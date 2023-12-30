Радулов и Шипачев вернулись в состав – но в «Зеленом дерби» у «Ак Барса» затащило четвертое звено!

Уфа не спаслась.

«Ак Барс» выдает очень нестабильный и противоречивый сезон – и это подчеркивает не только седьмое место команды в таблице Востока, но и результаты в противостоянии с «Салаватом», где казанцы проиграли три матча из четырех.

Перед новым раундом дерби «Ак Барс» испытывал явные проблемы: пять поражений в шести матчах с довольно пугающей результативностью на отрезке – в среднем 1,6 гола за игру. Поэтому «Ак Барсу» особенно важно было закончить календарный год победой над принципиальным соперником – и команда с этим справилась, обыграв «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

Под дерби в состав казанцев вернулись Радулов и Шипачев, пропустившие матч с магнитогорским «Металлургом» (1:4). То решение объясняли желанием дать им отдых, но, по информации «Бизнес Online» , Билялетдинов усадил лидеров, потому что недоволен их игровой формой: в последних десяти матчах до «Салавата» у Шипачева 5 (1+4) очков, а у Радулова – 2 (1+1).

Казалось, что такой шаг должен растормошить Вадима и тем более Александра, которому для взрыва на льду хватало и менее серьезных поводов. Но результат в матче с «Салаватом» сделали не они, а четвертое звено, организовавшее все три гола в матче.

● Один из героев – 20-летний Дмитрий Кателевский, у которого первый дубль в КХЛ. До этого у него было всего 4 гола в лиге – и все в текущем сезоне.

На третьей минуте он, находясь на пятаке, подставил клюшку под бросок Митчелла Миллера и открыл счет. А в конце первого периода игроки «Ак Барса» выиграли борьбу у борта, после чего Лукоянов отдал под бросок Кателевскому. Молодой форвард щелкнул в одно касание – шайба пролетела над щитком Самонова.

В итоге партнеры признали Кателевского лучшим игроком матча. Нападающий продолжает прогрессировать: переехав в 7 лет из Оренбурга в Казань и пройдя всю школу и все команды казанской системы, он получил шанс в КХЛ и стал стабильным игроком основного состава. Билялетдинова часто обвиняют в том, что он не дает шанс молодым и того же Евсеева отправил в ВХЛ, но пример с Кателевским частично опровергает это.

● Лукоянов отметился двумя передачами – обе на голы Кателевского. У Артема это первый матч в сезоне с двумя очками, а его результативная серия насчитывает теперь 3 игры. В них он набрал 4 (1+3) очка.

● Никита Лямкин выбил 1+1, став автором победной шайбы. В большинстве он мощно приложился – и попал в дальний угол впритирку со штангой. В этом голе тоже приняли участие Кателевский и Лукоянов. Пусть они и не попали в протокол, но оба покатили в район пятака, и Самонов из-за этого не увидел момент броска.

«Ак Барс» потом пропустил в концовке, но все же удержал победный счет. На пресс-конференции Билялетдинов признавал наличие игровых проблем, но отмечал настрой команды: «У меня хорошее впечатление от игры, я очень рад за команду. Мы не просто так работаем, а все переживаем, пытаемся исправить ситуацию. Понимаем, что не все у нас получается, не все получается еще. Самое главное, что команда работает, она хочет выйти из этого нехарактерного для нас положения, меня это радует».

Не осталась без внимания и игра четвертого звена: «Хорошие ребята, они давно играют стабильно, приносят большую пользу команде. Бывает, что не забивают, но все видели, как они играют в меньшинстве. Шайбу ловят на себя, работают прилично, отдача у них отличная».

Небольшой перерыв для «Ак Барса» очень кстати – дальше продолжится домашняя серия. Есть несколько дней, чтобы подзарядиться после трудной победы. И там уже первому звену придется включаться по-максимуму – на одном четвертом долго не проедешь.Тем более, что фора по очкам перед восьмой и девятой командами Востока не такая уж и солидная.

Фото: ХК «Ак Барс»