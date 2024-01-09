Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?

Поговорили с инициатором.

Новый уровень возмущения СКА: после домашнего поражения от «Металлурга» (1:2 в овертайме со скандальным голом ) появилось открытое письмо от имени ветеранов клуба, адресованное президенту России Владимиру Путину, а также главам ФХР и КХЛ – Владиславу Третьяку и Алексею Морозову.

Там говорится, что в этом сезоне «уровень судейства опустился невероятно низко, как сейчас модно говорить – «ниже плинтуса». Бывшие хоккеисты считают, что судьи работают бессистемно и принимают разные решения в одинаковых ситуациях, а также «постоянно пропускают очевидные нарушения, которые решают судьбы матчей» .

По мнению авторов письма, некачественное судейство вредит в первую очередь атакующим командам, а несправедливость приводит к тому, что молодые звезды «будут вынуждены выбирать другие чемпионаты».

Ветераны жалуются, что руководители судейства в КХЛ препятствуют общественной дискуссии – штрафуют несогласных игроков и тренеров и игнорируют критику прессы.

Письмо завершается призывом к адресатам – «вмешаться и спасти наш хоккей от грядущей катастрофы» .

Что так возмутило ветеранов СКА?

«Металлург» забил за 20 секунд до конца овертайма: Игорь Гераськин, только-только перешедший из «Авангарда» в результате тройного обмена, забросил победную шайбу сразу после того, как столкнулся с защитником СКА Артемом Сергеевым.

Форвард «Магнитки» в тот момент еще не владел шайбой и вообще катился в противоположную от ворот сторону, но затем резко развернулся и оказался один в центре чужой зоны, потому что его защитник еще только поднимался.

Гераськин реализовал момент и принес «Металлургу» победу.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг косвенно дал понять, что не согласен с судьями, которые не удалили Гераськина и засчитали гол.

«Жизнь расставит все по своим местам. Мы за честный хоккей. Только честный труд, – сказал Ротенберг на пресс-конференции. – Для этого есть правила игры в хоккей. Если бы играли во дворе... Даже там есть правила, когда несправедливость всегда наказывается. Есть правила, мы их соблюдаем».

«Когда отключается отопление, многие тоже обращаются к президенту». Как и почему писали это письмо?

Более остро и откровенно отреагировали семь бывших игроков СКА: Сергей Черкас, Игорь Щурков, Василий Каменев, Борис Боков, Александр Юдин, Николай Манеев и Александр Михайлов. Их имена в таком порядке стоят под текстом открытого письма, опубликованного в петербургском издании «Спорт день за днем».

Sports.ru связался с Сергеем Черкасом, первым из списка подписантов.

В восьмидесятые вратарь сыграл за петербургский клуб 300 матчей и в том числе был основным в сезоне-1986/87, когда СКА второй раз в истории взял бронзу чемпионата СССР. Следующие 20 лет он работал тренером в системе СКА, помогал голкиперам сборной России перед ЧМ-2011 и во время серебряного МЧМ-2012, когда в молодежке был Андрей Василевский. Кроме того, Черкас с 2011-го десять лет руководит «Динамо СПб», которое в 2016-м создало команду ВХЛ и пыталось конкурировать со СКА за внимание в Петербурге.

«Это не только моя инициатива, она шла ото всех ветеранов, – рассказывает Черкас об открытом письме. – После матча мы очень долго созванивались и обсуждали эти вопросы – о том, сколько можно терпеть некачественное судейство. Здесь дело не в поражении СКА, проблема давно назрела. Просто этот эпизод стал последней каплей, чтобы общественность обратила внимание на резкое снижение уровня судейства в лиге.

Жалобы на судейство шли не только от СКА – очень многие команды и специалисты жаловались тоже. Но таким образом никто не пытался эту проблему поднять. Чтобы наша лига развивалась, становилась сильнее, в первую очередь нужно качественное судейство. Ведь некачественное ведет не только к потере очков, но и к травматизму игроков. И вообще, очень сложно объяснять, когда зрители на трибунах говорят: «Как так, почему так?»

Я понимаю, что многие не любят СКА, многие не любят и другие команды. Но дело не в любви, а в проблеме. В том, что лига должна адекватно реагировать на такие эпизоды. Судейский корпус должен оценить действия арбитров. Извините, но на поле было всего шесть [полевых] игроков и четверо судей. И эти четверо судей не заметили нарушение. Это неправильно .

Начинаются версии: Сергеев зацепился за некую невидимую клюшку. Послушайте, видно же, что Гераськин уходит на вираж и оставляет ногу, тем самым блокируя действия Сергеева. Грубо говоря, это подножка. Опять же – дело не в поражении, просто накипело.

– Почему вы решили писать сразу Путину?

– Уже неоднократно многие обращались в лигу с тем, чтобы рассмотрели эпизоды и улучшили судейство, но реакции никакой.

Когда у нас в каком-нибудь регионе отопление отключается, легче всего обратиться в муниципальные органы. Однако многие обращаются к президенту – к сожалению, это такой же случай . Может быть, он сможет повлиять на эту ситуацию.

Имею в виду, что он просто попросит КХЛ принять адекватные меры. Чтобы судейство было качественным, справедливым и объективным.

– То есть вы всерьез рассчитываете на то, что он отреагирует?

– Нет, всерьез я не рассчитываю. Это письмо сделано для того, чтобы довести до общественности проблему, которая существует в КХЛ.

– Письмо подписано Советом ветеранов СКА. Такая организация действительно существует?

– Да, такая организация есть, в нее входят ветераны СКА. К сожалению, не все смогли высказатьс]. Например, [капитан бронзовой команды-1971] Павел Николаевич Козлов тяжело болен. Еще ряд ветеранов были недоступны. [Бронзовый призер чемпионата СССР-1987] Юрий Викторович Галик только сегодня мне позвонил и высказался в поддержку – он, к сожалению, сейчас в больнице.

Организация ветеранов принимает участие во встречах в детских спортивных школах с различным возрастами СКА, проводит семинары: рассказывает, какой хоккей был раньше и какой сейчас. Совет ветеранов – это пропаганда хоккея, привлечение молодых ребят к занятиям спортом. А если кто-то попал в больницу, совет ветеранов выходит с ходатайством на руководство СКА, чтобы помогли с лечением, операциями или другим необходимым.

– Судя по комментариям, ваше письмо вызвало негативную реакцию. Вас это обижает?

– Мы к этому готовы, но мы не ориентируемся на эти комментарии. Просто хотим, чтобы КХЛ отреагировала на это письмо и довела до всех любителей хоккея те меры, которые они предпримут ради более качественного судейства.

А комментарии… Если судить по ним, вряд ли мы чего-то добьемся. Самое главное – озвучить проблему. Кому-то она нравится, кому-то – нет. Мы, слава богу, живем в свободной стране, есть возможность что-то озвучить. Может быть, наши пожелания повлияют на улучшения в судействе. Не повлияют – значит другие будут высказываться. Этот вопрос все равно встанет.

Был момент, когда уровень судейства был достаточно высоким. Сейчас он, к сожалению, катится-катится – и не первый год. Если сейчас не обратить на это внимание, боюсь, мы вернемся в 90-е, когда судили вообще непонятно как .

– Но ведь ни у вас, ни у Совета нет ощущения, что арбитры целенаправленно засуживают именно СКА?

– Нет, идет борьба. СКА – молодая команда, она строится. Абсолютно нет у нас мнения, что это целенаправленный наезд на СКА. Есть проблема, мы ее озвучили. Никакой неприязни к СКА нет.

Кто еще подписал письмо? Это действительно легенды СКА – просто других в советское время у клуба почти не было

Авторы обращения называют себя «ветеранами ленинградского и петербургского хоккея, которые ковали славу нашего спорта в советское время, поддерживали его имидж в сложные 90-е и заложили фундамент под успехи, которых наши клубы и сборная добиваются по сей день».

Далеко не все имена известны широкому кругу, самый узнаваемый наверняка – Александр Юдин , один из главных тафгаев российского хоккея. У него за 13 лет профессиональной карьеры 1121 минута штрафа и 114 очков. За СКА он провел четыре сезона в конце 90-х и начале 2000-х. Он самый молодой из списка.

Остальные – ветераны советской эпохи. В то время СКА был середняком и донором для ЦСКА наравне с другими армейскими клубами по стране, успехом для команды была борьба за медали. Их выигрывали всего дважды: в 1971-м и 1987-м. Поэтому и легенды клуба – как раз соавторы тех относительных успехов.

Игорь Щурков – ключевой игрок в 71-м и второй тренер в 87-м. Ему через полтора месяца исполнится 83 года.

Василий Каменев играл в 1987-м, а после карьеры работал в системе петербургского хоккея, время от времени бывал экспертом на местном телевидении.

Александр Михайлов – тоже бронзовый призер-87, воспитанник местного хоккея и многолетний сотрудник клуба.

Борис Боков не брал медалей, потому что играл за СКА между бронзовыми сезонами.

Николай Манеев – тоже, но потому что он заметно старше, застал игроком аж 1950-е, ему в феврале будет 88 лет.

В матчах СКА много вопросов к судьям. Параллельно боссов КХЛ жестко атаковали в анонимном телеграм-канале

Непрофессионализма или ангажированности судей. Самый хрестоматийный пример – матч 18 ноября с «Локомотивом». Ярославцы забили за секунду до финальной сирены, но арбитры отменили гол – сослались на нарушение процедуры вбрасывания. Причем лайнсмен Дмитрий Сивов поднял руку уже после того, как шайба попала в ворота петербуржцев.

На следующий день КХЛ признала ошибку судьи, а через полторы недели главный арбитр лиги Алексей Анисимов высказался менее официозно: «Какая там пчела его [Сивова] укусила». Любопытно, что санкций не последовало – Сивов получил назначение и на следующий матч СКА, против ЦСКА.

Еще один судейский промах, который помог СКА, случился 28 ноября в матче с московским «Динамо». В третьем периоде арбитры выписали пятиминутный штраф динамовцу Антону Малышеву – за силовой прием на Александре Никишине. Защитник СКА не сразу поднялся со льда, ушел в раздевалку, хромая, но вернулся еще по ходу розыгрыша большинства, а незадолго до финальной сирены поучаствовал в драке. И снова менее чем через сутки КХЛ отменила штраф Малышева.

Ветераны СКА после тех эпизодов молчали.

Сейчас вдобавок к открытому письму на первых лиц КХЛ жестко напали в анонимном телеграм-канале «Московская прачечная» (363 тысячи подписчиков). Хоккейный пост, к тому же с видео столкновения Гераськина-Сергеева со всех возможных ракурсов, среди политической повестки смотрелся странно. А звучал агрессивно , вот он весь дословно:

«Пока народ отходит после праздников, в хоккее разразился крупный судейский скандал. В матче КХЛ СКА – «Металлург» Магнитогорск судья засчитал победный гол после явного фола. Игрок из Магнитогорска (№89) специально проехал перед защитником СКА (№93), сбив его с ног, остался один на один с вратарем и спокойно поразил цель.

В это же время судьи помогли «Спартаку» сравнять счет в игре с «Динамо». «Спартак» для руководства Континентальной хоккейной лиги – любимая игрушка. Похоже, руководство лиги заигралось и не выполняет прямых обязанностей, никакого fair play в российском чемпионате давно нет. Менеджмент КХЛ во главе с олигархом Геннадием Тимченко и президентом Алексеем Морозовым давно пора менять».

Пост появился в 9:45 понедельника, через несколько часов его репостнул телеграм-канал «Незыгарь» (тоже политический и анонимный) на 310 тысяч подписчиков. Суммарно запись собрала более 100 тысяч просмотров.

Письмо Путину – давний футбольный феномен. Правда, в основном писали ради денег

В российском спорте поручения Владимира Путина время от времени срабатывают как магия .

Метод чаще всего используют при финансовых проблемах. Первая ассоциация с письмом Путину – очевидно, футбольная «Томь». У команды из Томска было несколько циклов страданий в путинский период .

Впервые к нему обратились в 2008-м, когда и так нестабильный после дела «ЮКОСа» (это 2005-й) клуб был под угрозой из-за надвигающегося кризиса. Болельщики «Томи» тогда просили направить часть нефтяных денег на поддержку/сохранение «главного сибирского футбольного клуба». Само по себе письмо не сработало, вскоре область перестала давать «Томи» деньги, но решал вопрос все-таки Путин: летом 2009-го он организовывал финансирование за счет местных энергетических компаний.

Схема работала недолго, фанатам пришлось писать Владимиру Путину еще раз – в 2010-м выяснилось, что только один из семи назначенных спонсоров действительно дает деньги клубу. Как раз после второго раунда, когда средства снова нашли, на стадионе появился тот баннер «В Томске должен быть футбол».

Еще через два года Путин на встрече с Томске говорил о деньгах «Томи» уже с раздражением . Клуб погиб в 2022-м, но к классике вернулись весной 2023-го: президенту написали экс-сотрудники клуба, которым так и не заплатили.

Владимиру Путину писали биатлонисты: в 2014-м известные бывшие спортсмены так поддерживали выдвижение Михаила Прохорова на пост главы Союза биатлонистов России. За два года до этого Прохоров был конкурентом Путина на президентских выборах и занял третье место с 7,98% голосов (у победителя – 63,6%). Он в итоге не пошел на новый срок президента СБР.

В хоккее влияние Путина сильно и без отдельных обращений – само по себе . Потому что весь вид спорта в России во многом зависит от идей и решений президента. С его участием главой ФХР стал Владислав Третьяк, была создана КХЛ, ЦСКА получил деньги «Роснефти» и так далее.

Но все это были глобальные по меркам хоккея вопросы. До разборок вокруг качества судейства Владимир Путин еще не погружался.

Как Путин играет в хоккей: выходит с Буре и Каменским, катит только вперед, бросает только с места

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Фото: РИА Новости /Гавриил Григоров, Павел Львов; Maksim Konstantinov/Global Look Press , РИА Новости /Яков Андреев