«Представляю мысли руководства: взяли Кузину – а она из-под кольца не попадает». Марина Баш – о возвращении в Россию

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В конце нулевых и начале десятых Марина Кузина была одной из сильнейших баскетболисток России и регулярно вызывалась в национальную сборную, с которой взяла, помимо прочего, «бронзу» Олимпийских игр 2008 г. и «золото» Евробаскета-2011. В 2015 году она неожиданно для многих уехала в Европу – чтобы прошлым летом вернуться уже под другой фамилией.

Сейчас Марина Баш – один из лидеров «Самары», которой помогает бороться за место в плей-офф российской Премьер-лиги.

Возвращение в Россию, адаптация к новому городу и новой команде, задачи на вторую часть сезона и многое другое – в интервью Марины Баш.

- Ты уехала в Европу в 2015 году. Почему летом решила вернуться? Не боялась, что тебя в России уже забыли?

- Начнем с пафосной фразы: я вообще в этой жизни мало чего боюсь. Почему я вернулась? Соскучилась. Это моя страна, я всегда была патриотом, мне всегда было хорошо в России. Но несколько лет назад я приняла судьбоносное решение: уехать в Турцию, поиграть в другой лиге, которая тогда являлась одной из сильнейших в Европе. И вернуться, кстати, я хотела уже достаточно давно, еще до того момента, как мы согласовали контракт с «Самарой». Пыталась – но то у меня не получалось, то не получалось у того клуба, который хотел меня пригласить.

С началом СВО я посчитала, что оставаться в Турции было бы как-то не совсем логичным, даже если учитывать тот факт, что проблем и неприятностей, связанных с моей национальностью, у меня там никогда не было.

И как-то все сложилось одно с другим: и «Самара» вышла на меня, и я уже чувствовала, что пора возвращаться... А бояться... Почему мне бояться? В плане «физики» я знаю себя, знаю свои возможности, знаю, как я могу работать – знаю, наконец, что на свои годы я совсем не тяну.

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- Но ты ведь последний сезон практически не играла...

- Начинала я прошлый сезон в Румынии, в команде ASC Sepsi. Я поехала туда, посвятив все лето подготовке и тренировкам, как профессиональный спортсмен, а не просто сидела на берегу моря. Но в Румынии я столкнулась, скажу прямо, с русофобским отношением к себе. Я приехала туда играть в баскетбол – но по каким-то причинам у меня не заладилось: то меня стали выселять из квартиры, то дали машину, которая «взорвалась» через 15 минут... Терпеть я этого не стала – и вернулась в Турцию. Поступали разные предложения, но на тот момент они меня совершенно не заинтересовали: никакой конкретики, а работать забесплатно я была не готова. Потом меня сразил ковид – а там уже и Новый год... И ты думаешь: ладно, зачем сейчас, посреди сезона, куда-то лезть, вникать в чью-то систему... И решила отдохнуть: дом, собаки... Но не было такого, что я легла – и пять-шесть месяцев просто лежала. Ни в коем случае! У меня была программа: суставы, ноги, руки – тренировалась и готовилась продолжить играть.

- И ты вернулась - в «Самару», в клуб и к тренеру, о которых наверняка мало что знала...

- Если говорить о тренере, Игорь Игоревич ведь тоже попал в ситуацию, когда ничего не знал ни о ком из девчонок: когда он работал с мужской командой, ему это было и не нужно. Конечно, ему было тяжеловато: женский и мужской баскетбол – это два разных мира, которые пересекаются довольно редко. Но могу сказать, что Грачев, вот лично для меня – отличный наставник. И я тоже чему-то учусь у него. Например, его выдержка — это что-то потрясающее. Изначально, может, что-то и было не очень понятно, мы притирались – но для него хочется играть.

Когда человек, профессионал, подписывает контракт – зачем он должен думать: кто будет тренер, кто будет с ним в составе? Он себя продает, свои услуги. Приезжаешь – и ты должен впахивать за этот клуб. И неважно, какая история была у этого клуба и какую историю он собирается писать. Независимо от задач, попасть в плей-офф и выиграть чемпионат или просто поиграть на первенстве водокачки, ты должен впахивать, приходить и работать. Хотя, конечно, амбиции у меня есть – но при этом я никогда не кичилась своими регалиями.

Как я вообще узнала о «Самаре»: со мной созвонился мой агент Игорь Заикин и немного рассказал о клубе. Мне эта перспектива понравилась. Потом позвонил Борис Ильич Соколовский, с которым мы знакомы много лет и вместе работали в сборной России, поговорили с президентом клуба Камо Сергеевичем Погосяном – и сомнений у меня не осталось. Я знала, чего я стою и что я могу дать клубу, мне предоставили устраивающие меня условия – и я согласилась. Сердце чуяло, что все будет хорошо. Оставалось только приехать и работать.

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- И какие у тебя впечатления от города? Ты ведь, если здесь и была раньше, то очень давно.

- Я еще застала самарский ВБМ-СГАУ, а потом мы приезжали с «Надеждой» играть на Кубок России с «Политехом», который тогда тренировал Александр Викторович Гаршин. Но это все были разовые визиты. А сейчас... Я влюблена в этот город! По уши! Меня ни один турецкий курорт так не пленил, как Самара со своей набережной, со своей архитектурой, своими улицами, различными заведениями на любой вкус... Мне кажется, лучшего города для работы просто и быть не может. Особенно, конечно, летом: прям красота! Да и сейчас. Климат шикарный, мягкий: если ветра нет – то с улицы прям хоть не уходи.

- Ты в «Самаре» самый опытный и титулованный игрок. Как получается выстраивать отношения с партнерами по команде и тренерами?

- Еще один щепетильный вопрос... По поводу отношения Грачева ко мне, как к опытному игроку: я еще та капризуля, конечно. Если он прочитает это интервью – думаю, поймет, о чем я. К большому счастью для меня, мои амбиции в баскетболе еще не исчерпаны – поэтому я до сих пор играю и собираюсь играть. А учить кого-то или не учить – я сама проходила это. И благодарна всем, кто меня учил жизни и баскетболу – кому-то в хорошем смысле, кому-то не в очень... Это было нелегко, а иногда и неприятно, возникали и конфликтные ситуации: молодой игрок – всегда наглый и борзый. Хотя, конечно, может быть это касалось только моего характера. Я не всегда понимала и не всегда воспринимала то, что мне подсказывали, на что мне указывали. Но сама я сейчас этим абсолютно не занимаюсь. В «Самаре» все девчонки с характером, коллектив у нас очень интересный. Если мне хочется что-то кому-то подсказать – я только через «усю-сю», «мусю-сю», в таком контексте.

- Кстати, ты же не только тренера – ты и игроков команды никого не знала?

- Единственное, мы вместе провели очень хороший сезон с Олей Новиковой в московском «Динамо». Мне тогда было лет 25, она пришла в команду совсем молоденькая, крылышки только еще начинали распускаться... А с остальными... Так ведь сколько команд было поменяно!

Насколько сложно вливаться в такую команду, совершенно новую? Все зависит от уверенности в себе. Ты же знаешь, что ты неплохой человек – так почему тебя в новом коллективе должны как-то негативно воспринимать? Да, не без изъянов – но я приехала в Самару не дружбу со всеми дружить. В первую очередь, я хочу, чтобы наша команда выполнила поставленные на сезон задачи. Мы приехали сюда работать, строить свои карьеры и помогать строить карьеры нашим тренерам – и все вместе мы идем к общему результату. Это и есть профессиональный подход. Дружить или не дружить — это уже зависит от личных качеств каждого.

А если говорить про игровые моменты – в «Самаре» сохранился весь прошлогодний костяк. Пришли только Баш и Кунакова – конечно, десять пар глаз следили за двумя новенькими. Это как в школе, когда в класс приходят новенькие: все будут на них коситься, смотреть, изучать. Но я об этом совсем не думаю. Такое происходит каждый сезон – и каждый раз все происходит по-разному. Либо игроки остаются в команде – либо все меняются. У нас же вот пришел Игорь Игоревич, который вообще с женщинами не работал, хотя, казалось бы, баскетбол – он и в Африке баскетбол, для всех одинаковый. И, наверное, от тренера все и пошло, что вливаться мне было проще.

Да и что может быть сложного, когда ты приезжаешь – и просто выполняешь свою работу? Не обошлось, конечно, без определенных сложностей из-за моего перерыва – ахилльчики поболели несколько дней. Но в остальном все прошло нормально. Ведь главное – работать и еще раз работать. И относиться к этому с любовью. Тогда ты вольешься в любой коллектив. И то, что у нас сложилась команда – считаю, мы с девчонками огромные молодцы.

- Возвращаясь к вопросу о том, забыли ли тебя в России. Знаю, что в ноябре, когда «Самара» играла на выезде с «Надеждой», некоторые оренбургские болельщики тебя освистывали.

- Тогда это все было очень неприятно. Когда я жила в Турции, те же люди из Оренбурга периодически со мной связывались, передавали приветы... Оренбург и Александр Ковалев с Леонидом Ценаевым многое мне дали. Ковалев и Ценаев, плюс мои работа и упертость дали мне возможность выйти в большой баскетбол. Именно в Оренбурге я стала тем, кем сейчас являюсь. И я им безумно благодарна. А та ситуация.... Мне недавно показали на видео, что футбольные болельщики кричат игрокам во время матчей. По сравнению с этим то, что кричали мне – это просто детский сад. Собрались люди в трениках с оттянутыми коленками — и сидят на трибуне, что-то кричат...

- Сейчас ты один из главных снайперов «Самары» и в последних матчах дальние броски реализуешь даже увереннее, чем атаки из-под кольца. Хотя в начале сезона казалось, что с прицелом у тебя что-то не то...

- Это ужасная тенденция, которая появилась у меня в последние несколько сезонов. Я вообще не понимаю, с чем это связано. И я благодарна нашим тренерам, которые терпели и ждали, когда же меня «прорвет». А началось все еще в Турции: я и кольцо – но мяч постоянно либо не долетает, либо перелетает. Это было невероятно... И это ужасно раздражает, я сама себя за это не люблю, пытаюсь с этим бороться. С трёшкой вот проблем не было никаких: бросаешь – попадаешь. Думаю, нужно еще больше работать летом.

Представляю, что думало наше руководство в начале сезона: взяли Кузину – а она из-под кольца не попадает, с таким-то ростом! И, опять-таки, благодарна всем за терпение: я-то прекрасно знала, что это все пройдет. Думаю, и Грачев с Гаршиным все это понимали. Гаршин ко мне постоянно подходил, подбадривал: давай, через защиту, через работу – и бросок придет, все забьешь. И Грачев несколько раз объяснял, что не нужно психовать — а это реально выводит и выбивает из колеи: это твоя работа, которую ты делаешь, но она у тебя не получается.

Трехочковый бросок и бросок из-под кольца – они же разные. Здесь ты должен применить силу – а здесь мягко сработать кистью, даже локоть по-разному работает. А у меня все одинаково – вот и выбрасываю эти «гвозди» из-под кольца. Это абсолютное нечувствие мяча продолжается уже три года, именно на предсезонке – а потом проходит.

- Ты упомянула, что еще планируешь играть, даже, может быть, не один год, при том, что на серьезном уровне уже выступаешь почти двадцать лет. Что тебя стимулирует?

- Я еще не наигралась, и у меня остались спортивные амбиции. Я не всегда играла в такой баскетбол, который я понимала и который мне нравился. И тела у меня такого никогда не было, такой физической формы. Сейчас у меня пик, когда я могу реально наслаждаться и делать реальные хорошие дела на площадке – и завязывать?! Да зачем? Хорошо, мне 37. Но суставы-то у меня не на 37. И общая физическая форма – не на 37. И если у меня будет возможность – буду продолжать играть.

- Что скажешь о первой части сезона? Пока «Самара» смотрится в Премьер-лиге вполне уверенно.

- Ни один матч не прошел для нас зазря – из каждого мы вынесли какой-то опыт. Где-то соперники нас сильно «убивали», где-то мы шли очко в очко – и это тоже огромный опыт, где-то мы, даже сами не ожидая того, играли именно единой командой. Это невероятные ощущения: зайти после матча в раздевалку – и все девочки сидят с чувством выполненного долга на лицах. Наверное, это чувство знакомо всем, кто работает в командах – не так важно, в офисе или на площадке.

И после Нового года мы точно не собираемся сбавлять обороты. Мы собираемся улучшать наш баскетбол. Праздничное настроение пройдет – и снова в бой! Будет, я уверена, много «закруток» в таблице, наше положение будет меняться, как курс доллара на бирже: вниз-вверх, вниз-вверх... Женский баскетбол таков, что никогда не знаешь, кто кому проиграет, кто кого выиграет, но наша задача – брать те игры, которые нам нужны, чтобы закрепиться в шестерке и сразу выйти в плей-офф.

И шестерка – это только точка отправления: если будет возможность оказаться на пятом или на четвертом месте – значит, нам нужно оказаться на пятом или на четвертом месте. Не должно быть такого: а, в шестерку попали – все, задача выполнена! Нет, мне этого точно не хватит, я захочу большего! Надеюсь, и остальные девчонки в этом плане будут на одной волне со мной.

- Можешь выделить один матч, который вам особенно удался? Может быть, победа в Сыктывкаре? Или заруба в Кубке с Курском, когда проиграли 1 очко?

- Пожалуй, именно эта игра с «Динамо»: она многим девочкам доказала, что они могут на равных играть с чемпионами. Это вообще был показательный матч – и как раз после него дела у нас пошли в гору. Они и так вроде бы шли неплохо – но было зыбко, словно в тумане, особенно для наших молодых девчонок: вроде бы я и могу – но как-то не всегда получается. А вот игра с Курском показала, что можно и нужно играть против таких соперников, и играть хорошо. В Сыктывкаре мы уже смогли добиться результата. Там реально стояла такая аура, будто мы все зашли в какой-то пузырь – и слаженно там работали, как пчелы: и тренеры, и игроки, и наши доктор с массажистом. Все сработали четко. Остальные игры проходили не без ошибок, даже если мы и выигрывали, а эти две – наши лучшие, вне всякой конкуренции.

- Баскетбольный сезон сейчас на небольшой паузе из-за Нового года. Как ты отмечала этот праздник, играя в Европе?

- Я шесть лет провела в Турции – а в Турции Новый год не отмечают. Это если сравнивать с тем, как его отмечают в России. Когда я в 2015 году впервые встречала Новый год в Турции, меня спрашивали: «Новый год? А что здесь такого?» Люди собираются, накрывают столы – но день рождения их национального лидера Ататюрка для турок праздник гораздо более важный, это для них святое. Да и никаких необычных Новых годов у меня не было, тем более в Европе.

Раньше в России мы обычно играли последние матчи 24 или 26 декабря – и нас отпускали до 2 января, вечером 2-го мы должны были быть на тренировке, и только примерно 6 января мы начинали играть. Сейчас же у нас будет игра уже 4 января. Спасибо тренеру, который дал нам четыре выходных – они просто нереальным образом пошли нам на пользу! В Турции, например, ты вполне можешь играть 30 или даже 31 декабря – а тебе ведь еще нужно будет добраться до дома! И 3 или 4 января – уже новые игры. Тут не до празднований Нового года...

- Как ты провела эти четыре выходных? Кто-то из девчонок съездил в Москву или даже заграницу – а ты? Диван и сериалы?

- Да никогда в жизни! Вот чего не заставишь – это лежать на диване и смотреть сериалы. Это самое скучное, что можно придумать. Я тоже ездила в Москву, навестила родителей, побыла с ними – и вернулась. Вот и все... Это не то чтобы способ отвлечься – мне и в Самаре хорошо. Но смена обстановки все равно никогда не мешает. Съездила на три дня, поздравила папу с днем рождения, который он отметил 12 декабря – и вернулась. Некоторые, бывает: о, выходные! в тартарары – и понеслась!.. Я нет: самолет – родители – самолет – тренировка.

- Завершим вопросом о Самаре: самое интересное место в городе, которое ты открыла для себя?

- Вот не могу. Парикмахера одного отметить могу, к одному мастеру по маникюру буду хоть всю жизнь ходить – а вот так назвать одно место, одно кафе, например, не могу. Все разные, везде разные концепции – и все на уровне, все меня радует. Да что говорить о местах или заведениях... Был летом турнир по баскетболу 3х3 Самара Опен – просто обалденное мероприятие! Душевно, несмотря на ужасную 35-градусную жару – классный праздник баскетбола! Было видно, что гуляет семья, одна большая баскетбольная семья вместе с губернатором Самарской области. Было классно погулять, поболеть, посмеяться или покричать. Я такого душевного мероприятия давно не видела.

Фото: БК «Самара»