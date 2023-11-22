Как начинался баскетбол в России: от Спрингфилда до Торжка

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В отличие от многих других спортивных игр, дата первого баскетбольного матча известна достоверно. Как и дата первого матча в России (их разделяли 15 лет). До 1919 года в баскетбол играли в основном в Санкт-Петербурге (Петрограде), и он считался элитарным видом спорта.

Корзина из-под персиков, 3,05 метра над уровнем земли и первые правила Нейсмита

Достоверно известно, когда был сыгран первый в истории баскетбольный матч. 21 декабря 1891 года преподаватель американского колледжа в штате Массачусетс Джеймс Нейсмит прибил гвоздями две корзины из-под персиков к перилам балкона спортивного зала, разделил восемнадцать студентов на две команды (в каждой по одному вратарю) и предложил им сыграть в игру, смысл которой – забросить как можно больше мячей в корзину соперников.

Джеймс Нейсмит – изобретатель баскетбола

Фото одного из первых баскетбольных матчей

Хотя… Впервые игра, напоминающая баскетбол, упоминается в X веке до нашей эры. Индейцы племени инков играли в «пок-та-пок». Так называлась игра, в которой игроки старались забросить мяч в кольцо, причем сделать это надо было бедрами или локтями.

«Олламалитцли», «баскетбол» ацтеков, в XVI веке был весьма жестокой игрой. Тот игрок, который удачно попадал мячом из каучука в каменное кольцо на стене, мог забрать одежду у любого зрителя, а «вождю» проигравшей команды попросту отрубали голову.

Но вернемся в декабрь 1891 года. Несмотря на то, что правила игры тогда состояли из 13 пунктов и мало напоминали сегодняшние, высота крепления корзин остается неизменной с того самого дня – 3,05 метра. Откуда взялась эта величина? Да просто такой была высота балконов, на которые были подвешены корзины. Поначалу мячи извлекались из корзин при помощи лестницы, и только через 9 лет, в 1900 году, появились металлические корзины без дна. Примерно в это же время появились и щиты за корзинами – чтобы находившиеся на балконах зрители не могли изменять полет мяча.

Первые правила баскетбола (автор – Джеймс Несмит):

Мяч должен быть обычным футбольным.

Мяч можно бросать в любом направлении одной или двумя руками. Мяч можно отбивать в любом направлении одной или двумя руками (но ни в коем случае не кулаком). Игроку нельзя бежать с мячом. Игрок должен бросить его с места, на котором он поймал его; исключение должно быть сделано для игрока, который поймал мяч в движении на хорошей скорости. Мяч нужно держать кистями рук или между ними; нельзя использовать для держания мяча предплечье или тело. Не разрешается толкать плечом, задерживать руками, толкать, делать подножки или ударять, во всяком случае, игрока противника; первое нарушение этого правила ведет к дисквалификации игрока до тех пор, пока мяч не будет заброшен в корзину, или, если было очевидно намерение травмировать соперника, до конца игры без права замены. Фолом считается удар по мячу кулаком, нарушение правил 3 и 4, и таких нарушений, какие описаны в правиле 5. Если одна из сторон сделает три фола подряд, то противнику засчитывается попадание мяча в корзину (подряд означает, что противник за это время не сделал ни одного фола). Попадание засчитывается, когда мяч брошен или отбит с площадки в корзину и остается там, при условии, что защищающиеся не касаются, и не трясут корзину. Если мяч остается на крае корзины и противник толкает корзину, попадание. Когда мяч уходит за пределы площадки, его вбрасывает в поле и владеет им игрок, первым коснувшийся его. В случае спора мяч вбрасывает в поле судья. На вбрасывание дается пять секунд. Если игрок, вбрасывающий мяч, держит его дольше, то мяч переходит противнику. Если какая-то сторона упорствует в задерживании игры, судья должен дать ей фол. Судья должен следить за игроками и назначать фолы, а также извещать рефери, когда будут сделаны три фола подряд. Он имеет право дисквалифицировать игроков согласно правилу 5. Рефери должен следить за мячом и решать, когда мяч в игре, за пределами площадки, какой команде он принадлежит и следить за временем. Он должен решать, когда заброшен мяч и вести счет игры, и исполнять другие обязанности, которые обычно выполняют рефери. Время игры – два тайма по пятнадцать минут с пятиминутным перерывом между таймами. Сторона, забросившая наибольшее количество мячей за это время, объявляется победителем. В случае ничьей, игра по согласованию капитанов может быть продолжена до первого попадания.

Из этих правил не так много положений дожили до наших дней. Помимо высоты корзины, это:

- игра ведется руками и круглым мячом;

- не разрешается перемещаться с мячом в руках;

- каждый играющий может занимать любую позицию на площадке в любой момент;

- не допускается силовая борьба.

В 1898 году в США появилось первое объединение команд – Национальная баскетбольная лига, просуществовавшая пять лет. В начале XX века игра уже была довольно популярна (в основном среди студентов), в США и Канаде насчитывалось несколько сотен команд, проводились различные турниры.

Баскетбольная команда – победитель первенства Мичиганского университета 1903 года

Баскетбол из США начинает проникать сначала на Восток – в Японию, Китай, Филиппины, а затем в Европу, Южную Америку. В 1919 году проходит первый крупный международный турнир – между армейскими командами США, Италии и Франции.

1919 год. Матч между сборными США и Франции (93:8) на Спартакиаде дружественных армий

В США баскетбол по популярности значительно уступал американскому футболу и хоккею, как следствие, до 1946 года не было единой профессиональной лиги. При этом были доминирующие команды. Одна из них – Original Celtics из Бостона, образованная в 1914 году, имела профессиональный статус и была настолько сильной, что в поисках сильных соперников кочевала из одной региональной лиги в другую. Бостонцы первыми применили систему зонной защиты и ввели контракты с игроками.

Первой попыткой создать единую национальную баскетбольную лигу было создание в 1925 году АБЛ (Американской баскетбольной лиги), где с игроками подписывались профессиональные контракты на весьма внушительные по тем временам суммы – до $1500 в месяц.

В 20-е годы во многих странах создаются национальные федерации баскетбола, проводятся первые международные встречи. Первыми по настоящему крупными турнирами стали чемпионаты Южной Америки: в 1930 и 1932 году первенствовал Уругвай, в третьем чемпионате в 1934 году – Аргентина.

Международная федерация баскетбола – FIBA – была учреждена 18 июня 1932 года в Женеве. И уже вскоре она добилась главной своей задачи – включение баскетбола в программу Олимпийских игр.

Баскетбольные матчи на Олимпийских играх в Берлине (1936)

Отцы отечественного баскетбола: Мораллер, Васильев и всевобуч

В российской империи игра зародилась в самом центре Санкт-Петербурга, в здании на Надежкинской (ныне Маяковской) улице, где тренировались спортсмены общества «Маяк». Тогда из 12 лучших гимнастов общества была создана группа будущих преподавателей физвоспитания, занятиями которой руководил только что приехавший из Америки Э. Мораллер. По баскетбольному фактурный – высокого роста, широкоплечий, очень подвижный, влюбленный в баскетбол, но плохо говорящий по-русски, поэтому азы новой игры демонстрирующий сам. Первые матчи проходили сумбурно, но очень азартно.

Первая российская баскетбольная команда «Маяк» образца 1906 года

«Через полгода, изучив простые правила, мы выглядели уже хорошо, – вспоминает участник этих матчей Степан Васильев. – Настолько хорошо, что решили разделить товарищей по командам, в составы которых были включены и новые игроки из числа лучших гимнастов общества».

По цвету маек команды и получили свои названия – «лиловые» (Васильев), «зеленые» (Бурыкин),«белые» (Низовцев) и «красные» (Дитрих). В декабре 1906 года они провели между собой однокруговой турнир, и от этого месяца идет летоисчисление отечественного баскетбола (в советское время неизменно отмечалось, особенно пышно в юбилейные годы). Победу одержала команда «лиловых» во главе со Степаном Васильевым (впоследствии заслуженным мастером спорта СССР), которого называют «дедушкой русского баскетбола».

В те былинные времена команды также состояли из пяти человек, но каждый выполнял свои, строго определенные, функции: два защитника играли только на своей половине поля, два нападающих – исключительно на стороне соперника, и только центровой перемещался по всей площадке.

Надо отметить, что развитию игры содействовал и другой американец – секретарь «Маяка» Ф. Гейлорд, прекрасный организатор и воспитатель.

1 января 1907 года торжественно открылся спортзал «Маяка» – Степан Васильев рассказал приглашенным о новой игре, ее основных элементах и правилах. После чего состоялся показательный матч. История сохранила для нас составы игравших команд.

Первая команда: Васильев, Низовцев, Евлампиоев, Дидрих, Игнатьев. Вторая команда: Бурыкин, Шубин, Мурашев, Щеголев, Майков. Судил азартную встречу, которая закончилась со счетом 10:10, один из лучших маяковских гимнастов А. Соколов.

Руководству «Маяка» игра, что называется, «зашла», и вскоре в спортобществе было уже 10 команд, разбитых на две группы. В 1909 году в течение полутора месяцев проходил турнир на приз директора отделения физкультуры и спорта Э. Мораллера «Серебряный кубок», вызвавший большой зрительский интерес. Первенство и почетный трофей выиграли «лиловые» в составе Васильева, Бурыкина, Владимирова, Нурдмана и Майкова. В группе «Б» первое место заняла команда Бурмистрова.

Про эту встречу сейчас мало кто помнит и знает, но она стала по-настоящему исторической. В книге «Мировой баскетбол», изданной в 1972 году в Мюнхене к 40-летию FIBA (Международной федерации баскетбола), можно прочесть: «Вероятно первым настоящим международным баскетбольным матчем следует назвать игру, проведенную в Петербурге в 1909 году между спортивным клубом «Маяк» и командой Христианской ассоциации молодых людей, приехавшей из США». «Лиловые» (состав приведен абзацем выше) переиграли команду американских христиан (по другим сведениям — моряков одного из американских торговых судов, стоявших в питерском порту) со счетом 28:19. Матч проходил всё в том же зале «Маяка» (оно сохранилось — Санкт-Петербург, улица Маяковского, дом № 35).

Вот что рассказывает об этой игре Степан Васильев:

- Встреча проходила с большим напряжением. Мы очень волновались и предполагали, что светила из-за океана, носящие титул первых баскетболистов мира, заставят нас быстро сложить оружие. Однако игра показала обратное. Самым главным недостатком американцев была игра «на себя». Юзелл продемонстрировал виртуозную игру, его дриблинг был изумителен, но при ведении мяча он, как правило, натыкался на кого-либо из нас и терял мяч. Андерсен тоже старался взять инициативу в свои руки. К нему прикрепили Майкова, а Юзелла держал Нурдман. Эту «грозу» мы усмирили, а я, Владимиров и Бурыкин переиграли остальных. Мы применили против американцев своеобразный прессинг, хотя сами того и не подозревали. Так, благодаря настойчивости и коллективной игре, мы победили грозных соперников.

Васильев, доживший до 86 лет, в 1921 году стал чемпионом Петрограда в составе команды Путиловской колонии, а затем долго работал на кафедре физвоспитания Ленинградского текстильного института им. С. М. Кирова. В советское время его стали называть «дедушка русского баскетбола».

Степан Васильевич Васильев родился 11 декабря 1886 года в Санкт-Петербурге.

ЗМС (1946). Один из основоположников отечественного баскетбола.

Капитан команды «лиловых» – победительницы первого в России кубкового турнира (розыгрыша «Серебряного кубка» в 1909 году между командами общества «Маяк») и участницы первого для баскетбола России международного матча – с командой американцев, состоявшей из приехавших в Петербург членов ИМКА (1909). Выступал в командах «Маяк» и Путиловской колонии (первый чемпион Петрограда, 1921). Окончил курсы по нескольким дисциплинам в «Маяке» – «Обществе содействия умственному, нравственному и физическому развитию молодых людей». Одновременно с учебой на курсах преподавал в «Маяке» физвоспитание. В 1908–1915- тренер по баскетболу на детской городской площадке в Александровском саду, в 1915–1930 – преподаватель физвоспитания в Путиловском коммерческом училище, в 1918–1922 — преподаватель физкультуры на городских и железнодорожных курсах, а также на курсах Всеобуча для допризывников и на курсах при Институте физкультуры. В 1931–1957 работал на кафедре физвоспитания Ленинградского текстильного института им. С. М. Кирова. Активно участвовал в деятельности баскетбольных организаций города. Стаж педагогической работы – 50 лет, общественной – 40 лет. Скончался 5 июня 1972 года в Ленинграде.

1921 год. Пропагандисты баскетбола и футбола в Торжке. Степан Васильев в центральной части снимка под № 1. Справа от него, под № 2 знаменитый футболист Михаил Бутусов (забил 150 голов в матчах за сборные РСФСР и СССР). В нижнем ряду в самом центре снимка (с цветами) – Василий Бутусов, капитан сборной России по футболу на Олимпийских играх-1912 в Стокгольме, автор первого гола национальной команды

Постепенно баскетбол начал «расползаться» по Петербургу: в 1910 году стали играть в «Богатыре», в 1913 – в гимназии Мая, в 1914 – в Путиловском коммерческом училище.

До революции баскетбол культивировался исключительно в столице. В других городах, теперь уже РСФСР, про игру стали узнавать с 1920 года, когда вместе с футболом баскетбол ввели в программу Всевобуча (начальной военной подготовки). В баскетбол начинают играть в Москве, Вятке, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Казани, Ташкенте, Фергане. Первые команды на Украине возникают в 1922 году в Чернигове, на следующий год – в Одессе, Полтаве, Киеве, Умани. В Белоруссии первая команда также появилась в 1921 году – спортклуб «Субботник» в Витебске, а уже через год прошел городской чемпионат с участием четырех команд. В 1922 году баскетбол доходит и до Сибири — сначала в него начинают играть в Томске, а через год в Новосибирске.

В феврале 1921 года в Петрограде была организована первая в стране баскетбольная лига: восемь кружков выставили 17 команд. Среди первых мужских команд (в сильнейшей лиге) победила Путиловская колония в составе: Б. Пржевалинский, С. Васильев, С. Дедюль, В. Пименов и А. Лебедев.

В мае 1922 года в Москве был создан «Комитет московской баскетбольной лиги» и организован чемпионат Москвы. Победу и в первой, и во второй группе одержали мужские команды ОЛЛС (Общества любителей лыжного спорта). Отметим, что первыми чемпионами Москвы стали (в скобках игроки второй команды): левый защитник – К. Петров (Покровский), правый защитник – П. Петров (П. Николаев), центр – Л. Брандт (К. Тюльпанов), левый нападающий – И. Иванов (Жибоедов), правый нападающий – А. Гугин (В. Ратов).

1922 год. Мужская команда ОЛЛС. Слева направо: П. Петров, Н. Гугин, И. Иванов, Л. Брандт (двое последних входили в команду Москвы на первом чемпионате СССР 1923 года), К. Петров. Представители команды К. Жибоедов и В. Тюльпанов

Здесь в общем ряду отметим Константина Жибоедова, который становился чемпионом России по боксу 1916 года, а в составе сборной Москвы в 1922 году – чемпионом РСФСР по футболу.

Команда ОППВ по пинг-понгу (настольному теннису) – чемпион Москвы. Слева направо: М. Пухов, К. Жибоедов, Б. Пухов, И. Рагозин, В. Кузнецов, Д. Дубинин. 1927 год. Музей спортивной славы ЦСКА

Константин Жибоедов

ОЛЛС – предшественник ЦСКА. Через год основные игроки этой, ведущей свою историю с 1901 года, секции, плавно перетекли в только что созданную армейскую команду ОППВ (Опытно-показательная площадка Всеобуча) – потом не раз менявшую название: ЦДКА (1928–1951), ЦДСА (1951–1957), ЦСК МО (1957–1960), ЦСКА (с 1960).

27 апреля 1923 года вышел приказ Реввоенсовета СССР, в котором, в частности, говорилось: «В Москве при Центральном управлении военной подготовки трудящихся создана Центральная спортивная организация Красной Армии – «Опытно-показательная площадка Всевобуча (ОППВ)». Все спортсмены ОЛЛС стали членами ОППВ. Начальником ОППВ был назначен бывший председатель ОЛЛС Дмитрий Маркович Ребрик. Клуб обрел нового учредителя, что соответствовало требованиям по реорганизации физкультурной работы в стране. Но и до этого приказа база ОЛЛС уже не один год служила пунктом допризывной подготовки Всевобуча в Сокольническом районе. Начальником этого пункта был все тот же Д.М. Ребрик.

Большой проблемой тогда было отсутствие единых правил игры. Первые советские правила игры в баскетбол («Петроградские правила») были изданы в Петрограде в 1919 году и кардинально отличались от тех, которые были прописаны через три года в Москве, когда энтузиасты баскетбола создали более приближенные к современным правила игры, получившие название «Московские правила».

Впрочем, правила игры были не всем и всегда доступны. Вот как выглядит отчёт о матче 1922-го года между ОЛЛС и футбольной командой Торжка.

«Состав команд как со стороны Москвы, так и со стороны Торжка был случайный; кроме того, в начале игры встретились затруднения чисто технического свойства. Дело в том, что Торжок играет в баскетбол по «петроградским» правилам (запрещается двум игрокам нападать на одного, разрешается мяч прижимать к груди), а Москва в баскетбол применяет свои «московские правила» (разрешение нападения двух игроков на одного, запрещение прижимать мяч к груди). Большое искусство требовало от судившего эту игру В. К. Тюльпанова от ОЛЛС, чтобы примирить эти противоположные правила и сделать игру интересной и живой. Это было достигнуто им в полной степени: играли горячо, живо и интересно, и игра кончилась любопытным результатом 25:25».

Обычно в баскетбол тогда играли на примитивно оборудованных открытых площадках. Поэтому первое зимнее первенство – Петрограда в 1922 году, в котором победила команда Путиловского завода, было первым шагом к развитию баскетбола как круглогодичного вида спорта. С поправкой на то, что спортивные залы тогда были большой редкостью, да и находились почти исключительно в Москве и Петрограде.

Игорь ВЕРХОЗИН (viarus38@gmail.com)

Фото: РИА Новости; bc-spartak.ru; commons.wikimedia.org