Бучневич снова тащит «Блюз»: 3 очка в матче против Бобровского

Еще одна победа при новом тренере.

«Сент-Луис» снова выдает турбулентный сезон: в попытках пробиться в плей-офф руководство пошло на радикальные перемены и уволило Крейга Беруби – человека, который привел команду к Кубку Стэнли-2019. Решение встретили неоднозначно – многие болельщики были на стороне тренера и остаются до сих пор.

Но где-то в хаосе последних лет и противоречиях этого сезона все же есть постоянство – например, отличная игра Павла Бучневича. После обмена из «Рейнджерс» он закрепился в качестве одного из лидеров «Блюз» и на этом этапе своей карьеры идет по графику «очко за игру».

Классно он выступил и прошлой ночью – против одного из лидеров Востока: набрал 3 (2+1) очка с «Флоридой» и стал первой звездой матча.

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Ударное звено «Сент-Луиса» доминировало прошедшим вечером: Бучневич отлично взаимодействовал с Робертом Томасом и Джорданом Кайру. Дважды в протокол попала вся тройка – и какими издевательскими получились эти шайбы.

Сначала Тори Крюг отрезал одним пасом почти всех игроков «Флориды» и создал выход 3 в 1 для первого звена. Казалось, Бучневич запорол атаку неудачным броском, но времени было так много, что Томас и Кайру все равно дожали момент.

Еще одна контратака возникла во время смены у «Пантерс», и после красивой комбинации Бучневич переложил шайбу на неудобную руку и выдержал идеальную паузу, переиграв Баркова и Бобровского.

В концовке Бучневич поразил пустые ворота – а Томас сделал третью голевую передачу. В итоге в тройку звезд матча вместе с россиянином попал Кайру.

Наверняка попал бы и Томас, если б не великолепная игра вратаря Джоэля Хофера, отразившего 37 из 38 бросков. Его не сбил с толку даже курьезный гол Луостаринена – финн просто вбрасывал шайбу в зону «Блюз», но после неожиданного рикошета от стекла она оказалась в воротах.

«Сент-Луис» просыпается после смены тренера – одержали 3 победы в 4 матчах, а лидеры завелись

После увольнения Беруби исполняющим обязанности назначили Дрю Баннистера – главного тренера фарм-клуба «Блюз» в АХЛ.

По слухам, у Беруби были напряженные отношения с молодыми лидерами команды – Томасом и Кайру. Ответ последнего на вопрос о предыдущем тренере даже спровоцировал негативную реакцию болельщиков – они освистали Кайру в следующей игре, после чего Джордан прослезился во время общения с журналистами.

Но в целом Томас и Кайру будто получили новый импульс – в четырех матчах после смены тренера именно они набрали больше всех очков. Томас вообще разрывает – выбил 2+6.

Команду ожидает сложная борьба за плей-офф – на Западе в этом сезоне очень интересно. Конкурентов много: начиная от «Нэшвилла» и заканчивая также сменившими тренеров «Миннесотой» и «Эдмонтоном». У «Сент-Луиса» есть мастерство, чтобы выиграть в этой гонке, но команде просто необходима хоть какая-то стабильность.

Регулярный чемпионат

Фото: AP Photo/Marta Lavandier