоккея и отговорил от перехода в «Динамо», куда звал Виталий Давыдов.

«Михайлов, Петров и Харламов не признавали Тихонова, и он хотел сделать новую первую тройку, – рассказал мне защитник ЦСКА семидесятых-восьмидесятых Сергей Стариков. – Но Балдерис любил Ригу и не горел желанием играть в ЦСКА.

Серега тоже говорил, что уйдет по окончании срочной службы. Он здоровый конь, но не любил это армейское давление. Говорил: «Хочу быть сам по себе».

Борис Михайлов отмечал: «У Капустина была очень хорошая скорость, раскатистый шаг. Очень хорошо владел клюшкой и контролировал шайбу. Прекрасно видел поле. Бросок с кистей был прекрасный. В нужный момент всегда отдавал пас.

С характером. Не стеснялся высказать свою точку зрения. Но не помню, чтобы он с кем-то из цээсковцев поссорился. И его все воспринимали очень здорово. Мы дружили с Капустиными семьями».

Одно время Капустин, как и Балдерис со Жлуктовым, носил усы, и на трибунах, по словам журналиста Евгения Богатырева, их тройку называли «Песнярами».

Но хоккейным ансамблем они, по мнению Тихонова, не стали.

«Остановились в росте – и как звено, и по отдельности, – заявил Виктор Васильевич в мемуарах. – Играли и тренировались с неохотой, не стесняясь напоминать, что в ЦСКА не просились. Особенно демонстративно выражал недовольство Сергей.

Чуть что было не по ним, сразу просили отпустить из ЦСКА. Капустин держался на пристойном уровне только за счет высоких требований, предъявляемых в ЦСКА. Он им подчинялся – пусть и неохотно.

Перейдя в «Спартак», он заиграл с подъемом, которого хватило лишь на сезон. Писали о Сергее после ухода из ЦСКА много и хорошо. И это, несомненно, помогало ему – на него похвала действует ободряюще.

Это мне больше по душе, чем реакция на хорошие рецензии Владимира Петрова – того после лестных слов заставить тренироваться с полной отдачей было вообще едва ли возможно».

«После двух лет в армии его еще на год оставили в ЦСКА «в интересах сборной», – говорила Татьяна Капустина. – Потом у мужа не принимали заявление об увольнении.

Кулагин, который в том году принял «Спартак», посоветовал: «Отправь заявление в ЦСКА заказным письмом!» Подействовало. И муж перешел в «Спартак».

На ЧМ-1982 Капустин опередил по голевым пасам Уэйна Гретцки

На первый сбор со «Спартаком» – в Алуште – Капустин взял жену с сыном. 25 июля 1980-го у Сергея-младшего подскочила температура. Как позже выяснилось, из-за мелкоочаговой пневмонии.

Скорая не ехала, и Капустин побежал с ребенком на руках к шоссе. Остановил мусоровоз и добрался до больницы, но врачи не нашли у мальчика вену и не сделали укол вовремя.

Жена Сергея вспоминала: «Сотрудник алуштинской станции скорой неуклюже оправдывался: «А что же вы по телефону не сказали, что это сын Капустина?»

Вскоре начался сезон, и Капустин стал вторым бомбардиром высшей лиги. А после тренировок ездил на Востряковское кладбище, к первому сыну.

По словам Игоря Капустина, Тихонов не хотел брать Сергея на ЧМ-1981 в отместку за уход из ЦСКА, но сдался под давлением тренерского совета. Жена же Капустина утверждала, что повлияли письма болельщиков в газеты.

Но дело, скорее всего, в покровителях «Спартака» во власти, которым Тихонов после неудачи в Лэйк-Плэсиде, видимо, не мог возразить так, как спустя пару лет – Андропову, просившему вернуть в сборную защитника Васильева.

В итоге после ухода из ЦСКА Капустин еще три раза стал чемпионом мира. На ЧМ-1981 вошел в символическую пятерку, а через год стал лучшим ассистентом, опередив Уэйна Гретцки.

«После победного завершения ЧМ-82 в Финляндии Валера Васильев с Витей Жлуктовым отцепили лодку и поплыли за рыбой, которая уже была в сетях, – говорил мне массажист сборной Олег Кученев. – Витя, здоровый парень под два метра, наклонился, упал и перевернул лодку вместе с Васильевым.

Ждавший на берегу Сережа Капустин бросился их спасать.

Прихожу рано утром будить игроков: абсолютно голый Васильев сидит под горячей водой – зуб на зуб не попадает: «Согреться на могу». Захожу в другую комнату: Жлуктов и Капустин дрожат под пятью одеялами.

У Вити было очень серьезное искривление позвоночника. Я его сразу предупредил: «Тебе это аукнется с возрастом». У Тихонова-то приходилось поднимать 120-килограммовые штанги.

В итоге у Вити заклинило позвоночник. Предлагали сделать операцию за семьдесят пять тысяч долларов, помогали собирать деньги, но он отказался. И стал инвалидом.

Я считал их тройку конца семидесятых уникальной. Капустин мог уйти от любого за счет скорости, а Балдерис – техники.

Для меня Капустин – пример спортивного достоинства. После двух операций – на плече и колене – сам отказался от участия в Олимпиаде-84, хотя Тихонов специально под него собирал новое звено».

«Капустин кричал Кожевникову: «Да перестань ты падать как балерина!»

– В 1980-м, после Олимпиады в Лэйк-Плэсиде, звено Жлуктова распалось, – говорит мне Геннадий Курдин, игравший с Капустиным четыре года. – Балдерис вернулся в рижское «Динамо», а Серега – к Борису Кулагину.

И в составе «Спартака» сразу заблистал. Честно говоря, я считаю Капустина нашим сильнейшим хоккеистом.

- Какого периода?

– Того, когда он играл, – с начала семидесятых до середины восьмидесятых. Серега – мощный талант, но обижен прессой, недооценен.

- Почему?

– Спросите у журналистов тех лет. Его не нахваливали так, как других звезд той эпохи, хотя он невероятно сильный хоккеист. Не хочу обидеть Михайлова, Петрова и Харламова, но по игровым качествам я ставлю Капустина выше.

Понимание игры, чувство партнера, катание, владение клюшкой – все на топовом уровне.

- В какой тройке он полнее себя выражал?

– Ему было все равно, с кем играть. Рядом мог быть кто угодно – Котов с Репневым, Балдерис со Жлуктовым или Шалимовым с Шепелевым. Лидером тройки все равно был Капустин.

Хотя не все с этим мирились. В 1980-м я попал в ЦСКА и слышал от ребят, что Серега с Балдерисом полушутя говорили друг другу: «Ты говно. Это я тут лидер». – «Нет, я».

Но Серега был лидером не в том смысле, что больше всех забивал и всеми командовал. Он делал партнеров сильнее, а это гораздо важнее.

До его прихода в «Спартак» Шалимова несколько лет не брали в сборную, Шепелев вообще не вызывался, но Капустин подтянул их на свой уровень, и эта тройка стала одной из лучших на Кубке Канады-1981.

В финале Шепелев сделал хет-трик, но без Капустина он бы в сборную вообще не попал. Шалимов с Шепелевым, наверное, обидятся, прочитав это, но я настаиваю – их вытянул Серега.

- Как он вел себя внутри команды?

– Есть те, кто в раздевалке много разговаривает, а он больше молчал. Был лидером на льду – не говорил, а показывал, как надо действовать. Своим пониманием игры и отношением к хоккею.

- Почему он не остался в ЦСКА?

– Серега пришел туда хоккеистом высочайшего уровня, но у Тихонова все равно надо было, извиняюсь, жопу рвать в тренировках, что-то доказывать.

К тому же у Тихонова режим, сидение на сборах. А Кулагин давал Капустину полную свободу. Лояльненько относился, как к сыну. Когда мы жили на сборах, Серега свободно мог уехать.

И это себя оправдывало – с приходом Капустина «Спартак» четыре года подряд занимал второе место! Правда, обогнать ЦСКА было нереально – не хватало глубины состава.

- В первом спартаковском сезоне Капустин стал вторым бомбардиром высшей лиги, но на следующий год его опередил Кожевников. Как эти двое уживались в «Спартаке»?

– Кожева любил картинно пикировать на лед и выпрашивать удаления. Капустин, помню, кричал: «Да перестань ты, #####, падать как балерина!»

В отличие от Сереги Кожева был эгоистом на льду. Он такой – сам за себя. Поэтому и забивал больше. Да, у него сложилась отличная связка с Витькой Тюменевым, но Кожева именно себя проявлял, а не развивал партнеров, как Капустин.

Серега никогда не был лучшим бомбардиром советской высшей лиги, но, повторюсь, среди всех наших великих игроков той эпохи я ставлю его на первое место.

В 90-е Капустин зарабатывал ветеранскими матчами и частным извозом

После «Спартака» Капустин два года играл в Инсбруке и Зальцбурге, а потом поступил в школу тренеров. Но только ради стипендии (300 рублей) – тренировать не собирался. Не хотел ограничивать чужую свободу. Не хотел делать то, против чего восставал в конце семидесятых.

Он зарабатывал ветеранскими матчами и частным извозом, а в 1995-м поранил руку, купаясь в пруду, и через несколько дней умер от заражения крови.

Жлуктов, Шалимов и Шепелев отказались говорить со мной о Капустине, но отзывчивых людей в том поколении хватает и без них.

– Я нередко выходил с Серегой в одной пятерке. Он располагался со мной на одном фланге и говорил: «Да ты не бойся, иди вперед. Если что, я их догоню», – рассказал мне защитник Владимир Локотко, игравший с Капустиным в «Крыльях» и «Спартаке».

Когда партнер проваливался, он прилетал в защиту и сжирал любого. Такой вот нападающий – надежный, всегда выручит. Не такой маневренный, как Харламов с Макаровым, но обладал другой техникой – ничуть не хуже.

Помню момент из игры с ЦСКА. Их защитник Генка Цыганков – уж на что крепкий мужик. Но Капустин посадил его на колени ложным замахом и обыграл.

- Почему он не стал такой звездой как Харламов?

– Харлам играл чуть поэффектней. Понимаешь, например, Овечкин забил больше и считается более звездным, чем Малкин с Дацюком. Но по работе скаутом в НХЛ я знаю, что любая команда больше ценит таких, как Дацюк.

- Каким человеком был Капустин?

– Тихим, но от некоторых молчунов негатив идет, а от него наоборот – только добро.

Мы и вне команды общались, жили рядом, а время было такое – берешь из холодильника сосиски и идешь в гости. Не сговариваясь, в любое время.

В «Спартаке» были стукачки, которые получали от руководства квартиры, а Капуста – совсем другой: жил хоккеем и все доказывал на льду. Может, поэтому и не нашел себя после завершения карьеры.

Фото: РИА Новости/Ю. Соколов, Дмитрий Донской, Рудольф Кучеров, Юрий Сомов, Сергей Гунеев, Игорь Уткин