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«Мне «Спартак» заменил родителей, а Старостин – отца». История Николая Паршина, чей рекорд повторил Александр Соболев

Федор Черенков Федор Черенков
Константин Бесков Константин Бесков
Николай Старостин Николай Старостин
Николай Паршин
Спартак Спартак
Александр Соболев Александр Соболев
Футбол Футбол

Денис Романцов – о герое матча века. 

Через несколько минут после гола Зиньковского ЦСКА потерял мяч у чужой штрафной, а вскоре Соболев убежал с левого фланга и вывел «Спартак» вперед. Задачу ему облегчило то, что в свою зону из атаки не успел Кирилл Набабкин – один из сотен воспитанников Николая Паршина, больше сорока лет тренировавшего в школе «Спартака». 

Забив в седьмом матче подряд, Соболев повторил рекорд Паршина 1955-го. 

«Паршин в центре нападения сборной – это позор для советского футбола!»

В том же году Паршин открыл счет в игре с Германией, которую журналист Лев Филатов назвал матчем века.

Поэт Евгений Евтушенко полвека спустя воспел спартаковского нападающего в одном из последних стихотворений:

«Еще все трибуны были негромки,

но Боря Татушин,

пробившись по кромке,

пас Паршину дал.

Тот от радости вмиг

мяч вбухнул в ворота,

сам бухнулся в них.

Так счет был открыт,

и в неистовом гвалте

прошло озаренье по тысячам лиц,

когда Колю Паршина поднял Фриц Вальтер,

реабилитировав имя Фриц.

Фриц дружбой -

не злостью за гол отплатил ему!

Он руку пожал с уваженьем ему,

и -

инвалиды зааплодировали

бывшему пленному своему!»

В то же время Паршин уступал в мастерстве лучшим нашим форвардам 50-х, Николай Старостин назвал его взлет-1955 случайным, а Константин Бесков, помогавший тогда в сборной Качалину, сообщил в книге «Моя жизнь в футболе»: 

«Примерно за месяц до матча с Германией выяснилось, что оба наших центрфорварда — Никита Симонян и Эдуард Стрельцов — не сыграют: один заболел, другой травмирован. 

Я предложил поставить в центр атаки Николая Паршина. Мотивировал это так: сборная составлена на базе московского «Спартака», нападающие Татушин, Исаев, Сальников и Ильин, а также полузащитник Нетто четко взаимодействуют именно с Паршиным, привыкли к нему. 

Да, он не игрок экстра-класса, не виртуоз, но умеет в нужный момент оказаться на голевой позиции, результативен.  

На совещании руководителей отечественного футбола Владимир Мошкаркин, услышав предлагаемый состав команды, заявил:  

– Паршин в центре нападения сборной – это позор для советского футбола!»

Матч с немцами – единственный для Паршина в сборной

Возмущение бывшего защитника «Торпедо» вызвано тем, что Паршин к 26 годам не был даже мастером спорта (сам Мошкаркин в 1946-м стал заслуженным), а матч с немцами был важен не только в футбольном смысле (годом ранее соперник выиграл ЧМ), но и в политическом: за несколько месяцев до игры – 9 мая 1955-го – ФРГ вступила в НАТО, и через 5 дней СССР создал свой военный блок – Варшавского договора. 

Но 34-летний тренер Бесков все же продавил решение по Паршину, а главное – уладили вопрос со званием.

«Я уже имел две золотые медали, две серебряные, а все перворазрядником числился, – вспоминал Паршин. – И только когда немцы в 55-м приехали, начальство прямо на стадион мастерскую книжку привезло, там и заполнили. А то неудобно – перворазрядник в сборной СССР играет».

Паршин не только открыл тогда счет, но и поучаствовал в победной голевой атаке. 

«При счете 2:2 Сальников слева перевел мяч в штрафную, а я головой отправил его в ворота, – вспоминал нападающий. – В последний момент защитник отразил удар, но Анатолий Ильин первым успел на добивание». 

 Для Паршина тот матч остался единственным в сборной СССР. 

Будущей жене Паршин понравился не как футболист, а как певец

Двенадцатью годами ранее 14-летний Паршин работал на заводе «Красный пролетарий», чтобы во время войны, без родителей прокормить двух младших сестер, и в футбол играл только во дворе у кинотеатра «Ударник». 

Оттуда его позвали в Сокольники, на третий Лучевой, и взяли в «Спартак», с которым Паршин выиграл в 1944-м детский Кубок Москвы, за что получил костюм с фибровым чемоданом. 

В 1948-м Паршин познакомился с будущей женой Галей: «Я часто заглядывал во двор, рядом с Курским вокзалом, где она жила, – говорил Николай Иванович. – Там же жили ребята из юношеского «Спартака». 

Мы крутили патефон, танцевали, а в перерывах я выступал со своей программой. Пел, и говорят неплохо, модные тогда блатные песни, типа: «Скучно и мрачно в больнице тюремной».

Галя потом призналась, что как футболист я ее не интересовал. Я нравился ей как певец. «Пойми, Коля, футболистов много, – говорила она, – а Большой театр один. Да к тому же и в нем хороших певцов, кроме Козловского и Лемешева, нет. Так что ты стремись не на футбольное поле, а на театральную сцену». – «Ну, какой из меня артист с пятиклассным образованием?»

Начальник «Спартака» вытащил Паршина из бандитской среды 

В том же году Паршин официально устроился в «Спартак» – на зарплату 880 рублей (в основе выросла до 1200). 

«Как с заводом решил? Достал липовую справку, что поступаю учиться, и меня отпустили, – рассказал Паршин журналисту Игорю Тимашеву. – Так трудовая моя книжка с 1948 года оказалась в «Спартаке». В том же году пришли Нетто с Толей Ильиным. Ильин в «Трудовых резервах» играл у Качалина, Нетто – в «Юных Пионерах».

Игорь не сам пришел, а я за ним пошел. [Начальник «Спартака» Владимир] Степанов дал задание: вот этого мальчика надо привести сюда. Я Гусю и говорю: приходи, Степанов хочет с тобой поговорить. Степанова-то все знали. И вот Нетто в 48-м уже твердо в дубле играл, а я там же еще в запасе сидел».

Племянник Владимира Степанова вспоминал, что тот вытащил Паршина из бандитской среды, а Никита Симонян в книге «Спартаковские исповеди» добавил: 

«Коля Паршин – игрок не слишком техничный, но мужик прямой. Встречались как-то с «Локомотивом», игра не шла, Нетто злился. Обрушился на Паршина, назвал дубиной – тот его в ответ и послал. 

Приходим в раздевалку в перерыве, Николай Петрович мечется – то ко мне, то к Сальникову. А Игорь сидит молча, голову опустив. «Ну а ты, капитан, можешь повести за собой команду?» – спрашивает Старостин. И Нетто отвечает подавленно: «Нет, Николай Петрович, не могу. Невозможно это, если меня на … посылают». 

В 1950-м Паршин забил Яшину, в 1953-м – закрыл в Венгрии Пушкаша

Талантом Нетто Паршин не обладал, и даже в дубль «Спартака» пробивался с трудом: 

«Первую игру до сих пор помню. Играли на «Динамо», первый тайм кончается. Константин Малинин, правый защитник, травму получил, меня и выпустили, а я защитником и не играл-то никогда, – вспоминал Паршин. – И при счете 1:1 такой мяч в свои ворота засадил, что он мне до сих пор снится! 

Проиграли, пришли в раздевалку, думаю, все, не видать мне команды мастеров. Но особо не ругали – молодой. А на следующую игру, с «Динамо» (Киев), поставили нападающим. Выиграли – 3:1, я пару засадил и успокоился. 49-й уже твердо отыграл за дубль. А в 50-м попал в основной состав и тогда же Леве Яшину первый гол забил.

Он на замену вышел, но после этого мяча опять на лавку сел. У «Динамо» Алексей Хомич стоял, мы 0:1 проигрывали. И вот начали их душить и душим, и душим. А Хома хитренький был, почуял неладное, раз – и заменился: травма, дескать. 

Вышел Лева. Штрафной удар. Парамонов, по-моему, навесил, Лева летит, а я перед ним раз ему туда головой! Леву – обратно на лавку, а мы так 1:1 и закончили». 

В 1952-м Паршин впервые стал со «Спартаком» чемпионом, но забил только три мяча, часто оставался в запасе, а на поле не всегда выходил нападающим. Вот и летом 1953-го – в матче с венгерским «Гонведом» в честь открытия будапештского «Непштадиона» – составил с Нетто пару полузащитников. 

«Главный тренер Василий Соколов дал задание: у них все идет через Пушкаша, не дашь ему сыграть – все будет в порядке, – вспоминал Паршин. – Он на беговую дорожку – и ты за ним. И вот я два тайма с ним бегал. И «курвой» он на меня ругался, и оплевал всего. Но я ему ни одного момента не дал. 

Он только мяч получит, а я или выбиваю, или на пяточку тихонечко наступлю, но так, чтобы не выгнали. А они этого не любили, привыкли, что можно мяч обработать, развернуться. Потом на банкете вместе сидели, пивко пили. «Курвой» он меня больше не называл, наоборот, по плечу хлопал – молодец, мол».  

За 40 дней до матча века с Германией Паршин трижды забил «Милану» 

В 1955-м Паршин стал основным центрфорвардом «Спартака» из-за травмы Симоняна, но забивать начал только с пятого матча (5:0 с Тбилиси), зато – регулярно. В разгар голевой серии случился матч с «Миланом» (3:0). 

«Приехав на серию товарищеских игр, «Милан» сразу обул «Динамо» 4:2, – рассказывал Паршин. – Наше руководство немножко задрожало. И Гуляев, старший тренер, тоже. Говорит Старостину: давайте центральным нападающим пригласим Эдика Стрельцова. 

Старостин подумал и отвечает: нет, это будет уже не «Спартак». Давайте оставим Колю Паршина. Вот я и забил три мяча (в ворота Лоренцо Буффона, дальнего родственника Джиджи – Sports.ru)». 

Анатолий Ильин в «Спартаковских исповедях» добавил: «В 55-м играли хорошо, особенно в международных матчах. И однажды вызвал нас Яснов, мэр Москвы. Всего лишь пять минут беседовал с нами, подписал бумагу – и пять человек – Паршин, Огоньков, Тищенко, Татушин и я – получили квартиры в доме на «Красносельской». 

Квартиры не Бог весть, 28 метров со смежными комнатами. Но учитывая, что до этого мы жили вшестером в 14-метровой квартире вместе с родителями, сестрой, ее мужем и дочерью, а спал я на сундуке, а иногда и под столом – это вообще сказка была.  

А ведь Старостин, который нам все и пробил, недавно к тому моменту из заключения вернулся! Но так он умел убеждать. Мы гордились им».

Паршин же добавил: «Мне вообще «Спартак» заменил родителей, а Старостин – отца». 

Паршин воспитал много чемпионов – от Комбарова до Черенкова

На матч века с ФРГ Паршин попал почти случайно. «Самое смешное, что, когда сборная начала готовиться к игре в нашей Тарасовке, я отдыхал вместе с семьей рядышком на даче, – вспоминал Паршин. – Меня никто на сборы не приглашал. 

Но вдруг Никита Симонян получил травму, и на два состава в двухсторонке не хватало одного футболиста. Гавриил Качалин позвал меня. Сыграл нормально. И в канун встречи с немцами неожиданно узнал, что включен в основной состав». 

После гола немцам Паршин наверняка попал бы в олимпийскую сборную, где были многие спартаковцы, но в августе 1956-го получил тяжелую травму – проломили височную кость в игре с «Локомотивом». Вместо Паршина олимпийским чемпионом стал Йожеф Беца из ЦСКА. 

В 60-е Паршин стал тренером в системе «Спартака» и поучаствовал в воспитании чемпионов – в диапазоне от Дмитрия Комбарова до Федора Черенкова. 

«Анатолий Масленкин, Николай Паршин, Владимир Чернышев – все мои тренеры в спартаковской школе никогда не говорили, что в соревнованиях обязательно нужно занять первое место, – говорил Черенков Игорю Рабинеру. – Они считали, что самое главное для нас – играть и получать удовольствие от игры. 

А результат должен приходить как раз через игру. Само собой, что мы старались быть первыми, но никто не просил отбиться и отстоять в защите, только бы не пропустить. В «Спартаке» этого не было никогда. Мне такой подход очень нравился».

Черенков пережил одного из учителей всего на два года.

«Недавно внук спросил: «Дед, что бы ты хотел пожелать себе в день рождения?» – говорил Паршин в 2009-м. – Увы, все мои желания неосуществимы. А так, если б мог: вернул бы здоровье и жену Галю, с которой я прожил 55 лет. К сожалению, три года назад она умерла, и вся моя жизнь перевернулась. 

Год назад для меня чуть все не закончилось – с прободением язвы попал на операционный стол. Двадцать дней пролежал в реанимации. Дочери говорят, что врачи не верили в мое выздоровление. Но выкарабкался. Я же спартаковец!»

Паршина не стало через три года после того интервью. Еще спустя три года его воспитанник Александр Зотов сказал: «Если бы мог, поговорил бы со своим вторым тренером в «Спартаке» Николаем Ивановичем Паршиным, спросил бы, как у него дела. Он в меня очень верил. За то время, что мы работали вместе, я его полюбил». 

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