VII Чемпионат СССР, 1937 год. Сила НКВД и первый матч СССР – США

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, посвященный чемпионату Советского Союза. Подпишитесь, чтобы не пропустить ни одного сезона.

В клубном баскетболе СССР – прорыв. Первый чемпионат страны и сразу почти с полсотней заявившихся команд. Немыслимое дело – такой громоздкий турнир удается провести менее чем два месяца. А чемпионом становится (да кто бы в 1937 году сомневался) московское «Динамо», представляющее всесильный НКВД.

19 августа 1937. Москва. Баскетбольный стадион «Динамо» в Петровском парке. Заключительный матч VII чемпионата СССР «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 36:27

ШИРОКА СТРАНА РОДНАЯ

Годом ранее тогдашнее «министерство спорта» – ВСФК (Всесоюзный комитет по физической культуре) СССР принимает постановление, запрещающее культивировать баскетбол зимой. Играть рекомендуется только летом и только на открытых площадках. Один из двух главных турниров страны – «Матч городов» – по этой причине не проводится.

Но в Москве и Ленинграде, вопреки бюрократическому окрику, идут полноценные зимние чемпионаты. В Москве вновь побеждает «Динамо» Константина Травина. В Ленинграде чемпионат проводится в семи группах, в старшей зачет идет по восьми командам (пяти мужским и трем женским). Конкуренция жесткая! Среди первых мужских команд первенствует Институт физкультуры им. Лесгафта (ГЦОЛИФК). Уже после завершения турнира решено дополнительно разыграть четыре вакансии на участие в чемпионате СССР среди 16 сильнейших команд города (первая и вторая группа). В матче за первое место ГОЛИФК и «Красная заря» победителя не выявили – ничья 19:19.

Главное событие сезона – еще весной анонсирован первый клубный чемпионат. Короткий, но масштабный!

В СССР 30-х мода на гигантоманию и борьба за показатели. Не важно в какой сфере – строительство ДнепроГЭСа или число физкультурников и значкистов ГТО. Цифры должны удивлять и вдохновлять! Пусть в этом есть определенное коварство.

В футбольном первенстве страны принимает участие 58 команд, разбитых на шесть групп (лиг). В сильнейшей Группе «А» побеждает представитель НКВД (Народного комиссариата внутренних дел) – «Динамо» (Москва). Чемпионаты по популярным волейболу, регби и гандболу в 1937-м году не проводятся. В главных турнирах года по хоккею с мячом (Кубок СССР) и женскому баскетболу также побеждает «Динамо». И в мужском баскетболе главная команда НКВД – фаворит №1.

Как провести громоздкий турнир при крайне ограниченном бюджете, но с присущей советскому спорту массовостью? Организатор соревнований – Всесоюзная секция по баскетболу – придумала незатейливую формулу. Лучшие команды союзных республик и чемпионы областей РСФСР сначала играют «на вылет» (тогда это называлось «олимпийская система» или просто «олимпийка»), а затем в Москве четверо «оставшихся в живых» встречаются в круговом турнире (сейчас это называется «Финал четырех», но тогда таких названий не знали, конечно).

Всего было представлено 45 команд из 28 городов, при этом квота Москвы – 7 команд, Ленинграда – шесть, по две из Киева, Одессы, Тбилиси, Баку и Минска. С точки зрения сочетания количества и качества вполне разумно. Хотя и не вполне соответствует ленинской национальной политике: сильная в баскетболе Украина была представлена шестью командами, тогда как среднеазиатские республики – по одной от каждой.

Другой креатив организаторов – отправлять сильных и «богатых» (по меркам того времени даже командный выезд на поезде был роскошью) играть на периферию. Тут вам и пропаганда, и развитие игры, и страховка от позорных (в том числе и для организаторов) неявок. Хотя дальних выездов случилось не так уж много: ленинградский ГОЛИФК съездил в Свердловск, московский «Локомотив» в Ашхабад, динамовцы Баку в Алма-Ату, тбилисский «Строитель» в Ташкент, а железнодорожники Днепропетровска – во Фрунзе. Нужно понимать, что при тогдашней транспортной инфраструктуре это утомительные поездки на поездах по несколько дней. Во всех случаях победили гости.

Самая сложная логистика случилась в матчах с участием челябинского «Динамо». Сначала он должен был принимать одноклубников из Владивостока, а потом ехать в Киев. Оба матча не состоялись из-за неявки гостей. То есть у Челябинска в турнире значится два матча — две «баранки». Одна со знаком плюс, другая – минус.

Неявок случилось относительно немного (четыре), да и откровенных организационных конфузов не зафиксировано. В то время, когда основным видом связи был телеграф, а междугородний телефон был лимитированной роскошью, казусы бывали разные. Вот. например, едут баскетболисты московского «Локомотива» на матч первой стадии розыгрыша Кубка ВЦСПС в подмосковное Орехово-Зуево. И видят в соперниках женскую команду. Просто какой-то ответственный работник слово «женская» в заявке-телеграмме пропустил.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

На ранних стадиях VII ЧЕМПИОНАТА СССР фавориты, казалось, были очевидны, но и неожиданные результаты случились. В первый же день розыгрыша в Киеве дважды грянули сенсации. В отчаянной зарубе двух армейских команд (первый тайм 14:12 в пользу гостей) местный ДКА, всего лишь четвертая команда Украины, «грохнул» московский ЦДКА – 23:18. Вторая команда Украины – «Рот-Фронт» – победила сильный московский «Буревестник» – 31:25. Оба киевских клуба уже прыгнули, что называется, «выше головы» и, увы, ожидаемо проиграют свои следующие матчи.

Сенсаций более не было, а если говорить о противостоянии Москвы и Ленинграда с остальными командами СССР, то российские столицы неизбежно побеждали. Исключение (помимо описанных выше) случилось лишь одно – тбилисский «Строитель» в ⅛ финала выбил из турнира ленинградский «Спартак» (22:20), к тому времени трехкратного чемпиона своего общества. Матч изобиловал драматичными поворотам: спартаковцы выигрывают первый тайм 17:10, но с треском проигрывают второй 3:12. За три минуты до конца встречи удаляют с поля капитана «Спартака». Согласно записи в протоколе: «Во втором тайме на 17-й минуте т. Коровичев был удален с игры за систематическое повторение возмущения судейством (размахивал, руками, головой, а также кричал)». За весь второй тайм «Спартак» ни разу не забил с игры.

В итоге в «Финале четырех» на баскетбольной площадке в Петровском парке сошлись по две команды из Москвы и Ленинграда.

Московскому «Динамо» оказалось сложнее дойти до финала, чем в нем победить. В ⅛ финала случилось противостояние первых команд силовых ведомств – НКВД и армии. Выиграли динамовцы – победа (32:20) над чемпионом РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии) ленинградским ДКА (Домом Красной Армии). А в ¼ финала в гостях в Ленинграде в тяжелом матче динамовцы победили набирающий силу «Буревестник» – 30:26.

6 августа 1937. Москва. Баскетбольный стадион «Динамо» в Петровском парке. Матч ⅛ финала VII чемпионата СССР «Динамо» – ДКА (Ленинград) – 30:20. Правильная аббревиатура ленинградской команды – ДКА (Дом Красной Армии), а не ЛВО (Ленинградский военный округ) как указано в журнальной публикации

СУПЕРФИНАЛ В «ФИНАЛЕ ЧЕТЫРЕХ»

«Пулька» на баскетбольной площадке московского стадиона «Динамо» началась с матча «Красная заря» — «Локомотив» — 33:33. Под самый занавес за грубость защитника железнодорожников Беляева (через 10 лет — судьи международной категории) «Красная заря» получает право на два штрафных, но оба раза промахивается. Матч запомнился и тем, что московская публика впервые увидела бросок одной рукой, исполняемый ленинградцем Горелышевым. Травин принес «Локомотиву» 13 очков, Алексеев – 12.

В матче двух «Динамо» также было горячо, но хозяева ожидаемо выиграли – 27:19.

Во втором туре «Динамо» обыграло «Красную зарю» – 25:15, а «Локомотив» – ленинградских динамовцев – 23:17. Травин все свои 7 очков набрал с линии штрафных, Алексеев свои 8 – с игры.

У «Локомотива» перед заключительным матчем с земляками-динамовцами сложилась сверхмотивирующая ситуация: выигрыш – победа в турнире, а проигрыш более чем в четыре мяча – только третье место. Достаточно взглянуть на состав железнодорожников, чтобы понять – чемпионство им по силам: Титов, Беляев, Алексеев, Травин, Лобанов. Четверо играли в составе сборной Москвы, 18-летний Алексеев – восходящая звезда советского баскетбола.

1937 год. Баскетболисты «Локомотива». Слева направо: Константин Травин, Александр Лобанов, ??, Евгений Алексеев

Под занавес первого тайма «Локомотив» вел 13:11, но пропустил атаку и два штрафных, и вот уже «минус два» по итогам первого тайма.

Во втором тайме игру сделал защитник динамовцев Горохов, стабильно перехватывавший передачи атакующих. Зинин и Спандарян несколько раз убегали в отрыв по флангам. Лидера железнодорожников Травина плотно прикрыл Дмитриев. При счете 27:24 в пользу «Динамо» «Локомотив» стал намеренно обострять игру, что только сыграло на руку сопернику – 36:27 в пользу «Динамо» в итоге.

«Динамо» – чемпион. «Локомотив» только третий. Ленинградская «Красная заря» – вот сенсация – вторая!

19 августа 1937. Москва. Баскетбольный стадион «Динамо» в Петровском парке. Заключительный матч VII чемпионата СССР «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 36:27

«Красный спорт» по итогам чемпионата резюмировал:

«Стоит отметить рост техники и определенные тактические сдвиги. Сейчас в игре нет суетливости, характерной для прошлых лет. Темп игры поддерживается не быстрым передвижением игроков, а быстрой передачей мяча.

Более широкого применения заслуживают такие тактические приемы, как рикошетная передача мяча от земли, толчкообразный пас, применяемый главным образом мастеровитыми динамовцами и броски в корзину одной рукой, применяемые ленинградцами. Особого внимания требуют штрафные броски. Как правило, только 50–60 процентов бросков попадают в цель. На низком уровне броски по корзине издали».

В чем успех взлетевшей на невероятную вершину «Красной зари»? Еще накануне розыгрыша ленинградская спортивная газета «Спартак» писала:

««Красная заря» – единственная из ленинградских команд, составленная из молодежи. Для нее весьма характерна коллективная и неизменно дружная игра. Команда обладает исключительным упорством в достижении победы».

VII чемпионат СССР. 24 июля – 19 августа 1937

1/32 финала. 24, 27 июля

«Рот-Фронт» (Киев) – «Буревестник» (Москва) — 31:28

ДКА (Киев) – ЦДКА – 23:18

«Динамо» (Челябинск) – «Динамо» (Владивосток) – +:– (неявка)

«Спартак» (Саратов) – «Рыбник юга» (Астрахань) – 55:7

«Зенит» (Куйбышев) – «Динамо» (Москва) – 10:38

«Лесотехнический институт» (Архангельск) – ЛДКА (Ленинград) – 8:38

«Вымпел» (Горький) – «Спартак» (Ленинград) – 8:44

«Деревообделочник» (Одесса) – «Металлург» (Москва) – 38:12

«Динамо» (Киров) – «Спартак» (Москва) – 13:43

«Металлург Востока» (Свердловск) – ГОЛИФК (Ленинград) – 9:34

«Динамо» (Новосибирск) – ДКА (Омск) – 41:11

1/16 финала. 26 июля – 7 августа

«Спартак» (Саратов) – «Динамо» (Москва) – 21:41

ЛДКА (Ленинград) – «Рот-Фронт» (Киев) – 31:13

«Темп» (Минск) – «Буревестник» (Ленинград) – 10:56

«Буревестник» (Ростов-на-Дону) – Черноморский флот (Севастополь) – +:– (неявка)

«Локомотив» (Ашхабад) – «Локомотив» (Москва) – 7:46

«Динамо» (Алма-Ата) – «Динамо» (Баку) – 12:50

ДКА (Ташкент) – «Строитель» (Тбилиси) – 16:20

«Спартак» (Ленинград) – «Деревообделочник» (Одесса) – 40:21

«Строитель» (Ереван) – «Динамо» (Тбилиси) – 16:25

«Буревестник» (Одесса) – «Нефтяник» (Баку) – +:– (неявка)

«Динамо» (Минск) – «Локомотив» (Дно) – 17:20

«Красная заря» (Ленинград) – «Спартак» (Москва) – 37:24

«Азот» (Казань) – «Динамо» (Ленинград) – 7:59

«Спартак» (Фрунзе) – «Локомотив» (Днепропетровск) – 4:46

ДКА (Киев) – «Динамо» (Челябинск) +:– (неявка)

«Динамо» (Новосибирск) – ГОЛИФК (Ленинград) – 16:42

⅛ финала. 6-11 августа

«Динамо» (Москва) – ЛДКА (Ленинград) – 32:20

«Буревестник» (Ленинград) – «Буревестник» (Ростов-на-Дону) – 36:21

«Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Баку) – 19:14

«Строитель» (Тбилиси) – «Спартак» (Ленинград) – 22:20

«Динамо» (Тбилиси) – «Нефтяник» (Баку) – 27:20

«Локомотив» (Днепропетровск) – «Динамо» (Ленинград) – 24:28

«Красная заря» (Ленинград) – «Локомотив» (Дно) – 41:21

ГОЛИФК (Ленинград) – ДКА (Киев) – 35:18

Команда «Буревестник» (Одесса) снялась с розыгрыша, поэтому в матче ⅛ финала с «Динамо» (Тбилиси) играла команда «Нефтяник» (Баку), не явившаяся в Одессу на матч с «Буревестником».

¼ финала. 12,13 августа

«Буревестник» (Ленинград) – «Динамо» (Москва) – 26:30

«Локомотив» (Москва) – «Строитель» (Тбилиси) – 22:19

ГОЛИФК (Ленинград) – «Динамо» (Ленинград) – 26:32

«Красная заря» (Ленинград) – «Динамо» (Тбилиси) – 33:31

ЗИНИН – 19,4 ОЧКА ЗА МАТЧ!

К сожалению, не все матчи первого и второго раундов чемпионата СССР-1937 проходили в «баскетбольных» городах. Из некоторых мест в федерацию поступали протоколы, в которых указывались лишь фамилии игроков, выходивших на площадку.

Но, начиная с 1/8 финала, с отчетами навели порядок, и потому сейчас мы имеем возможность представить десятку лучших бомбардиров чемпионата-1937 – после пяти матчей, сыгранных каждым участником финального турнира (1/8, 1/4 плюс три в «Финале 4-х»):

1. Зинин («Динамо» М) – 97

2. Русинов («Красная заря») – 83

3. Тищинский («Динамо» Л) – 76

4. Травин («Локомотив» М) – 58

5. Гольдберг («Красная заря») – 40

6. Горелышев («Красная заря») – 26

7. Лобанов («Локомотив» М) – 26

8. Спандарян («Динамо» М) – 25

9. Алексеев («Локомотив») – 22 (в 3 матчах)

10. Кораблев («Динамо» Л) – 20

Итоговая классификация VII чемпионата СССР. 1. «Динамо» (Москва). 2. «Красная заря» (Ленинград). 3. «Локомотив» (Москва). 4. «Динамо» (Ленинград).

«Динамо» (Москва): Владимир Горохов, А. Григорьев, Василий Дмитриев, Александр Зинин (капитан), Григорий Румянцев, Степан Спандарян, запасные – Н. Потапов и В. Щербов. «Красная заря»: И. Горелышев, М. Гольдберг, В. Русинов, М. Сверчков (капитан), Г. Иерихонский, А. Потсар, Г. Петров. «Локомотив» (М): Сергей Беляев, Ярослав Титов, Константин Травин (капитан), Александр Лобанов, Анатолий Ромишевский, Евгений Н. Алексеев, И. Савинов.

«Локомотив» в том сезоне все же впервые возьмет верх над «Динамо» – в осеннем ПЕРВЕНСТВЕ МОСКВЫ. Начинается период, когда железнодорожники – стабильно претендуют на победу во всех турнирах.

Во II РОЗЫГРЫШЕ КУБКА ВЦСПС, который проходит в Горьком через месяц после чемпионата страны (13–15 сентября), московские железнодорожники – главные фавориты. Еще бы, ведь главные соперники – армейцы и динамовцы в турнире профсоюзных клубов не участвуют. Но, слегка изменив название и состав (появляется В. Будковский), второй год подряд Кубок выигрывает одесский «Деревообделочник». Одесситы в профсоюзном «Финале четырех» выигрывают у команд завода Орджоникидзе (Ленинград) – 46:21, московского «Буревестника» – 30:24 и у главного фаворита турнира – столичного «Локомотива» – 26:18.

«Деревообделочник» – обладатель Кубка ВЦСПС 1937 года. Слева-направо: Федор Футерман, Михаил Шикер, Леонид Пилин, Василий Будковский, Николай Шикер

Ленинград в этом сезоне выиграл только один турнир: ПЕРВЕНСТВО «СПАРТАКА» в Ростове-на-Дону (победы над одноклубниками Москвы – 31:12, Саратова – 25:17, Киева – 36:14 и Ростова – 87:16). Но это турнир «второго уровня»: спартаковцев в те годы в числе сильнейших команд страны нет.

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР И ПЕРВЫЙ МАТЧ ПРОТИВ АМЕРИКАНЦЕВ

1937 год – один из самых трагических в истории СССР. Государство под видом «усиления классовой борьбы» развернуло против граждан большой террор – массовые политические репрессии. По политическим мотивам в 1937–1938 годах было арестовано более 1,3 млн человек, почти 700 тысяч расстреляно. Но спорт массовые репрессии обошли стороной. На сайте «Бессмертный барак» 2,5 млн. фамилий, из них только 112 – спортсмены или спортивные работники. Да, было «Дело братьев Старостиных» (одних из самых известных футболистов своего времени), но оно в большей степени относится к периоду Великой Отечественной войны. Сколько-нибудь известных баскетболистов гонения не затронули. Нет таких фактов! Это нам подтвердил и известный исследователь спорта 30-х годов журналист Станислав Гридасов.

На этом жутком историческом фоне – сенсация! Первый (и до этой публикации неизвестный) матч СССР против США! Летом в порту Владивостока пять дней гостят корабли военного флота США: крейсер «Аугуста» и четыре эскадренных миноносца. Через несколько лет «Аугуста» сыграет весомую роль во Второй мировой войне: будет использоваться как штабной корабль во многих десантных операциях на Средиземном море, а также во время высадки в Нормандии.

Американский крейсер «Аугуста»

А пока, в 1937 году, главная советская спортивная газета «Красный спорт» с гордостью рассказывает о победах пловцов и борцов-краснофлотцев над американскими моряками. И мы бы никогда не узнали о первом противостоянии СССР и США в баскетболе, если бы в распоряжение авторов книги не попал «Отчет командования Тихоокеанского флота по приему Азиатской эскадры США во Владивостоке 28 июля – 1 августа 1937 года».

В когда-то секретном документе рассказывается и о культурной программе: «С большим успехом прошло демонстрирование советских фильмов «Веселые ребята» и «Юность Максима» (два вечера). С большим успехом прошли в цирке выступления краснофлотской самодеятельности».

И о традиционном русском гостеприимстве: «Вследствие отсутствия в городе такси для передвижения личного состава американской эскадры по городу были мобилизованы 43 городские и военные машины».

Но нам более всего интересна спортивная составляющая визита. Цитируем документ: «По плану 29, 30 и 31 июля намечались спортсостязания спортсменов ТОФ со спортсменами эскадры США. Однако американцы от соревнования в футбол, ватерполо, плавания эстафетой и прыжков в воду отказались. Приняли вызов на волейбол, баскетбол и плавание, закончившиеся со следующим результатом: волейбол – 2:0, баскетбол – 22:20, все в пользу ТОФ; плавание вольный стиль, брасс, грудь, спина – по всем видам первое место занял ТОФ».

…До начала первого «большого» противостояния СССР против США, случившегося на Олимпийских играх в Хельсинки, оставалось еще 15 лет.

СПАНДАРЯН – ОДИН ИЗ ТРОЙКИ ВЕЛИКИХ ТРЕНЕРОВ

В советском баскетболе было три великих тренера, стабильно приводившие команды к наградам на мировых и европейских турнирах: Спандарян – Кондрашин – Гомельский. Двое последних как баскетболисты трофеев не брали. А вот Спандарян был чемпионом СССР. Пусть один раз, но именно в 1937 году. И – да: он единственный, кто трижды приводил сборную СССР к серебру Олимпийских игр (американцев здесь победить ему так и не удалось). Мог стать со своей командой чемпионом мира, но вмешалась большая политика.

Степан Спандарян – сын своего времени. В прямом смысле: его отец, пламенный революционер, был приговорен к ссылке в Сибирь, где подружился с Иосифом Джугашвили (Сталиным). Отец в ссылке и умер, еще до революции, и благодаря происхождению Спандарян-младший властью был обласкан.

17-летний рабочий московской типографии создает физкультурный кружок и вскоре (невиданная для 1924 года роскошь) как легкоатлет отправляется с небольшой делегацией в Прагу для участия в Рабочей Спартакиаде. В автобиографической книге «Счет в нашу пользу» (1953 год) о соревнованиях Спартакиады ничего не сказано, зато в главе «Комсомольский значок» много присущей тому времени идеологии. Прочувствуйте дух эпохи!

«Молодой человек с комсомольским значком на кожаной куртке торопился к Рижскому вокзалу. Хотя припекало июльское солнце, снимать свою кожанку, овеянную романтикой гражданской войны, молодому человеку не хотелось. Значок можно привинтить и к рубахе, но виден он будет только вблизи, а по куртке всякий и за квартал узнает комсомольца».

В 1953 году в издательстве «Молодая гвардия» 40-тысячным тиражом вышла автобиографическая книга Степана Спандаряна «Счет в нашу пользу»

…В юности Спандарян занимается легкой атлетикой, регби, волейболом, боксом, лыжами. Но по-настоящему его спортивная карьера начинается весной 1926 года, когда он стал динамовцем. С «Динамо» будет связана вся его жизнь. Да, чемпионство было одно – в 1937 году, зато сразу в трех статусах: игрок, капитан, тренер. В 1948 году он приводит динамовскую команду команду к двум титулам чемпионов СССР – и среди женщин, и среди мужчин. Да видели ли вы где еще что-нибудь подобное?

Главные достижения Спандаряна состоялись со сборной СССР. С ней он в прямом смысле «рубил окно в Европу» – дебютировал в 1947 году в чемпионате континента. И сразу – «золото».

Тогда Спандарян значился вторым тренером. На следующем чемпионате Европы, в 1951 году он уже главный. Ответственность – колоссальная, работа – почти «расстрельная»: победам советских спортсменов тогда предавали политическое значение. Команда Спандаряна выигрывает, а накануне следующего чемпионата Европы 1953 года его снимают. Мол, за ошибки в подготовке к серебряной Олимпиаде-1952. Но истинная причина – смерть Сталина, который покровительствовал Спандаряну.

После провального по тогдашним меркам третьего места на чемпионате Европы-1955 Спандаряна снова назначают главным тренером сборной СССР, которая затем трижды подряд выигрывает европейское первенство. А на чемпионате мира-1959 в Чили Спандаряну, наконец, покоряется и США. До золота оставалось лишь обыграть слабенькую команду Тайваня, но из Москвы пришел приказ на игру не выходить: большая политика! Сборная СССР была дисквалифицирована, а врученные в Москве чемпионские медали были слабым утешением – в реестрах FIBA чемпионом мира-1959 значится Бразилия, пусть СССР ее и дважды обыграла.

Советские тренера в то время – люди жесткие, зачастую деспотичные (вспомним того же, Анатолия Тарасова в хоккее). Спандарян же совсем не такой. Мягкий, интеллигентный, никогда не повышающий на игроков голоса. Но при этом строгий и требовательный. Казалось бы, сочетая не сочетаемое, тренируя сборную в общей сложности десять лет, он добился уникального за всю историю отечественного баскетбола достижения – никогда при нем команда не опускалась ниже второго места (обыграть американцев на Олимпиадах тогда было нереально).

Чемпионы Европы-1957: (слева направо) Гурам Минашвили, Альгирдас Лауритенас, старший тренер Степан Спандарян, Виктор Зубков, Юрий Озеров, Аркадий Бочкарев

Степан Суренович Спандарян (Спандарьян) родился 2 апреля 1906 года в Москве.

Игрок и тренер. Один из основоположников советского баскетбола. Рост 170 см. Заслуженный мастер спорта (1947). Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер (1957). Судья всесоюзной категории (1976). Отличник физической культуры (1947).

Начал играть в баскетбол в 1923.

Выступал за московские команды КИМ – 1923-1926 и «Динамо» – 1927-1940.

Чемпион СССР (1937). Второй призер в составе сборной Москвы (1936).

Тренировал команды «Динамо», Москва (1937-1939 – играющий тренер, 1948-1949, в 1949, в том числе – женская команда), сборную СССР (старший тренер 1949-1953, 1956-1963), сборную Чили (1965-1966).

Чемпион СССР 1948 года (мужчины и женщины). Обладатель Кубка СССР (1949, женщины). Во главе сборной СССР провел 258 матчей: 226 побед–32 поражения. На один матч команда не вышла.

Чемпион Европы (1947, тренер), 1951, 1957, 1959, 1961 (все – старший тренер). Трехкратный второй призер Олимпийских игр (1952, 1956, 1960). Двукратный победитель Всемирных студенческих игр (1949, 1951).

Работник отдела баскетбола Спорткомитета СССР (1960-1977), инструктор отдела спортивных игр МГС «Динамо». В разные годы был членом и председателем президиума Федерации баскетбола СССР, председателем Всесоюзного тренерского совета.

Автор книг «Баскетбол» (1941), «Счет в нашу пользу» (1953).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и Красной Звезды.

Скончался 5 апреля 1987 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Степан Спандарян

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Фото: en.wikipedia.org; dynamobasket.com