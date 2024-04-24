Триумф «Металлурга» – это полезно для всех. И для «Локомотива» тоже

В нашей лиге нет команды, которая бы лучше соответствовала названию. Все последние годы «Локомотив», главный адепт рельсового хоккея в России, идет строго по заданному курсу. Пункт назначения – вершина КХЛ, но вместо нее молчаливая бездушная машина раз за разом врезается в стену: 21 год без титулов, только четыре финала конференции за 15 лет.

Год за годом железный состав бессердечно несется по стране. У попутчиков перестраиваются планы, в трясущемся купе они пишут письма от имени встречающих ветеранов, узнают об увольнении между станциями, ссорятся и мирятся, мечтают о великом – словом, живут.

И только «Локомотив» работает: едет вперед – сквозь ветра и метели, не оборачиваясь назад, что бы ни случилось. В ином занятии это качество принесло бы много пользы. Но в хоккее такой путь, оказывается, ведет в никуда.

«Локомотив» почти не изменился за 15 лет между первым и последним финалом КХЛ. Кратковременное исключение – начало десятых, когда команда заискрила (в сезоне-2010/11 даже заняла второе место в лиге по числу забитых голов).

С падением того самолета ушли не только замечательные люди, но и что-то нематериальное, метафизическое. После трагедии «Локо» стал бесцветным и скучным и, заведенный, ездит по кругу: тренеры Воробьев-старший, Кинг, Кудашов, Квартальнов, Скабелка, Никитин – все они забирали процесс в обмен на результат, свободу в обмен на стабильность. В итоге остались ни с чем.

Меняя тренеров, но не меняя подход, «Локомотивом» управляет самый долгоиграющий дуэт в российском хоккее. Президент клуба Юрий Яковлев занял должность в 1990-м, генменеджер Юрий Лукин – в 1998-м.

Юрий Яковлев (слева) и Юрий Лукин

Это они выкладывали контракт на $1,4 млн в год Егору Аверину – игроку, который не провел ни одного матча на ЧМ и не был интересен топ-клубам. Это они принципиально отказались от любых переговоров с ограниченно свободными агентами. Они избегают почти любых легионеров – сейчас в составе только один иностранец, в предыдущем сезоне не было ни одного.

Два года назад Лукин открыто признал, что не справляется с селекцией: «Ситуация складывается так, что по разным причинам не удается взять нужных людей. Поэтому что-то хочется обновить, но не всегда получается».

Это выступление Лукина (пресс-конференция по итогам сезона-2021/22) еще нужно было выдержать. Монотонный монолог с недовольным лицом – типичное поведение ярославских боссов на публике.

Пока лига идет вперед (совершенствует календарь, сокращает заявку, работает с болельщиками, вкладывается в видео и соцсети, следит за потолком зарплат), а клубы-конкуренты делают из хоккея развлечение, никогда и ничем невозмутимый Игорь Никитин говорит, что «хоккей – это не шоу-бизнес».

Уровень мрачности Никитина – показатель, который не зависит от результата. Не отличая поражения от побед, он скрывает любые эмоции, а самые необычные слова, которые он роняет в эфире, – матерные.

Никитин сделал из хоккея работу. На протяжении двух сезонов он часто говорил о психологии игроков «Локомотива» – мол, они не слишком верят в себя. Но, может, что-то не так с психологией (и методологией) Никитина?

Четыре финала – серьезное достижение. Но три поражения в них – не повод ли пересмотреть взгляд на хоккей? Хотя бы выглянуть за рамки архаичной оборонительной системы. Добавить в команду эмоций, а не индустриальных упражнений. Отойти от чек-листа машиниста и рискнуть, принять нестандартное решение в критической ситуации.

«Локомотив» впервые за 15 лет дошел до финала, и есть ощущение, что руководство продаст спонсорам этот результат как феноменальный успех. Хотя на самом деле поражение в главной серии сезона больнее и поучительнее, чем очередной вылет от ЦСКА в первом раунде. Ярославцев остановили тогда, когда их победа выглядела неизбежной – и сделала это команда, которой год назад в нынешнем виде просто не существовало.

«Металлург» в среднем моложе «Локомотива», но преподал ему ценный урок. О том, что хоккей – это игра; что на победу невозможно наработать – победу нужно вытащить, отобрать, завоевать.

«Локо» проиграл не только «Магнитке» – он проиграл жизни, которая в ней кипела, энергии, идее, страсти. Ремесленники проиграли художникам. И это справедливо: пусть побеждают те, кто, дотрагиваясь до шайбы, видят возможности, а не угрозы.

Теперь-то «Локомотив» должен понять.

Фото: vk.com/hcmetallurg ; hclokomotiv.ru ; РИА Новости /Сергей Бобылев, Григорий Сысоев