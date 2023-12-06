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Бучневич снова тащит «Блюз»: 3 очка в матче против Бобровского

Сент-Луис Сент-Луис
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Флорида Флорида
Джордан Кайру Джордан Кайру
Павел Бучневич Павел Бучневич
Роберт Томас Роберт Томас
Джоэл Хофер
Крэйг Беруби
Дрю Бэннистер
Ээту Луостаринен Ээту Луостаринен
Хоккей Хоккей

Еще одна победа при новом тренере.

«Сент-Луис» снова выдает турбулентный сезон: в попытках пробиться в плей-офф руководство пошло на радикальные перемены и уволило Крейга Беруби – человека, который привел команду к Кубку Стэнли-2019. Решение встретили неоднозначно – многие болельщики были на стороне тренера и остаются до сих пор. 

Но где-то в хаосе последних лет и противоречиях этого сезона все же есть постоянство – например, отличная игра Павла Бучневича. После обмена из «Рейнджерс» он закрепился в качестве одного из лидеров «Блюз» и на этом этапе своей карьеры идет по графику «очко за игру». 

Классно он выступил и прошлой ночью – против одного из лидеров Востока: набрал 3 (2+1) очка с «Флоридой» и стал первой звездой матча. 

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Ударное звено «Сент-Луиса» доминировало прошедшим вечером: Бучневич отлично взаимодействовал с Робертом Томасом и Джорданом Кайру. Дважды в протокол попала вся тройка – и какими издевательскими получились эти шайбы. 

Сначала Тори Крюг отрезал одним пасом почти всех игроков «Флориды» и создал выход 3 в 1 для первого звена. Казалось, Бучневич запорол атаку неудачным броском, но времени было так много, что Томас и Кайру все равно дожали момент. 

Еще одна контратака возникла во время смены у «Пантерс», и после красивой комбинации Бучневич переложил шайбу на неудобную руку и выдержал идеальную паузу, переиграв Баркова и Бобровского.

В концовке Бучневич поразил пустые ворота – а Томас сделал третью голевую передачу. В итоге в тройку звезд матча вместе с россиянином попал Кайру.

Наверняка попал бы и Томас, если б не великолепная игра вратаря Джоэля Хофера, отразившего 37 из 38 бросков. Его не сбил с толку даже курьезный гол Луостаринена – финн просто вбрасывал шайбу в зону «Блюз», но после неожиданного рикошета от стекла она оказалась в воротах. 

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После увольнения Беруби исполняющим обязанности назначили Дрю Баннистера – главного тренера фарм-клуба «Блюз» в АХЛ. 

По слухам, у Беруби были напряженные отношения с молодыми лидерами команды – Томасом и Кайру. Ответ последнего на вопрос о предыдущем тренере даже спровоцировал негативную реакцию болельщиков – они освистали Кайру в следующей игре, после чего Джордан прослезился во время общения с журналистами. 

Но в целом Томас и Кайру будто получили новый импульс – в четырех матчах после смены тренера именно они набрали больше всех очков. Томас вообще разрывает – выбил 2+6.

Команду ожидает сложная борьба за плей-офф – на Западе в этом сезоне очень интересно. Конкурентов много: начиная от «Нэшвилла» и заканчивая также сменившими тренеров «Миннесотой» и «Эдмонтоном». У «Сент-Луиса» есть мастерство, чтобы выиграть в этой гонке, но команде просто необходима хоть какая-то стабильность.

Регулярный чемпионат

Флорида – Сент-Луис 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Дата проведения
22 декабря, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 24 Кайру (Бучневич, Томас)
0:2 – 27 Бучневич (Томас, Кайру)
1:2 – 33 Луостаринен (Куликов)
1:3 – 36 Торопченко (Саад, Сканделла)
1:4 – 56 Бучневич (Томас, Сундквист)
Вратари: Бобровский 20/23 – Хофер 37/38.

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Фото: AP Photo/Marta Lavandier

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