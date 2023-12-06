Scoring Heads
Блог

Ого! Три родных брата сыграли в одном матче НХЛ

Нью-Джерси Нью-Джерси
НХЛ НХЛ
Илья Михеев Илья Михеев
Йеспер Братт Йеспер Братт
Джек Хьюз Джек Хьюз
Куинн Хьюз Куинн Хьюз
Ванкувер Ванкувер
Люк Хьюз
Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Никита Задоров Никита Задоров
Хоккей Хоккей

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Матч «Нью-Джерси» и «Ванкувера» вместил в себя 11 голов и камбэк «Кэнакс» с «-3». Но самое необычное событие игры – первая встреча трех братьев Хьюзов: капитан «Ванкувера» Куинн противостоял Джеку и Люку со стороны «Девилз».

Перед началом игры братья собрались в центре площадки и сделали совместную фотографию.

Куинн уступил – «Нью-Джерси» вырвал победу (6:5), но все три брата были хороши и отметились результативными действиями. 

• У Джека – 3 (1+2) очка, он стал первой звездой матча. Одну из голевых передач сделал как раз на Люка;

• Люк забросил в большинстве на последней минуте второго периода – классно попал в верхний угол;

• Куинн вышел на первый план в заключительном отрезке матча – сделал два ассиста, благодаря которым «Ванкувер» отыгрался с 2:5.

Хьюзы – девятая семья из трех или более братьев, сыгравших в одном матче НХЛ. Предыдущий родственный союз – братья Стаалы. Джаред уже закончил, Эрик – свободный агент, а Джордан и Марк до сих пор выступают в лиге. Самой большой хоккейной семьей остаются Саттеры – шестеро братьев пересекались в разных командах в 80-90-е. 

У Хьюзов – очень успешная регулярка: Джек и Куинн идут в топ-10 бомбардиров НХЛ, при этом у нападающего «Нью-Джерси» была травма, и он сыграл меньше матчей, чем конкуренты. Защитник Люк проводит первый полный сезон в НХЛ: набрал уже 15 (4+11) очков и считается одним из фаворитов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку лиги.

Джек Хьюз после матча выразил настроение, которое наверняка разделяют во всей семье: «Я думаю, Люк и Куинн провели отличный матч, очень весело с ними играть». 

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет оценил со стороны: «Это очень круто для хоккея, что они сыграли в одном матче. Посмотрите, насколько они талантливы. Они очень близки и постоянно поддерживают друг друга».

Впрочем, судьбу матча решили не Хьюзы, а Йеспер Братт. За 33 секунды до конца основного времени шведский форвард пошел на пятак, и после броска Кевина Баля шайба отскочила прямо к нему – мимо пустых ворот Братт не промахнулся и оформил дубль.

Российские нападающие «Ванкувера» остались без очков. Кузьменко и Михеева разделили, теперь они играют в разных звеньях, а к лидеру команды, Элиасу Петтерссону, поставили Сэма Лафферти. У Кузьменко неудачный отрезок – в последних 10 матчах набрал всего 3 очка и по решению тренера пропустил две игры в конце ноября.

Никита Задоров сыграл второй матч за «Кэнакс». Результативными действиями не отметился, зато провел четыре силовых приема и заблокировал три броска. 

«Ванкувер» проиграл 6 из последних 10 матчей, но все еще идет высоко (четвертый на Западе). Вероятно, у команды просто спад, и каких-то долгосрочных выводов делать пока не стоит. 

«Нью-Джерси» пережил тяжелый отрезок без лидеров – помимо Джека Хьюза, были травмированы еще и Хишир с Майером. Теперь команда пускается в погоню за лидерами Востока. Ее текущая позиция – шестое место в Столичном дивизионе.  

Ванкувер – Нью-Джерси 5:6 (2:4, 0:1, 3:1)
Дата проведения
6 декабря, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Братт (Зигентхалер)
1:1 – 8 Миллер (Петтерссон, Босер)
1:2 – 9 Хаула (Джек Хьюз)
1:3 – 17 Джек Хьюз (Баль)
1:4 – 18 Маклауд (Лазар, Бастиан)
2:4 – 19 Джошуа (Блюгерс, Гарланд)
2:5 – 39 Люк Хьюз (Джек Хьюз)
3:5 – 47 Босер ( Миллер)
4:5 – 53 Лафферти (Петтерссон, К. Хьюз)
5:5 – 56 Хегландер (К. Хьюз, Миллер)
5:6 – 59 Братт (Баль, Хишир)
Вратари: Демко 26/32 – Ванечек 28/33.

Фото: Twitter/Canucks

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И история крутая, и матч - огонь
+8
0
+8
Ответ Dmitry__HiLL
А зачем пацана назвали Куинн , то есть Королева?))) Вот и проиграл.
Quinn это не Queen
+5
0
+5
БРАТт забил в матче, в котором играли три БРАТа.;)
+2
0
+2
Фото на память для бабули
+1
-1
0
«Брат 3» - уже на больших экранах.
0
0
0
Как никогда у америкосов очень сильное поколение. Заруба с канадцами будет сильная. Если будет кубок мира или как его там. Жаль конечно что наших парней там не будет.
0
0
0
Ответ Александр Митраков
Фото на память для бабули
Для внуков
0
0
0
Ответ nebit-dag
БРАТт забил в матче, в котором играли три БРАТа.;)
Четвертый БРАТт всегда был не у дел.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий