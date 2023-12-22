XIV чемпионат СССР. 1947 год. Первое золото отправляется в Каунас

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Главные события в баскетболе

14 марта 1947 года Федерация баскетбола СССР становится членом Международной федерации (ФИБА). Баскетболистов опережают только тяжелоатлеты (октябрь 1946-го) и футболисты (декабрь 1946-го). Однако именно баскетбольная сборная СССР первой из всех игровиков принимает участие в официальном международном турнире – чемпионате Европы в Праге и за явным преимуществом выигрывает титул.

В XIII чемпионате Южной Америки в Рио-де-Жанейро (Бразилия) побеждает Уругвай. Бразилия – вторая, сборная Чили – третий призер.

Сборная Москвы побеждает на домашнем Матче городов – третий раз в истории турнира. В октябре в Тбилиси игроки команды СКИФ из Каунаса за победу в чемпионате страны первыми в истории советского баскетбола получают настоящие золотые медали.

МОСКВА ЛЕТАЕТ В «КРЫЛЫШКАХ»

Первый московский послевоенный крупный баскетбольный турнир, традиционный VIII МАТЧ ГОРОДОВ СССР, прошел в уютном московском спортзале «Крылья Советов».

В 1947-м Матч городов принимали любимые народом «Крылышки».

Уже в течение двух дней определились три сборные, которые, одержав по две победы, заявили о своих самых серьезных намерениях.

Москва по сравнению с прошлым годом увеличила запас прочности (длину скамейки) за счет четырех армейцев. С переездом Отара Коркия резко усилилась сборная Тбилиси, но ослабла команда Кутаиси.

Каунас наконец-то представил баскетбольному сообществу свою «чудесную пятерку»: Кулакаускас, Петкявичус, Лагунавичус, Серцявичус, Бутаутас. Как сказали бы в Америке – The Marvelous Five.

Тбилисцам не повезло. По календарю им выпало играть в третьем туре с Каунасом, а в четвертом – с Москвой. Оба матча в упорной борьбе грузинская команда проиграла – 14:20 и 31:34.

Таким образом перед днем отдыха москвичи и литовцы гордо лидировали с четырьмя победами. После пятого тура у них было уже по 5 побед, и в шестой день в очной встрече они разыграли чемпионский титул.

Начало осталось за Москвой: Тарасов, Конев, Алексеев, Колпаков удачно атаковали кольцо соперника и ушли в отрыв – 8:1. Каунас не сломался, скоро его отставание стало минимальным – 9:10. Во второй половине вновь последовал рывок Москвы – 19:11 после дальнего попадания Алексеева. Бутаутас и Петкявичус не сдались – 15:19. И все-таки победила Москва – 26:23. Достойный матч двух лидеров!

В последний день москвичи уверенно обыграли Таллин – 46:20 и с показателем побед 7-0 стали победителями.

Тем временем Тбилиси набрал ход, во второй части турнира никому не проиграл, завершил Матч с пятью победами, обеспечил себе третье место (но имел шанс даже на второе) и стал ждать исхода схватки Каунас – Рига.

Рижане тоже разыгрались. Чтобы занять второе место, им надо было побеждать с разностью «+11». А Каунас мог даже уступить, но не больше «минус 4». В упорной борьбе литовцы проиграли – 18:21. При этом показали огромный потенциал, который будет реализован уже в чемпионате страны.

Итак: Каунас (+3), Тбилиси (+2), Рига (–5). У всех 5 побед – 2 поражения.

Сборная Москвы – победитель Матча городов СССР (слева направо): верхний ряд – Василий Колпаков, Евгений Н.Алексеев, Юрий Ушаков, Владимир Гребенщиков, Александр Моисеев; нижний ряд – Борис Мершин, Сергей Тарасов, тренер Степан Спандарян, Анатолий Конев, Евгений В.Алексеев

ЧЕМПИОН, КОТОРЫЙ ПРОИГРАЛ ВСЕ ПЕРВЫЕ ТАЙМЫ

В июле Совет Министров СССР «для награждения советских спортсменов, завоевавших звание чемпиона СССР, а также занявших вторые и третьи места в соревнованиях на первенство СССР учреждает:

a) медаль первой степени (золотая);

б) медаль второй степени (серебряная-позолоченная);

в) серебряный жетон;

г) бронзовый жетон».

Главные действующие лица стартовавшего в Тбилиси в сентябре XIV ЧЕМПИОНАТА СССР (ПЕРВАЯ ГРУППА) были все те же, что и на Матче городов.

«Динамо» (Тбилиси) – новый чемпион Грузии с Отаром Коркия в составе, СКИФ (Каунас) со своей невероятной пятеркой, а также московские ЦДКА, «Динамо» и «Строитель» (шесть чемпионов Европы на троих).

21 сентября 1947 года. Тбилиси. Парад открытия XIV чемпионата СССР. Московский «Строитель» с двумя чемпионами Европы в составе – Сергеем Тарасовым (№ 6) и Александром Моисеевым (№ 11), в этот день обыграет «Калев» из Таллина – 34:29

«Строитель» оказался в «высшей лиге» как победитель прошлогоднего чемпионата во второй группе – вместо выбывшего московского «Спартака».

…Да, снова Тбилиси, а что делать? Осенью лучшего для баскетбола места в стране пока нет. Тем более что стадион реконструировали.

21 сентября 1947. Тбилиси. Парад открытия чемпионата СССР на реконструированном стадионе

И еще…

Вот что после турнира сказал корреспонденту газеты «Молодой сталинец» Николай Семашко, начальник отдела спортигр спорткомитета при Совмине СССР (будущий вице-президент ФИБА):

«Следует отметить, что инвентарь и спортивное оборудование здесь, на чемпионате СССР, намного выше по качеству, чем на недавнем чемпионате Европы. Приятно, что все новшества, как правило, внедряются грузинскими баскетболистами. Конструкции щитов с корзинами мы впервые увидели в Тбилиси в 1945 году. Сейчас такие щиты распространены по всему Советскому Союзу. И нет никаких сомнений, что электрические часы, использованные в нынешнем турнире, будут широко представлены в будущих соревнованиях».

Молодцы тбилисцы!

Первый же день турнира поверг в литовцев в состояние шока: СКИФ неприлично проиграл московскому «Динамо» – 29:41.

Великолепная пятерка СКИФа – Кулакаускас, Серцявичус, Лагунавичус, Бутаутас и Петкявичус (слева направо) – начала чемпионат СССР с поражения

Во второй день в шоке был ЦДКА, уступивший тбилисскому «Динамо» – 25:35. «Динамо» московское взяло верх над «Строителем» – 30:25.

После третьего дня все перемешалось до невозможности: 3 победы было у «Динамо» (Тб), по 2 – у ЦДКА, ТОДО, СКИФа, «Динамо» (М), «Калева» (который неожиданно обыграл московское «Динамо» – 28:22) и «Строителя».

На четвертый день стало еще круче: СКИФ (выиграл у ЦДКА – 38:30), «Динамо» (Тб), ТОДО (во встрече тбилисцев сильнее оказались офицеры – 33:31), «Строитель», «Динамо» (М) – по 3 победы.

Следующим был день отдыха.

После пятого тура лидеров осталось трое: СКИФ (обыграл тбилисское «Динамо» – 34:27), «Динамо» московское и ТОДО – по 4 победы.

Шестой день с пятью победами закончили СКИФ (47:33 с ТОДО) и московское «Динамо». У «Динамо» Тб, ТОДО и ЦДКА, взявшего верх над «Калевом», по 4 победы.

27 сентября 1947. Тбилиси. ЦДКА – «Калев» (Таллин) – 40:23. Армейцы Евгений Н. Алексеев (№ 7) и Евгений В. Алексеев (справа) против эстонцев Иоанна Лысова (№ 6) и Уно Киивета

Седьмой тур подарил единоличного лидера: СКИФ, выиграв в каунасском дерби у «Жальгириса» – 57:34, одержал шестую победу подряд. ЦДКА остановил московских динамовцев (42:28 в принципиальном поединке) – у них стало по 5 побед, как и у «Динамо» из Тбилиси.

Команды ушли на второй день отдыха.

В восьмом туре решилось почти все. ЦДКА потерял шанс на серебро, сенсационно проиграв ЛДО – 36:42, «Динамо» из Тбилиси, наоборот, сделало заявку на второе место, обыграв одноклубников из Москвы – 40:22. А вот СКИФ едва не потерпел катастрофу. В матче со «Строителем» литовцы проиграли первый тайм – 8:21.

Команда-сенсация чемпионата СССР-1947, одержав 5 побед, остановилась в шаге от жетонов. Стартовая пятерка московского «Строителя» (слева направо): Игорь Преображенский, Александр Моисеев, В. Бахмутский, Владимир Козлов, Сергей Тарасов

…1 июля вступили в силу новые правила. Среди прочих (остановка секундомера для пробития штрафного броска, увеличение до трех количества замен каждого игрока) было и такое: разрешить в течение матча каждой команде брать три одноминутных тайм-аута…

Этим новшеством умело воспользовались игроки СКИФа, когда во второй половине, чтобы сломать игру соперника, взяли подряд три тайм-аута… К тому же за перебор фолов ушел с площадки лидер «Строителя» Тарасов.

Литовцы выиграли второй тайм – 24:4! И весь матч – 32:25.

Ну а в последний день победили и СКИФ, и тбилисское «Динамо», и ЦДКА – в таком порядке эти клубы и заняли призовые места.

Игроки СКИФа проявили удивительные стойкость духа и характер: они проиграли все первые таймы на турнире, но сумели выиграть 8 матчей из 9 и стать чемпионами!

КУЛЛАМ ПРИВОДИТ ТАРТУ К ПОБЕДЕ В «ПЕРВОЙ ЛИГЕ»

Илмар Куллам из тартусского «Калева» стал главной звездой турнира XIV ЧЕМПИОНАТА СССР (ВТОРАЯ ГРУППА) в Баку. Ставший весной чемпионом Европы он привлекал к себе слишком много внимания соперников, высвобождая игровую инициативу для техничных партнеров по команде. В условиях жесточайшей конкуренции за первенство это становилось решающим фактором. Но не помогло в поединке с рижской «Даугавой» от которой эстонцы потерпели чувствительное поражение – 30:38. У бронзового призера – московского «Локомотива» «Калев» выиграл 38:37, с бакинским «Динамо» матч свел вничью. И этого хватило, чтобы всего на одно очко опередить двух ближайших преследователей.

Две прибалтийские команды порадовали зрителей изящной игрой. Московский «Локомотив» (за который был заявлен 41-летний Константин Травин) действовал не столь ярко, на зато надежно. И лишь короткая скамейка не позволила ему быть удачливей в концовках – двум ключевым соперникам железнодорожники уступили по одному очку – 37:38 с «Калевом» и 47:48 с «Даугавой».

Все три призера второй группы на следующий год не затеряются среди сильнейших: «Даугава» будет пятой, Тарту (под названием УСК) – шестым, «Локомотив» – девятым.

К сожалению, авторам не удалось найти в архивах дело об этом турнире, часть результатов и все исходы восстановлены по газетам, справочникам и книгам. Полностью отсутствует таблица по играм третьей группы (турнир в Ташкенте), есть только финальное положение команд.

Кроме того, авторам не удалось восстановить таблицы некоторых других чемпионатов СССР в низших группах.

1939 год – вторая и третья группы;

1940 год – вторая и третья группы;

1945 год – третья группа.

Если у кого-то из читателей есть данные об этих турнирах, обратитесь к координатору проекта Игорю Верхозину (e-mail viarus38@gmail.com).

Итоговая классификация XIV чемпионата СССР. Первая группа. 1.СКИФ (Каунас). 2. «Динамо» (Тбилиси). 3. ЦДКА (Москва). 4. «Динамо» (Москва). 5. «Строитель» (Москва). 6. ТОДО (Тбилиси). 7. ЛДО (Ленинград). 8. «Калев» (Таллин). 9. «Жальгирис» (Каунас). 10. ХВАТУ (Харьков). Вторая группа. 11. «Калев» (Тарту). 12. «Даугава» (Рига). 13. «Локомотив» (Москва). 14. «Динамо» (Баку). 15. СКИФ (Баку). 16. ОДО (Киев). 17. «Локомотив» (Тбилиси). 18. АСК (Каунас). 19. «Буревестник» (Ленинград). 20. Завод Марти (Ленинград). Третья группа. 21. «Динамо» (Ленинградская обл). 22. «Зенит» (Свердловск). 23. «Динамо» (Ереван). 24. «Динамо» (Новосибирск). 25. ОДО (Ташкент). 26. «Спартак» (Алма-Ата). 27. «Локомотив» (Ашхабад). 28. «Спартак» (Фрунзе). 29. «Динамо» (Сталинабад). 30. ДО (Кишинев).

СКИФ (Каунас) – чемпион СССР (слева направо): нижний ряд – Винцас Серцявичус (9), Степас Бутаутас (9), играющий тренер и капитан Витаутас Кулакаускас (9), Юстинас Лагунавичус (9), Казимирас Петкявичус (9) – получили золотые медали, красные майки чемпиона СССР с гербом СССР и дипломы 1-й степени; верхний ряд – Пранас Люткявичус (0), Йонас Кильшаускас (3), Альгис Вилимас (4), Витаутас Майоровас (4), Викторас Дзенис (3) – получили только красные майки чемпиона СССР с гербом СССР и дипломы 1-й степени. В скобках указано количество матчей, сыгранных игроком на турнире

«Динамо» (Тбилиси) – второй призер: Сулико Тортладзе, Шота Коркашвили, Джумбер Нижарадзе, Михаил Кекелидзе, Отар Коркия (капитан команды), Александр Месхи (получили серебряные жетоны и дипломы 2-й степени), Александр Еленский, Гиорги Авалишвили, Шота Садрадзе. Тренер – Шалва Диасамидзе (получили только дипломы 2-й степени).

ЦДКА (Москва) – третий призер: Евгений В. Алексеев, Евгений Н. Алексеев (капитан команды), Георгий Байков, Владимир Гребенщиков, Сергей Кузнецов, Борис Мершин (получили бронзовые жетоны и дипломы 3-й степени), Владимир Горохов, Михаил Деев, Тимофей Шведов. Тренер – Виктор Григорьев (получили только дипломы 3-й степени).

…А теперь выдержка из постановления Совета Министров СССР: «Спортсмены команд-победительниц в первенствах СССР по футболу, хоккею, баскетболу и другим спортивным играм, сыгравшие в проведении этих первенств не менее 50 процентов игр, награждаются в том же порядке, как и спортсмены-победители в личных первенствах».

На нормальном языке это означает, что медали из золота получили только игроки первой пятерки СКИФа.

Приказ о награждении вышел 29 ноября 1947 года – через два месяца после окончания чемпионата. Оно и понятно – все-таки драгметаллы раздавать начали. Внимательность нужна. И осторожность…

АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ: СПАСИБО СТАРШЕЙ СЕСТРЕ

Он стал первым в истории сборной СССР тинейджером, получившим золотую медаль чемпионата Европы. Конечно, были в нашей сборной и более юные дебютанты, но то центровые – Александр Белов, Владимир Ткаченко, Арвидас Сабонис. А вот чтобы защитники… На память приходят только 19-летний Майгонис Валдманис на Играх в Хельсинки-1952 и 20-летний Вальдемарас Хомичус на чемпионате Европы-1979.

Александр Моисеев увлекся баскетболом по примеру старшей сестры Тамары (она вырастет до игрока сборной СССР, выйдет замуж, а в 1957 году родит будущую знаменитую чемпионку мира и Европы Елену Чаусову).

Уже 1944-м Моисеев был принят в команду «Строитель», где в компании с такими мастерами, как Конев и Тарасов, начал стремительно прогрессировать.

Лето 1946-го. Московский «Строитель». Анатолий Конев (№ 4), Сергей Тарасов (№ 6) и Александр Моисеев (второй справа) еще не знают, что через год станут чемпионами Европы

Причем прогресс Моисеева был настолько стремителен, что уже в 1946-м в составе сборной Москвы он поехал в важнейшее политическое обязательно-победное турне по Франции. И очень удачно съездил. Показал всему миру железные нервы. Единственный из всей сборной Москвы пробил штрафные со 100-процентной точностью. Вторым у нас был Алексеев – 62, у всей команды – 48 процентов.

9 сентября 1950 года. Вильнюс. Матч XVII чемпионата СССР «Динамо» (Тбилиси) – ВВС – 36:34. Летчики Александр Моисеев (№13) и Георгий Гупалов (справа) уже не успевают помочь Гунарсу Силиньшу и Евгению В. Алексееву (№3), которые пытаются остановить Отара Коркия

Первый матч за сборную страны Моисеев сыграл на чемпионате Европы-47 против Югославии. Набрал 9 очков. Последний – против Польши на Евробаскете-1955. Тоже – 9. Его средняя результативность в 27 официальных матчах за национальную сборную примерно такая же – 8,2 очка.

12 мая 1947. Москва. Центральный аэродром на Ходынке. Только что из Праги вернулись чемпионы Европы. Слева направо: Игорь Беляев (судья международной категории), Алексей Соколов (врач команды), Степан Спандарян (тренер), Василий Колпаков, Юрий Ушаков, Сергей Тарасов, Нодар Джорджикия, Отар Коркия, Юстинас Лагунавичус, Витаутас Кулакаускас, Степас Бутаутас, Анатолий Конев, Евгений Алексеев, Казимирас Петкявичус, Иоанн Лысов. Внизу: Александр Моисеев (самый юный игрок сборной) и Илмар Куллам

3 мая команда сыграла последний матч Евробаскета-1947. 5 мая была товарищеская встреча со сборной Словакии. А потом в качестве награды команде разрешили целую неделю провести в Праге – купить подарки родственникам и попробовать местное пиво.

…За свою 15-летнюю карьеру игрока Моисеев собрал 18 наград различного достоинства на всесоюзных соревнованиях высшего уровня. Но чемпионом страны стал только раз – в 1952-м в составе ВВС.

Апрель 1952. Киев. Тренировочный матч сборной Москвы. На переднем плане слева направо: Юрий Озеров, Гунарс Силиньш, Александр Моисеев

Был шанс выиграть титул в 1951-м. Но тогда в Одессе ВВС уступили «Жальгирису» в золотом матче, к тому же в команде отсутствовал Евгений Н. Алексеев. Вместо него обязанности капитана временно выполнял Александр Моисеев.

Что и подтверждает вот это фото:

В 31 год он завершил карьеру игрока. После ухода из большого спорта окончил военный факультет при ГДОИФК им. Лесгафта. Затем служил в ГДР (1961-1962), работал заместителем начальника кафедры физического воспитания в Академии бронетанковых войск. После отставки с 1977-го до 1990 года занимал должность заведующего учебной частью детско-юношеской спортивной школы.

Моисеев Александр Иванович родился 28 мая.1927 в Москве. Атакующий защитник. 176 см. Заслуженный мастер спорта (1953).

Выступал за московские клубы «Строитель» – 1944-1948, ВВС – 1948-1952, ЦСКА МО/ЦДСА – 1953-1958. Чемпион СССР (1952). 6-кратный второй (1948, 1951, 1953, 1954, 1955, 1958) и двукратный третий (1949, 1950) призер чемпионатов СССР. Второй призер Спартакиады народов СССР (1956). Победитель соревнования сильнейших команд СССР в составе ЦДСА (1955). Победитель (1947), второй (1948, 1951) и третий (1950) призер Матча городов в составе сборной Москвы. Второй (1954) и третий (1953) призер Всесоюзных соревнований в закрытом помещении. В 1947–1955 годах выступал за сборную СССР. Второй призер Олимпийских игр (1952). Чемпион (1947, 1951, 1953) и третий призер (1955) чемпионатов Европы. Победитель турнира Конгресса демократической молодежи в Праге (1950), Всемирных студенческих игр в Берлине (1951), Международных спортивных игр молодежи в Бухаресте (1953). В составе сборной СССР провел 91 матч. Дебютировал 27 апреля 1947 в Праге на чемпионате Европы против Югославии (50:11). Рекорд результативности – 30 очков против сборной рабочих Харбина (123:30) во время турне по Китаю (30 января 1951). Лучший результат в официальном матче – 28 очков против Австрии (71:34) на чемпионате Европы в Париже (6 мая 1951). Последний матч за сборную – 19 июня 1955 в Будапеште на чемпионате Европы против Польши (101:76). Окончил военный факультет при ГДОИФК им. Лесгафта в 1961 году. По окончании института служил в ГДР (1961-1962), затем работал заместителем начальника кафедры физического воспитания в Академии бронетанковых войск имени Р. Я. Малиновского (1962-1977). Выйдя в отставку в 1977 году до 1990 года занимал должность заведующего учебной частью детско-юношеской спортивной школы в Москве. Скончался 9 сентября 2003 года в Москве.

Сезон сборной

Чемпионат Европы. 27 апреля – 3 мая 1947. Прага. 1-е место. +6-0, мячи 305-155.В апреле, перед вылетом в Чехословакию, провела два контрольных матча со сборной Риги.После чемпионата сыграла товарищеский матч в Братиславе со сборной Словакии. Больше всего игр за сборную провели: Лысов, Джорджикия – 8, Ушаков, Алексеев, Конев – 7.

В «СОКОЛЕ» – БЕЗ ПРОБЛЕМ

Сразу же по итогам Матча городов СССР Всесоюзная секция баскетбола утвердила список из 18 баскетболистов, которые начали подготовку к чемпионату Европы. После контрольных матчей 14 из них были отобраны для поездки в Прагу.

Турнир проходил в спортзале общества «Сокол». На каждую игру можно было заявлять только 10 человек. Чемпионат вытащила на себе первая пятерка: Алексеев, Лысов, Джорджикия, Конев, Коркия. Проблем не было ни в одном матче, даже против Чехословакии, чемпиона–1946. Средняя разность в счете – «плюс 25»!

Разные источники утверждают, что Лысов был признан то ли самым ценным, то ли самым техничным игроком турнира. И что Алексеев, Лысов, Джорджикия и Коркия вошли в список 10 лучших игроков чемпионата.

Приказом, изданным через две недели после окончания чемпионата Европы, Алексееву, Лысову, Колпакову и Цетлину были присвоены звания заслуженных мастеров спорта.

Сборная СССР – чемпион Европы-1947 (слева направо): Конев, Коркия, Куллам, Джорджикия, Тарасов, Бутаутас, Кулакаускас, Ушаков, Колпаков, Лагунавичус, Петкявичус, Моисеев, Лысов, Алексеев

V чемпионат Европы. 27 апреля – 3 мая 1947. Прага. Группа А. 1. СССР: Югославия – 50:11, Венгрия – 62:33. +2-0. Группа Н. 1. СССР: Болгария – 55:24, Египет – 46:32, Польша – 36:18. +3-0. За 1-е место. Чехословакия – 56:37.

Сборная СССР: Евгений Н. Алексеев (ЦДКА) – 51 очко/5 матчей, Анатолий Конев («Динамо» М) – 41/5, Иоанн Лысов («Калев» Таллин) – 31/4, Нодар Джорджикия (ДО Тб) – 29/5, Отар Коркия («Динамо» Тб) – 59/4, Юрий Ушаков («Динамо» М) – 7/4, Василий Колпаков («Динамо» М) – 27/3, Сергей Тарасов («Строитель» М) – 13/3, Илмар Куллам (УСК Тарту) – 11/3, Александр Моисеев («Строитель» М) – 15/2, Степас Бутаутас («Жальгирис») – 18/1, Витаутас Кулакаускас («Жальгирис») – 2/1, Казимирас Петкявичюс («Жальгирис») – 1/1, Юстинас Лагунавичус («Жальгирис») – 0/1. Тренеры – Павел Цетлин, Степан Спандарян.

Павел Миронович Цетлин – первый тренер сборной СССР, приведший команду к победе в чемпионате Европы 1947

Так встречали в Таллине чемпионов Европы-1947 Илмара Куллама и Иоанна Лысова

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта)

Благодарим известного спортивного коллекционера и менеджера Антанаса Сакавицкаса за помощь в поиске материалов для этой главы

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