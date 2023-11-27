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VIII чемпионат СССР, 1938 год. Взлет «Буревестника», остановка «Динамо»

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Главные события в баскетболе

В VI чемпионате Южной Америки побеждают хозяева турнира – сборная Перу

Новый этап развития советского баскетбола – девять клубов впервые разыгрывают первенство в круговом турнире. Московское «Динамо» – чемпион СССР-1937 и победитель весеннего «Матча шести городов СССР» – теряет лидерские позиции. Чемпионом неожиданно становится ленинградский «Буревестник», не проигравший ни одного матча!

«ДИНАМО» НАЧИНАЕТ, ВЫИГРЫВАЕТ И… 

Во II МАТЧЕ ШЕСТИ ГОРОДОВ СССР в Киеве представлены не сборные, а клубные команды – сильнейшие в главных центрах развития баскетбола – Москве, Ленинграде, Одессе, на Украине, в Грузии и Азербайджане.

Ленинград представляет «Буревестник», без единого поражения прошедший первый круг первенства города, в том числе выигравший принципиальный матч у команды института физкультуры им Лесгафта (ГОЛИФК). Первенство Ленинграда в том сезоне – самый масштабный турнир в стране: 72 клуба, 416 команд, 3000 баскетболистов!

Московское «Динамо», сохранившее свой чемпионский состав-1937, с большим трудом выигрывает у «Локомотива» отборочный матч за право представлять столицу в «зимнем» первенстве СССР – 33:32. 

В Киеве «Буревестнику» не везет. С московским «Динамо» и «Деревоотделочником» он играет вничью да еще крупно проигрывает тбилисским динамовцам. Только третье место, но в этом сезоне «Буревестнику» еще только предстоит «гордо реять».

Для победителя турнира – «Динамо», именно матч с «Буревестником» стал самым сложным в турнире. После первого тайма москвичи проигрывали 10 очков, но ликвидировали этот огромный по тем временам разрыв, и после точного штрафного даже под занавес впервые вышли вперед – 28:27. Удачное попадание прекрасно игравшего в той игре Кондратова, и вот уже впереди ленинградская команда – 29:28. Перехват Спандаряна, пас Дмитриеву – последний точен. Впереди «Динамо» – 30:29. А ведь ленинградцы на самом финише вполне могли выиграть, бросали два штрафных, но попали лишь раз. В итоге ничья – 30:30.

Никто тогда, весной 1938 года, не мог и предположить, что следующий свой трофей сильнейшая баскетбольная команда страны середины тридцатых возьмет только через 10 лет.

БАСКЕТБОЛ СЕГОДНЯ. ПОСЛЕ МАТЧА ШЕСТИ ГОРОДОВ

«Успех москвичей объясняется главным образом исключительной волей к победе и спаянностью. Единственный, но зато и серьезный их недостаток это консерваватизм в тактике игры. Почти все комбинации москвичей кончались на крайнем нападающем Зинине. Только в исключительных случаях его партнеры Спандарян и Дмитриев били в кольцо сами. Такая тактика значительно облегчала игру противника, который, закрыв Зинина, сковывал игру динамовского нападения.  При современной игре в баскетбол, построенной на темпе и короткой передаче мяча, большое значение имеет способность игроков попадать в кольцо с любой точки штрафной площадки. Как показал матч, этим весьма ценным качеством почти никто не владеет. Одна из причин плохих попаданий – однообразная техника броска. Как правило, мяч посылается сильно крученым. Очень редки толчкообразные броски одной рукой и еще реже – такие же броски двумя руками (как делают игроки Одессы). На исключительно низком уровне техника штрафных бросков. Говоря о командах, нельзя обойти молчанием и отдельных игроков, выделившихся из общей массы участников матча. Так, необходимо назвать динамовца Горохова (Москва). Мгновенная реакция, игра только на мяч, а не на игрока, подыгрыш команде позволяют назвать его лучшим игроком защиты среди баскетболистов СССР. Кроме того, из игроков заслуживают быть отмеченными безукоризненно игравшие Шиккер (Одесса), Пивоваров (Баку), Паландашвили (Тбилиси), ленинградцы Кондратов, Степанов и Селиванов». «Красный спорт» №40 (21 марта 1938 года).

 

Фото из журнала «Физкультура и Спорт» за 1938 год. Матч баскетбольных команд

ГРИМАСЫ КАЛЕНДАРЯ И СУДЕЙСКИЕ СКАНДАЛЫ

В 1938 году VIII ЧЕМПИОНАТ СССР получил более-менее современные очертания – круговой турнир 9 команд. Состав сформировали по результатам предыдущего первенства – семь из восьми участников четвертьфиналов-1937 получили места в чемпионате-1938. Лишь тбилисский «Строитель» сменила тбилисская же студенческая команда «Наука». Логичным было включение в состав участников и двукратного обладателя Кубка ВЦСПС, второго призера весеннего «Матча городов» – одесской «Деревообработки», выступавшей под аббревиатурой ЛДО (ЛесоДеревоОбработка). По крайней мере, так значилось в официальных протоколах.

Календарь был составлен безобразно. ГОЛИФК, один из главных претендентов на первенство, финишировал раньше всех – 28 июня. К этому времени его ключевой соперник – «Буревестник» провел три матча (из восьми). Ленинградское «Динамо» на своем поле за весь чемпионат так и не сыграло ни одного матча.

Тем не менее турнир получился ровный, с множеством непредсказуемых результатов. На общем конкурентоспособном фоне выпадала лишь «Наука», сразу обосновавшаяся на дне таблицы. Но при этом в стартовом матче она сыграла вничью (23:23) с земляками из «Динамо». Игра собрала огромную страстно болеющую аудиторию и… закончилась конфузом. Первый тайм за «Динамо» – 18:8, второй за «Наукой» – 15:5. И в итоге судья Мцхведадзе фиксирует победу «Динамо» – 23:22. Крик, споры, отчаянные жестикуляции! «Недостающий» мяч нашли, зафиксировали ничью – 23:23. Потерянное очко стоило «Динамо» медалей первенства.

Это был не единственный судейский скандал, получивший широкий общественный резонанс. В Ленинграде судья Мичигин пришел на игру «Буревестник» – «Красная заря» пьяным. «Этот беспримерный в практике судейства случай должен получить соответствующую оценку», – вещала главная спортивная газета страны «Красный спорт». По тому времени звучало как приговор! Официально сообщалось лишь, что Мичигин отстранен от судейства.

СТАБИЛЬНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ МАСТЕРСТВА!

Конечно же, после победы в «Матче шести городов» и в ранге чемпиона СССР московское «Динамо» вступало в союзное первенство с чемпионскими амбициями. Но уже в первой игре получила «пробоину» в игре со своими одноклубниками в Тбилиси. В середине первенства динамовцы потерпели второе поражение – от ГОЛИФК (17:22). И ведь выиграли первый тайм (13:12), да полностью провалили второй: ни одного мяча с игры, только четыре реализованных штрафных. Стало понятно – будет смена чемпиона.

Студенческая команда института физкультуры весь июль возглавляет турнирную таблицу. Но это оптический обман: ГОЛИФК просто чаще играет  и заканчивает дистанцию более чем за месяц до окончания первенства. Все свои матчи он сыграл за четыре недели! 28 июля финиширует проигрышем «Локомотиву» с роковым для себя в этом сезоне счетом (20:28), в роли лидера, но при трех поражениях в 8 матчах задает остатку турнира сюжет «гонка с преследованием».

К этому времени у «Буревестника» всего три сыгранных матча и во всех победы, в том числе и в очном противостоянии с земляками-студентами-физкультурниками – 28:20. Матч получился боевой во всех смыслах: ленинградский судья Коликов выдал обеим командам немыслимое по тем временам количество штрафных – 68. А, как мы помним из предыдущих глав, именно качество пробития штрафных в те времена в большинстве случаев определяло итоговый результат. «Буревестник» в итоге из 42 бросков попал 22, «Институт» из 26 только 8. То есть счет мячей забитых с игры в этом, как выяснится на финише турнира, «золотом матче» был 12:6 в пользу ГОЛИФК. Кто точнее бил штрафные, тот и становился чемпионом.

6 июля 1938. Ленинград. Матч VIII чемпионата СССР (первая группа). ГОЛИФК – ЛДО – 25:22

А «Буревестник» в том сезоне так и не оступился. Окончательно победа в первенстве была оформлена в Москве 25 августа в матче с действовавшим на тот момент чемпионом – московским «Динамо». 

Об этой примечательной игре следует рассказать подробней. В дебюте Селиванов удачно реализует серию штрафных и гости выходят вперед – 6:0. Хозяева к перерыву немного отыгрываются, но впереди по-прежнему «Буревестник» – 10:8. Во втором тайме скорости нарастают. У «Динамо» удачно действуют Горохов, Румянцев, Спандарян, но часто неточен Зинин. Дважды динамовцы почти достали гостей, но удачные броски Степанова, Жебокрицкого и Кондратова каждый раз позволяли «Буревестнику» сохранить преимущество. Победив 29:19, «Буревестник» впервые в сезоне обогнал ГОЛИФК «по очкам» и стал недосягаемым. 

«Буревестник» был создан в 1936 году на базе известной питерской команды СКИГ. Свой чемпионский успех он повторит через год – и также без единого поражения. После войны лидирующие позиции в рамках СССР утратит – выступает во второй группе, да и то всего дважды. Но при этом лидер студенческого баскетбола – бессменный чемпион спортобщества «Буревестник» 30-50-х годов. В лигу сильнейших еще вернется, будет играть в «вышке» в 1955-1961 гг. И разочек даже подступится к тройке призеров – четвертое место в 1958 году.

Журнал «Физкультура и Спорт» серьезно проехался по победителям первенства: 

«Игроки команды-чемпиона: тов. Кондратьев – сварщик одного из ленинградских заводов, т. Жебокрицкий – студент 2-го курса Холодильного института, Степанов, Селиванов и Абрамов числятся студентами транспортного института.

Здесь необходимо сказать несколько слов, обычно не принятых в статьях о победителях, но на этот раз необходимых. Т.т. Абрамов, Степанов и Селиванов до нынешнего года состояли студентами первого курса Холодильного института, после чего были исключены из него за неуспеваемость. Большую часть времени они проводили в спортивном зале». 

В «Красном спорте» и вовсе посетовали на пьянство трех «студентов».

А что с призерами?

«Локомотив» и ГОЛИФК набрали одинаковое количество очков – по 18 (5 побед и 3 поражения; за победу давали 3 очка, за ничью – 2, за поражение – 1). У москвичей и победа в личной встрече, и лучше разница мячей – «плюс 11» против «плюс 7». «Красный спорт» при этом утверждает, что ключевым тогда для определения мест при равенстве очков было количество забитых мячей. Авторитетное справочное издание «Баскетбол», выпущенное в Москве в издательстве «Физкультура и Спорт» в 1983 году под редакцией З. А. Генкина и Е. Р. Яхонтова считает, что «Локомотив» и ГОЛИФК разделили второе место. По всей видимости авторы его знали что-то, что не знаем сейчас мы. Поэтому будем придерживаться точки зрения главных историков советского баскетбола.

Почему «Буревестник» стал чемпионом страны

…Что же представляет собой новый чемпион страны, и в чем секрет его успехов? ...Все игроки этой команды – молодежь 20-22 лет, играющая в первых командах один-два года. Средний рост игроков 175-180 см. Если к этому еще прибавить силу, подвижность и незаурядную технику владения мячом, то станет понятным, почему «Буревестник» так легко справился со своими конкурентами. Немалую роль в этом сыграла и тактика команды. Все игроки нападения «Буревестника» одинаково опасны. Высокий рост основных защитников – Жебокритского и Абрамова – очень затрудняет игру чужого нападения. Быстрота и хороший разнообразный розыгрыш мяча с конечной выдачей его Кондратову или Степанову почти всегда приводили к желаемому результату. В отличие от многих команд (в частности, «Динамо», Москва) ленинградцы не теряют времени и темпа на бесконечных перепасовках и чаще атакуют кольцо, всегда имея при этом под этом кого-либо под щитом для подхватывания мяча. Их броски по кольцу разнообразны. Наиболее техничны Кондратов и Степанов. Третий нападающий – резкий и умный игрок Селиванов – несколько злоупотребляет кручеными мячами. У команды есть еще два ценных качества – коллективность в игре и воля к победе. …Всесоюзная коллегия судей (председатель И. Беляев) плохо подготовилась к первенству. Судей не хватало. Добрую треть игр провел Коновалов (Одесса). Москвичи Н. Егоров и М. Хромов судили слабо. Молодые судьи не были привлечены к судейству, если не считать единичных выступлений способных судей ленинградца Семенова и бакинца Таирова. «Красный спорт» №131 (25 сентября 1938). 

 

VIII чемпионат СССР

1 июля. ГОЛИФК – «Динамо» (Л) – 23:16 (16:14).

3 июля. «Динамо» (Тб) – «Наука» – 23:23 (18:8).

6 июля. «Динамо» (Тб) – «Динамо» (М) – 23:18 (9:6).

6 июля. «Наука» – «Локомотив» – 15:23 (10:14). 

6 июля. «Динамо» (Л) – «Красная заря» – 21:19 (12:7).

6 июля. ГОЛИФК – ЛДО – 25:22 (12:11).

11 июля. «Красная заря» – ЛДО – 18:30 (9:15).

11 июля. ГОЛИФК – «Буревестник» – 20:28 (8:17). Судья Коликов (Ленинград) дал обеим командам 68 штрафных: «Буревестник» из 42 попал 22, институт из 26 только 8.

11 июля. «Наука» – «Динамо» (М) – 23:30.

11 июля. «Динамо» (Тб) – «Локомотив» – 26:24.

15 июля. «Динамо» (М) – «Динамо» (Л) – 36:35 (18:18).

15 июля. ЛДО – «Наука» – 18:18.

15 июля. «Красная заря» – ГОЛИФК – 29:32

15 июля. «Буревестник» – «Динамо» (Тб) – 28:26.

18 июля. «Буревестник» (Л) – «Локомотив» – 26:18.

18 июля. «Красная заря» – «Динамо» (Тб) – 16:15

После 16 игр: 

ГОЛИФК – 10 (4), «Динамо» (Тб) – 10 (5), «Буревестник» – 9 (3), «Динамо» (М) – 7 (3), «Кр. заря» – 6 (4), «Наука» – 6 (4), ЛДО – 6 (3), «Динамо» (Л) – 5 (3), «Локомотив» – 5 (3). 

23 июля. ЛДО – «Динамо» (Л) – 38:36.

23 июля «Красная заря» – «Наука» – 22:17 (удалены: Голдберг – Чубанашвили).

23 июля. ГОЛИФК – «Динамо» (Тб) – 25:29 (16:14).

25 июля. ГОЛИФК – «Наука» – 29:20 (15:12).

26 июля. «Динамо» (М) – ГОЛИФК – 17:22 (13:12). 

После 21 игры: 

ГОЛИФК – 17 (7), «Динамо» (Тб) – 13 (6), «Буревестник» – 9 (3), ЛДО – 9 (4), «Кр. заря» – 9 (5), «Динамо» (М) – 8 (4), «Наука» – 8 (6), «Динамо» (Л) – 8 (4), «Локомотив» – 5 (3). 

28 июля. «Локомотив» – ГОЛИФК – 28:20 (13:7).

2 августа. «Локомотив» – «Красная заря» – 23:20 (6:10).

7 августа. ЛДО – «Локомотив» – 20:26 (13:10).

7 августа. «Наука» – «Буревестник» – 19:38.

13 августа. «Буревестник» – ЛДО – 34:27.

14 августа. «Динамо» (М) – «Красная заря» – 21:9.

«Динамо» (Тб) – «Динамо» (Л) – 24:25.

После 28 игр:

ГОЛИФК – 18 (8), «Буревестник» – 15 (5), «Локомотив» – 14 (6), «Динамо» (Тб) – 14 (7), «Динамо» (М) – 11 (5), ЛДО – 11 (6), «Красная заря» – 11 (7), «Динамо» (Л) – 9 (5), «Наука» – 9 (7).

18 августа. «Локомотив» (М) – «Динамо» (Л) – 26:21.

18 августа. ЛДО – «Динамо» (М) – 24:23 (6:15).

19 августа. «Буревестник» – Красная заря» – 20:11.

25 августа. «Динамо» (М) – «Буревестник» – 19:29 (8:10).

26 августа. «Динамо» (Тб) – ЛДО – 34:25.

«Буревестник» – «Динамо» (Л) – 47:25.

3 сентября. «Динамо» (Л) – «Наука» (Тб) – 24:18.

3 сентября. «Локомотив» – «Динамо» (М) – 22:31. 

ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК 30-х – ВЛАДИМИР ГОРОХОВ

1935 год. V чемпионат СССР. Ленинград. Женская (второй призер) и мужская (победитель) сборные Москвы. Первый ряд, слева направо: Я. Титов, М. Орахелашвили (Карасева), Т. Агейкова, В. Серова, Е. Мефодьева, Н. Акимова. Второй ряд: К. Травин, Е. Бокуняев, А. Лобанов, А. Зинин, представитель В. Владимиров. Верхний ряд: М. Вихрева, В. Горохов, Е. Мочальская, М. Семичастный

Владимир Горохов не отличался снайперскими качествами, как Зинин, Травин или Тищинский. Но в умении защищаться ему не было равных. Если бы в те годы судьи подсчитывали перехваты мяча, рекорды Горохова держались бы до сих пор. Не случайно его имя фигурирует во всех символических сборных СССР, начиная с 1935 года.

Команда «Динамо» Москва 1930-х годов. Слева направо: Степан Спандарян, Александр Зинин, … Владимир Горохов…., ….., Василий Колпаков, …

Обычно журналисты хвалят тех, кто забивает. И почти никогда – тех, кто мешает забивать. Горохов – исключение.

30 марта 1940. Москва. Дворец физкультуры «Крылья Советов». Сборная Москвы – победитель Матча 6 городов. Слева направо: Константин Травин, Евгений Алексеев, Владимир Горохов, Григорий Румянцев, Сергей Беляев, Василий Колпаков, А. Гогинов

«Из игроков заслуживает быть отмеченным безукоризненно игравший Горохов (Москва)».

«Говоря о командах, нельзя обойти молчанием и отдельных игроков, выделившихся из общей массы участников. Так, необходимо назвать динамовца Горохова. Мгновенная реакция, игра только на мяч, а не на игрока, подыгрыш команде позволяют назвать его лучшим игроком защиты среди баскетболистов СССР».

В начале 50-х – Горохов один из лучших женских тренеров страны (подробности в справке ниже). Надеемся, мы к этой теме вернемся еще в рамках соответствующего повествования.

1951 год. Владимир Горохов и женская команда МАИ – чемпион СССР

В мае 1956 года президиум федерации баскетбола СССР, недовольный выступлением мужской сборной страны на Кубке Софии (проиграли Болгарии), принял решение укрепить тренерский штаб. В помощь Никитину и Кулакаускасу волевым решением был отправлен главный тренер женской сборной Лысов, несмотря на все его протесты и желание остаться на прежней должности. Тем более, что до женского Евробаскета оставалось меньше месяца. «Ничего, ваш помощник Горохов очень даже справится!», – таким был ответ при голосовании членов президиума. 

Горохов справился. Команду подготовил. 8 матчей, 8 побед. Но, судя по тому, что Лысов в итоге тоже был внесен в победную Книгу почета, именно он руководил сборной уже на самом турнире.

Владимир Васильевич Горохов родился в 1910 году в Москве. Защитник. Тренер. Заслуженный мастер спорта (1948). Заслуженный тренер СССР (1957).  Выступал за московское «Динамо» – 1934-1940 и сборную Москвы. Двукратный чемпион СССР – 1935 (сборная Москвы) и 1937 («Динамо»). Второй призер 1936 (сборная Москвы). Старший тренер женской команды МАИ – 1951-1955.Старший тренер женской команды МАИ – победительницы чемпионатов СССР 1951, 1954 и 1955, второго призера чемпионатов СССР 1952 и 1953. С женской сборной Москвы выигрывал «матч городов» 1952 года и Всесоюзные соревнования в закрытом помещении 1953 года. Тренер и старший тренер женской сборной СССР – 1952-1957.  Тренер женской сборной СССР – чемпиона Европы 1952 и 1956. Старший тренер женской сборной страны – второго призера чемпионата мира 1957.  Работал тренером-преподавателем в Московском архитектурном институте и спортклубе МАИ. Скончался 6 сентября 1969 года в Москве.

ВПЕРВЫЕ – «ПЕРВАЯ ЛИГА»

В 1938 году в чемпионате СССР все было «по-взрослому» – впервые состоялся турнир «первой лиги»: официально он назывался «Вторая группа». Сошлись в нем ни много ни мало победители восьми зональных турниров. В Ростове-на-Дону 8 команд боролись за три вакансии на повышение в классе (таков был заявлен обмен между группами). Всех трех призеров мы на следующий год и увидим в классе сильнейших. Великий и грозный ЦСКА (точнее – ЦДКА) будет балансировать между первыми и вторыми группами и в классе сильнейших не задержится.

Таблица этого турнира, восстановленная по официальным протоколам матчей, публикуется впервые! 

ЧЕМПИОНЫ ПРОФСОЮЗОВ И «КОМАНДЫ МАСТЕРОВ»

Третьим по значимости и при этом самым массовым (72 команды!) турниром стал III РОЗЫГРЫШ КУБКА ВЦСПС. Открытием сезона здесь будет бакинский «Локомотив», который на финише обыграет обе команды первой группы союзного первенства: «Деревообработку» – 26:20 и московский «Локомотив» – 29:17. Хозяева турнира, прежде два раза бравшие трофей, турнир провалят – четвертое место.

III розыгрыш Кубка ВЦСПС. 30 сентября – 7 октября 1938. Одесса. 1. «Локомотив» (Баку). 2. «Локомотив» (Москва). 3. «Старт» (Ленинград). 4. ЛДО (Одесса). 5. «Металлург» (Москва), 6. «Наука» (Ленинград).

Зато под занавес года было объявлено о присвоении ведущим командам статуса мастеров (был в СССР такой термин). С итогами чемпионата он согласовывался относительно: помимо пяти ведущих клубов, мастерами стали два победителя второй группы – тбилисский «Локомотив» и ленинградский «Старт» и сенсационно выигравший Кубок ВЦСПС бакинский «Локомотив». Все команды мастеров мы увидим в группе сильнейших в следующем первенстве. 

Фото из журнала «Физкультура и Спорт» за 1938 год. Играет детская команда «Юный динамовец»

Игорь ВЕРХОЗИН

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