В Катаре уже был ЧМ – U20. Наших спонсировал дядя Рафик из Астрахани (его сын играл в сборной). И мы вышли в 1/4 финала!

Денис Романцов – о последнем МЧМ сборной России.

МЧМ-1995 планировался в Нигерии, но из-за вспышки менингита перенесся в Катар. Там блеснули Рауль, Наката, Видука, Сальгадо, Нуну Гомеш, Радимов с Семаком и не только.

Лучший игрок МЧМ-1995 провалился в Италии и стал одним из самых популярных комментаторов Бразилии

Лучшим игроком признали Кайо – нападающего сборной Бразилии, проигравшей в финале Аргентине (0:2).

С пятью голами Кайо уступил в гонке снайперов только испанцу Хосебе Эчеберрии и через несколько месяцев сменил «Сан-Паулу» на «Интер». Недавно возглавивший миланский клуб Массимо Моратти заплатил за него больше, чем за Дзанетти – 5 миллионов долларов.

Кайо пришел на презентацию в костюме с галстуком и вскоре поступил на экономический факультет Университета Боккони, но не впечатлил тренера Роя Ходжсона. Тот полагался в атаке на Ганца, Бранку и Карбоне, и после 312 минут без голов Кайо обменяли в «Наполи» на того самого Массимо Тарантино.

Кайо и в Неаполе проиграл конкуренцию (Альфредо Альетти), но, получив шанс в Кубке, забил «Лацио» в четвертьфинале и «Интеру» – в полуфинальной серии пенальти.

«В «Интере» я часто бил Пальюке на тренировках, и перед тем пенальти в Кубке он провоцировал меня: «Я знаю, куда ты ударишь. Сказать тебе?» – вспоминал Кайо. – На трибунах было 80 тысяч, ответственность давила на меня – тогда я зажмурился и пробил под перекладину. Мы выиграли и вышли в финал».

Вскоре тренер «Наполи» Джиджи Симони принял «Интер», а Кайо вернулся в Бразилию. В сентябре 1999-го он навсегда полюбился фанатам «Фламенго», заменив за 10 минут до конца матча с «Гамой» вратаря Клемера, сыгравшего рукой вне штрафной.

«Счет был 1:1, и вообще-то я хотел забить, чтобы закрепиться в основе, – говорил Кайо. – Ребята кричали: «Кайо, вставай в ворота». Но я делал вид, что не слышу. Потом ко мне обратился Ромарио, и я уже не мог ослушаться. В воротах я чувствовал себя карликом и спрашивал: «Боже, что я здесь делаю».

В итоге Кайо не просто не пропустил, а, вовремя вылетая из ворот, нейтрализовал два выхода один на один.

Правда, экономическая ситуация в бразильском футболе была такой, что через четыре года он уехал в немецкий «Оберхаузен». Но не преуспел (гол в 15 матчах) и махнул в «Ботафого».

Эта команда спаслась от вылета в 2004-м и в следующем году пробилась в Копа Судамерикана, но Кайо обиделся на руководство, напавшее на игроков в прессе за поражение от «Фламенго», и взял творческий отпуск – из-за психологической усталости.

Не дождавшись серьезных предложений, Кайо завершил карьеру игрока в 30 лет и начал новую, комментаторскую. Стал одним из самых популярных спортивных тележурналистов Бразилии (797 тысяч подписчиков), а год назад сообщил о новой победе – над лимфомой Ходжкина.

Красавчик из сборной Португалии после МЧМ сменил «Спортинг» на АПЛ, а в 26 ушел в шоу-бизнес

Второй после Кайо звездой катарского чемпионата признали португальца Дани Карвалью. В некотором роде – Криштиану 90-х.

После четырех голов в Катаре, где Португалия обыграла в матче за третье место Испанию (3:2), Дани уехал из «Спортинга» в Англию.

«Он понравился моей благоверной, – шутливо объяснил трансфер игрока с внешностью поп-звезды тренер «Вест Хэма» Харри Реднапп. – Даже не знаю, мне тренировать его или трахать».

Определившись, Харри – зимой 1996-го – впервые выпустил Карвалью в старте, и тот сразу забил победный мяч «Тоттенхэму», а его дуэт с брутальным Ианом Доуи прозвали «Красавчик и чудовище».

Через полтора месяца Дани забил и «Ман Сити», но пропустил несколько тренировок из-за ночных кутежей и вылетел из команды. Зато на Олимпиаде в Атланте впечатлил Йохана Кройффа и примкнул к «Аяксу».

В четвертьфинале ЛЧ-96/97 он эффектно забил «Атлетико», но не божил потом стабильно ни в Амстердаме, ни в «Бенфике», ни в том же «Атлетико» и в 26 лет променял футбол на шоу-бизнес («Танцы со звездами», модельную карьеру и ветеранские матчи).

«У этого парня было все, — вспоминал второй тренер «Аякса» 90-х Герард ван дер Лем. — Очень умен, знает четыре языка, но за ним каждый день охотились девушки и даже их матери. Куда бы он ни шел, везде слышал женские ахи и вздохи. Это утомляло».

Из золотой аргентинской молодежки в первой сборной закрепился только капитан Сорин

Именно от Дани аргентинский вратарь Хоакин Иригойтиа пропустил первый из трех мячей в группе МЧМ-1995. В плей-офф уже отыграл на ноль и получил Бронзовый мяч как третья звезда турнира.

Дома Хоакин попал на обложку журнала El Gráfico, но в «Ривере» еще долго сидел за Херманом Бургосом и Роберто Бонано. После провальной вылазки в Европу (удаление в единственном матче за «Эркулес» в 1998-м) он ежегодно менял клубы – в Аргентине, Мексике и Парагвае. А в 32 оставил футбол.

В 2009-м Хоакин окончил университет Бельграно и стал юристом-экологом в Гуалегуайчу. Разочарованный устоями аргентинского футбола, он держится от него подальше и смотрит только АПЛ.

Судьба Хоакина – типична для первой золотой сборной Хосе Пекермана (потом он выиграет МЧМ в 1997-м и 2001-м).

Почти все ее лидеры вскоре после катарского турнира уехали в Европу. Например, Мариано Хуан в «Аякс», Леонардо Бьяджини в «Атлетико», капитан Хуампи Сорин в «Юве», Ариэль Ибагаса в «Мальорку». Но только последние двое стали заметными в Европе игроками, а в первой сборной закрепился только Сорин (у Ибагасы хватало более талантливых конкурентов).

Автор первого гола в финале Леонардо Бьяджини выиграл чемпионат Испании-95/96, но из-за проблем с позвоночником роль нового Батистуты не потянул.

Правый защитник Густаво Ломбарди совался в «Саламанку», «Мидлсбро» и «Алавес», но не взлетел и в 27 лет бросил футбол.

«На меня давила необходимость все время соблюдать спортивный режим и менять команды, в которых только-только освоился, – объяснил Густаво. – Я начинал ненавидеть футбол».

А дольше всех из той команды – до 39 – играл центральный защитник Себастьян Пенья, который всю карьеру (кроме полугода в Мексике) провел в Аргентине.

«Моя карьера могла сложиться лучше, но я почти всегда ошибался с выбором, – говорил Пенья. – После МЧМ-1995 мне поступило несколько предложений из Европы (например, из Франции), но мой дедушка был слишком стар, и я знал, что, уехав, больше никогда его не увижу. Вот и остался».

А теперь о наших. Предыдущий МЧМ закончился позорным поражением от Ганы: игроки обиделись на РФС и отдали матч

МЧМ в Катаре – второй в истории сборной России. Первый – в Австралии–1993 – обернулся скандалом. Из-за него защитнику Дмитрию Ананко надолго перекрыли дорогу в любые сборные.

Вот в чем дело:

– Ситуация была не из лучших. Трудности были даже с формой, – рассказал мне тренер той команды Александр Пискарев. – Премиальные платили только в групповом раунде – по 400 долларов. Вышли в плей–офф, в выходной ребята ко мне подходят: «А чего нам деньги не дали?» – «Ребят, мне тут не до денег. Я и забыл про них».

За победу в четвертьфинале им обещали 200 долларов, а дальше – вообще неизвестно. А им–то уже по 20 лет, взрослые, но больших денег в клубах не зарабатывали. Пошел я к Симоняну, руководителю делегации: «Давайте я отдам ребятам свои премиальные». Договорились: я, тренер Кучеревский, врачи и массажисты отдадут свои деньги игрокам – лишь бы они дальше прошли.

– Когда вы узнали, что азиатские ставочники предложили игрокам гораздо больше денег?

– Уже после турнира, в Москве. Борис Игнатьев мне сказал: «Юра Петров признался ребятам в «Локомотиве». Я пересмотрел дома запись игры. Да...

– Заплатили всем игрокам?

– Да. Все собрались и решили: «Играем до первого гола, а потом отдаем».

– Если бы не пропустили, то играли бы по–честному?

– Конечно. Нам забили только на 72–й минуте. А потом наши сразу отдали еще два мяча. 0:3.

Состав молодежной сборной России в матче с Ганой: Сергей Александров, Дмитрий Ананко, Мурад Магомедов, Максим Боков, Альберт Осколков, Алексей Савченко, Игорь Зазулин, Денис Клюев, Юрий Петров, Михаил Мурашов, Сергей Чудин.

– Чем еще примечательна сборная, игравшая на МЧМ–1993?

– Нам помогал Евгений Гинер. Меня с ним познакомил Кучеревский. Потом руководство мне сказало: «Вот парень, который может быть спонсором». Гинер организовал моей команде сборы в Голландии, поехал с нами на чемпионат мира в Австралию. А потом мой сын Андрей подружился с сыном Гинера – они учились в одной школе.

– Для Гинера помощь молодежной сборной была просто благотворительностью?

– Ну, вот так он начинал входить в футбол.

Наш тренер на МЧМ-1995 не был профессиональным футболистом, но играл в институтской команде с Колосковым

А так входил в футбол тренер следующей молодежной сборной Александр Кузнецов: был вратарем в школе «Юный динамовец», но вместо дубля «Динамо» попал в ракетные войска, а потом поступил в институт физкультуры, где играл в одной команде с Вячеславом Колосковым.

Дальше Кузнецов четыре года тренировал сборную студентов Университета дружбы народов, а в 1980–м стал помощником Николая Киселева в юношеской сборной 1963 года рождения.

– На турнире в Финляндии вышли в финал, – рассказывал мне Кузнецов. – Дошло до серии пенальти, но два наших лучших бомбардира, которых во время турнира расписывали в финских газетах, отошли в сторонку. Ясно. «Кто будет бить пенальти?»

Первым вызвался Черчесов: «Я!»

Я еле наскреб еще четырех пенальтистов, но когда пришла пора бить, замялись и они. Стас говорит: «Я пробью». Как дал под перекладину – гол. Все сразу встряхнулись. Дальше били смелее, и мы выиграли.

Еще Стас классно играл на пианино – развлекал команду. Ноги здорово работали – серьезно занимался танцами. Отсюда – прыгучесть. Благодаря занятиям борьбой умел правильно падать. Азартный парень.

Из–за своего взрывного характера часто принимал поспешные решения – поэтому основным вратарем на Евро–1983 был львовянин Валера Паламарчук, более спокойный.

– Самая звездная ваша команда – сборная–1975/76: Семак, Хохлов, Радимов, Соломатин, Демченко. Как раз та, что попала на МЧМ в Катаре.

– Семака мне посоветовал один специалист: «Есть сообразительный мальчишка с Украины. Фланговый полузащитник с хорошей скоростью». Я взял его, и Сережа сразу понравился: язык подвешен, исполнительный, активный, техничный. Финт у него был своеобразный – жаль, позже пропал.

Диму Хохлова увидел на юношеском турнире в Волгограде: высокий парень, головка всегда поднята, хорошо видит поле, плотный удар.

Там же заметил еще одного полузащитника – хулиганчика – Сашу Беркетова. Расслабленный такой, шутник, но – талант. Вызывал в сборную, и мы с ним быстро поняли друг друга: он усвоил, что я мужик сердитый, могу наказать (не взять на следующий сбор), а пошутить и сам люблю.

Вместе с Хохловым взял и его друга – защитника Сашу Липко. Мне нравилась его обязательность – свою зону вспахивал от и до. Я был приятно удивлен, когда Липко взяли в «Спартак» – в еврокубках даже в основе выходил. Но дальше не пошел. Мышление и выбор позиции хорошие, но скорость, конечно, не очень.

В атаке блистали Роман Орещук с Андреем Демченко. Стали лучшими бомбардирами юниорского Евро–1994, где мы заняли пятое место.

– Почему та сборная на МЧМ в Катаре вылетела в четвертьфинале?

– Как и на Евро годом ранее, попали на испанцев – Рауль, Морьентес, де ла Пенья. Мы могли противопоставить им энергию, быстроту работы с мячом, но – брак, брак, брак.

Зато в группе достойно сыграли с бразильцами – 0:0. Утром в день игры я повел команду на традиционную пробежку. Ребята ворчали: «Да вы что, жара сорок градусов». – «Это обязательно».

Мы побегали в тенечке, а вечером чуть не обыграли Бразилию с Денилсоном и парой ребят, которых купил «Интер» (Зе Элиас и Кайо). После матча спросил: «Как ощущения. Помешала вам пробежка?». – «Да нет. Все нормально». Назавтра пробежка была по желанию. Пришли все.

– Почему в той команде не было Егора Титова?

– Он по манере был похож на Влада Радимова, но еще медленнее. Потом уж стал мужиковатее, мышцы окрепли, но в обойму юношеской сборной не попадал.

Когда нашим игрокам требовались деньги, они играли в карты с Андреем Соломатиным

Упомянутое Кузнецовым пятое место на Евро U19 в Испании как раз и обеспечило нам последнюю из пяти европейских путевок на МЧМ в Катаре. Добыли ее благодаря дублю запорожца Демченко в игре с Францией (2:0).

Партнер Андрея по атаке Роман Орещук вспоминает сборную Кузнецова охотно. И откровенно:

– Чем запомнился отборочный матч Евро–1994 с Италией?

– В первом тайме Влад Радимов дал по зубам Тотти – с кулака. Развернулся и ушел. Вслед ему показали красную карточку. Оставил нас вдесятером, а потом сказал: «Да я и так знал, что вы их обыграете. Зачем вам мешать?» Мы хлопнули Италию 2:0. Забили Андрей Кривов и я.

– Удалившись, Радимов поехал на игру ЦСКА?

– Да, полетел на стадион «Торпедо». «Раз тут не дали сыграть – может, там успею». Насколько помню, в игре ЦСКА он даже на лавке сидел.

– Италию вы обыграли и дома, и в гостях. Не впечатлили будущие звезды?

– А кто против нас играл, кроме Тотти?

– В защите Неста, в атаке – Симоне Индзаги.

– Ничего себе. Получается, я Несту возил. Вот это круто. После такого можно было заканчивать с футболом, хе–хе.

Представьте, мы их вдесятером хлопнули! А потом в Бергамо разделали 1:0 – тоже Андрюха Кривов забил.

– После юниорского Евро, где вы с Демченко стали лучшими бомбардирами, в «Аякс» звали обоих?

– Константин Сарсания рассказывал, что по мне было конкретное предложение от «Аякса» – ЦСКА не отпустил. Тарханов сказал, что после чемпионата мира цена на меня вырастет. Я был близок к основе ЦСКА, а Демченко – нет, поэтому, раз меня не отпустили, Сарсания увез в Голландию Андрея.

– Он изменился после перехода в «Аякс»?

– Нет. У него была мечта: открыть в родном Запорожье бильярдный клуб и играть там на деньги. За год в «Аяксе» он достаточно заработал, исполнил мечту и как футболист закончился.

– Крайнего защитника Андрея Соломатина называли Гаврюшей в честь теленка из «Простоквашино». Почему?

– Из–за телосложения и манеры игры. Невероятный боец. Я редко видел людей, которые играли бы в подкате головой. Любой другой побоится, а ему – все равно. У него чуть ли не восемь сотрясений за карьеру. Таких футболистов сейчас очень мало. Андрюха – красавец.

Мы часто играли в карты на деньги и всегда сажали его с нами. Его родители были зажиточными по меркам середины девяностых, а у нас денег никогда не было. Мы знали, что, обыграв Андрея, будем богатыми. Он часто проигрывал, но это никак не умаляет его футбольных заслуг.

В отеле Дохи русские изводили бразильцев песнями «Любэ». А после 0:0 с Бразилией наших освистали в ресторане за оборонительный футбол

– Атмосфера молодежного чемпионата мира в Катаре незабываема?

– Вышли на матч открытия против хозяев, а на трибунах – шестьдесят тысяч человек, и все в белых халатах, – продолжает Орещук. – Полностью белый стадион. Не по себе немножко стало (итог – 1:1 с голом Семака – Sports.ru).

Жили в какой–то пустыне. Всюду степь, никуда не выйти. Плюс – полиция охраняла. Все команды жили в одной гостинице Дохи. Я в номере с Семаком, а рядом – Хохлов с Радимовым. Кстати, после игры с Бразилией нас освистали в ресторане отеля.

– За что?

– Мы сыграли в оборонительный футбол, какого мир еще не видел: вратарь и десять защитников. Центр поля разрешали переходить только Семаку с Радимовым. При этом чуть не забили: Семак в штангу попал.

Наутро вышли газеты с заголовками: «Русские, езжайте домой с такой игрой». Зато Сан Саныч Кузнецов зачитал телеграмму от Колоскова: «Никого не слушайте. Вы в порядке».

– Радимов вспоминал, что сборная каждый вечер смотрела киноленту «Где находится нофелет?» – потому что не было других видеокассет.

– Да уж, не знали, как себя развлекать. Я, помню, купил двухкассетник Toshiba с колонками, а кассета была одна – «Любэ». Вот и врубали ее постоянно. Бедные бразильцы, жившие на том же этаже, вешались от нас.

– Один из четырех наших мячей на МЧМ–1995 забил Сергей Лысенко из ЦСКА. Что за игрок и куда пропал?

– Крайний защитник – забил в третьем туре Сирии (которую тренировал Анатолий Байдачный – Sports.ru), и благодаря той победе (2:0) мы вышли в четвертьфинал. Как я слышал, он хорошо женился. Родители его жены были начальниками (кажется, санэпидемстанции), и он поменял футбол на работу в больших структурах. Закончил очень рано – в 24–25.

- Чем еще интересна та сборная России?

– Всегда выходили сильнейшие. У нас не играли по блату. Был только один парень – Александр Патеев.

Но все прекрасно понимали, что его отец очень сильно помогал нам финансово. Одевал нас (больше некому было нас одеть ни на Евро, ни на чемпионат мира). Да, Патеев немного уступал нам в классе, но без его отца у нас не было бы ни экипировки, ни поездок. Мы были ему очень благодарны.

– Александр Патеев – из Астрахани?

– Да. Он был одним из нас. Потихоньку подтянулся к нашему уровню, даже забил красивый гол Венгрии (на МЧМ Патеев сыграл 15 минут с Сирией и первый тайм четвертьфинала с Испанией – Sports.ru).

Дядя Рафик помогал сборной выживать и обеспечил игроков даже малиновыми пиджаками

В своем последнем интервью рассказал мне о турнире в Катаре и главный балагур молодежки – опорный полузащитник «Ротора» Александр Беркетов:

– Помню, что вышли против Бразилии без нападающих – нас возили, но мы отстояли ничью 0:0. Лучшим игроком матча признали Радимова, который брал мяч и всех подряд обводил. По пять-шесть человек нанизывал и давал нам передохнуть.

– Спонсировал сборную отец астраханского форварда Патеева. Он соответствовал уровню команды?

– Не совсем, но остановить мяч и ударить мог. Здоровый – хотя и поменьше Орещука. Его отец помогал нам и с формой, и с цивильной одеждой.

Европейские команды летели в Катар одним самолетом из Амстердама или Франкфурта. Испанцы с голландцами офигели, увидев нас в малиновым пиджаках и с галстуками. Чисто новые русские подъехали.

– Отец Патеева как себя проявлял?

– Мы его называли дядя Рафик. Он реально любил футбол. Я много раз гостил у него в Астрахани – даже после того, как закончил играть. Вспоминаю его только с благодарностью. Он помогал нам выживать.

PS. Выход в плей-офф с одним поражением в 4 матчах не считался в России 90-х успехом.

«Как и два года назад в Австралии, российская сборная дошла лишь до четвертьфинала юниорского чемпионата мира», – написал в «Футболе» Михаил Мельников.

В том же материале под заголовком «Во второй четверке» тренер Александр Кузнецов пожаловался на несыгранность команды: за семь месяцев – всего два сбора, а Радимов с Хохловым прилетели из ЦСКА лишь за три дня первого матча.

«Вы­яснилось, что Хохлов не­сколько замедляет игру команды. Это не недостаток его, а особенность манеры игры, но партнеры оказались к ней не совсем привычны.

Я не мог не дове­рять ему место в составе, поскольку это один из лучших наших молодых футболистов, к тому же кан­дидат в национальную сбор­ную, но по ходу каждого мат­ча приходилось его за­менять.

Радимов на самом высоком уровне провел одну игру — с Бразилией (в ней он был назван лучшим игроком матча), хотя и в остальных картины не портил. Ровно и достойно отыграли все наши матчи, на мой взгляд, Семак, Кривов и Соломатин».

Короче, не провал, как на взрослом ЧМ-1994, но и не восторг, как на МЧМ-1991, где СССР стал третьим, а Щербаков – лучшим бомбардиром.

Кто же тогда знал, что на следующие 12 МЧМ России вообще не попадет.

Фото: Gettyimages.ru/John Gichigi, Ben Radford