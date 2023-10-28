Драка, ассист, много удалений – так Воронков ворвался в НХЛ
А мог бы зайти на хет-трик Горди Хоу.
Дмитрий Воронков – один из важнейших игроков «Ак Барса» в прошлом сезоне: стал третьим снайпером, опередив Галиева, Кагарлицкого, Семенова и Шипачева, был очень полезен в плей-офф и однозначно считался одним из лучших во всей лиге в силовой игре. Казалось, он уже готов к «Коламбусу», который задрафтовал его в 2019-м в четвертом раунде. Но карьера за океаном началась не слишком гладко: после тренировочного лагеря форварда спустили в АХЛ – для набора формы и адаптации к североамериканскому хоккею.
Сложно сказать, насколько Дмитрий успел привыкнуть к нему: в фарм-клубе он отметился дракой с проспектом «Филадельфии» Хельге Грансом и одним набранным очком в четырех матчах. Казалось, что при таких вводных командировка затянется, к тому же в «Кливленде» с Воронковым оказались даже поигравший в основе Егор Чинахов и Трей Фикс-Волански (разрывал АХЛ в прошлом сезоне). Но после новой травмы Патрика Лайне именно Дмитрия подняли в главную команду: перед матчем с «Монреалем» его наигрывали в четвертой тройке с проверенными ролевиками Шоном Курали и Мэтью Оливером, но при этом дали место во второй спецбригаде большинства.
Дебют Воронкова получился насыщенным. В первой же смене он хитанул нападающего Йессе Юлонена, а во второй – не по правилам толкнул Арбера Зекая в борт, что вылилось в дебютную драку Воронкова в НХЛ. Защитник «Канадиенс» – яркий представитель современного поколения тафгаев (в этом сезоне уже выиграл бой у ветерана Райана Ривса), поэтому такое развитие событий было ожидаемо. Как и то, что Дмитрий уступил, хотя и пытался активно наносить удары.
Во втором периоде Дмитрий отметился более полезными действиями для «Блю Джекетс» – поучаствовал в голе Бемстрема в большинстве. Укрыв шайбу корпусом на входе в зону, Воронков отдал пас, которым отрезал сразу двух соперников, после чего Рословик и Бемстрем успешно завершили атаку.
По итогам проигранного (но в овертайме) матча Воронков провел на льду чуть больше 8 минут. Казалось бы, при таком небольшом игровом времени уже здорово, что нападающий набрал первое очко в НХЛ, но не все так однозначно. Во всяком случае без драки и других удалений (в сумме на 9 минут – 2+5+2) айстайм был бы наверняка больше. Как и возможностей для атаки – пока у него 0 бросков в створ.
Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан отметил стремление Воронкова к силовой игре и действия россиянина в эпизоде с третьим голом команды: «У него есть физическая мощь, он постоянно идет на ворота. Но он не просто силовой игрок, мастерство тоже присутствует. Он был результативным игроком в КХЛ и мы знаем его возможности». Однако и без критики не обошлось: «Он провел больше времени на скамье штрафников, чем на нашей скамейке. Ему еще предстоит привыкнуть к скоростям и темпу игры в этой лиге».
Болельщики «Коламбуса» в социальных сетях тоже испытывают смешанные эмоции по поводу Воронкова. Тем более, его дебют состоялся на фоне того, что в запасе уже не в первый раз в сезоне находился один из главных молодых игроков команды – Кент Джонсон.
Путь Воронкова к стабильному месту в составе явно не будет легким – и, скорее всего, он таковым и не виделся. За последние годы в «Коламбусе» появилось достаточно молодых и перспективных нападающих, поэтому Дмитрию придется выигрывать серьезную конкуренцию. Но по первому матчу точно видно, что он просто так не сдастся и будет бороться до конца.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «Centre Bell»
- 0:1 – 2 Рословик (Веренски, Годро)
- 0:2 – 17 Бемстрем (Рословик, Проворов)
- 1:2 – 21 Сузуки ()
- 1:3 – 33 Бемстрем (Воронков, Рословик)
- 2:3 – 39 Мэтисон (Кофилд, Сузуки)
- 3:3 – 47 Монахан (Мэтисон, Кофилд)
- 4:3 – 64 Кофилд (Харрис, Сузуки)
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Фото: East News/Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Хотел соперника травмировать в своём первом матче что ли.
Килогрммов на 20 тяжелее Ворона!
А Делорье, Жанно , Ривз и ещё пара десятков просто мимо ходит что ли? Да этого Буратино Силер уганд@шит на раз и не заметит
А потом беги от него куда подальше )