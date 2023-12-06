Ого! Три родных брата сыграли в одном матче НХЛ
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Матч «Нью-Джерси» и «Ванкувера» вместил в себя 11 голов и камбэк «Кэнакс» с «-3». Но самое необычное событие игры – первая встреча трех братьев Хьюзов: капитан «Ванкувера» Куинн противостоял Джеку и Люку со стороны «Девилз».
Перед началом игры братья собрались в центре площадки и сделали совместную фотографию.
Куинн уступил – «Нью-Джерси» вырвал победу (6:5), но все три брата были хороши и отметились результативными действиями.
• У Джека – 3 (1+2) очка, он стал первой звездой матча. Одну из голевых передач сделал как раз на Люка;
• Люк забросил в большинстве на последней минуте второго периода – классно попал в верхний угол;
• Куинн вышел на первый план в заключительном отрезке матча – сделал два ассиста, благодаря которым «Ванкувер» отыгрался с 2:5.
Хьюзы – девятая семья из трех или более братьев, сыгравших в одном матче НХЛ. Предыдущий родственный союз – братья Стаалы. Джаред уже закончил, Эрик – свободный агент, а Джордан и Марк до сих пор выступают в лиге. Самой большой хоккейной семьей остаются Саттеры – шестеро братьев пересекались в разных командах в 80-90-е.
У Хьюзов – очень успешная регулярка: Джек и Куинн идут в топ-10 бомбардиров НХЛ, при этом у нападающего «Нью-Джерси» была травма, и он сыграл меньше матчей, чем конкуренты. Защитник Люк проводит первый полный сезон в НХЛ: набрал уже 15 (4+11) очков и считается одним из фаворитов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку лиги.
Джек Хьюз после матча выразил настроение, которое наверняка разделяют во всей семье: «Я думаю, Люк и Куинн провели отличный матч, очень весело с ними играть».
Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет оценил со стороны: «Это очень круто для хоккея, что они сыграли в одном матче. Посмотрите, насколько они талантливы. Они очень близки и постоянно поддерживают друг друга».
Впрочем, судьбу матча решили не Хьюзы, а Йеспер Братт. За 33 секунды до конца основного времени шведский форвард пошел на пятак, и после броска Кевина Баля шайба отскочила прямо к нему – мимо пустых ворот Братт не промахнулся и оформил дубль.
Российские нападающие «Ванкувера» остались без очков. Кузьменко и Михеева разделили, теперь они играют в разных звеньях, а к лидеру команды, Элиасу Петтерссону, поставили Сэма Лафферти. У Кузьменко неудачный отрезок – в последних 10 матчах набрал всего 3 очка и по решению тренера пропустил две игры в конце ноября.
Никита Задоров сыграл второй матч за «Кэнакс». Результативными действиями не отметился, зато провел четыре силовых приема и заблокировал три броска.
«Ванкувер» проиграл 6 из последних 10 матчей, но все еще идет высоко (четвертый на Западе). Вероятно, у команды просто спад, и каких-то долгосрочных выводов делать пока не стоит.
«Нью-Джерси» пережил тяжелый отрезок без лидеров – помимо Джека Хьюза, были травмированы еще и Хишир с Майером. Теперь команда пускается в погоню за лидерами Востока. Ее текущая позиция – шестое место в Столичном дивизионе.
- Дата проведения
- 6 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
- 0:1 – 3 Братт (Зигентхалер)
- 1:1 – 8 Миллер (Петтерссон, Босер)
- 1:2 – 9 Хаула (Джек Хьюз)
- 1:3 – 17 Джек Хьюз (Баль)
- 1:4 – 18 Маклауд (Лазар, Бастиан)
- 2:4 – 19 Джошуа (Блюгерс, Гарланд)
- 2:5 – 39 Люк Хьюз (Джек Хьюз)
- 3:5 – 47 Босер ( Миллер)
- 4:5 – 53 Лафферти (Петтерссон, К. Хьюз)
- 5:5 – 56 Хегландер (К. Хьюз, Миллер)
- 5:6 – 59 Братт (Баль, Хишир)
Фото: Twitter/Canucks