Драка, ассист, много удалений – так Воронков ворвался в НХЛ

А мог бы зайти на хет-трик Горди Хоу.

Дмитрий Воронков – один из важнейших игроков «Ак Барса» в прошлом сезоне: стал третьим снайпером, опередив Галиева, Кагарлицкого, Семенова и Шипачева, был очень полезен в плей-офф и однозначно считался одним из лучших во всей лиге в силовой игре. Казалось, он уже готов к «Коламбусу», который задрафтовал его в 2019-м в четвертом раунде. Но карьера за океаном началась не слишком гладко: после тренировочного лагеря форварда спустили в АХЛ – для набора формы и адаптации к североамериканскому хоккею.

Сложно сказать, насколько Дмитрий успел привыкнуть к нему: в фарм-клубе он отметился дракой с проспектом «Филадельфии» Хельге Грансом и одним набранным очком в четырех матчах. Казалось, что при таких вводных командировка затянется, к тому же в «Кливленде» с Воронковым оказались даже поигравший в основе Егор Чинахов и Трей Фикс-Волански (разрывал АХЛ в прошлом сезоне). Но после новой травмы Патрика Лайне именно Дмитрия подняли в главную команду: перед матчем с «Монреалем» его наигрывали в четвертой тройке с проверенными ролевиками Шоном Курали и Мэтью Оливером, но при этом дали место во второй спецбригаде большинства.

Дебют Воронкова получился насыщенным. В первой же смене он хитанул нападающего Йессе Юлонена, а во второй – не по правилам толкнул Арбера Зекая в борт, что вылилось в дебютную драку Воронкова в НХЛ. Защитник «Канадиенс» – яркий представитель современного поколения тафгаев (в этом сезоне уже выиграл бой у ветерана Райана Ривса), поэтому такое развитие событий было ожидаемо. Как и то, что Дмитрий уступил, хотя и пытался активно наносить удары.

Во втором периоде Дмитрий отметился более полезными действиями для «Блю Джекетс» – поучаствовал в голе Бемстрема в большинстве. Укрыв шайбу корпусом на входе в зону, Воронков отдал пас, которым отрезал сразу двух соперников, после чего Рословик и Бемстрем успешно завершили атаку.

По итогам проигранного (но в овертайме) матча Воронков провел на льду чуть больше 8 минут. Казалось бы, при таком небольшом игровом времени уже здорово, что нападающий набрал первое очко в НХЛ, но не все так однозначно. Во всяком случае без драки и других удалений (в сумме на 9 минут – 2+5+2) айстайм был бы наверняка больше. Как и возможностей для атаки – пока у него 0 бросков в створ.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан отметил стремление Воронкова к силовой игре и действия россиянина в эпизоде с третьим голом команды: «У него есть физическая мощь, он постоянно идет на ворота. Но он не просто силовой игрок, мастерство тоже присутствует. Он был результативным игроком в КХЛ и мы знаем его возможности». Однако и без критики не обошлось: «Он провел больше времени на скамье штрафников, чем на нашей скамейке. Ему еще предстоит привыкнуть к скоростям и темпу игры в этой лиге».

Болельщики «Коламбуса» в социальных сетях тоже испытывают смешанные эмоции по поводу Воронкова. Тем более, его дебют состоялся на фоне того, что в запасе уже не в первый раз в сезоне находился один из главных молодых игроков команды – Кент Джонсон.

Путь Воронкова к стабильному месту в составе явно не будет легким – и, скорее всего, он таковым и не виделся. За последние годы в «Коламбусе» появилось достаточно молодых и перспективных нападающих, поэтому Дмитрию придется выигрывать серьезную конкуренцию. Но по первому матчу точно видно, что он просто так не сдастся и будет бороться до конца.

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Фото: East News/Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP