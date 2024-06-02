«Не думал, что выступлю так хорошо и стану вторым по результативности». Из молодежки – в топ-снайперы в Казахстане

Александр Калашников до 20 лет играл в родной Самаре, затем на сезон съездил в молодежку УНИКСа – а прошлым летом уехал в Казахстан. В матчах Национальной лиги за «Каспий» из Актау он в среднем набирал по 18 очков – это второй показатель в элитном дивизионе чемпионата Казахстана.

Отсутствие зелени, встречи с кумиром юности и секрет результативности – в небольшом интервью по возвращении в Самару.

- В прошлом году ты «выпустился» из молодежки. Какие варианты продолжения карьеры у тебя были и почему в итоге ты выбрал Казахстан?

- Когда я заканчивал последний свой сезон в молодежке, я понимал, что не хочу завершать карьеру в профессиональном баскетболе, мне нравится играть в баскетбол. Подписался с агентом – и он начал искать мне команду. Было два варианта: либо российская Высшая лига, либо Казахстан. Я подумал: почему бы не поехать в Казахстан и не поиграть там сезон? Я был уверен, что уровень там повыше, чем в Высшая лига. Я посмотрел, как там играют, и был уверен, что получу хороший опыт. И я его получил.

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- Какими были твои первые впечатления от Казахстана?

- Прежде я никогда там не был. И первые впечатления, когда я прилетел, это я увидел еще из самолета: здесь совсем нет зелени! Тогда-то я и понял, что это уже не Россия. Но в целом впечатления были только хорошие. Команда тепло меня приняла, ребята там все адекватные, со многими я быстро нашел общий язык. Тем более, все в команде говорили на русском, у нас был российский тренер, и только один легионер, американец Ладариус Маршал, говорил по-английски, где-то приходилось под него подстраиваться. Да и в быту никаких проблем не было. За весь сезон случилась всего пара ситуаций, когда меня и мой русский не поняли.

- В Казахстане ты впервые попробовал себя в роли легионера. Был готов к повышенным ожиданиям и повышенному спросу?

- Во всех странах с легионеров повышенный спрос, Казахстан здесь не исключение. Когда я туда ехал, я все это понимал. И, надеюсь, оправдал все надежды и сыграл именно так, как от меня и ждали.

- Пять лет назад мы разговаривали с Виктором Кашиным, тоже только-только вернувшимся из Казахстана. Он говорил, что это отличная страна – но вот с баскетболом там не все хорошо...

- Так, наверное, и есть. Можно сравнить местный чемпионат с нашим: это что-то повыше Высшей, но ниже Суперлиги. Есть две-три команды с хорошо поставленным баскетболом, которые могли бы зайти в нашу Суперлигу, например, алматинский Irbis или «Барсы Атырау». Уровень баскетбола в Казахстане в последние годы поднялся, потому что появились легионеры, сейчас в каждой команде есть по одному, два, а то и три американца. Поэтому и играть стало интереснее.

- В «Каспии» американец был всего один: Ладариус Маршал, о котором мы уже упоминали. Для него это был первый профессиональный сезон – какие у него остались впечатления от экзотического Казахстана?

- Мы с ним были соседями по комнате, для обоих это был первый заграничный опыт, и если я еще знал, что Казахстан – это вполне европейская страна, то для него многое было просто шоком. Совершенно другой менталитет, да и вообще многое в новинку. И для жителей Актау афроамериканцы тоже пока еще в диковинку, поэтому в первые дни с ним постоянно все фоткались на улице. Но постепенно он адаптировался, мы ему потихоньку помогали – и под конец сезона Ладариус и по-русски немного говорил и понимал, и вполне уже мог самостоятельно жить в Казахстане. Собственно, он там и остался. Хотя вовремя приходить на тренировки он так и не привык – постоянно просыпал и опаздывал. В NCAA у него была очень скромная статистика, что-то чуть больше 2 очков за игру в последнем сезоне, но там у него и роль была такая – оборонительный игрок. В Казахстане же он превратился в настоящую шоу-машину, каждый матч радуя болельщиков данками и блокшотами. Думаю, он был самым эффектным игроком чемпионата.

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- Что тебе особенно запомнилось из местного колорита?

- Сама атмосфера. Казахи – очень гостеприимный народ: в любой компании, куда бы ты ни пришел, тебе всегда и везде будут рады. Нет такого: «свой» или «чужой». Если ты пришел в компанию – ты уже свой. И у меня появилось очень много знакомых. В какой бы город мы ни приехали – везде находились знакомые, со многими из которых мы и сейчас общаемся. Сам Актау – маленький город с населением меньше двухсот тысяч человек. Хотя он считается курортным городом, в сезон народу там куда больше, и в августе-сентябре было интересно, был выбор, куда сходить. А потом начался сезон, свободное время я проводил просто дома или ходил в гости к своим знакомым. Кухня? Я попробовал, конечно, тот же кумыс (очень вкусно, рекомендую!), но в основном готовил себе сам то, к чему уже привык. На игры добирались, как и в России: в основном на самолетах, иногда на поездах. В плей-офф в Атырау, например, ездили на поезде: сутки туда, сутки обратно. Степь и только степь кругом все 24 часа, верблюды, редкие остановки в полудеревушках и маленьких городках. В России вид из окна поезда, конечно, гораздо разнообразнее.

- В городе знали, что у них есть профессиональная баскетбольная команда?

- Мы были для города настоящим «достоянием». В Актау любят баскетбол, на матчи приходило по две тысячи человек. И просто на улице тебя узнавали, подходили сфоткаться.

- До отъезда в Казахстан ты ни в самарской молодежке, ни в казанской не был главной звездой атаки – а в Актау набирал под 20 очков за матч и стал вторым снайпером чемпионата. Это говорит об уровне турнира – или все же ты настолько прибавил и поймал свою игру?

- Все сложилось так хорошо. Я прошлым летом очень много тренировался. Но и роль в команде у меня была такая, я был самым сильным игроком атаки – и воспользовался шансом. Подумал: почему я не могу быть лидером команды? Начал играть – и все хорошо пошло. Но что стану вторым в чемпионате по результативности – это для меня стало реальной неожиданностью. Не думал, что выступлю настолько хорошо. Но я много работал – и это окупилось.

- При этом ваша команда стала предпоследней в регулярке и вылетела в первом же раунде плей-офф...

- У нас не самый опытный состав, много молодых ребят. Не сказать, что мы плохо играли, но зачастую нам просто не хватало опыта в матчах с более возрастными командами. Но если сравнивать начало сезона и его завершающую часть – ребята сильно прибавили. Хочется выразить им огромную благодарность за этот сезон, было очень приятно с ними играть, видеть и свой прогресс и их. Я получил богатый опыт и возможность прогрессировать рядом с ними.

- В Казахстане играет несколько россиян, чего стоит хотя бы Валерий Лиходей. Общались с ними – или только во время матчей?

- Лиходей обо мне, думаю, и не слышал: когда он играл в России, я буквально под стол пешком ходил. Но он, конечно, произвел впечатление, когда играли с его командой «Астана Академия». Максимально опытный игрок, который набирает очки и помогает команде уже не за счет «физики», а прежде всего «головой». Я довольно тесно знаком с Лехой Чиликиным, который играл в «Алматинском Легионе», мы земляки. Четыре раза по ходу сезона играли друг против друга – и кайфанули от игры. Пообщались по ходу матчей. Леха был моим кумиром в юности, когда-то он мне подарил свои кроссовки – они до сих пор где-то дома лежат. Было приятно против него сыграть, тем более его обыграть. Да и местных игроков хорошего уровня в Казахстане не так мало. За Irbis играют, например, знакомый самарским болельщикам Александр Жигулин и Роберт Пан. Пан очень крут: мощный, взрывной, может и под кольцом продавить, и треху забить, на подборах отрабатывает и передачи раздает...

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- Прорывной в плане статистики сезон как-то скажется на твоих перспективах? Уже есть предложения от более статусных клубов?

- Сезон получился очень насыщенным и в плане игрового времени, мне нужно было хорошенько после него отдохнуть. Что я и сделал: отдохнул две недели, полностью абстрагировался от баскетбола, провел время с семьей и друзьями. Но уже начал снова тренироваться и готовиться к новому сезону. Агент как раз ищет новые варианты. Надеюсь, в ближайшее время я буду знать какую-то конкретику. Но рассчитываю, что это будет и более статусная команда, и более статусный чемпионат.

- Подытоживая: в 21 год уехать в другую страну – насколько это интересно и полезно для тебя оказалось?

- Считаю, это прекрасный опыт. Если говорить о баскетболе, не каждому молодому игроку после молодежки дают столько играть, а в баскетболе все-таки главное – это именно играть. И в житейском плане: я впервые выехал заграницу, Казахстан – хорошая страна, играя в которой, можно получить хороший опыт и познакомиться с новой и интересной культурой.

Фото: НФБ РК