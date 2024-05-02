💪«Эдмонтон» прошел первый раунд на большинстве. Реализовали 45% (!) попыток

Суперспособность.

В третий раз подряд «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» встретились в первом раунде плей-офф. Итог во всех случаях один – «Ойлерс» сильнее. Причем с каждым сезоном команда Коннора Макдэвида выглядит все увереннее: в 2022 году серия ушла в семь матчей, в 2023-м – закончилась в шести, а в нынешнем плей-офф «Кингс» зацепили лишь одну игру.

«Лос-Анджелес» навязал серьезную борьбу в последних двух матчах (0:1 и 3:4). Но и это не спасло команду от вылета.

Интересное в пятой игре: гол-фантом Драйзайтля и чудовищный рикошет от борта

Интрига в матче возникла отчасти благодаря везению – на последней минуте первого периода при счете 1:0 «Эдмонтон» пропустил необычный гол.

Владислав Гавриков вбросил шайбу в зону. Вратарь «Ойлерс» Стюарт Скиннер вышел на перехват, но в этот момент произошел очень удачный для «Кингс» и неудачный для самого Скиннера рикошет от борта. Нападающий гостей Алекс Лаферрье (не путать с Алексисом Лафреньером из «Рейнджерс») первым среагировал и забросил – Скиннер не успел вернуться в ворота.

Для 22-летнего Лаферрье это первая шайба в плей-офф в карьере. Нападающий проводит дебютный сезон в НХЛ – в регулярке он набрал 23 (12+11) очка за 81 матч.

Совсем недавно похожий гол случился в серии «Айлендерс» и «Каролины». Там от подобного рикошета пострадал Семен Варламов; пропущенная шайба окончательно лишила «Айлендерс» шансов на камбэк.

Во втором периоде тоже возникла интересная ситуация. «Эдмонтон» получил большинство, и Макдэвид с Драйзайтлем разыграли классную комбинацию. Немецкий нападающий бросал уже в пустые ворота, но Давид Риттих сделал невероятный сэйв.

Драйзайтль посчитал, что шайба пересекла линию ворот, и даже поехал к скамейке получать поздравления. Судьи пересмотрели эпизод и определили: гол действительно был.

Журналист Эллиотт Фридман развеял все сомнения, опубликовав стоп-кадр, который рассматривали судьи. На нем видно, что шайба, находясь в ловушке Риттиха, полностью пересекла линию.

Если бы вратарь «Кингс» носил темную экипировку, то вряд ли была бы возможность разглядеть шайбу.

«Ойлерс» таким образом сравняли счет и потом дожали соперника, оформив выход во второй раунд. Следующим соперником «Эдмонтона» станет победитель пары «Ванкувер» – «Нэшвилл» (3-2 в серии в пользу «Кэнакс»).

«Эдмонтон» победил благодаря убойному большинству – «Лос-Анджелес» за три года так и не справился с ним

Шайба Драйзайтля – единственная в пятом матче, заброшенная в большинстве. Но за всю серию у «Эдмонтона» таких голов набралось девять – 40,9% от общего количества за пять игр (22). Реализация большинства у «Ойлерс» на этом отрезке составила 45% – просто космический показатель.

А ведь «Лос-Анджелес» в регулярке был второй командой НХЛ по надежности в меньшинстве – 84,6%. Лучше только у «Каролины» (86,4%). Но конкретно против «Эдмонтона» схемы «Кингс» не работают: за все три серии (2021/22 – 2023/24) у «Лос-Анджелеса» всего 54,6% (!) в меньшинстве.

Неудивительно, что играющие в большинстве лидеры «Эдмонтона» набрали массу очков.

● Коннор Макдэвид, лучший бомбардир плей-офф, выбил в большинстве 9 из 12 очков. У него всего 1 шайба за серию, но при этом 11 голевых передач.

● На втором месте бомбардирского рейтинга – Леон Драйзайтль с 10 (5+5) очками. У него тоже большая доля результативных действий при реализации численного преимущества – 7/10.

● В топе и защитник Эван Бушар (1+8) – он делит третью строчку с несколькими игроками. В плей-офф Бушар вообще выбивает больше одного очка за игру: 8+27 в 33 матчах в карьере.

● Первое место среди снайперов занимает Зак Хайман – у него 7 шайб. Столько же забросил Валерий Ничушкин из «Колорадо». В пятом матче Хайман стал автором победного гола.

Атака «Эдмонтона» выглядит очень мощно – и для прохода «Лос-Анджелеса» достаточно только ее. Впрочем, ни «Ванкувер», ни «Нэшвилл» тоже не идеальны. Шансы «Ойлерс» на выход в финал Запада высоки.

Фото: AP Photo /Jason Franson/The Canadian Press