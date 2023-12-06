Бучневич снова тащит «Блюз»: 3 очка в матче против Бобровского
Еще одна победа при новом тренере.
«Сент-Луис» снова выдает турбулентный сезон: в попытках пробиться в плей-офф руководство пошло на радикальные перемены и уволило Крейга Беруби – человека, который привел команду к Кубку Стэнли-2019. Решение встретили неоднозначно – многие болельщики были на стороне тренера и остаются до сих пор.
Но где-то в хаосе последних лет и противоречиях этого сезона все же есть постоянство – например, отличная игра Павла Бучневича. После обмена из «Рейнджерс» он закрепился в качестве одного из лидеров «Блюз» и на этом этапе своей карьеры идет по графику «очко за игру».
Классно он выступил и прошлой ночью – против одного из лидеров Востока: набрал 3 (2+1) очка с «Флоридой» и стал первой звездой матча.
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Ударное звено «Сент-Луиса» доминировало прошедшим вечером: Бучневич отлично взаимодействовал с Робертом Томасом и Джорданом Кайру. Дважды в протокол попала вся тройка – и какими издевательскими получились эти шайбы.
Сначала Тори Крюг отрезал одним пасом почти всех игроков «Флориды» и создал выход 3 в 1 для первого звена. Казалось, Бучневич запорол атаку неудачным броском, но времени было так много, что Томас и Кайру все равно дожали момент.
Еще одна контратака возникла во время смены у «Пантерс», и после красивой комбинации Бучневич переложил шайбу на неудобную руку и выдержал идеальную паузу, переиграв Баркова и Бобровского.
В концовке Бучневич поразил пустые ворота – а Томас сделал третью голевую передачу. В итоге в тройку звезд матча вместе с россиянином попал Кайру.
Наверняка попал бы и Томас, если б не великолепная игра вратаря Джоэля Хофера, отразившего 37 из 38 бросков. Его не сбил с толку даже курьезный гол Луостаринена – финн просто вбрасывал шайбу в зону «Блюз», но после неожиданного рикошета от стекла она оказалась в воротах.
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После увольнения Беруби исполняющим обязанности назначили Дрю Баннистера – главного тренера фарм-клуба «Блюз» в АХЛ.
По слухам, у Беруби были напряженные отношения с молодыми лидерами команды – Томасом и Кайру. Ответ последнего на вопрос о предыдущем тренере даже спровоцировал негативную реакцию болельщиков – они освистали Кайру в следующей игре, после чего Джордан прослезился во время общения с журналистами.
Но в целом Томас и Кайру будто получили новый импульс – в четырех матчах после смены тренера именно они набрали больше всех очков. Томас вообще разрывает – выбил 2+6.
Команду ожидает сложная борьба за плей-офф – на Западе в этом сезоне очень интересно. Конкурентов много: начиная от «Нэшвилла» и заканчивая также сменившими тренеров «Миннесотой» и «Эдмонтоном». У «Сент-Луиса» есть мастерство, чтобы выиграть в этой гонке, но команде просто необходима хоть какая-то стабильность.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 декабря, 03.00, «FLA Live Arena»
- 0:1 – 24 Кайру (Бучневич, Томас)
- 0:2 – 27 Бучневич (Томас, Кайру)
- 1:2 – 33 Луостаринен (Куликов)
- 1:3 – 36 Торопченко (Саад, Сканделла)
- 1:4 – 56 Бучневич (Томас, Сундквист)
- Вратари: Бобровский 20/23 – Хофер 37/38.
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Фото: AP Photo/Marta Lavandier