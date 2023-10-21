«Сейчас все команды в Премьер-лиге равны». Интервью с Дарьей Курильчук

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о жизни самарского баскетбола.

26 и 28 января в Екатеринбурге состоятся матчи «Финала четырех» Кубка России среди женских команд. Среди соискателей трофея – и «Самара», впервые пробившаяся в решающую стадию Кубка.

Чего ждать от «Самары» на турнире? В чем специфика «Финала четырех»? И каково это — играть в команде родного города? Об этом и не только – в интервью защитника «Самары» и национальной сборной России Дарьи Курильчук.

- Несколько дней до «Финала четырех» – есть чувство, у тебя лично или у команды, что вы творите историю? Или все эмоции остались после победного четвертьфинала с МБА, и сейчас вы готовитесь к решающим матчам в обычном режиме?

- Нет, это значимое событие для нашей команды. Я в «Самаре» третий сезон, с момента выхода команды в Премьер-лигу – и очень приятно осознавать, что я была в том составе, который смог этого добиться. Это очень круто, и я горжусь этим достижением: попасть в число четырех лучших команд России — это большое достижение. И мы, конечно, ждем «Финал четырех».

- «Финал четырех» считается форматом, где возможны любые сенсации. Можно ли ждать от нашей команды новых сюрпризов – или «лимит» закончился?

- Сто процентов, сюрпризов ждать можно! Это женский баскетбол: в какой-то день у одной команды может полететь все, у другой — вообще ничего. Надеюсь, удача будет с нами уже в матче против «Динамо». Сейчас все команды в Премьер-лиге равны. И все будет зависеть от настроя и, наверное, удачи в один конкретный день. Но я уверена, что наша команда очень слаженная, у нас закрыты все позиции и мы достаточно сильны. Нас реально боятся, многим командам Премьер-лиги не очень комфортно с нами играть — и приятно слышать, что к нам всерьез готовятся: делают много видеонарезок, разбирают какие-то моменты... Считаю, мы должны навязать Курску борьбу.

- При этом «Динамо» – это тот соперник, которого «Самаре» никак не удается обыграть. Даже УГМК, пусть и в предсезонке, но уже обыгрывали...

- Как по мне, Курск – это один из «неудобных» для нас соперников. Там достаточно опытные баскетболистки, многие из которых давно играют вместе – у команды хорошая химия, игроки хорошо друг друга чувствуют. Это сильная их сторона. Но мы должны уже сломать эту неприятную традицию поражений. В прошлом сезоне у нас была игра, как раз в Кубке, когда мы проиграли «Динамо» всего очко – это уже показатель, что все возможно. Тем более, у курянок не будет преимущества своей площадки – а на площадке УГМК у них, думаю, полетит не так, как могло бы полететь дома.

«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола

- Ты уже играла в «Финале четырех». Что, на твой взгдяд, самое важное в этих турнирах: психология, подготовка к конкретному сопернику, удача?

- Нужно не акцентировать внимание на том, что это какие-то важные матчи – это такие же матчи, как и остальные в сезоне, просто чуть более значимые: все-таки это «Финал четырех». Но в целом подготовка одна и та же. Я вообще считаю, что ко всем матчам нужно подходить с холодной головой, расслабленной – и просто кайфовать от баскетбола, наслаждаться игрой своей команды и поддерживать друг друга. Не стоит не спать ночами в ожидании игры и думать о ней – это так не работает. Нужно расслабиться и насладиться баскетболом.

- В каком состоянии и настроении «Самара» подходит к «Финалу четырех»? Два последних матча вы проиграли — но в целом в декабре-январе набрали, как кажется, неплохой ход.

- Готовность у нас точно лучше, чем была в начале сезона. Особенно в плане взаимопонимания: сейчас мы понимаем, чего хочет от нас тренер, понимаем друг друга. Но всегда вмешиваются травмы и «болячки», от этого, к сожалению, никуда не деться. Каждый выбывающий из состава игрок – это большая потеря, это всегда немного сбивает. Но, надеюсь, к «Финалу четырех» мы подойдем в оптимальном составе. И вообще, думаю, мы в очень хорошей форме, мы заслужили место в этом «Финале четырех» и покажем достойную игру.

- Многое для «Самары» будет зависеть и от твоих попаданий. Недавно ты отпраздновала «юбилей» – 1000 очков в составе «Самары». В какой форме ты подходишь к решающим матчам Кубка?

- Во-первых, спасибо клубу, что ведет такую статистику личных достижений. Это очень круто! В будущем это будет приятным воспоминанием: знать, что я есть в списках рекордсменов клуба. Лично я тоже сейчас прибавила и расслабилась головой: в начале сезоне было сложновато найти свою игру, сейчас же я чувствую себя намного комфортнее и уверена, что смогу доказать, что у меня по-прежнему есть хороший процент и дальних, и средних бросков. Я понимаю, что от меня будет многое зависеть, настраиваюсь на Финал уже сейчас – но стараюсь грамотно распределить свою подготовку, чтобы подойти к матчам спокойно и просто делать все то, что я умею делать, помогая команде.

- Но при этом с тебя, наверное, и спрос повышенный, как со «своего» игрока. Каково это – играть в команде родного города?

- Это, конечно, ответственность. Я воспитанница самарского баскетбола, моя мама все так же работает тренером, и маленькие девочки, ее воспитанницы, знают меня, смотрят мою игру – и мне всегда хочется показать им пример, показать, как нужно играть, каких ошибок постараться не допускать... Но давление это приятное. Меня все это мотивирует. Мы общаемся с болельщиками и после матчей, и некоторые пишут мне во ВКонтакте, я даже иногда узнаю какие-то новости именно от них. Приятно, что за командой так следят. Мне очень комфортно в Самаре, я люблю этот город, люблю наших болельщиков. И я рада, что три года назад, когда команда вышла в Премьер-лигу, я вернулась в Самару. Я уже рассказывала эту историю: весной 2021 года, когда «Самара» играла еще в Суперлиге, я пришла на ее матч – и Камо Сергеевич Погосян, президент клуба, мне предложил: «Даша, возвращайся!» Я ответила, что уже много лет играю в Премьер-лиге и не хочется вновь возвращаться в Суперлигу, но если команда поднимется наверх – я обязательно приеду. Так и получилось. И родные стены мне очень помогают. Моя семья рядом, знакомые — это очень здорово!

«Никаких «автоматов», нужно все учить и приходить сдавать». От школьной и студенческой команды — к Премьер-лиге

- А не устала быть «лицом клуба»? Первый кандидат на интервью – ты. Даже на огромном баннере на домашней для команды «МТЛ Арене» — именно твоя фотография.

- Это и приятно, и мотивирует. Бывают ситуации, когда спортсмены в тяжелые моменты опускают руки. И у меня тоже был период не самых удачных матчей. Я пыталась работать и с головой, и над броском – и тут на «МТЛ Арену» повесили тот самый баннер. И это реально мотивирует! Приятно, что в клубе видят и ценят мою работу и мою игру.

- Вызовы в национальную сборную добавляют уверенности?

- Я очень рада, что попала в состав на февральский сбор. Знаю, что тренер сборной в меня верит и знает мои способности. Но игра в национальной сборной и игра в клубе – это две разные вещи: в клубе у меня одна роль, в сборной – совсем другая. Это интересно, нужно уметь перестраиваться и выполнять указания разных тренеров. Тренер национальной сборной видит меня по-другому, несмотря на падающий иногда процент реализации я ему все равно нужна, он верит, что я могу помочь команде. К тому же я давно в сборной. И как-то раз, уж не знаю, помнит ли об этом сам Александр Ковалев, он мне сказал, что я его маленький талисман. И действительно, когда я была в составе, мы всегда что-то выигрывали: и чемпионат мира мы с Ковалевым выиграли, и стали третьими на U18, отобрались на чемпионат мира... «Курильчук, ты, видимо, наш талисман! – Да-да, вызывайте меня постоянно!..»

Фото: баскетбольный клуб «Самара»