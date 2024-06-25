🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

Кто писал этот сценарий?!

«Флорида» взяла Кубок Стэнли – впервые в истории! В седьмом матче финала «Пантерс» обыграли «Эдмонтон» (2:1). Команда Сергея Бобровского, Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова вернулась в серию – собралась после трех поражений подряд и не допустила камбэка «Эдмонтона» с 0-3. Как это было?

Первый период: финалисты обменялись голами на старте – и замолчали

Вопреки опасениям Бобровский и Аарон Экблад вышли на лед – они пропустили тренировку между шестым и седьмым матчами. Однако одну перестановку «Пантерс» все же сделали: Картер Верхэге заменил Владимира Тарасенко во второй спецбригаде большинства. И это сработало.

Вскоре после стартового вбрасывания «Эдмонтон» остался вчетвером, уверенно отоборонялся, но в те секунды, пока Уоррен Фогеле катил со скамьи штрафников, Верхэге забил. Нападающий элегантно подставил клюшку под наброс – на пятаке он был совершенно один.

«Ойлерс» подготовили ответ за две минуты. Маттиас Янмарк вылетел на свидание с Бобровским и воспользовался его главной уязвимостью – бросил над блином. Хладнокровно, красиво, расчетливо.

Разгорячившись вначале, соперники быстро сбили градус. Борьба на площадке стала скорее тактической, чем атлетической – и следующего взрыва в игре пришлось ждать до последней минуты периода: «Флорида» устроила затяжную позиционную атаку – окончательно ее остановила лишь сирена на перерыв.

По итогам периода «Пантерс» выиграли владение шайбой в чужой зоне (почти шесть минут против двух) и наглухо закрыли Коннора Макдэвида – ни одного броска, ни одного достойного паса за 8 минут на площадке. Но какой в этом толк, если счет равный?

Второй период: «Флорида» забила золотой гол

На старте второго периода Макдэвид все же напомнил о себе – в первой же смене вышел из-под настойчивого давления и даже бросил, пусть и из неудобной позиции, а затем «Эдмонтон» получил большинство. Полторы минуты Коннор и компания играли впятером против четверых соперников, у одного из которых еще и клюшка сломалась. Несмотря на это, попытки обострить были робкими, так что счет остался прежним.

По сравнению с первым периодом «Ойлерс» больше владели шайбой, но по-прежнему мало бросали, а один из редких опасных моментов закончился голом… в их же ворота.

Дмитрий Куликов, не жалея живота своего, зачистил пятак, а дальше раскрутилась результативная атака. Сэм Райнхарт спокойно вкатился за синюю линию, увидел плотный трафик перед вратарем Стюартом Скиннером и, ничего не придумывая, отпустил шайбу в полет – 2:1.

Первое звено «Эдмонтона» едва не отыгралось по горячим следам – Макдэвид нашел Леона Драйзайтля в правом круге вбрасывания, но немец не попал в створ. Для второй по рангу звезды «Ойлерс» финал сложился неудачно – три ассиста при отсутствии голов.

Забросив, «Флорида» еще меньше стремилась заиграть первым номером – не стал раскрываться и «Эдмонтон». Атаки из засады устраивали обе стороны.

Третий период: «Флорида» поставила автобус и дотерпела до победы

«Эдмонтон» вернулся с перерыва в таком настроении, будто впереди еще целый сезон. «Ойлерс» не делали ничего принципиально нового, чтобы переломить ситуацию, а Эван Бушар еще и удалился – заехал клюшкой по лицу Ээту Луостаринену. Когда Сэм Беннетт оказался в одиночестве перед воротами и нанес бросок в упор, у кого-то из канадцев могло остановиться сердце, но Скиннер выручил и сохранил минимальную разницу в счете. После пятой минуты поводов вспомнить о Стюарте уже не было. «Флорида» окончательно откатилась, по возможности раскладывая игру на короткие отрезки. «Пантерс» не брезговали даже пробросами. Макдэвид и Драйзайтль почти не уходили на скамейку и за семь минут до сирены почти добрались до цели – устроили толчею на пятаке и едва-едва не пропихнули шайбу за ленточку.

За три минуты до конца случился почти аналогичный наскок: Бобровский был уже в горизонтальном положении, когда полевые «Эдмонтона» бросали и добивали – все шайбы выловили на себя партнеры вратаря. Это была последняя попытка «Ойлерс» – их мечта о Кубке Стэнли осталась нереализованной. А «Флорида» ликует!

Кубок Стэнли

Финал

Счет в серии: 4-3

Фото: East News /JOEL AUERBACH/Getty AFP/East News