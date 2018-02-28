Матч «Крылья Советов» – «Спартак» перенесен

За час до начала матча совместная комиссия с участием представителей команд, судейского корпуса и официальных лиц матча произвела замер температуры у поля в чаше стадиона "Металлург". Результаты показали температуру -15 градусов. Это послужило основанием для представителей "Спартака" заявить о том, что они не согласны проводить игру в таких условиях. Представители команды "Крылья Советов" были готовы сыграть в текущих условиях и при данной температуре, но согласно рекомендациям официальных лиц, в случае, если одна из команд не согласна проводить матч при температуре ниже -15 градусов, то он переносится на резервный день. О дате будет сообщено дополнительно. Команда "Спартак" возвращается в Москву. "Крылья Советов" будут готовиться в Самаре к игре с питерским "Динамо" в Первенстве ФНЛ, которая состоится 4 марта.

Стоит отметить, что все заинтересованные лица отметили достаточно хорошее состояние поля стадиона "Металлург" в настоящий момент. Газон и стадион были полностью готовы к проведению матча.

Купленные билеты будут действовать на перенесенный матч или подлежат возврату (о порядке возврата будет сообщено дополнительно).

Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит извинения всем болельщикам, купившим билеты на эту игру, за случившиеся форс-мажорные обстоятельства, которые не зависели от работников стадиона и клуба.

Источник: Оф. сайт Крылья Советов