«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола

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В Екатеринбурге стартует Кубок России по баскетболу 3х3. Среди его участников немало игроков с интересной судьбой.

Удивить переходами из «классического» баскетбола в 3х3 и наоборот уже никого нельзя. И в истории Анастасии Ушкаловой, отыгравшей несколько сезонов в Суперлиге, а сейчас выступающей за «Самару 3х3», вроде бы нет ничего необычного.

Если бы не один факт: каждое лето она отдыхает от баскетбола, играя (на самом серьезном уровне!) в пляжный футбол.

Как ей дается такое совмещение и что вообще представляет собой российский женский пляжный футбол — в интервью Анастасии Ушкаловой.

- Весной ты выиграла «серебро» баскетбольной Суперлиги-1, летом дебютировала в сборной России по пляжному футболу — как получилось, что новый сезон ты начала в баскетболе 3х3?

- Для меня переход в баскетбол 3х3 стал новым вызовом. Не получилось найти команду 5х5: все уже были укомплектованы. И я подумала: да я же всю свою жизнь, даже еще не занимаясь баскетболом профессионально, играла в 3х3 — Ghetto Basket, Streetbasket... Это все началось еще давным-давно, первые свои шаги в баскетболе я делала в 3х3 — поэтому, когда я узнала, что есть вариант поиграть в профессиональной команде 3х3, у меня было огромное желание попробовать себя.

Я выбрала этот вариант не от безысходности, как кто-то может подумать. У меня были варианты и в «большом» баскетболе — но не в России, а в Казахстане. Но все-таки больше притянуло в 3х3. Я поиграла в пляжный футбол — это было для меня в новинку, и 3х3 пока в новинку. Поэтому я недолго думала.

- Вариант с Казахстаном даже не рассматривала всерьез?

- Честно, сейчас я бы не хотела играть и в нашей Суперлиге-1. На данный момент уровень Суперлиги-1 очень низкий. Даже если сравнивать с прошлым сезоном, как мне кажется, максимум две команды будут биться, а остальные — среднего уровня и ниже. Поэтому 3х3 — это нисколько не история про то, что я запрыгнула в последний вагон.

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- Ты же вообще в профессиональный баскетбол попала достаточно поздно, отучившись в университете...

- Я не играла в ДЮБЛ, как многие девчонки. Для меня все начиналось с чемпионата КЭС-БАСКЕТ, за что огромное спасибо этой лиге: как она проводит все региональные финалы, не говоря уже о Суперфинале — это реально праздник баскетбола! Уже в десятом классе я начала играть по АСБ: меня брали «на усиление» в команду Балтийского федерального университета. Отыграв много лет в АСБ, мы с «Черными Медведями» ворвались в Суперлигу-2, где сразу стали серебряными призерами.

Как я уже отметила, сейчас, мне кажется, уровень баскетбола в России падает. Конечно, мы не берем в расчет Премьер-лигу: там собраны лучшие российские игроки, приезжают сильные легионеры... Например, когда мы зашли в Суперлигу-2 — она по уровню была, наверное, как сейчас Суперлига-1. Сильную разницу я почувствовала, когда мы в 2020 году зашли с «Медведями» в Суперлигу-1: и по уровню игроков, и по подготовке команд. Там уже не было такого, как в Суперлиге-2: вышли, поиграли, понимая, что никто к нам не готовился и нас не разбирал, выиграли — и поехали дальше.

- При этом в детстве ты еще занималась вольной борьбой. Не самый очевидный выбор для девочки...

- У меня папа занимался единоборствами — и я решила, что тоже должна уметь себя защищать. Но меня никто никогда не заставлял куда-то идти. Все виды спорта, которыми я занималась — это был мой выбор: плавание, настольный теннис, акробатический рок-н-ролл — в моей жизни было, кажется, все! Не было такого, что я в какой-то момент вообще оставалась без спорта — он был 24/7. А с вольной борьбой не получилось потому, что я вовремя, и слава богу!, поняла: не мое. А дальше — футбол и баскетбол...

- Если борьба — это «не твое», то чем зацепили футбол и баскетбол?

- Мне очень скучно в индивидуальных видах спорта. Я – командный игрок. Когда я ездила на соревнования по вольной борьбе — мне было скучно. Ты едешь одна с тренером — нет тех эмоций, когда ты ездишь с командой и знакомишься с новыми друзьями. Атмосфера в индивидуальных и командных видах отличается просто колоссально.

- В 2017 году ты в составе команды «Альфа-09» стала призером чемпионата России по пляжному футболу. Как ты попала в эту команду?

- К тому моменту я давно следила за пляжным футболом. А 2017-й получился в этом плане прорывным. Я тогда играла в «большой» футбол за одну из любительских команд. Девочки из «Альфы», узнав, что я играю в футбол, пригласили в свою команду — а в 2017 году предложили: не хочу ли я еще и в «пляжку» за них поиграть? Потренировались, отыграли региональный этап — и поехали в Казань на финал чемпионата России.

Эти эмоции не передать! Тренер показал мне пару «фишек» — мне очень понравилась бисиклета. Это так красиво!.. И я в каждой игре пыталась пробить бисиклетой. Тогда мы стали бронзовыми призерами чемпионата России, получили звания — и все, меня затянуло.

- Едва начав играть, ты стала призером национального чемпионата, через несколько лет, большую часть сезона занимаясь баскетболом, дебютировала в сборной — это ты настолько уникальна? Или уровень российского женского футбола таков, что можно, совмещая, добиваться успеха?

- Не могу сказать, что чем-то выделяюсь среди остальных футболисток-пляжниц. Возможно, сказываются габариты: все-таки большинство футболисток — ниже меня ростом, и, когда я попала в сборную, чувствовала себя каким-то великаном. Сейчас, на мой взгляд, сборная России в ее нынешнем составе — прям идеальна. И, конечно, не потому, что я туда попала. И я даже не беру составы, которые в 2018 и 2019 годах выигрывали чемпионаты Европы. Уровень команды и уровень пляжного футбола у нас хороший. И могу только сказать спасибо главному тренеру Илье Леонову за то, что он дал попробовать себя в сборной игроку, по большому счету, с пляжным футболом никак не связанному. Видно, чем-то я его зацепила — и, надеюсь, оправдала надежды.

Женская сборная дважды выигрывала чемпионат Европы, питерская «Звезда» играла и побеждала в еврокубках — с успехами в пляжном футболе все хорошо. Уж не знаю, кому сказать или написать, чтобы обратили внимание на наш пляжный футбол, и на мужской, и на женский. Помните, как в «Камеди Клаб» смеялись, когда игроки нашей сборной рассказывали, что за победу на чемпионате мира им подарили по планшету? Может быть, если мы будем чаще и больше говорить, что есть футболисты-пляжники, которые являются чемпионами мира, и неоднократными — тогда кто-то нас заметит. Можно собрать команду из 14-15 игроков — и они вам будут такую пользу приносить!..

При этом труд в пляжном футболе — просто запредельный! За две минуты «смены» ты невероятно устаешь. Тем более, если, например, идет дождь, и песок становится тяжелее, или в жару, когда печет солнце... Надеюсь, кто-нибудь оценит наш труд и наши успехи — и в России начнут создавать профессиональные команды с нормальными зарплатами.

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- Как удается в короткие сроки после баскетбола адаптироваться к пляжному футболу, а потом еще и к баскетболу 3х3? Есть ли «фишки», которые ты заимствуешь в одном виде и применяешь затем в других?

- Из рубрики «На заметку тренерам»: баскетбол и футбол очень взаимосвязаны. Я весь сезон готовлюсь физически: выносливость, координация, ОФП. Поэтому, когда я выхожу на песок, не бывает такого: пробежала пару площадок — и устала. Этим баскетбол помогает для футбола. А поработать с мячом не так сложно. Да и нельзя за полгода совсем уж разучиться играть в футбол. И футбол баскетболу помогает так же: выносливостью. Мы выполняем на песке самые разные упражнения, и с мячом на технику, и скоростные-беговые — поэтому к баскетбольным сборам в августе я всегда физически готова.

Пляжный футбол — это уже неотъемлемая часть моей жизни. Многие говорят, что он травмоопасен — но все вокруг травмоопасно: мы можем выйти на улицу, поскользнуться и сломать ногу. Никто не застрахован от своих болячек или от несчастных случаев. И летом я очень бы хотела вновь оказаться на песчаном стадионе.

- Но ты же не можешь круглый год быть в оптимальной форме — рано или поздно случится «яма»...

- В «яму» я попадаю, наверное, в начале, на сборах. Здесь не важно, баскетболом ли ты занимаешься или футболом — рано или поздно у любого спортсмена происходит своя «яма». Поэтому, конечно, я выделяю себе после сезона пару недель на отдохнуть. А «яма» мне нисколько не мешает в дальнейшем возвращать форму и показывать результат.

- А как ты обычно проводишь эти пару недель отдыха?

- Я сама родилась и выросла у моря. И, как это обычно бывает, живя у моря и каждый день его видя, ты думаешь: море и море, почему люди так его любят?.. А потом уехала — и поняла: я бы каждый свой отпуск проводила у моря! С «перерывом» на горы — я очень люблю горы, люблю Грузию, где у меня живет много родственников. Море никогда не будет меня расстраивать — я всегда готова поехать туда отдохнуть, неважно, до пляжного футбола это будет или после.

- В классическом баскетболе сезон уже в разгаре — а в 3х3 вы, по сути, три месяца только тренируетесь и тренируетесь. Непривычно?

- Есть моральная усталость. Ты словно живешь в дне сурка: каждый день — тренировка... Конечно, хочется уже играть. Хотя какого-то прям «угнетения» нет: мы сыграли в Лиге губернатора, на Самара Опен, съездили на Спартакиаду, в ноябре ездили на товарищеские матчи в Москву — ты все-таки начинаешь потихоньку переключаться, та самая моральная усталость проходит. Последние недели мы усиленно готовились к Кубку России: надо оставлять его в Самаре, а потом и Суперкубок. Все мысли только об этом.

- Ты в «Самаре» — единственный не местный игрок. Да еще и новичок в профессиональном 3х3. Как себя чувствуешь в команде?

- На нас, на всей команде, лежит большая ответственность: мы должны выиграть Кубок России. Но когда ты много лет играешь на профессиональном уровне, эта ответственность не так страшна. Тем более большое спасибо девчонкам: Крис с Яшей (Кристина Евсейчева и Яна Митрофанова — прим. авт.) морально подготовили меня к специфике 3х3, а физической подготовкой занимаются тренеры. Все в наших руках и ногах, осталось только сыграть — и порадовать самарских болельщиков.

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- Летом ты сказала в одном из интервью, что, будь в России пляжный футбол так же развит и популярен, как баскетбол — ты, возможно, профессионально переключилась бы именно на футбол...

- На самом деле, мне было бы сложно так быстро уйти из баскетбола, ведь я занимаюсь им, в том числе и профессионально, больше половины жизни. Если говорить о развитии пляжного футбола, две самые сильные, на мой взгляд, команды сейчас в России — санкт-петербургские «Звезда» и «Кристалл». «Кристалл», например, в этом году уже подписывает игроков на профессиональные контракты. Хотя, конечно, мы же понимаем, что там не будет таких зарплат, как в Премьер-лиге или Суперлиге-1, если сравнивать с баскетболом. И все равно это — уже огромный шаг вперед.

- То есть, когда у тебя в апреле или мае заканчивается контракт в баскетболе — ты все лето играешь в футбол «просто так»?

- Зарплат у нас нет. Но огромное спасибо девчонкам из моей команды «Альфа-09»: билеты, перелеты, проживание и питание — с меня не берут никаких денег. Сами девчонки находят спонсоров, выходят с просьбами о поддержке на правительство Калининградской области. Тратиться из своего кошелька не нужно. Все девчонки в команде уже достаточно возрастные, у каждой своя работа, но все они любят футбол — поэтому находят время после работы собраться, потренироваться, поиграть и даже собрать команду на чемпионат России. Так обстоят дела и в большинстве других команд.

Многие считают, что женский спорт, например, те же футбол и баскетбол, не такой красочный, как мужской. Но у женского спорта есть свои плюсы, своя красота. В баскетболе это, наверное, тактика: то, как девчонки думают, как смотрится со стороны «картинка» игры. А женский футбол вообще ничем, на мой взгляд, не отличается от мужского, только если скоростями: девчонки и бисиклеты бьют, и вратари забивают от своей штрафной — и при этом никто это не ценит...

- Подытоживая: три причины, почему стоит начать смотреть женский пляжный футбол?

- Женский пляжный футбол выглядит красочно, выглядит динамично. И навряд ли вы еще где-то увидите, как девчонки забивают ударами через себя, падая в песок и играя при этом босиком. Наконец, сборная России — одна из лучших в мире. Уже только ради этого стоит смотреть матчи и любоваться девчонками и красотой женского футбола!

Фото: баскетбольный клуб «Самара» и из архива Анастасии Ушкаловой