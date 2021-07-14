Самый меткий ниндзя на Олимпиаде – корейский стрелок Чин Джон О. Он может взять в Токио рекордное пятое золото

Вдохновившись фильмом «G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз», премьера которого состоится 22 июля в кинотеатрах, а также в IMAX, мы запустили проект, где выбирали самого меткого из олимпийских спортсменов. Например, такого, как главный герой фильма Снейк Айз, который отлично умеет обращаться с огнестрельным оружием: стреляет с двух рук и даже сбивает на лету брошенные в него сюрикены. А стрельба по движущимся предметам – как раз олимпийская дисциплина.

Неудивительно, что из пяти кандидатов на звание самого меткого вы выбрали корейского стрелка Чин Джон О.

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Стрелковая карьера Чин Джон О началась уже больше двадцати лет назад, а на Олимпиаду он впервые поехал в 2004-м. Уже тогда он был близок к тому, чтобы с ходу стать олимпийским чемпионом – он выиграл квалификацию в стрельбе из пистолета с 50 метров и долго лидировал в финале, но сорвался в самом последнем раунде. До победы ему тогда не хватило двух точных выстрелов.

Но Чин Джон О останавливаться не собирался. В Пекине-2008 ошибок он не повторил – не стал выкладываться в квалификации (только шестое место), но феерил в финале, завоевав золото. К этой медали позже он еще прибавил и серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Но тогда его карьера только пошла на взлет. В Лондоне-2012 он взял уже два золота, причем стал первым стрелком в истории, которому удалось защитить олимпийский титул в стрельбе с 50 м, а еще – первым в истории, кто победил в двух дисциплинах в стрельбе из пистолета на одних Играх. Дальше рекорды посыпались градом. В Рио-2016 Чин Джон О завоевал четвертое олимпийское золото в карьере – такого раньше не удавалось ни одному стрелку. Даже дважды никто в стрельбе с 50 метров не побеждал, а кореец сделал это трижды!

Чин Джон О – самый титулованный олимпиец в истории Кореи. Да и на чемпионатах мира у него куча наград – четыре золота, два серебра и две бронзы. Это не считая того, что ему до сих пор принадлежат два мировых рекорда.

За свои выдающиеся навыки Чин Джон О заслужил несколько прозвищ: Терминатор, Бог стрельбы и Неустрашимый человек. Сам же спортсмен признается, что настолько хорош в спорте, потому что стрельба – это и есть вся его жизнь.

Сейчас Чин Джон О 41 год, и он готовится к своей пятой Олимпиаде. Но путь в Токио-2020 для него был не прост. Во-первых, из программы Олимпиад убрали его любимую дисциплину – стрельбу из пистолета с 50 метров, так что взять еще одно золото (да хоть какую-нибудь медаль) в этом виде у него уже не получится.

Во-вторых, Чин Джон О чуть не проиграл национальный отбор в команду. На отборе перед последним раундом он шел лишь на седьмом месте. Казалось бы, шансов отобраться в сборную уже нет. Но в последнем раунде спортсмен собрался и выдал просто идеальную серию, взлетев на второе итоговое место.

«Перед отбором один тренер сказал мне: «Тебе пора завершать карьеру». Эти слова ранили меня, но при этом дали и мощную мотивацию. Когда я это услышал, то понял – я отберусь на Олимпиаду, кто бы что ни думал. И теперь, когда я это сделал, я могу гордиться собой. Мне нравится творить историю. Я очень хочу выиграть седьмую медаль Олимпийских игр, но чувствую, что на меня это сильно давит. Не хочу, чтобы это отвлекало меня. Просто в Токио выложу все, что у меня есть», – рассказал Чин Джон О.

Мужской турнир по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Играх-2020 в Токио пройдет 24 июля. А 27 числа у Чин Джон О будет еще один шанс на медаль – он выступит в паре с 20-летней Чху Ка Ын в новом смешанном командном турнире, который на Олимпиадах проведут впервые.

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В следующем тексте мы расскажем вам о пятерке самых сильных спортсменов Олимпиады. А пока предлагаем посмотреть трейлер фильма «G.I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз». Премьера – 22 июля в кинотеатрах, а также в IMAX.