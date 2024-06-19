🔥 «Эдмонтон» заходит на камбэк! Забрал у «Флориды» лучшую игру финала

Было 0-3 – стало 2-3 в серии.

«Эдмонтон» одержал вторую подряд победу в финале НХЛ – после домашнего успеха одолел «Флориду» еще и в гостях (5:3). Сюжет в серии за Кубок Стэнли закрутился невероятно: соперников разделяет всего один выигранный матч (3-2 в пользу «Пантерс»).

«Флорида» начала пятую игру активнее, резче, мощнее – давила силой и скоростью в своих лучших традициях и, казалось, вела дело к голу. Так и вышло – только шайба влетела в противоположные ворота.

«Пантерс» получили большинство – и провалились: защитники устроили легкомысленный перепас на синей линии, чем воспользовался Коннор Браун – нападающий сработал на перехвате и хладнокровно переиграл Сергея Бобровского.

Не сложилось большинство и у «Эдмонтона»: при розыгрыше шайба сошла с крюка Коннора Макдэвида, а затем Райан Нюджент-Хопкинс нарушил правила в единоборстве.

Когда составы окончательно уравнялись, хоккей деградировал до соревнований по челночному бегу: статистика бросков замерла, а из достижений остались робкие входы в зону. Небольшое оживление случилось на 15-секундном отрезке, когда соперники провели 4 силовых приема. Но тут же наступила рекламная пауза, а после нее – снова штиль.

Первым проснулся «Эдмонтон» – в самой концовке периода звено Макдэвида спрограммировало затяжную комбинационную атаку и под звук сирены добилось большинства.

«Ойлерс» крутили, вертели, Макдэвид сделал пару оригинальных передач в слот – а сработал неуклюжий дедовский метод: Эван Бушар щелкнул от синей линии, и рикошетом от Зака Хаймана шайба зашла в сетку. И да, все случилось за две (!) секунды до выхода пятого полевого у «Пантерс».

Хайман повторил рекорд XXI века по голам за один плей-офф – у него те же 15 шайб, что и у Александра Овечкина в сезоне-2017/18. Бушар стал четвертым защитником в истории НХЛ с 30 или более очками в одном розыгрыше Кубка Стэнли – 6+24.

Теневые герои «Эдмонтона» недолго нежились в лучах славы – через три минуты Макдэвид напомнил, кто здесь главный актер. Его хитрый бросок-прострел застал Бобровского в угловатой беспомощной позе – 3:0!

Не прошло и круга смена, как Мэттью Ткачак отыграл одну шайбу – в этот вечер «Флорида» не была согласна на воскресные 1:8. Ткачак – лучший полевой игрок «Пантерс» в прошлом плей-офф – забил впервые за две серии: его предыдущий гол огорчил «Рейнджерс» еще в стартовом матче финала Востока.

Но классный бросок Мэттью в девятку ворот «Эдмонтона» прошел почти незамеченным – и вновь из-за Макдэвида. Форвард будто невидимый ускользнул от всех соперников и отдал выдающийся пас на замыкание Кори Перри. 39-летний ветеран забил, потерял клюшку, сжал кулаки и посмотрел на Коннора одичавшими глазами – порой в магию Макдэвида не верят даже партнеры.

Через несколько секунд камера выхватила уже другого Перри – застывшего от непонимания: в ответной атаке «Пантерс» посеяли давку на пятаке и запихнули шайбу за ленточку – 4:2. Это Эван Родригес забросил в четвертый раз за финал.

Гол добавил «Флориде» эмоций – вторую половину периода команда Пола Мориса провела напористо, но ее игровое преимущество конвертировалось не сразу. Лишь после перерыва Ткачак нашел Оливера Экмана-Ларссона во взрывной позиции – 4:3. На волне успеха «Пантерс» увеличили бросковую активность, однако «Эдмонтон» сыграл безукоризненно и дотерпел до победы, оформив гол в пустые ворота.

2-3 – «Ойлерс» до минимума сократили отставание в серии, теперь она опять переезжает в Канаду. И, похоже, одной интригой в финале стало меньше. Макдэвид во втором матче подряд набрал 4 очка (такого не удавалось никому и никогда), а всего за этот плей-офф у него 42 (8+34) балла – величайший рекорд НХЛ (47 очков Гретцки) тает. Звание лучшего игрока достанется Коннору независимо от исхода серии – разве у кого-то еще остались сомнения?

Кубок Стэнли

Финал

Счет в серии: 3-2

Фото: AP Photo /Rebecca Blackwell