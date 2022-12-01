«Сама жизнь заставляет легионеров учить наш язык». Жизнь женской «Самары» – из первых уст

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о самарском баскетболе.

Пару дней назад тренер женской команды «Самара» Александр Гаршин и форвард Александра Марченкова стали гостями «Радио Самара Максимум».

Эмоции тренеров, взаимовыгодное общение с легионерами, детские мечты – мы собрали все самое интересное из их ответов на вопросы слушателей волны 104,3 ФМ.

Александра, вы провели три сезона в Сыктывкаре, и первый же официальный матч за «Самару» — как раз против «Ники». Что чувствовали, выходя на площадку против бывших подруг?

А.М. На самом деле, мы уже играли против них на одном из предсезонных турниров. Поэтому на матч Премьер-лиги я вышла спокойно и уверенно. Приятно видеть знакомые лица, пусть и в другой форме, но я нисколько не волновалась. Что-то подсказать тренерам перед матчем? Конечно, я знала какие-то «секреты» «Ники», но прошло почти полгода, все забывается, да и новый сезон, у соперника новые комбинации...

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А как вообще решились на переход в «Самару»? И почему выбрали именно нашу команду?

А.М. Как поступило предложение от «Самары», я, если честно, уже и не помню. Главное, что оно поступило. «Самара» отлично выступила в прошлом сезоне, мне импонировала ее игра. Я знала многих девчонок: с Олей Новиковой, например, мы знакомы с детства, занимались в одной спортшколе, играли за сборные, с Дашей Колосовской и Ксюшей Кунаковой я играла в «Енисее», с Юлей Полуяновой я в прошлом сезоне играла в Сыктывкаре, с Дашей Курильчук – в национальной сборной. Да и с Александром Викторовичем, помню, мы пересекались в сборных. Так что знакомых у меня в Самаре было много.

В этом сезоне вы сменили игровую позицию. Комфортно ли чувствуете себя на позиции четвертого номера?

А.М. Я с детства играла и на «четверке», и на «тройке», и в различных сборных меня использовали на разных позициях. Просто получилось так, что в последнем сезоне я больше играла легкого форварда, на «тройке» – а в «Самаре» перешла на «четверку». И чувствую себя вполне комфортно. Хотя поначалу были какие-то азы, которые нужно было просто вспомнить. А в целом никаких проблем со сменой позиции нет.

Как вам работается под руководством Дмитрия Пивцайкина? Во время последнего матча с курским «Динамо» на игроков порой было больно смотреть: так громко он на вас кричал...

А.М. Он хочет, чтобы мы победили, хочет зарядить нас своей энергией. Мы пока притираемся, совершаем ошибки, ищем свою «химию» – и обязательно ее найдем! Сезон только начался... Конечно, нам всем хочется побед, и мы будем делать все, что от нас зависит.

А.Г. Болельщики должны понимать, что у тренера по ходу матча не так много рычагов управления игроками. Если не идет игра, сначала пробуются тактические перестановки, мы пытаемся найти ту комбинацию, которая принесет нам результат, затем идет поиск игроков, которые именно сегодня и именно с этим соперником помогут команде добиться победы. И самый последний способ, иногда он бывает действенным, но иногда и нет — выброс энергии. Болельщикам это может казаться чем-то агрессивным, но нет, это еще один рычаг управления командой в плане настроя на игру или перестройки уже по ходу матча.

Александр Викторович, вы уже очень давно, больше десяти лет, работаете с женскими командами. Как за эти годы изменился женский баскетбол?

А.Г. Однозначно, изменился: он стал динамичнее, появилось очень много борьбы – борьбы за мяч, борьбы в нападении и защите. Мне кажется, женский баскетбол если и не стал прям уж «мужским», но приближается к этому. И зрителям, уверен, стало намного интереснее его смотреть — реально добавилось больше динамики.

Интересно смотреть и за легионерами, в том числе в нашей команде. В «Самаре» играют две бразильянки и одна американка — и вы общаетесь с ними на английском. Почему не требуете от них выучить русский?

А.Г. Почему же, мы пытаемся научить их русскому языку, русским словам. Не у всех это хорошо и быстро получается. Но, например, Лира Маседу, которая второй год играет в «Самаре», выучила уже очень много русских слов — и, когда идет объяснение какой-то комбинации или упражнения, она с пониманием кивает головой, то есть переводчик ей не нужен, она схватывает «на лету». А у Тайны да Пайшао и Мэлори Бейтс, которые приехали к нам недавно, этот процесс еще идет. Но приятно слышать, когда игрок приехал только неделю-две назад, а уже начинает говорить что-то вроде: «здравствуйте», «пока», «давай-давай!» – какие-то включения русского языка уже идут, и за этим процессом очень интересно наблюдать.

А.М. Легионеры действительно сами проявляют интерес к новым словам и выражениям. Слушают и пытаются понять тренеров, да и вне команды им это нужно, хотя бы в магазинах, куда они регулярно ходят.

А.Г. Сама жизнь заставляет их учить наш язык: та же доставка еды или поход в ближайшую «Пятерочку», которая по-английски, оказывается, называется «Five Store». В таком живом общении узнавать новый язык куда интереснее.

А.М. У нас в команде многие говорят на английском. Даша Курильчук может очень хорошо перевести что-то для легионеров. Но получается так, что мы помогаем легионерам – но и сами одновременно учим английский. Это интересное взаимовлияние.

Александра, три года назад вы в первый и последний раз сыграли за сборную России. Какие воспоминания остались об этом опыте? И надеетесь ли на новый вызов в национальную команду?

А.М. Это был мой первый сезон в Сыктывкаре, тренером у нас был Дмитрий Шумихин. Он подошел ко мне перед тренировкой: «Саша, поздравляю! Пришел вызов в сборную!» Он радовался и за меня, и радовался со мной. А я немного опешила: когда? где? Воспоминания, конечно, остались самые светлые. Игра за национальную сборную – это один из этапов в карьере спортсмена, к которому ты стремишься, особенно после игры за различные молодежные сборные. И сам вызов был уже очень приятным событием, и сборы перед матчами квалификации на чемпионат мира... Хотелось бы, конечно, еще сыграть за сборную, но посмотрим, как будет складываться. Тем более, мы видим, что сейчас идет омолаживание сборной.

А кем вы мечтали стать в детстве? Если не баскетболистами?

А.М. Я хотела стать врачом-стоматологом. И в школе усиленно учила химию и биологию. Баскетбол в мою жизнь пришел с детства, с шести лет, но выбирать между спортом и учебой пришлось попозже, когда начались выезды на соревнования, экзамены... Но сейчас я могу сама ставить уколы, собаке вот своей, когда было нужно, ставила сама.

А.Г. У меня папа был водителем автобуса. Когда он брал меня в рейсы и сажал за руль – для маленького мальчишки это были незабываемые ощущения! И, конечно, в детстве я хотел стать водителем автобуса. Но в 15 лет попал в профессиональную команду – и больше ничего не помню (смеется). Кстати, водитель нашего нового клубного автобуса когда-то работал с моим отцом и помнит меня совсем маленьким. Так что, возможно, как-нибудь я попрошу его дать мне порулить.

«Самара Максимум» — это рок-радиостанция. Как вы относитесь к рок-музыке? Ходили ли на рок-концерты?

А.М. Я меломан, но вот именно рок-музыки в моем плейлисте нет. И на концерты я, конечно, ходила — но не на рок...

А.Г. По музыке я «всеяден», слушаю под настроение любую музыку, в том числе и рок. А единственный рок-концерт, который я посетил в своей жизни — это было выступление группы «Чиж и компания». Это было очень давно в том самом «старом» Дворце спорта в Самаре на улице Молодогвардейская. Живое исполнение, Чиж тогда был на пике популярности – впечатления остались самые светлые. Я слушал их песни и до концерта, и сейчас слушаю с огромным удовольствием, когда они мне попадаются.

Молодые баскетболисты часто спрашивают совета у более опытных игроков. Саша, если нас сейчас слушают, например, 10-летние баскетболисты — какой совет вы могли бы им дать?

А.М. Не опускать руки несмотря ни на что. В жизни бывают разные периоды, иногда хочется все бросить, что-то сделать на эмоциях – но нужно выдохнуть, выспаться, а на утро с новыми силами идти дальше. И трудолюбие!

Будь вы дизайнерами спортивной одежды, как изменили бы форму для баскетболистов?

А.М. Мне нравится форма «Самары». Хотя я бы, наверное, в принципе расширила линейку экипировки, которую нам выдают. Мы все-таки девочки, хочется почаще менять те же спортивные костюмы, в которых мы находимся в поездках.

А.Г. Баскетбол – это, наверное, единственный вид спорта, где тренер обязан быть на матче в костюме. Рубашка, галстук – все это прописано в регламенте. Но иногда, когда смотришь футбол или волейбол, реально завидуешь тренерам... Ладно, если игры дома: ты аккуратно привез отглаженный костюм в зал, переоделся, и все. А на выезде начинается мука: в чемодане костюм, хоть ты и сложил его в чехол, мнется, перед игрой нужно снова приводить его в порядок... Поэтому, честно скажу, после стольких лет работы в баскетболе порой хочется сменить костюм на повседневную одежду и чувствовать себя свободно, а не как на свадьбе.

А.М. Мой первый тренер всегда нам говорила: игра – это праздник! И наши тренеры, выходя на матчи одетыми с иголочки, напоминают нам об этом.

Фото: «Самара»