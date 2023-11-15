Как в хоккее защищают шею и почему это самое уязвимое место

Трагедия Адама Джонсона, который умер после того, как соперник случайно задел лезвием конька его шею, оживила дискуссию о хоккейной экипировке. Некоторые лиги и игроки радикально пересмотрели отношение к защите шеи и теперь используют ее или готовятся к этому.

Как смерть Джонсона уже повлияла на хоккей?

● В Британской лиге (EIHL), где выступал Джонсон, защита шеи станет обязательной с 1 января 2024 года. Почему не сейчас? Из-за ожидаемых проблем с поставками.

● Западная хоккейная лига (WHL) – одна из ведущих юниорских в Канаде – тоже опасается дефицита формы на фоне повышенного спроса и обязала игроков защищать шею с 3 ноября или как только клубы проведут закупки. В других крупных канадских юниорках – лигах Онтарио и Квебека – такое правило ввели до трагедии Джонсона. Аналогичные требования – к несовершеннолетним игрокам в Швеции.

● «Питтсбург» предписал игрокам своих фармов в АХЛ и ECHL выступать в защитных щитках не только для шеи, но и для запястий. Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан надеется, что НХЛ последует этому примеру.

● Сама НХЛ лишь рекомендовала хоккеистам использовать защитные «ошейники» – и это все, что она могла: по коллективному соглашению лига не вправе изменять требования к экипировке. Но профсоюз хоккеистов готов обсуждать способы защиты шеи, а вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли уже связался с руководителем Ассоциации игроков Марти Уолшем. 14 ноября генменеджеры собирались на заранее запланированную встречу в Торонто – экипировочная тема была в повестке.

Единения внутри лиги нет. Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон заочно не согласился с Салливаном: «Я не знаю, можно ли гарантировать защиту. Даже если ты что-то носишь. Ты не можешь находиться в консервной банке сверху донизу для защиты. Это риск, на который идут профессиональные игроки».

● Четыре игрока «Питтсбурга» – Эрик Карлссон, Маркус Петтерссон, Ларс Эллер, Райан Грейвз – использовали защиту шеи на тренировках.

● Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши сыграл 6 матчей в специальной водолазке, полностью покрывающей горло. 6 лет назад Оши основал компанию по производству хоккейной одежды, а в январе 2022-го остро воспринял историю 16-летнего Тедди Балкинда – подросток умер из-за пореза шеи во время матча. С этого момента компания Оши переориентировалась на водолазки со специальной защитой – на уровне шеи в них встроены якобы устойчивые к порезам панели. После смерти Джонсона четыре одноклубника Ти Джея заказали у него водолазки.

● КХЛ посоветовала всем игрокам надевать защиту шеи и напомнила, что она является обязательной для хоккеистов до 18 лет.

● Кажется, что смерть Джонсона повлияла на некоторых игроков психологически. Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко не стал праздновать гол в ворота «Сан-Хосе» – побоялся, что травмировал голкипера Каапо Кяхкенена, когда в нескольких сантиметрах от него поднял ногу лезвием вверх.

Почему защита шеи – необязательный элемент экипировки

Настолько оперативная и всесторонняя реакция на трагедию – феномен. Порез шеи – редкая, но не исключительная травма в хоккее. Когда это случалось, лиги и клубы чаще всего ограничивались соболезнованиями или выражали беспокойство.

В 2008 году нападающий «Флориды» Рихард Зедник неудачно столкнулся с одноклубником. Врач зажал перерезанную вену, Зедника увезли в больницу и прооперировали. Этот случай не поднял волну – реформу экипировки даже не обсуждали.

7 лет спустя Виталию Ситникову повезло чуть больше. Соперник коснулся шеи лезвием и не задел внутренние органы. Эпизод тоже выглядел кошмарно – к счастью, все обошлось: форвард «Югры» оставался в сознании, в больнице ему наложили швы.

Тогда же Сергей Гимаев-старший объяснил, почему хоккеисты с предубеждением относятся к защите шеи: «Игроки консервативны. Многим не нравилось даже в шлемах выступать. На них перешли только, когда лига ввела приказ сверху. Защитный стеклянный козырек на шлеме – то же самое. Ну неудобно, привык играть без визора».

Неприятие «ошейников» сравнимо с отношением игроков к защите ушей. Часть перешла на пластиковые вставки, но многие – в том числе Александр Овечкин – по-прежнему играют без них. Ничего не изменила даже смерть Тимура Файзутдинова: в январе 2021 года игрок питерского «Динамо» из МХЛ скончался от попадания шайбы в область уха.

Само по себе наличие дополнительной защиты не гарантирует абсолютную надежность. Недостаточно просто надеть экипировку – важно сделать это правильно. Например, сотни игроков неплотно затягивают ремешок на шлеме, и из-за этого любое столкновение становится опаснее – шлем слабо держится и даже при небольшом стороннем воздействии может слететь. Самая жуткая иллюстрация – травма Сергея Калинина в марте 2015 года. Это страшное видео, не открывайте его, если не готовы к просмотру.

Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, судорожный синдром – диагноз Калинина после падения. К счастью, Сергей не только восстановился, но и исправился. Вот так он носил шлем до матча в Астане:

А так застегивается сейчас:

Еще недавно хоккеисты не думали о защите шеи. Изменения пошли с вратарей

Шея – последнее место на человеческом теле, о безопасности которого задумались в хоккее. Игроки более-менее сразу нашли способ защищать руки и ноги и только десятилетия спустя дошли до головы. До середины 70-х даже вратарские шлемы не отличались прочностью – не закрывали глаза, зубы, уши и макушку. Из-за этого голкиперы нередко покидали лед в таком виде:

На фото легендарный голкипер «Монреаля» Жак Плант надевает окровавленную маску – даже за такую ему пришлось бороться. 1 ноября 1959-го – до этого дня вратари играли вообще без шлемов – Плант отразил щелчок носом, ушел в раздевалку и… вернулся в маске. Болельщики и одноклубники замерли, а тренер «Канадиенс» был вне себя от ярости – боялся, что из-за шлема Жак ничего не увидит.

«Когда я впервые надел маску, все парни сказали, что я напугаю женщин – и они больше не придут смотреть хоккей. Я сказал, что, если продолжу в том же духе, то мое лицо будет выглядеть хуже маски», – объяснил Плант.

В 1972-м Владислав Третьяк поехал на Суперсерию в шлеме полевого игрока – только перед лицом прикрепил сетку (очень тонкую), а челюсть прикрыл резиновой прокладкой.

Канадский визави Третьяка – Кен Драйден – играл в маске плантовского образца. Выглядел более угрожающе, но был менее защищен.

5 лет спустя брат Кена – Дэйв Драйден – совершил вратарскую революцию и вышел в шлеме, максимально приближенном к современным. Правда, ни один сантиметр этого приспособления не защищал шею. В 1986 году Майк Рихтер первым надел шлем из стеклопластика – такие носят сейчас. И да, шея тоже была открыта.

Некоторые вратари прибегли к защите горла в девяностые – после известной и ужасной травмы Клинта Маларчука (при столкновении соперник прорезал голкиперу яремную вену на шее, ценой невероятных усилий его спасли). Вратари привязывали к сетке шлема – иногда на шнурок от коньков – прозрачный протектор из поликарбоната. Легкий вес, ударопрочный материал, отсутствие контакта с телом – у протектора есть очевидные преимущества, и многие вратари используют его даже сейчас. Минус – защита не закреплена жестко, поэтому сдвигается во время перемещений.

Другой, более современный, вид защиты цепляют к шее – плотно и на липучку. Самые распространенные материалы – нейлон и полиэстер; отдельные профессиональные модели в последнее время делают из устойчивого к ударам материала D3O – он активно применяется в одежде для мотоциклистов. У вратарей защита шеи совмещена с «фартуком» – это более широкий дополнительный фрагмент из того же материала, подшитый к «ошейнику» снизу. «Фартук» защищает ключицы.

Защита не гарантия безопасности: шея – слишком уязвимое место

Впрочем, ни один из видов вратарской защиты шеи не обеспечивает абсолютную безопасность. Посмотрите на то же видео с Кузьменко и Кяхкененом, но под другим углом – еще до соприкосновения с соперником вратарь открывает полшеи:

Поликарбонатный протектор следует за движениями головы голкипера, поэтому, когда вратарь смотрит в противоположную сторону, не защищает шею от ударов сбоку. В хоккее такой удар легко представить – например, во время борьбы на пятаке или после неожиданного рикошета.

«Ошейник» чаще всего закрывает не всю шею – если прикрепить его под подбородок, то неудобно опускать голову.

Чтобы понять, реально ли полностью закрыть шею вратаря, достаточно посмотреть на воротник Шанца. Это фиксатор, который часто используют при лечении ортопедических заболеваний. Кажется, даже фотографии дают представление о том, насколько сложно в нем двигать головой. Вратарские «ошейники» примерно вполовину короче.

Большинство полевых игроков из начала XXI века играли без визоров, то есть не защищали даже глаза – что говорить о шее. Единицы все же задумывались: поздний Уэйн Гретцки и Томаш Плеканец выходили на лед в спортивных водолазках с высоким воротником.

Протектор горла для полевых – идея новейшего времени. Как и у вратарей, у них есть выбор между «ошейниками» и защитой, закрывающей ключицы. Подавляющее большинство профессионалов из тех, кто заботится о шее, использует первый вариант. Но, как правило, эта защита еще у́же, чем у вратарей, так что зазоров больше.

В хоккейных «ошейниках» нет жестких элементов – это плотная ткань, и вряд ли она защитит от удара клюшкой или шайбой. В районе кадыка расположен щитовидный хрящ, его перелом чреват асфиксией, асфиксия – смертью. Если шайба на средней скорости попадет в хрящ, то перелом почти неизбежен, а «ошейник» не спасет – его верхний край заканчивается на несколько сантиметров ниже.

С порезами не так однозначно – многое зависит от дополнительных обстоятельств: под каким углом и в каком месте совершен контакт, с какой силой и глубиной, на какой скорости, какой вес у соперника. Теоретически «ошейник» полезен при порезах по касательной, и он наверняка облегчил бы травму Ситникову. Но невозможно достоверно сказать, спасла бы защита Джонсона или другую жертву – слишком много исходных данных неизвестно.

По разрезающему эффекту конек вдвойне опаснее ножа, поскольку лезвие имеет вогнутую форму, а значит две острые грани. И если лезвие зацепило шею, то с высокой вероятностью пройдет через все три слоя кожи – эпидермис, дерму и гиподерму. Остальные части шеи – два сосудисто-нервных пучка, пищевод, трахея, щитовидная железа и несколько групп мышц – не остановят лезвие. Попадание в них, а не в артерии или вены тоже грозит смертью. Неуязвимых мест на шее нет; шея – одно сплошное уязвимое место.

При этом предпринять минимальные меры для ее защиты легко. В России, несмотря на общие сложности с экипировкой, протекторы есть в большинстве средних и крупных хоккейных магазинов и у маркетплейсов. Цены стартуют от 500 рублей. Продукты известных иностранных производителей обойдутся не дешевле 2500 рублей. Верхняя граница – 6000-7000 рублей. Сейчас дешевле стоит разве что «ракушка».

Фото: Jonas Ljungdahl/; /Bettmann, Graig Abel, Richard Wolowicz, Aimee Dilger; AP/Jess Rapfogel, GRG; /Sarah Stier; РИА Новости/Алексей Куденко, Александр Макаров, Алексей Мальгавко, Максим Богодвид