Ого! Три родных брата сыграли в одном матче НХЛ

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Матч «Нью-Джерси» и «Ванкувера» вместил в себя 11 голов и камбэк «Кэнакс» с «-3». Но самое необычное событие игры – первая встреча трех братьев Хьюзов: капитан «Ванкувера» Куинн противостоял Джеку и Люку со стороны «Девилз».

Перед началом игры братья собрались в центре площадки и сделали совместную фотографию.

Куинн уступил – «Нью-Джерси» вырвал победу (6:5), но все три брата были хороши и отметились результативными действиями.

• У Джека – 3 (1+2) очка, он стал первой звездой матча. Одну из голевых передач сделал как раз на Люка;

• Люк забросил в большинстве на последней минуте второго периода – классно попал в верхний угол;

• Куинн вышел на первый план в заключительном отрезке матча – сделал два ассиста, благодаря которым «Ванкувер» отыгрался с 2:5.

Хьюзы – девятая семья из трех или более братьев, сыгравших в одном матче НХЛ. Предыдущий родственный союз – братья Стаалы. Джаред уже закончил, Эрик – свободный агент, а Джордан и Марк до сих пор выступают в лиге. Самой большой хоккейной семьей остаются Саттеры – шестеро братьев пересекались в разных командах в 80-90-е.

У Хьюзов – очень успешная регулярка: Джек и Куинн идут в топ-10 бомбардиров НХЛ, при этом у нападающего «Нью-Джерси» была травма, и он сыграл меньше матчей, чем конкуренты. Защитник Люк проводит первый полный сезон в НХЛ: набрал уже 15 (4+11) очков и считается одним из фаворитов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку лиги.

Джек Хьюз после матча выразил настроение, которое наверняка разделяют во всей семье: «Я думаю, Люк и Куинн провели отличный матч, очень весело с ними играть».

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет оценил со стороны: «Это очень круто для хоккея, что они сыграли в одном матче. Посмотрите, насколько они талантливы. Они очень близки и постоянно поддерживают друг друга».

Впрочем, судьбу матча решили не Хьюзы, а Йеспер Братт. За 33 секунды до конца основного времени шведский форвард пошел на пятак, и после броска Кевина Баля шайба отскочила прямо к нему – мимо пустых ворот Братт не промахнулся и оформил дубль.

Российские нападающие «Ванкувера» остались без очков. Кузьменко и Михеева разделили, теперь они играют в разных звеньях, а к лидеру команды, Элиасу Петтерссону, поставили Сэма Лафферти. У Кузьменко неудачный отрезок – в последних 10 матчах набрал всего 3 очка и по решению тренера пропустил две игры в конце ноября.

Никита Задоров сыграл второй матч за «Кэнакс». Результативными действиями не отметился, зато провел четыре силовых приема и заблокировал три броска.

«Ванкувер» проиграл 6 из последних 10 матчей, но все еще идет высоко (четвертый на Западе). Вероятно, у команды просто спад, и каких-то долгосрочных выводов делать пока не стоит.

«Нью-Джерси» пережил тяжелый отрезок без лидеров – помимо Джека Хьюза, были травмированы еще и Хишир с Майером. Теперь команда пускается в погоню за лидерами Востока. Ее текущая позиция – шестое место в Столичном дивизионе.

Фото: Twitter/Canucks