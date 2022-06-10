Взросление в спорте – процесс, по ходу которого ребенок сталкивается с насилием. Почему эта система до сих пор существует?

Для спортивных болельщиков путь молодых спортсменов начинается, как правило, с дебюта – на поле, на паркете, на льду. У болельщиков в этот момент минимум ожиданий от неизвестных им юношей и девушек, а у спортсменов – первый большой шанс, который надо использовать по максимуму. Такие дебюты часто получаются яркими, но не всегда приводят к столь же яркой карьере. Даже к первому появлению на публике у молодых спортсменов может быть богатый опыт преодоления, отчаяния и самопознания – короче говоря, опыт взросления. И далеко не всегда этот опыт – положительный.

У ребенка в профессиональном спорте взросление происходит гораздо раньше, чем у других сверстников: в обычной жизни это еще подросток, а в спорте – уже профессионал, к которому относятся как ко взрослому и предъявляют жесткие требования. Такой разрыв между юридическим и спортивным определением возраста усугубляется резким омоложением спортивной элиты.

Даже на уровне спортивных школ к талантливым детям-спортсменам начинают предъявлять высокие требования, как ко взрослым: от них ждут высоких результатов, осмысленности действий, готовности полностью выкладываться на тренировках и выдерживать большие нагрузки. В таких обстоятельствах взгляд тренеров и родителей на ребенка меняется – может показаться, что он больше не нуждается в защите взрослых. Из-за этого насилие в отношении детей может оставаться непризнанным или незамеченным, или считаться оправданным. Но это не так, и даже если дети серьезно занимаются спортом, им все еще сложно справляться со стрессом и высокими нагрузками. Для этого им не хватает опыта, навыков регуляции стресса и умения справляться с эмоциями.

Важно сказать, что для любого спортсмена его тело – главный инструмент, но тело подростка все еще переживает множество изменений, связанных с гормональной перестройкой, визуальным и психологическим восприятием своего тела. В рамках исследования в Великобритании 88% опрошенных спортсменов согласились, что им нравится чувствовать себя в форме из-за занятий спортом. Тем не менее, есть значимые различия в ответах мальчиков и девочек: 26% девушек согласились с утверждением, что из-за периода полового созревания их тело больше не подходит для участия в спорте (по сравнению с 7% юношами); и 18% девушек согласны с тем, что они перестали любить свое тело (по сравнению с 10% юношами). Девушки также чаще, чем юноши, говорили, что они начали негативно воспринимать собственное тело из-за комментариев, сделанных в отношении их тела во время занятий спортом (16% по сравнению с 9%).

Что могут сделать родители, чтобы не навредить, а помочь ребенку?

Родители – это люди, которые приводят ребенка в спорт. И их основная задача – поддерживать его.

Конечно, родители тратят много сил и времени для того, чтобы у ребенка была возможность развиваться в спорте. Лучше не воспринимать это как личную инвестицию и не давить на ребенка – это может привести к потере интереса или зацикленности на результате, и навредить прогрессу. Именно поэтому в большинстве стран Европы в командных видах спорта дети до определенного возраста (9-11 лет) играют без счета, а иногда даже из без ворот.

Старайтесь не вмешиваться в тренировочный процесс и не критиковать ребенка, других детей или тренера публично. Это может испортить отношения внутри команды и сказаться на состоянии ребенка. Скорее всего тренер знает, в каком темпе развиваться каждому игроку. Но если у вас есть вопросы или опасения, лучше обсудить их в личном разговоре.

Значимым вкладом в увлечение ребенка может стать помощь в соблюдении режима вне поля. Если молодые спортсмены уже начали подавать какие-то надежды и готовы выступать на серьезном для себя уровне, стоит подсказать им, как следить за здоровым питанием, распорядком сна и учебой. В конце концов, эту воспитательную работу нужно проводить не только со спортсменами. Голландский футболист Дензел Думфрис, который зажег в сборной на Евро-2020, а потом перешел в «Интер», вспоминал, как родители отучили его есть чипсы и пить колу – и это помогло ему при переходе из юношеского футбола во взрослый. А если вам нужен отрицательный пример родителя в футболе, вспомните отца Джейми Тартта из сериала «Тед Лассо», который обесценивал все достижения сына и публично унижал его – так вести себя нельзя.

Родители также могут быть просто рядом со своими детьми, потому что в профессиональном спорте ребенок действительно проходит через множество испытаний и нуждается в поддержке. В совместном исследовании с фондом «Шалаш» мы анализировали комментарии родителей молодых спортсменов на форуме. В результате мы выяснили, где, по мнению родителей, проходит граница между жестокостью и воспитательными методами у тренеров.

Мнения родителей разделились примерно пополам – одна половина утверждает, что жесткие методы травмируют ребенка, другая – что это единственный способ воспитать дисциплину и трудолюбие. Несмотря на то, что обе группы родителей спорят между собой, они не противоречат друг другу. В большей степени, они все согласны, что профессиональный спорт практически невозможен без определенного насилия. Отличия только в мотивации и целях родителей.

Родители, которые считают приемлемыми психологическое и физическое давление на детей, мотивируют такой подход высокими спортивными результатами и развитием важных для спорта навыков типа дисциплины, упорства и «характера». При этом они практически никогда не говорят про развитие ребенка как личности.

Более «мягкие» родители, наоборот, чаще говорят про последствия крика, физического насилия и оскорблений в контексте будущего ребёнка за пределами спортивной карьеры. Они чаще говорят про физическое и психологическое здоровье ребёнка, а также про удовольствие от процесса и желаниях самого спортсмена. Они также признают важность высоких результатов, но не готовы мириться с методами, которые применяют тренеры для мотивации спортсменов.

В спорах между двумя группами родителей часто присутствует мысль, что профессиональный спорт невозможен без таких методов как крики, оскорбления, оплеухи, удары инвентарём. Это самые популярные «жестокие» методы воспитания, которые упоминают родители. Решением этого конфликта родители видят либо уход из профессионального спорта в любительский, например, ЛФК, либо «заняться воспитанием ребёнка» – рассказать ему, как устроен спорт и что иногда нужно терпеть.

А в теннисе до сих пор обсуждается проблема «теннисных отцов» – почему-то именно они чаще всего берут под жесткую опеку своих детей и начинают контролировать не только тренировочный процесс и финансы, но и личную жизнь. Елене Докич пришлось нанимать телохранителей, чтобы не подпускать к себе отца, а Бернарду Томичу отец однажды прострелил ногу. При этом в недавнем фильме про Ричарда Уильямса, отца Серены и Винус, сестры в голос утверждают, что подобными радикальными методами папа сделал из них чемпионок – и тут уже совершенно непонятно, как относиться к таким заявлениям.

Буллинг – не только школьная проблема. От травли могут страдать даже профессиональные спортсмены

Отношения между спортсменами могут стать препятствием для их развития в любом возрасте. Не стоит думать, что 10-летние дети более обидчивые и уязвимые, чем 17-летние подростки – все мы по-разному выражаем и переживаем эмоции, и справляться с ними удается не всем.

Заметить и остановить буллинг в профессиональном спорте часто бывает очень сложно. Подростки много времени проводят вместе вне опеки родителей в среде с высокой конкуренцией. Без внимательного отношения со стороны тренерского состава, в такой атмосфере может появиться травля. Несмотря на то, что в спортивных школах буллинг встречается реже, чем в обычных, он всё ещё очень распространён – 75% опрошенных сталкивались с эмоциональным насилием, при этом в большинстве случаев (81%) агрессорами были ровесники.

Исследование Йоркширского университета показало, что даже в английской Премьер-лиге профессиональные футболисты с полноценными контрактами могут подвергаться насмешкам одноклубников из-за того, что носят одежду не тех брендов. В частности, в одном клубе было принято покупать трусы только от Calvin Klein, а в другом «неправильную одежду» могли залить водой или даже сжечь.

То же самое касается машин, часов, музыки и даже девушек, с которыми встречаются молодые игроки. Каждый выбор оценивается коллективом – и если он не отвечает заданным стандартам, футболист может оказаться изгоем внутри команды, с которой он должен добиваться общих целей. Обычно эту ситуацию стараются предотвратить более опытные игроки, но если лидером конкретной раздевалки будет человек, которому нравится доминировать за счет унижения и буллинга остальных, то решать проблему придется кому-то еще.

Выявить и остановить буллинг в детском коллективе важно еще и потому, что он может преследовать спортсменов всю карьеру – даже когда они повзрослеют. Когда легендарный баскетболист Мэджик Джонсон объявил о своем ВИЧ-положительном статусе, игроки отказывались выходить с ним на площадку, а Дэвиду Стерну, комиссионеру НБА, стоило немалых трудов добиться для Мэджика права выступать на «Матче всех звезд» и в составе национальной сборной.

На Джонсона посыпался град обвинений: его упрекали во всех смертных грехах, потому что ВИЧ на тот момент считался болезнью «исключительно геев и наркоманов». Сильно позже, когда у Мэджика так и не проявилось никаких симптомов заболевания, в эфире одной радиостанции вообще заявили, что он симулирует болезнь. Должно было пройти время, чтобы все поняли, насколько необоснованными и глупыми были предрассудки в отношении одного из ярчайших игроков в истории баскетбола.

В отношениях с клубами и федерациями спортсмены тоже не защищены. От некоторых историй до сих пор мороз по коже

В июне 2017 года врач олимпийской сборной США по гимнастике Ларри Нассар предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении шести гимнасток, когда им было от 13 до 15 лет. Девушки заявляли, что во время лечения врач приставал к ним, иногда его не останавливало даже присутствие родителей в кабинете. Его также осудили за хранение детской порнографии. Кроме того, выяснилось, что Нассара прикрывали в федерации: побоявшись скандала, организация пошла на подкуп. Чиновники заставили одну из жертв подписать соглашение о сохранении конфиденциальности информации о том, что она подвергалась сексуальным домогательствам.

Против Нассара свидетельствовали самые известные гимнастки Америки – олимпийские чемпионки Маккайла Мароуни, Александра Райсман и главная мировая звезда Симона Байлс. «Я тоже подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Ларри, – призналась она. – Мне очень тяжело готовиться к Токио-2020 в том зале, где я подвергалась домогательствам». На играх в Японии Байлс неожиданно снялась с соревнований из-за травмы, а потом призналась, что ее проблемы – в основном психологического характера и связаны как раз с делом о домогательствах.

А в 2016 году The Guardian опубликовала шокирующее признание Энди Вудворда, бывшего защитника «Крю Александра», «Бери» и «Шеффилд Юнайтед». 43-летний Вудворд рассказал, что в 11 лет он подвергался сексуальному насилию со стороны детского тренера Барри Беннелла, в 80-е и 90-е работавшем скаутом и тренером в академии клуба «Крю Александра». У Беннелла три судимости – все по обвинению в педофилии.

Беннелл обладал репутацией одного из лучших детских тренеров Англии, и мальчики, доверявшие ему и готовые на все ради мечты стать футболистом, охотно проводили с ним время. После изнасилований Беннелл приступал к шантажу и запугиванию, психологическим манипуляциям. Он обещал вышвырнуть игроков из команды, если те проболтаются или будут сопротивляться.

За признаниями Вудворда последовали другие – и Беннелла осудили в четвертый раз, упрятав за решетку на 34 года. Однако остались вопросы к тем, кто не замечал или покрывал тренера-педофила – и, возможно, продолжает делать это сейчас. После суда над Беннеллом в полицию поступил звонок от неназванного бывшего игрока «Ньюкасла», утверждающего, что в юности до него домогался тренер юниоров, а всего организованные линии доверия приняли больше 50 звонков.

Для профессиональных спортсменов тренер часто становится более значимым взрослым, чем мама или папа, причём часто такую роль ему отводят именно родители. По результатам опроса, 96% опрошенных детей (от 6 до 12 лет) считают, что их тренер был более влиятельным, чем их родители или учителя. Участники исследования замечали, что слова и поведение тренера часто способствовали повышению самооценки и навыков коммуникации, но при этом часто тренер становился источником эмоционального стресса и даже насилия.

Помимо физического насилия, со стороны более взрослых и стоящих выше в спортивной иерархии людей есть и психологическое насилие. Представители федераций и клубов начинают обрабатывать молодых спортсменов с самого раннего возраста – этот процесс называют «грумингом», как и знаки сексуального внимания к несовершеннолетним.

Например, футбольные агенты подписываются на молодых игроков в соцсетях, чтобы не контактировать с ними через официальные каналы, присылают приглашения на частные вечеринки и помогают покупать брендовую одежду. А иногда, напротив, воздействуют на игрока через родителей, для которых контракт сына – единственный способ вырваться из бедности. Это приводит к постоянному психологическому давлению на футболиста, который начинает чувствовать, что обязан работать именно с этим агентом.

Премьер-лига и другие европейские топ-чемпионаты уже давно ведут борьбу с незаконной агентской деятельностью по несовершеннолетним игрокам. Но в отличие от уголовно наказуемой педофилии, где к делу подключается полиция, расследовать случаи психологического и экономического давления куда сложнее. Очевидный путь сейчас только один – как можно больше говорить и писать об этом, рассчитывая снизить случаи насилия с помощью лучшей осведомленности о проблеме.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Allsport, Anna Moneymaker, Harry How, Alex Broadway