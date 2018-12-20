Вы не видели, какой живой баскетбол в Нижневартовске. Там работает тренер, бежавший от революции в Киргизии

Евгений Марков снова в Сибири и снова восхищен.

Дороги окутывает холодный белый пар – такая дымка вылетает из выхлопных труб автобусов. Пешеходы двигаются перебежками, чтобы согреться, на остановках стоят утепленные двумя-тремя слоями люди – из-под ватников выглядывает толстый свитер. Даже в утренней темноте полно огоньков и пробок. Автобусы с рабочими разъезжаются, многие едут на Самотлор – крупнейшее в России и шестое в мире нефтяное месторождение.

Мы в Нижневартовске, аккуратном сибирском городе. По прилете стюардесса сообщила о «хорошей погоде и 33 градусах мороза». Дети не пошли в школу, но дикого холода, как на стадионе «Енисея», я не почувствовал. Да, я не бродил по дворам, не стоял по 10 минут на одном месте и холод чувствовал только незащищенным носом. В Нижневартовске не так много солнца, зато, как мне рассказали, лучше сохраняются женщины – они здесь почти без морщин.

В этом холодном городе живут почти без профессионального спорта: футбола, хоккея и баскетбола нет – только волейбольный «Самотлор» играет в Высшей лиге, и в центре даже висят плакаты с главными волейболистами. Но спортивного культа все равно не возникло: зал на тысячу зрителей только обещают построить, негде купить хоть что-то с эмблемой клуба, даже примитивный брелок.

Но раскачать спорт можно даже в таких условиях. В Нижневартовске теперь развивается баскетбол. Механизм такой.

• Тотальная реконструкция старого зала в промзоне на окраине – теперь тут ежедневно занимаются 250 детей – не только мальчики, но и девочки.

• Как следствие – появились новые соревнования (в том числе в Москве, Сочи и других городах), где можно не только увидеть что-то новое, но и получить огромные призы: один парень так выиграл поездку в Барселону, где подавал полотенце самому Коби Брайанту.

• Чтобы интерес к спорту не замораживался, проходят яркие праздники – например, в Нижневартовск приезжал звездный игрок из НБА Брюс Боуэн.

• А чтобы интерес не расплескивался, нужно усиливать тренерский блок – для этого проводятся обучающие семинары и мероприятия.

Такие проекты в регионах возможны только при поддержке крупных организаций (таких как Российская Федерация Баскетбола, Единая лига ВТБ, НБА), которые помогают с методиками, и спонсоров, которые финансируют все обновления. В Нижневартовске и в ряде других регионов развитием баскетбола занимается компания СИБУР.

Тренер из Киргизии, который бежал от революции и нашел себя в баскетболе в Нижневартовске

Максим Чернявский, который так радовался встрече с Боуэном, родился в Бишкеке: дедушка попал в Киргизию среди белогвардейцев, бежавших от советской власти.

«Смотрел «Чикаго Буллз», мое поколение фанатело от Майкла Джордана, – вспоминает Чернявский. – РТР начал трансляции НБА, матчи показывали рано утром в субботу и в 10:30 в воскресенье. Мы смотрели всей семьей: папа – бывший баскетболист, сестра занималась баскетболом, а маме ничего другого не оставалось.

На рынке покупал плакаты «Чикаго Буллз», вся стена была в Джордане, Пиппене, Родмане, потом вешал молодежь, которая только пришла в баскетбол: Кобе Брайанта и Кевина Гарнетта. Джерси у меня не было, родители не могли позволить, так что бегал в обычных футболке и шортах, а вот ребятам родители привозили из-за границы формы Джордана и О`Нила.

Я занимался баскетболом, играл профессионально, в 30 лет был капитаном клуба высшего дивизиона «Мобильные сети» (назывался в честь спонсора), получал 30 тысяч рублей – очень высокую зарплату для баскетбола в Киргизии. На нас ходило до тысячи человек.

В апреле 2010 года мы только закончили чемпионат Киргизии – и началась революция. Грабят, стреляют на площади, убитые. Мародеры заходили с ружьями в магазины и выносили технику, продукты. Президент нашего клуба попросил помочь его компании, я, как капитан, пришел на склад бытовой техники, телефонов и компьютеров – мы пытались держать оборону. Чем? На самом деле – ничем. Просто было подозрение, что могут обворовать. Из команды я пришел один. Посчитал, что капитан должен помочь: спонсоры нам как минимум платят зарплату. Но ничего не произошло, мы просидели ночь на стреме, думая: «Если они сюда с оружием ворвутся, что мы будем делать?». Оружие было только у охранника.

Окончательно уехать я решил после одного эпизода. Мы шли с женой и маленьким ребенком в гости, мимо проходила толпа молодых и загашенных товарищей, и я услышал: «Вот этого парня залупим, а девочка красивая, ее в кусты». Мы быстро отошли в сторону.

Первым переехал я – был родственник в Мегионе (30 км от Нижневартовска). Устроился разнорабочим в компанию по прокладке трубопровода, у меня была минимальная зарплата 27-30 тысяч, работал по 12 часов, вставал в 7 утра. Постоянно что-то чистил, подносил, красил, шлифовал. Тяжело: три дня по 12 часов не выпускал из рук болгарку, потом не мог разогнуть пальцы, ночью просыпался, а они у меня сжаты – приходилось засовывать руки под себя и разжимать. Работали и в минус 40 – надевал по две шапки и ватник.

После 12 часов работы хотелось двигаться. Так я вышел сначала на волейболистов, а потом и на баскетбольную секцию. В школе увидели, что я профессионал, мне дали мальчишек из девятого и десятого классов. Потом попросили подготовить старшую группу мальчиков к чемпионату округа: до этого они ни разу не попадали в призы, но мы полтора месяца поработали вместе с другим тренером и стали чемпионами. С того момента я тренер.

Я слушал обучающие курсы и в прикладном смысле вынес очень важное наблюдение, которое постоянно передаю ребятам. Даже великие игроки постоянно и дисциплинированно делают базовые, кажущиеся элементарными упражнения – без этого невозможно закрепить и держать высокий уровень техники. Мой любимый пример – Стеф Карри, который с теннисным мячом выполняет упражнения, которое мы постоянно показываем здесь».

Несмотря на все проблемы, в Нижневартовске вырос Семен Антонов – игрок ЦСКА и сборной, который ведет блог на Sports.ru

Даже если вы не следите за нашим баскетболом, то все равно должны знать о Семене Антонове. Это непривычно открытый спортсмен: он сам ведет блог «Саймон говорит», где сообщает много интересного о жизни баскетболиста. В последнем посте Семен рассказал, как после победы над «Реалом» папа приготовил ему 400 пельменей.

Антонов начинал в старом обшарпанном нижневартовском зале, когда там еще не было ни нового паркета, ни отапливаемых раздевалок, ни стандартов FIBA (сейчас, например, зал оснащен специальным мягким бесшовным покрытием, которое способно предотвратить травмы и состоит из прочного материала).

«Там был наш основной зал, но в 1996 году фирма, которой он принадлежал, обанкротилась, – вспоминает Алексей Глухих, первый тренер Антонова. – Зал выставили на торги, соседний магазин запчастей «Камерун» хотел забрать его под склад, но администрация города посчитала, что это будет слишком роскошно, и отдала зал спортивной школе «Феникс».

Кроме двух колец и деревянного пола, не было ничего – только обколоченные деревяшками допотопные раздевалки. Усилиями родителей сделали небольшой ремонт, главное – поставили боковые кольца для отработки бросков. После реконструкции в 2015 году зал не узнать – теплый, современный, дети должны заниматься только в таком».

Алексей продолжает рассказ о главном воспитаннике.

«1998 год, я делал первый набор мальчишек: ходил по классам, просил детей встать, чтобы увидеть их данные. В 3-м «Б» увидел Семена. Подумал, он стоит на стульчике: таким высоким он тогда показался, в девять лет у него был рост 162 см. На первое занятие пришел мальчик-нескладушечка, медленный, некоординированный, но высокий, упертый и устремленный. Прозанимался у меня семь-восемь лет – и уехал в Москву.

Помню, был последний день летних сборов, закончились тренировки, мы решили сделать детям подарок. Вышли на закате после ужина на пляж, купили арбуз, разрешили купаться и бегать. Семену как раз исполнилось 10 лет, я купил ему в ближайшем ларечке часы – простые, пластмассовые. У него было очень счастливое лицо: один из первых подарков от тренеров, ходячие часы, они тикали. Мне показалось, он был удивлен и счастлив.

Когда Семен уже стал профессионалом, увидел у него в гостях коллекцию часов, он их копит, а началось все тогда на море. Знает, что и я люблю часы, на 45 лет подарил мне Tissot, выхожу в них в люди. Семен вообще помогает. Недавно летели с девочками-баскетболистками (сейчас Глухих тренирует девочек в Нижневартовске – Sports.ru) через Москву, устали: Семен встретил и накормил всю команду в кафе.

Шесть лет назад был у него в гостях в Нижнем Новгороде (Антонов играл за «Нижний Новгород»), на кухне разговорились о популяризации баскетбола: в Нижневартовске не так много соревнований, северный город. Между словами решили, что было бы здорово сделать турнир на призы Семена. Он его спонсирует, вкладывает свои деньги, уже прошел шестой турнир, Семен приезжал два раза, вручал подарки, атрибутику. А теперь подключились и спонсоры: реконструировали тот самый зал, проводят летний лагерь в Анапе #SIBURCAMP, организуют лекции для тренеров, вывозят на турниры в Москву».

Когда старый зал сделали приятным, приехала звезда из НБА

Старый зал выглядел предельно грустно. «Палубная досочка, кольца свешивались с потолка. Где-то прогнивали доски, не было нужного освещения – реставрировали своими силами, стелили доски, убирали, красили, – рассказывает о том самом зале в промзоне детский тренер Максим Чернявский. – И тут его полностью переделали, а на открытие приехал игрок НБА. Не верилось. До сих пор рассказываю, а мне не верят. Больше всего понравилась доступность Боуэна: он вел себя на равных, бегал, раздавал пятерочки – дети пищали».

Если что, Боуэн – трехкратный чемпион НБА, легендарный защитник «Сан-Антонио», зависал у кольца и блокировал броски так величественно и уверенно, что его прозвали парнем из преисподней. В Нижневартовске он провел мастер-класс для юных баскетболистов и поучаствовал в товарищеской игре.

Новые общедоступные баскетбольные площадки появляются в Нижневартовске каждый год. Я был на улице Чапаева: сейчас там снег, уютно занесенные дорожки, но весной к кольцам вернутся баскетболисты, оттает мягкое покрытие – стойкое к нагрузкам и погодным условиям.

Парень из Нижневартовска подавал полотенца игрокам «Лейкерс». Даже Кобе!

Валерий Чегодарь сейчас – рабочий на одном из нефтяных месторождений, а в 2010-м, когда ему было 16, участвовал в чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» от СИБУР, попал с командой на всероссийский финал в Москву и занял четвертое место.

«Осенью мне позвонили организаторы турнира: «Вы и еще четыре человека выиграли поездку в Барселону как лучшие игроки турнира». Ого! В Испании проходил предсезонный матч «Барселона» – «Лейкерс», мы помогали организаторам. Стояли прямо за скамейкой, подавали игрокам полотенца и воду.

Нас привезли на арену «Барселоны» на 20 тысяч зрителей – уже вау. Я стоял за скамейкой «Лейкерс», вживую видел Кобе и Газоля, пересекался с ними взглядами, подавая воду из холодильной камеры и свежие полотенца. Помню, как передавал полотенце Кобе. Потрясающе! Кумир многих подошел именно ко мне, а у меня уже все было готово – я отдал бутылочку и полотенце.

После Барселоны мы полетели в Москву – на мастер-класс «Бруклина», которых тогда только купил Михаил Прохоров. Нас собрали в команды с игроками «Бруклина», подготовили конкурсы, играли две четверти по 10 минут. Фейворс (сейчас в «Юте») был новичком, его только выбрали на драфте, но уже тогда он казался огромным. Джордан Фармар был со мной в одной команде, всегда улыбался, подсказывал на английском, но я снова ничего не понимал».

В город приезжали Гомельский и Моргунов. Получилась очень яркая лекция

В 2018 году Российская Федерация Баскетбола (РФБ) и СИБУР запустили проект «Связь поколений» – для обучения и повышения квалификации детских тренеров и учителей обычных школ. В начале декабря в город приехали звезды нашего баскетбола: комментатор Владимир Гомельский читал лекции, а экс-игрок ЦСКА Никита Моргунов провел мастер-класс.

В спортивном костюме ЦСКА и песочных баскетбольных кроссовках с надписью Gomelsky комментатор рассказал несколько интересных вещей – как это часто бывает, с оценками многие могут быть не согласны, но звучат они живо.

• «Мяч является продолжением руки» – еще цитата папы Гомельского. Баскетболистов с детства надо учить работе с мячом. Звездные игроки Грегга Поповича, а также другие профессиональные баскетболисты до сих пор молча выполняют элементарные упражнения на владение мячом. Даже сломавшийся Пау Газоль это делает.

• За технику отвечает тренер. Виталию Фридзону до сих пор каждый матч свистят пробежку, потому что он неправильно вводит мяч левой рукой. И это проблема его брянского тренера.

• Советский баскетболист Владимир Ткаченко очень плохо ловил мяч из-за огромного размера рук. Даже сейчас, когда здоровается, не замечает руку Гомельского в своей ладони. И Александр Гомельский (папа Владимира) придумал для него комплекс упражнений, чтобы ловил мяч одной рукой.

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Зал с мотивирующими плакатами игроков НБА, чистый паркет и ребята в формах с номерами. Из колонок – агрессивная черная американская музыка. Матч комментирует Владимир Гомельский.

В такой атмосфере играют в баскетбол в Нижневартовске – суровом сибирском городе.

Хочется, чтобы так было везде.

Фото: Евгений Марков; sport-hmao.ru