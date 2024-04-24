Триумф «Металлурга» – это полезно для всех. И для «Локомотива» тоже
В нашей лиге нет команды, которая бы лучше соответствовала названию. Все последние годы «Локомотив», главный адепт рельсового хоккея в России, идет строго по заданному курсу. Пункт назначения – вершина КХЛ, но вместо нее молчаливая бездушная машина раз за разом врезается в стену: 21 год без титулов, только четыре финала конференции за 15 лет.
Год за годом железный состав бессердечно несется по стране. У попутчиков перестраиваются планы, в трясущемся купе они пишут письма от имени встречающих ветеранов, узнают об увольнении между станциями, ссорятся и мирятся, мечтают о великом – словом, живут.
И только «Локомотив» работает: едет вперед – сквозь ветра и метели, не оборачиваясь назад, что бы ни случилось. В ином занятии это качество принесло бы много пользы. Но в хоккее такой путь, оказывается, ведет в никуда.
«Локомотив» почти не изменился за 15 лет между первым и последним финалом КХЛ. Кратковременное исключение – начало десятых, когда команда заискрила (в сезоне-2010/11 даже заняла второе место в лиге по числу забитых голов).
С падением того самолета ушли не только замечательные люди, но и что-то нематериальное, метафизическое. После трагедии «Локо» стал бесцветным и скучным и, заведенный, ездит по кругу: тренеры Воробьев-старший, Кинг, Кудашов, Квартальнов, Скабелка, Никитин – все они забирали процесс в обмен на результат, свободу в обмен на стабильность. В итоге остались ни с чем.
Меняя тренеров, но не меняя подход, «Локомотивом» управляет самый долгоиграющий дуэт в российском хоккее. Президент клуба Юрий Яковлев занял должность в 1990-м, генменеджер Юрий Лукин – в 1998-м.
Юрий Яковлев (слева) и Юрий Лукин
Это они выкладывали контракт на $1,4 млн в год Егору Аверину – игроку, который не провел ни одного матча на ЧМ и не был интересен топ-клубам. Это они принципиально отказались от любых переговоров с ограниченно свободными агентами. Они избегают почти любых легионеров – сейчас в составе только один иностранец, в предыдущем сезоне не было ни одного.
Два года назад Лукин открыто признал, что не справляется с селекцией: «Ситуация складывается так, что по разным причинам не удается взять нужных людей. Поэтому что-то хочется обновить, но не всегда получается».
Это выступление Лукина (пресс-конференция по итогам сезона-2021/22) еще нужно было выдержать. Монотонный монолог с недовольным лицом – типичное поведение ярославских боссов на публике.
Пока лига идет вперед (совершенствует календарь, сокращает заявку, работает с болельщиками, вкладывается в видео и соцсети, следит за потолком зарплат), а клубы-конкуренты делают из хоккея развлечение, никогда и ничем невозмутимый Игорь Никитин говорит, что «хоккей – это не шоу-бизнес».
Уровень мрачности Никитина – показатель, который не зависит от результата. Не отличая поражения от побед, он скрывает любые эмоции, а самые необычные слова, которые он роняет в эфире, – матерные.
Никитин сделал из хоккея работу. На протяжении двух сезонов он часто говорил о психологии игроков «Локомотива» – мол, они не слишком верят в себя. Но, может, что-то не так с психологией (и методологией) Никитина?
Четыре финала – серьезное достижение. Но три поражения в них – не повод ли пересмотреть взгляд на хоккей? Хотя бы выглянуть за рамки архаичной оборонительной системы. Добавить в команду эмоций, а не индустриальных упражнений. Отойти от чек-листа машиниста и рискнуть, принять нестандартное решение в критической ситуации.
«Локомотив» впервые за 15 лет дошел до финала, и есть ощущение, что руководство продаст спонсорам этот результат как феноменальный успех. Хотя на самом деле поражение в главной серии сезона больнее и поучительнее, чем очередной вылет от ЦСКА в первом раунде. Ярославцев остановили тогда, когда их победа выглядела неизбежной – и сделала это команда, которой год назад в нынешнем виде просто не существовало.
«Металлург» в среднем моложе «Локомотива», но преподал ему ценный урок. О том, что хоккей – это игра; что на победу невозможно наработать – победу нужно вытащить, отобрать, завоевать.
«Локо» проиграл не только «Магнитке» – он проиграл жизни, которая в ней кипела, энергии, идее, страсти. Ремесленники проиграли художникам. И это справедливо: пусть побеждают те, кто, дотрагиваясь до шайбы, видят возможности, а не угрозы.
Теперь-то «Локомотив» должен понять.
Фото: vk.com/hcmetallurg; hclokomotiv.ru; РИА Новости/Сергей Бобылев, Григорий Сысоев
Аж до слёз видеть ребят после финального свистка!
Локо спасибо за финал.
Честно, не думал, что так будет, но видимо надо или пересмотреть свой взгляд на хоккей, а не всё систематизировать вместе с Юшкевичем напару, или уходить, а также перестать собирать Андроновых и прочих Шалуновых, которые при огромной зарплате не делают результата.
Видимо Ярославлю нужен человек, который расслабит вожжи и даст продышаться от системы. Разин - наглядный пример, что можно не быть роботом и при этом давать результат.
Искренне жаль болельщиков Ярославля, придётся ждать ещё, а счастье было так близко.