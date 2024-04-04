👊 НХЛ вернула 80-е – массовая драка (да, 5x5) на второй секунде игры

Побоище в Нью-Йорке.

«Рейнджерс» победили «Нью-Джерси Девилз» (4:3), но самое зрелищное событие матча состоялось задолго до его окончания. На второй секунде игры команды устроили массовую драку в формате 5 на 5.

162 минуты штрафа – «Рейнджерс» и «Девилз» сыграли самый грубый матч за 10 лет

Побоище соответствовало хоккейному этикету: игроки разбились на пары и не врывались в посторонние разборки. У потасовки есть короткий исторический контекст. За последние полтора месяца нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе травмировал двух игроков «Девилз»: 23 февраля нанес повреждение Натану Бастиану, а 14 марта довел до сотрясения мозга Йонаса Зигенталера. Операцию возмездия провел 30-летний Кертис Макдермид. На стартовом вбрасывании защитник занял место на границах центрального круга – чтобы быть в шаге от Ремпе. Их драка продолжалась 72 секунды. Вначале Ремпе едва не упал, но в последний момент удержался на ногах. Макдермид продолжил работать первым номером, однако не добил до нокдауна. Судьи развели дуэлянтов по разные стороны, не дождавшись развязки.

21-летний Ремпе – бойцовское открытие сезона. Он набрал 69 минут штрафа за 14 матчей. В трех из них Мэтт сражался с «Нью-Джерси», и все три он не доиграл из-за наложенных матч-штрафов. В результате последней бойни вместе с Ремпе до конца матча удалили еще семь игроков: Джейкоб Труба, К’Андре Миллер, Баркли Гудроу ушли в раздевалку «Рейнджерс»; Макдермид, Джон Марино, Кевин Баль и Крис Тирни были вынуждены снять джерси «Девилз». Еще одна стычка произошла 4,5 минуты спустя: Доусон Мерсер схлестнулся с Уиллом Кайлле. Форвард «Девилз» Мерсер посчитал, что за мгновение до этого против его партнера сыграли не по правилам. В итоге соперники провели самый грубый период за последние 10 лет – собрали 162 минуты штрафа. Санкции могли и расширить, но на робкий вызов вратаря Игоря Шестеркина никто не ответил.

Необычный перфоманс игроков поддержали и тренеры. Трэвис Грин и Питер Лавиолетт сблизились и поделились друг с другом несколькими риторическими приемами. Беседа проходила на повышенных тонах. Потом тренерам пришлось выкручиваться: обе команды играли в две пары защитников и десять нападающих на протяжении 59 минут 58 секунд. «Рейнджерс» адаптировались лучше – еще в первом периоде забили два безответных гола.

Панарин не дрался и набрал два очка – теперь он первый после Ягра

После перерыва все изменилось: за 9 минут «Девилз» забросили три шайбы и вырвались вперед. Но в третьем отрезке хладнокровие вернулось к «Рейнджерс». На 45-й минуте Какко сравнял счет, а на 55-й Крайдер установил его окончательную версию – 4:3. Один из главных героев игры – Артемий Панарин, у него гол и передача. Шайба, заброшенная в первом периоде, стала для Артемия 45-й в сезоне – это пятый результат клуба за последние 30 лет.

Кроме того, Панарин вышел на четвертое место в истории НХЛ среди незадрафтованных снайперов. Больше него за один сезон забивали только Тим Керр (48), Джо Маллен (51) и – барабанная дробь – Уэйн Гретцки (54). Передача на победный гол Крайдеру вывела Панарина на единоличное второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за одну регулярку. В активе российского форварда 110 (45+65) баллов, он обогнал Жана Рателля (109 очков в сезоне-1971/72). Впереди только Яромир Ягр (123, 2005/06). Если Артемий хочет побить рекорд франшизы, то стоит ускориться – осталось 6 матчей. «Рейнджерс» сохранили лидерство в сводной таблице лиги. У команды Лавиолетта 106 очков, на три больше, чем у «Бостона» и «Далласа». А вот «Девилз», скорее всего, не попадут даже в плей-офф: -6 баллов по отношению к зоне уайлд-кард.

Фото: East News /AP Photo/Mary Altaffer