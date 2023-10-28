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Драка, ассист, много удалений – так Воронков ворвался в НХЛ

НХЛ НХЛ
Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
Коламбус Коламбус
Монреаль Монреаль
Арбер Зекай
Эмиль Бемстрем Эмиль Бемстрем
Паскаль Венсан
драки драки
Хоккей Хоккей

А мог бы зайти на хет-трик Горди Хоу.

Дмитрий Воронков – один из важнейших игроков «Ак Барса» в прошлом сезоне: стал третьим снайпером, опередив Галиева, Кагарлицкого, Семенова и Шипачева, был очень полезен в плей-офф и однозначно считался одним из лучших во всей лиге в силовой игре. Казалось, он уже готов к «Коламбусу», который задрафтовал его в 2019-м в четвертом раунде. Но карьера за океаном началась не слишком гладко: после тренировочного лагеря форварда спустили в АХЛ – для набора формы и адаптации к североамериканскому хоккею.

Сложно сказать, насколько Дмитрий успел привыкнуть к нему: в фарм-клубе он отметился дракой с проспектом «Филадельфии» Хельге Грансом и одним набранным очком в четырех матчах. Казалось, что при таких вводных командировка затянется, к тому же в «Кливленде» с Воронковым оказались даже поигравший в основе Егор Чинахов и Трей Фикс-Волански (разрывал АХЛ в прошлом сезоне). Но после новой травмы Патрика Лайне именно Дмитрия подняли в главную команду: перед матчем с «Монреалем» его наигрывали в четвертой тройке с проверенными ролевиками Шоном Курали и Мэтью Оливером, но при этом дали место во второй спецбригаде большинства.

Дебют Воронкова получился насыщенным. В первой же смене он хитанул нападающего Йессе Юлонена, а во второй – не по правилам толкнул Арбера Зекая в борт, что вылилось в дебютную драку Воронкова в НХЛ. Защитник «Канадиенс» – яркий представитель современного поколения тафгаев (в этом сезоне уже выиграл бой у ветерана Райана Ривса), поэтому такое развитие событий было ожидаемо. Как и то, что Дмитрий уступил, хотя и пытался активно наносить удары.

Во втором периоде Дмитрий отметился более полезными действиями для «Блю Джекетс» – поучаствовал в голе Бемстрема в большинстве. Укрыв шайбу корпусом на входе в зону, Воронков отдал пас, которым отрезал сразу двух соперников, после чего Рословик и Бемстрем успешно завершили атаку.

По итогам проигранного (но в овертайме) матча Воронков провел на льду чуть больше 8 минут. Казалось бы, при таком небольшом игровом времени уже здорово, что нападающий набрал первое очко в НХЛ, но не все так однозначно. Во всяком случае без драки и других удалений (в сумме на 9 минут – 2+5+2) айстайм был бы наверняка больше. Как и возможностей для атаки – пока у него 0 бросков в створ.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан отметил стремление Воронкова к силовой игре и действия россиянина в эпизоде с третьим голом команды: «У него есть физическая мощь, он постоянно идет на ворота. Но он не просто силовой игрок, мастерство тоже присутствует. Он был результативным игроком в КХЛ и мы знаем его возможности». Однако и без критики не обошлось: «Он провел больше времени на скамье штрафников, чем на нашей скамейке. Ему еще предстоит привыкнуть к скоростям и темпу игры в этой лиге».

Болельщики «Коламбуса» в социальных сетях тоже испытывают смешанные эмоции по поводу Воронкова. Тем более, его дебют состоялся на фоне того, что в запасе уже не в первый раз в сезоне находился один из главных молодых игроков команды – Кент Джонсон.

Путь Воронкова к стабильному месту в составе явно не будет легким – и, скорее всего, он таковым и не виделся. За последние годы в «Коламбусе» появилось достаточно молодых и перспективных нападающих, поэтому Дмитрию придется выигрывать серьезную конкуренцию. Но по первому матчу точно видно, что он просто так не сдастся и будет бороться до конца.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Коламбус 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Рословик (Веренски, Годро)
0:2 – 17 Бемстрем (Рословик, Проворов)
1:2 – 21 Сузуки ()
1:3 – 33 Бемстрем (Воронков, Рословик)
2:3 – 39 Мэтисон (Кофилд, Сузуки)
3:3 – 47 Монахан (Мэтисон, Кофилд)
4:3 – 64 Кофилд (Харрис, Сузуки)
Вратари: Монтембо 33/36 – Мерзликин 25/29.

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Фото: East News/Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

16 комментариев

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dalmolchun
Напал на главного тафгая лиги? Дебют ок.
+12
-1
+11
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DrDro
Чёт как-то совсем грязно он сыграл.
Хотел соперника травмировать в своём первом матче что ли.
+10
-2
+8
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Серый
Ответ dalmolchun
Напал на главного тафгая лиги? Дебют ок.
Когда он главным тафгаем лиги стал? Для этого надо выиграть у Ривза в честной борьбе, а там - длиннющий список из Уилсона, Лучича, Макдермида, Делорье, Фолиньо и прочих.
+6
-1
+5
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lus
Во-время не включился в драку, ну, и двое на одного. Пирсон помог, в результате чего Зекай получил преимущество. Но толчок на борт - грязноватая игра, так можно нанести серьезную травму.
+3
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Ilya Mukhachev
Думаю, что он видел кого толкал на борт, и ждал драки. Фишка в том, что не во всех командах такие соперники будут, а значит потребность в услугах Воронкова соответственно будет в редких случаях.
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Cbj Fan
Джонсон был бы в запасе так или иначе. У него постоянно не хватает силы, поэтому ТШ будет над этим работать. Чинахов только что вернулся после травмы, ему нужно какое-то время поиграть в АХЛ. Фикс-Волански 24 летний игрок ТОП 6 АХЛ. В НХЛ на сегодня максимум третье звено, а и то не факт.
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Евгений Мешков
норм, может получится из него новый Мэтт Кук?
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zukarello
Дерзкий малый
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Ron Weasley
Сразу видно школа Радулова. Грязно, некрасиво. Потом заслуженно получил по мордасам
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Илья Муромец
Зекай конечно тоже бегемот ешо тот)
Килогрммов на 20 тяжелее Ворона!
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Дмитрий Шелема
о, пошел долгожданный контент о Воронкове)) упал на спину в схватке не с тафгаем. что будет с условным Ривзом, оч интересно))
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Егор Старов
Ну что, грязь на которой Ворона катал в Колхозе тут не прокатила. Зекай вбил это чучело как кильку в банку на раз. Одно дело втихаря атаковать соперника в борт, зарабатывая дешёвые висты, другое - отвечать за свои действия. А ответить не смог. Дешёвый клоун
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Alex Kroni
Слышь АССИСТ! ТЫ ГДЕ ЭТО СЛОВО ВЗЯЛ!??? ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА ПИШЕТСЯ,СКОРО РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАБУДЕШЬ!!!!
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Егор Старов
Ответ dalmolchun
Напал на главного тафгая лиги? Дебют ок.
Ты за Лучшей лигой мира смотришь раз в год что ли??? " Лучший тафгай лиги😂😂😂😂😂
А Делорье, Жанно , Ривз и ещё пара десятков просто мимо ходит что ли? Да этого Буратино Силер уганд@шит на раз и не заметит
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Donbass
Ответ dalmolchun
Напал на главного тафгая лиги? Дебют ок.
Нету сейчас чистых тафгаев в НХЛ...
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Илья Муромец
Ответ Ron Weasley
Сразу видно школа Радулова. Грязно, некрасиво. Потом заслуженно получил по мордасам
Ни чё, ни чё) Покремче мордас станет)
А потом беги от него куда подальше )
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