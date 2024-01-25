Настоящий Самсонов вернулся: одним из лучших сэйвов года остановил «Виннипег»!

А «Лифс» обыграли «Кэнакс» в овертайме – 1:0.

Этот сезон – несомненно самый сложный в карьере Ильи Самсонова. Российский вратарь «Торонто» ужасно провел первую половину регулярки (86,2% отраженных бросков за 15 матчей), проиграл конкуренцию двум другим киперам и даже отправился в АХЛ на некоторое время.

Похоже, это привело вратаря в чувство: после возвращения в основу Самсонов одержал две победы в трех матчах. Самая свежая – этой ночью: отыграл на ноль против «Виннипега» (2-е место Запада) и был признан третьей звездой дня в НХЛ.

Илья поймал кураж: провел лучшую игру в сезоне и затащил даже при выходе 2-в-0

Самсонову пришлось включаться уже на старте матча: «Виннипег» подтвердил статус фаворита (даже без Шайфли и Виларди), нанеся 9 бросков за 10 минут. И благодаря уверенной игре Ильи «Торонто» выдержал этот натиск.

Ключевой момент случился в начале второго периода. Одним выбросом Нил Пионк в меньшинстве (!) организовал «Виннипегу» чистый выход 2-в-0. Но даже такой эпизод не закончился голом: сначала Самсонов отразил бросок Адама Лаури в упор, а потом уже практически лежа на льду справился с добиванием Моргана Баррона.

Кажется, именно здесь Самсонов окончательно поймал кураж. К середине матча «Виннипег» вел 21:7 по броскам, но Илья держал «Торонто» в игре.

Спас он и в начале овертайма (да, команды отбегали без голов 60 минут): «Лифс» играли в меньшинстве, но Илья сделал три сэйва за полторы минуты. «Виннипегу» не помог даже тайм-аут, который взял Рик Боунесс по ходу большинства.

На последней минуте овертайма «Лифс» наконец поддержали вратаря. Ник Робертсон перехватил шайбу в чужой зоне, и в результате длинной позиционной атаки Морган Райлли нашел на пятаке Остона Мэттьюса, который переправил шайбу в ворота. У Остона – 39-й гол, он сохраняет уверенное лидерство в снайперской гонке.

У Самсонова – 12-й сухарь в НХЛ. Он обогнал Шестеркина и Худобина

Несмотря на провальный старт сезона, на счету Самсонова сейчас два из четырех сухих матчей «Торонто» в регулярке-2023/24. Всего у Ильи 12 сухарей – теперь он на чистом девятом месте по этому показателю среди российских вратарей.

Самсонов впервые с 12 декабря сыграл два матча подряд. От «Сиэтла» и «Виннипега» он в сумме пропустил всего одну шайбу – мощная заявка на возвращение к статусу первого номера.

Пока отправка в АХЛ приносит результат. Там Самсонов не играл, но работал с тренером вратарей «Марлис» Ханну Тойвоненом (экс-вратарь «Бостона» и «Сент-Луиса»). Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг сразу отмечал, что ссылка в фарм – временная, и она необходима для дополнительных тренировок и перезагрузки. Через неделю Самсонов вернулся в основную команду.

После матча Илья как всегда был искренен. Он признался, что его чуть не довела до слез стоячая овация от болельщиков «Торонто» после двойного сэйва при выходе 2-в-0.

А в раздевалке он пытался отдать переходящий пояс (награду лучшему игроку матча в «Лифс») Мэттьюсу, но тот вернул его Самсонову.

У «Торонто» теперь три победы в четырех матчах. Команда реабилитируется за неудачную серию в середине января. Если Самсонов вернет уверенность и стабильность, это определенно поможет «Лифс» в погоне за лидерами дивизиона.

Фото: instagram.com/mapleleafs ,