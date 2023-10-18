Макдэвид забил крышесносный гол, но главная звезда – Драйзайтль! «Эдмонтон» просыпается

Первая победа в сезоне.

Главная неожиданность первой недели сезона – «Эдмонтон», дважды уступивший «Ванкуверу» в спаренных матчах; один из них вообще закончился разгромом. Вратари не выручали, оборона много ошибалась, а проблемы в атаке возникали даже у звеньев Макдэвида и Драйзайтля.

После двух поражений в двух матчах было понятно, что тренеры «Ойлерс» решатся на перемены. Самая классическая и ожидаемая в трудные минуты – слияние двух лидеров в одно звено. Это периодически происходит по ходу матчей, но на игру против «Нэшвилла» Макдэвид и Драйзайтль сразу вышли вместе (третьим стал Эвандер Кэйн). Конечно, были еще изменения (например, Райан Нюджент-Хопкинс – центр второго звена с Хайманом и Фогеле), но именно объединение Коннора и Леона стало ключевым в этот вечер. Причем больше вдохновлен переменами был именно немец.

Уже в первом периоде в воротах Юусе Сароса оказались четыре шайбы – и в этом поучаствовал Драйзайтль. Первая шайба сделала его единоличным лидером в истории франшизы по голам в большинстве – позади остались Гленн Андерсон и Райан Смит.

Всего по итогам матча Драйзайтль набрал 4 (2+2) очка – и прочно закрепился в статусе ночного кошмара болельщиков «Нэшвилла». За последние 12 игр против «Предаторс» он набрал 34 очка.

Сам немец продолжает отбиваться от журналистов: «Меня много спрашивали [об успехах против «Нэшвилла»], и я уже устал от этого. Я не буду врать. У меня постоянно один и тот же ответ – это раздражает. Иногда получается играть лучше против определенных команд, и я уверен, что придет время, когда это закончится».

Но что точно не заканчивается – это новые статистические достижения Драйзайтля. Помимо нового рекорда франшизы, он также догнал Никласа Бэкстрема по количеству матчей с четырьмя очками. Теперь они вместе делят пятое место среди действующих игроков лиги.

Главный тренер «Эдмонтона», Джей Вудкрофт, не скупится на хвалебные слова о Драйзайтле: «Он является современной версией силового форварда. Он разноплановый, может играть и на фланге, и в центре. Его игра в большинстве – нечто особенное».

Рядом с Драйзайтлем сегодня зажигал и Макдэвид. Поэтому Сароса трудно в чем-то обвинить – особенно когда в твои ворота залетают вот такие шайбы.

Реакции на эту шайбу заполонили просторы хоккейного коммьюнити – и этот эпизод точно будет в хайлайтах по итогам сезона. PR-аккаунт лиги в забавной форме констатировал факт: «Макдэвид переосмыслил понятие «спин-о-рама».

Конечно, Макдэвид и Драйзайтль сказали решающее слово, однако у победы были и другие участники:

● У Зака Хаймана – 1+3 за вечер. Стартовав в «Эдмонтоне» в 2021-м немного медленно, нападающий со временем преобразился. Бонус к его результативности – игра в первой спецбригаде большинства с Макдэвидом и Драйзайтлем;

● Джек Кэмпбелл отразил 42 броска из 43. После откровенно слабого дебютного сезона за «Ойлерс» он пытается реабилитироваться и выиграть конкуренцию у Стюарта Скиннера. Неплохая заявка;

● Две голевых передачи в большинстве сделал Эван Бушар. По ходу прошлого сезона он заменил Тайсона Бэрри в первом юните и не собирается сдавать позиции;

● Ньюджент-Хопкинс и Фогеле тоже набрали очки. Хайман охарактеризовал новое второе звено как «рабочее» и отметил энергию и скорость, которую придает Уоррен Фогеле.

Джей Вудкрофт после разгрома от «Ванкувера» был недоволен самоотдачей и трудовой этикой команды. Сегодня подобных претензий не будет, хотя «Эдмонтон» все еще далек от стабильности – никогда не знаешь, что будет с командой в следующем матче. Но на решение этих проблем у команды есть вся регулярка – а ожидания в плей-офф от «Ойлерс» будут традиционно высоки.

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Фото: East News/AP Photo/Mark Zaleski