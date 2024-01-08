Вратарь «Спартака» подарил «Динамо» решающий гол: выкатился из ворот и отдал шайбу

Неудачно сыграл клюшкой.

«Динамо» обыграло «Спартак» (3:2, ОТ).

Их противостояние – одно из главных в регулярке-2023/24. Дерби постоянно чем-то удивляет: то лакросс-голом , то невероятной перестрелкой с рекордным счетом 8:7. При этом три из четырех матчей этих команд завершались овертаймами.

В предыдущих двух встречах в формате 3х3 дважды побеждал «Спартак». Теперь «Динамо» прервало эту серию: помогла ошибка вратаря Дмитрия Николаева.

Николаев плохо сыграл клюшкой на выходе из ворот. Он уже так ошибался в этом сезоне

Ошибка Николаева – тот случай, когда запоминается последнее. Вратарь здорово отыграл три периода: сделал 31 сэйв в основное время.

Овертайм испортил общее впечатление. Там Николаев с первых секунд выглядел неуверенно и дважды был близок к результативной ошибке. В первом эпизоде он нерасторопно сыграл за воротами, а потом не накрыл шайбу (ее взял Гусев).

В третий раз «Динамо» его уже не простило. Николаев выкатился из ворот и с неудобной руки отдал передачу на защитника Вишневского. Капитан «Спартака» не принял неудобный пас, а шайбу подхватил Седрик Пакетт. Вместе с Андреем Мироновым они спокойно реализовали момент.

Для Николаева это не первая подобная ошибка – 19 декабря в матче против «Торпедо» он не обработал шайбу за воротами. Тогда это привело к голу Михаила Орлова. Тот эпизод на результат не повлиял: «Спартак» все равно победил (5:2).

После матча с «Динамо» Алексей Жамнов встал на сторону вратаря: «[Николаев] чуть-чуть заигрался. Соскучился по хоккею. Он все прекрасно понимает. Эти нюансы мы уберем, дальше все будет намного лучше».

Фактор игровой практики в случае Николаева особенно важен. До обмена в «Спартак» он мало выходил за «Нефтехимик» – всего 2 матча в регулярке-2023/24. Это наверняка повлияло и на стоимость вратаря на рынке: москвичи выменяли Николаева за молодого нападающего Германа Точилкина. Тот до сезона-2023/24 провел всего 29 матчей на уровне КХЛ.

Интересно, что именно сегодня Точилкин забросил первую шайбу в новой команде и принес «Нефтехимику» победу над «Витязем» (4:2).

«Спартак» снова отыгрался с «Динамо» – в третий раз подряд. Помог тайм-аут Жамнова в середине матча

К 28-й минуте «Спартак» вообще проигрывал 0:2. Второй гол «Динамо» получился совсем обидным: Вишневский ногой выносил шайбу с пятака, но попал в конек О’Делла.

Жамнов сразу после этого взял тайм-аут. Сработало: «Спартак» полетел вперед и провел вторую половину игры с явным преимуществом. В третьем периоде гости перебросали «Динамо» со счетом 11:5 и организовали камбэк.

Особенно примечательна вторая шайба. Она стала 30-й в сезоне для лучшего бомбардира КХЛ Николая Голдобина (62 очка). Он вторым в лиге достиг этой отметки (после Рида Буше). Голевой передачей отметился Илья Ковальчук – для него это третье очко в четырех матчах.

«Динамо» успешно стартовало в 2024 году: две победы за два дня и 10 шайб. В первом матче бэк-ту-бэка досталось «Куньлуню» (7:1). Снова заработало и убойное большинство: в таком формате забито 4 гола из 10. Процент реализации поднялся до 30,9 – с большим отрывом (5,1%) первое место в КХЛ.

Героем выходных стал 21-летний вратарь Максим Моторыгин. Он неожиданно провел оба матча и не подвел: суммарно сделал 55 сэйвов (94,8% ОБ). Для Моторыгина это первый сезон в КХЛ. Максим успешно конкурирует с Ильей Коноваловым и Константином Волковым.

У Моторыгина уже 15 игр и 91,8% отраженных бросков. Алексей Кудашов хвалил вратаря: «Максим хорошо сыграл с «Куньлунем». У него остались силы. Своей игрой он показывает, что заслужил свое место с первых минут».

«Спартак» в матчах с «Динамо» уже трижды успешно отыгрывался и набирал очки. Оба клуба идут в лидерах Запада (67 и 66 очков), но вперед пока вырвался «Локомотив» (68).

Реванш «Динамо» в овертайме – это не последнее событие в истории дерби за регулярку-2023/24. В январе состоятся еще два матча между «Динамо» и «Спартаком».

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко